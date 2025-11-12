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LG ARTCOOL MIRROR AI AIR: Aire acondicionado 18.000 BTU con Garantía de por Vida
LG ARTCOOL MIRROR AI AIR: Aire acondicionado 18.000 BTU con Garantía de por Vida
MIRROR18X
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Características principales
- Garantía de por vida en el compresor Dual Inverter
- Flujo de aire personalizable con Soft Air y detector de presencia: descansa sin corrientes de aire directas
- Decide y limita el gasto en tu factura con la función kW Manager
- Eficiencia y ahorro inteligente con el detector de ventanas abiertas y detector de presencia
- Máxima durabilidad gracias al recubrimiento anticorrosivo Gold Fin
- Auto-limpieza perfecta con IA y Freeze Cleaning
Refrigeración inteligente con un diseño exclusivo
Diseño premium
AI Air
DUAL Vane
Autolimpieza perfecta
AI Air
Un diseño inspirado en el arte moderno
Con un impresionante acabado de efecto espejo negro, sirve como pieza central de diseño, aportando sofisticación y estilo a tu hogar.
Acabado con efecto espejo negro
Una pieza moderna que realza tu hogar
El elegante acabado en efecto espejo negro aporta una moderna elegancia y una gran sofisticación a cualquier espacio.
Experimenta la refrigeración inteligente con IA
La función AI Air rastrea tu ubicación, comprueba la temperatura y ajusta el flujo de aire para garantizarte un entorno confortable.
Soft Air
Sin corrientes de aire directas
La función Soft Air cambia a flujo de aire indirecto cuando se alcanza tu temperatura ideal, manteniéndote cómodo y sin molestias.
DUAL Vane
Dirección ideal del flujo de aire, confort a cualquier temperatura
La doble aleta distribuye el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, más lejos y más rápido4), para un confort ideal en cualquier estación.
Control de humedad
Ponte cómodo gracias a la función de control de humedad
Ni demasiado húmedo ni demasiado seco. El control de humedad permite mantener el ambiente perfecto.
Compresor DUAL Inverter
Eficiencia energética y confort con Garantía de por Vida*
El compresor Dual Inverter de LG te proporciona la temperatura perfecta con alta eficiencia energética, y además, con Garantía de por Vida*
Confort todo el año con la máxima eficiencia
Disfruta de la temperatura ideal durante todo el año gracias a la función de calefacción con la máxima eficiencia del mercado, A+++.
«* Garantía en el compresor Dual Inverter (de la unidad exterior del equipo) de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial). Cubre solo el coste de la pieza. Dicho plazo de cobertura excede la vida útil media del producto. Si el Compresor Dual Inverter no cumple la normativa en el momento de sustitución, se abonará la parte proporcional al coste de la pieza. Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
*TÜV Rheinland ha verificado que la Bomba de Calor LG DUAL Inverter(A13RJH) ahorra más energía que las calefacciones eléctricas en las condiciones de ensayo propuestas.
*Fecha/Prueba: 2021.10 Cámara de pruebas del entorno doméstico del aire acondicionado LG,
*Condición de prueba: 27,8 ㎡/ 66,7㎥, DB interior (12,0±0,3)℃/ HR (50±5)%, DB exterior (7,0±0,3)℃/ HR (87±5)%.
*Modelo/Método de prueba:
-A13RJH(LG DUAL Inverter Heat Pump(3500W, Fan Speed High, Setting 29℃)
-Radiador eléctrico de pie (3200W, ventilador de alta velocidad, temperatura máxima)
-Calefactor eléctrico de infrarrojos (3000 W, ventilador de alta velocidad, temperatura máxima).
*Cada muestra funcionó durante un total de 8 horas en condiciones de prueba y se midió y comparó el consumo de energía.
*Resultado de la prueba: La bomba de calor LG DUAL Inverter (A13RJH) ahorra hasta un 66% más de energía que un calefactor de rayos infrarrojos lejanos y un 68% más de energía que un radiador en las condiciones de prueba propuestas.
