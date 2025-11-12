LG ARTCOOL MIRROR AI AIR: Aire acondicionado 18.000 BTU con Garantía de por Vida

*Las imágenes y vídeos anteriores se han creado con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Puede haber variaciones en función del entorno real de instalación del producto.

«1)AI Air

-El AI Air se puede manejar a través del mando a distancia o LG ThinQ.

-El AI Air está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.

-Mientras se utiliza AI Air, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire se ajustan automáticamente según la situación, y AI Air se apaga cuando se cambia la dirección del flujo de aire.

-Antes de utilizar AI Air, se recomienda hacer una foto del espacio con LG ThinQ o establecer la ubicación del aire acondicionado y el ocupante de la habitación.

-Cuando se activa AI Air, el sensor de detección humana detecta la ubicación del ocupante y activa automáticamente el flujo de aire directo/indirecto.

-La distancia de detección del sensor de detección humana es de hasta 5 m, y puede haber diferencias en la distancia de detección en función de la instalación y el entorno de uso del producto.»

« 2)Sensor de detección humana

-Esta función se puede activar/desactivar a través del mando a distancia o LG ThinQ.

-El «Sensor de detección humana» solo funciona en los modos de refrigeración y calefacción.

-El alcance del sensor de detección humana es de hasta 5 m. Dependiendo de las condiciones de uso, el rango de detección del sensor puede acortarse.

-El tiempo de detección de ausencia humana puede ajustarse entre 20 y 120 minutos a través de LG ThinQ (por defecto, 20 minutos).

«3)Aire suave

-En el modo Soft Air, la salida de aire inferior está cerrada y la salida de aire frontal proporciona un flujo de aire indirecto.

-Esta función sólo es aplicable en el modo Cool/Fan/AI Air.

-Cuando funciona en modo AI Air, la función Soft Air se activa automáticamente en función del ambiente de la habitación.

-Para utilizar solo la función Soft Air, se puede activar manualmente con el mando a distancia o LG ThinQ.

-La temperatura del flujo de aire solo se puede ajustar en LG ThinQ cuando se utiliza solo el modo Soft Air, no durante el modo AI Air.

-Cuando se utiliza solo el modo Soft Air, la temperatura ambiente más baja que se puede ajustar es de 24 °C.»

«4)Veleta DUAL

-Fecha 2023.10.

-Condiciones de prueba: Cámara de pruebas de ambiente doméstico del aire acondicionado LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Modo Jet, DB interior (33±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (35±0. 3)℃/ HR (50±5)% 18℃ ajuste en modo refrigeración, DB interior (12±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (7±0,3)℃/ HR (87±5)% 30℃ ajuste en modo calefacción.

-Método de prueba: Medición del tiempo necesario para bajar 5℃ (para refrigeración)/ subir 5℃ (para calefacción), desde la temperatura ambiente media inicial.

-Modelo de prueba: S3-M12KL2MB(LG plataforma anterior-simple paleta), S3-M121L1C0(LG nueva plataforma-DUAL paleta).

-Resultado de la prueba: La nueva plataforma de LG (paleta doble) es hasta un 23% más rápida en el modo de refrigeración y un 6% más rápida en el modo de calefacción que la plataforma anterior de LG (paleta única).

-El resultado de rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso.»

«5)22% más

-Fecha: 2024.12, Resultados de las mediciones en el Centro de I+D de acondicionadores de aire de LG,

-Condiciones de prueba: Altura de instalación del producto 2,0 m, Caudal de aire en modo ventilador, Ángulo de la aleta P1.

-Método de prueba: Utilizando una sonda de medición del flujo de aire, se realizaron mediciones a intervalos de 0,2 m desde 0,1 m hasta 1,7 m de altura. La distancia máxima de alcance del flujo de aire se determinó midiendo la velocidad del flujo de aire durante 180 segundos en cada punto, considerando que el flujo de aire había alcanzado si la velocidad superaba los 0,25 m/s durante más del 50% del tiempo.

-Modelo de ensayo: S3-Q24121D0(LG nueva plataforma-DUAL Vane)

-Resultado de la prueba: En las condiciones de ensayo propuestas, se confirmó que la distancia máxima de alcance del flujo de aire era superior a 22 m.

-El alcance del flujo de aire de la plataforma anterior de LG con una sola aleta (S3-W18KL33A) es de hasta 18 m.

-El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones reales de uso».

«6)Control de humedad de confort

-El flujo de aire cambia automáticamente en función del entorno de funcionamiento.

-Esta función se puede utilizar