*El resultado de rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso. »
Calefacción inteligente
Calentamiento rápido gracias a la IA
Mantente cómodo todo el año con calefacción inteligente, calentando tu espacio un 6% más rápido para mantenerte a gusto en cada estación.
«*Fecha: 2023.10.
*Condiciones de prueba: Cámara de pruebas del entorno doméstico del acondicionador de aire LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, modo de chorro, DB interior (33±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (35±0. 3)℃/ HR (50±5)% 18℃ ajuste en modo refrigeración, DB interior (12±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (7±0,3)℃/ HR (87±5)% 30℃ ajuste en modo calefacción.
*Método de prueba: Medición del tiempo necesario para bajar 5℃ (para refrigeración)/ subir 5℃ (para calefacción), desde la temperatura ambiente media inicial.
*Modelo de prueba: S3-M12KL2MB(LG plataforma anterior-simple paleta), S3-M121L1C0(LG plataforma nueva-DUAL paleta)
*Resultado de la prueba: La nueva plataforma de LG (paleta doble) es hasta un 23% más rápida en el modo de refrigeración y un 6% más rápida en el modo de calefacción que la plataforma anterior de LG (paleta única).
*El resultado del rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso».
Limpieza total
AI Air te aporta tranquilidad con su autolimpieza total
El mantenimiento sin esfuerzo está a un toque con LG ThinQ10), llegando incluso a las zonas de difícil acceso.
Limpieza automática con Auto Clean +
Seca automáticamente el interior de la unidad tras su uso
La limpieza automática11) se activa después del uso, soplando aire para eliminar la humedad. Funciona hasta 20 minutos, ajustando el volumen para un secado más rápido o un funcionamiento más silencioso.
Freeze Cleaning
La limpieza por congelación facilita la higienización de las zonas de difícil acceso
El modo Freeze Cleaning 12) simplifica la limpieza del interior de tu aire acondicionado. El hielo al descongelarse ayuda a eliminar los contaminantes, reduciendo las bacterias dañinas para un hogar más fresco.
Cuidado inteligente
La vida inteligente comienza con LG ThinQ™.
Controla tu aire acondicionado con LG ThinQ™ 15).»
Control sencillo con asistente de voz
Dile a tu altavoz inteligente lo que necesitas. Solo tienes que decir «encender/apagar», el altavoz te escuchará y el aire acondicionado responderá.
Conéctate y gestiona desde cualquier lugar
LG ThinQ™ te permite conectar con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque.
Mantenimiento eficiente de los productos
LG ThinQ™ vigila tu aire acondicionado, ayudándote a controlar el consumo de energía y a gestionar el mantenimiento diario sin esfuerzo.
Control sencillo con asistente de voz
Dile a tu altavoz inteligente lo que necesitas. Solo tienes que decir «encender/apagar», el altavoz te escuchará y el aire acondicionado responderá.
Conéctate y gestiona desde cualquier lugar
LG ThinQ™ te permite conectar con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque.
Mantenimiento eficiente de los productos
LG ThinQ™ vigila tu aire acondicionado, ayudándote a controlar el consumo de energía y a gestionar el mantenimiento diario sin esfuerzo.
*Las imágenes y vídeos anteriores se han creado con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Puede haber variaciones en función del entorno real de instalación del producto.
«1)AI Air
-El AI Air se puede manejar a través del mando a distancia o LG ThinQ.
-El AI Air está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.
-Mientras se utiliza AI Air, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire se ajustan automáticamente según la situación, y AI Air se apaga cuando se cambia la dirección del flujo de aire.
-Antes de utilizar AI Air, se recomienda hacer una foto del espacio con LG ThinQ o establecer la ubicación del aire acondicionado y el ocupante de la habitación.
-Cuando se activa AI Air, el sensor de detección humana detecta la ubicación del ocupante y activa automáticamente el flujo de aire directo/indirecto.
-La distancia de detección del sensor de detección humana es de hasta 5 m, y puede haber diferencias en la distancia de detección en función de la instalación y el entorno de uso del producto.»
« 2)Sensor de detección humana
-Esta función se puede activar/desactivar a través del mando a distancia o LG ThinQ.
-El «Sensor de detección humana» solo funciona en los modos de refrigeración y calefacción.
-El alcance del sensor de detección humana es de hasta 5 m. Dependiendo de las condiciones de uso, el rango de detección del sensor puede acortarse.
-El tiempo de detección de ausencia humana puede ajustarse entre 20 y 120 minutos a través de LG ThinQ (por defecto, 20 minutos).
«3)Aire suave
-En el modo Soft Air, la salida de aire inferior está cerrada y la salida de aire frontal proporciona un flujo de aire indirecto.
-Esta función sólo es aplicable en el modo Cool/Fan/AI Air.
-Cuando funciona en modo AI Air, la función Soft Air se activa automáticamente en función del ambiente de la habitación.
-Para utilizar solo la función Soft Air, se puede activar manualmente con el mando a distancia o LG ThinQ.
-La temperatura del flujo de aire solo se puede ajustar en LG ThinQ cuando se utiliza solo el modo Soft Air, no durante el modo AI Air.
-Cuando se utiliza solo el modo Soft Air, la temperatura ambiente más baja que se puede ajustar es de 24 °C.»
«4)Veleta DUAL
-Fecha 2023.10.
-Condiciones de prueba: Cámara de pruebas de ambiente doméstico del aire acondicionado LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Modo Jet, DB interior (33±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (35±0. 3)℃/ HR (50±5)% 18℃ ajuste en modo refrigeración, DB interior (12±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (7±0,3)℃/ HR (87±5)% 30℃ ajuste en modo calefacción.
-Método de prueba: Medición del tiempo necesario para bajar 5℃ (para refrigeración)/ subir 5℃ (para calefacción), desde la temperatura ambiente media inicial.
-Modelo de prueba: S3-M12KL2MB(LG plataforma anterior-simple paleta), S3-M121L1C0(LG nueva plataforma-DUAL paleta).
-Resultado de la prueba: La nueva plataforma de LG (paleta doble) es hasta un 23% más rápida en el modo de refrigeración y un 6% más rápida en el modo de calefacción que la plataforma anterior de LG (paleta única).
-El resultado de rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso.»
«5)22% más
-Fecha: 2024.12, Resultados de las mediciones en el Centro de I+D de acondicionadores de aire de LG,
-Condiciones de prueba: Altura de instalación del producto 2,0 m, Caudal de aire en modo ventilador, Ángulo de la aleta P1.
-Método de prueba: Utilizando una sonda de medición del flujo de aire, se realizaron mediciones a intervalos de 0,2 m desde 0,1 m hasta 1,7 m de altura. La distancia máxima de alcance del flujo de aire se determinó midiendo la velocidad del flujo de aire durante 180 segundos en cada punto, considerando que el flujo de aire había alcanzado si la velocidad superaba los 0,25 m/s durante más del 50% del tiempo.
-Modelo de ensayo: S3-Q24121D0(LG nueva plataforma-DUAL Vane)
-Resultado de la prueba: En las condiciones de ensayo propuestas, se confirmó que la distancia máxima de alcance del flujo de aire era superior a 22 m.
-El alcance del flujo de aire de la plataforma anterior de LG con una sola aleta (S3-W18KL33A) es de hasta 18 m.
-El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones reales de uso».
«6)Control de humedad de confort
-El flujo de aire cambia automáticamente en función del entorno de funcionamiento.
-Esta función se puede utilizar a través del mando a distancia o LG ThinQ.
-Esta función sólo puede ajustar la temperatura deseada(La humedad se controla automáticamente).»
«7)Temporizador de apagado automático
-Sleep Timer+ ajusta automáticamente la temperatura analizando tus patrones de uso mientras conduces en modo reposo.
-Para utilizar la función Sleep Timer+, debes configurarla por primera vez a través de LG ThinQ.
-Sleep Timer+ solo se puede utilizar en modo refrigeración.
-La intensidad del flujo de aire se establece automáticamente a través del análisis de patrones de uso y se puede ajustar a través de LG ThinQ.
-El rango de temperatura ajustado de Sleep Timer+ es de 22~28°C.»
«8)Gestor de kW
-La función «»kW Manager«» está disponible en todos los modos de funcionamiento, incluyendo refrigeración, deshumidificación, reposo e incluso modo jet, excepto en modo calefacción.
-Durante el periodo establecido, se monitoriza la electricidad acumulada y se realiza la operación de limitación del rendimiento (consumo eléctrico) para el periodo restante.
-Si la electricidad acumulada aumenta debido al tiempo de uso diario, la electricidad restante se recalcula para cada día de funcionamiento del producto.
-Esta función sólo puede utilizarse a través de LG ThinQ.
-Si la electricidad acumulada dentro del periodo establecido supera la cantidad objetivo, la función se libera y cambia al modo de funcionamiento general con una notificación de LG ThinQ».
«9)Detección de ventana abierta
-El ajuste inicial está desactivado cuando se envía el producto. Esta función solo se puede configurar a través de LG ThinQ.
-La «Detección de ventana abierta» solo está disponible en los modos Refrigeración y Calefacción.
-Esta función opera detectando cambios bruscos en la temperatura ambiente en un corto periodo de tiempo (cuando se detecta un aumento de 1,5℃ o una disminución de 2,5℃ en 5 minutos).
-El tiempo de funcionamiento predeterminado del modo de ahorro de energía es de 10 minutos y se puede configurar hasta 60 minutos a través de LG ThinQ.»
«10)Limpieza total
-Todas las limpiezas solo se pueden realizar a través de LG ThinQ.
-Al utilizar la función de limpieza total, la generación de agua condensada, la limpieza por congelación y la limpieza automática+ funcionarán secuencialmente.
-Los modelos con función UV tendrán el LED UV activado durante la operación de limpieza total.
-La función puede desactivarse deteniendo el funcionamiento o cambiando los modos/ajustes con el mando a distancia.
-El tiempo de funcionamiento de la función Todo Limpio puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y de uso.»
«11)Auto Clean
-Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado una vez finalizada la operación de refrigeración, lo que se indica mediante los residuos que quedan en el producto.
-Auto Clean+ puede funcionar en modo ventilador hasta 20 minutos automáticamente, dependiendo del patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.
-La condición de secado interno puede variar en función de las condiciones de temperatura y humedad del aire interior.
-Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para ajustar el flujo de aire y el tiempo de secado.
-Auto Clean+ se activa al enviar el producto y se puede utilizar sin ajustes adicionales.»
«12) Limpieza por congelación
-TÜV Rheinland Korea, confirma que el modo de limpieza por congelación del evaporador de los acondicionadores de aire LG tiene un rendimiento de reducción de bacterias basado en los resultados de las pruebas en las condiciones de prueba propuestas. Informe nº KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
-Este resultado de la prueba obtuvo un informe de prueba sobre y la tasa de reducción de Pseudomonas aeruginosa 99,0% de un laboratorio reconocido internacionalmente, que puede variar en función del entorno real.
-Institución de ensayo: TÜV Rheinland
-Periodo de prueba: 2023. 04~05
-Modelo de prueba: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-Bacterias de prueba: Hasta un 99,0% de tasa de reducción de «»Pseudomonas aeruginosa«» confirmada.
-Esta función sólo se puede utilizar a través de ThinQ.
-Dependiendo del entorno, el tiempo de funcionamiento del modo de limpieza por congelación puede ser de hasta 65 minutos.»
«13)Ionizador Plasmaster™++
-El TÜV Rheinland ha verificado que el Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30㎥. El modelo probado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia en la eliminación de bacterias en el acondicionador de aire, y la eficiencia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones reales de uso.
-Intertek ha verificado que el Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30㎥. El modelo probado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia en la eliminación de bacterias en el acondicionador de aire, y la eficiencia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones reales de uso.»
«14)Filtro antialérgico
-El filtro antialérgico verificado por BAF elimina las sustancias que provocan alergias, como los ácaros del polvo doméstico, que flotan en el aire.
[Certificación BAF]
-Autoridad de certificación: BAF, Fundación Británica de la Alergia (Allergy UK)
-Categoría de certificación: Para la reducción de la exposición al alérgeno de los ácaros del polvo doméstico
-Factores desencadenantes: Hongos, ácaros del polvo doméstico, moho
-Nº de licencia: 397 Válido hasta el 31 de diciembre de 2025».
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
«15)LG ThinQ
-LG SmartThinQ pasa a llamarse LG ThinQ.
-Las funciones inteligentes y el asistente de voz del producto pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
-Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
-Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus filiales.
-El dispositivo de altavoz inteligente con voz no está incluido.»
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
Preguntas frecuentes
Q.
¿Cuál es la temperatura adecuada para mi aire acondicionado?
A.
Cuando encienda el aire acondicionado por primera vez, ajústelo a una temperatura baja y utilice un ajuste de viento fuerte para bajar rápidamente la temperatura de la habitación. Una vez que la habitación se haya enfriado lo suficiente, 25℃ es la temperatura óptima para mantener la casa fresca y ahorrar energía.
La tecnología DUAL Inverter Compressor™ permite una refrigeración un 40% más rápida y ahorra hasta un 70% más de energía que los modelos sin inversor.
1)Verificado por TÜV: Los aires acondicionados Inverter de LG (US-Q242K*) enfrían hasta un 40% más rápido que los aires acondicionados no Inverter de LG (TS-H2465DAO).
*Initial Temperature (Outdoor 35℃, Indoor 33℃), Setting Temperature (26℃).
2)Verificado por TÜV: Los aires acondicionados LG inverter (US-Q242K*) ahorran hasta un 70% más de energía que los aires acondicionados LG no inverter (TS-H2465DAO).
*Temperatura inicial (exterior 35℃, interior 33℃), temperatura de ajuste (26℃), tiempo de prueba (8 horas).
Q.
¿Cuál es la diferencia entre un aire acondicionado Inverter y uno no Inverter?
A.
«Los acondicionadores de aire inverter funcionan de forma más eficiente que los no inverter.
Los acondicionadores de aire no inverter tienen compresores que funcionan a la misma velocidad independientemente de la temperatura interior, apagándose cuando se alcanza la temperatura deseada y encendiéndose de nuevo cuando la temperatura sube.
Los acondicionadores de aire inverter funcionan ajustando la velocidad del compresor más rápidamente a temperaturas más altas y más lentamente a temperaturas más bajas, lo que significa que ahorran más energía que los acondicionadores de aire no inverter y permiten una refrigeración más rápida y un funcionamiento más silencioso.»
Q.
¿Cómo puedo limpiar y manejar el aire acondicionado?
A.
Para obtener un viento limpio y un buen rendimiento, es necesario limpiar el filtro cada dos semanas. Lave el Prefiltro con agua tibia o utilice un detergente neutro para la suciedad más persistente. Después de lavarlo con agua, seque el Prefiltro a la sombra, alejado de la luz solar directa. Limpie un filtro opcional (filtro de polvo ultrafino, filtro de polvo fino, filtro antialérgico, etc.) con una aspiradora o un cepillo suave, pero no lo limpie con agua. Para una gestión más cómoda del aire acondicionado, puede utilizar la función Auto Clean+ que seca automáticamente el interior del aire acondicionado cuando lo apaga.
1) La configuración inicial de Auto Clean+ requiere la app ThinQ o el mando a distancia. Consulta el manual incluido con el producto para obtener más detalles.
2) Cuando el producto se apaga, establece automáticamente un tiempo de secado adecuado en función de las condiciones de funcionamiento. El tiempo de secado puede ser de hasta 30 minutos y puede variar según el producto La función está desactivada cuando se envía de fábrica.
La función puede modificarse sin previo aviso. Para más detalles, consulte el manual adjunto al producto.
Q.
¿Cómo puedo reducir la factura de la luz mientras uso el aire acondicionado?
A.
Puede ahorrar energía seleccionando temperaturas adecuadas al enfriar y calentar y limpiando regularmente los filtros para reducir el gasto innecesario de energía. Se recomienda ajustar el aire acondicionado a 25℃ para refrigeración y 21℃ para calefacción. Además, el uso de la función kW Manager de los acondicionadores de aire LG le ayuda a utilizar la cantidad de energía deseada. Para utilizar la función kW Manager, se requiere una conexión a ThinQ, y solo está disponible en los modelos que admiten esta función. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.
Q.
¿Cómo se instala el aire acondicionado?
A.
Entre los distintos tipos de aire acondicionado, un ingeniero profesional debe instalar los de tipo Split porque el proceso de instalación requiere perforar paredes para conectar las unidades exterior e interior, así como trabajos de cableado eléctrico.
Q.
¿Pueden los aires acondicionados LG proporcionar calefacción además de refrigeración?
A.
Los aires acondicionados LG tienen funciones tanto de refrigeración como de calefacción, por lo que pueden utilizarse durante todo el año. Los aires acondicionados LG utilizan la tecnología de bomba de calor para proporcionar una calefacción eficiente.
Q.
¿Qué tan silencioso es el aire acondicionado?
A.
Gracias a la tecnología DUAL Inverter Compressor™ de LG, los aires acondicionados inverter son generalmente silenciosos. Los modelos equipados con la tecnología DUAL Inverter Compressor™ de LG optimizan el ruido de funcionamiento para mantener un ambiente silencioso. Los niveles de ruido pueden variar dependiendo de cada modelo, por lo que es aconsejable comprobar las especificaciones de ruido de cada modelo antes de comprarlo. En general, los aires acondicionados inverter funcionan de forma más silenciosa que los no inverter.
Q.
¿Cuáles son las ventajas de la función Dual Vane?
A.
«Proporcionándole un confort ideal en cualquier estación, las palas dobles dispersan el flujo de aire tanto hacia arriba como hacia abajo, llegando más lejos y más rápido. Con tecnología biomimética, las aletas dobles ajustables en 6 niveles de ángulo ofrecen un control personalizado del flujo de aire al alcance de la mano.
Se puede dirigir un flujo de aire intenso desde las aletas frontal e inferior. Las aletas dobles pueden enviar aire frío hacia arriba para una refrigeración hasta un 23% más rápida sin sensación de corriente y dirigir el aire caliente hacia abajo para una calefacción hasta un 6% más rápida, evitando el aire caliente directo.
*Fecha 2023.10.
*Condiciones de prueba: Cámara de pruebas del entorno doméstico del aire acondicionado LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Modo Jet, DB interior (33±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (35±0. 3)℃/ HR (50±5)% 18℃ ajuste en modo refrigeración, DB interior (12±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (7±0,3)℃/ HR (87±5)% 30℃ ajuste en modo calefacción.
*Método de prueba: Medición del tiempo necesario para bajar 5℃ (para refrigeración)/ subir 5℃ (para calefacción), desde la temperatura ambiente media inicial.
*Modelo de prueba: S3-M12KL2MB(LG plataforma anterior-simple paleta), S3-M121L1C0(LG plataforma nueva-DUAL paleta)
*Resultado de la prueba: La nueva plataforma de LG (paleta doble) es hasta un 23% más rápida en el modo de refrigeración y un 6% más rápida en el modo de calefacción que la plataforma anterior de LG (paleta única).
*El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales».
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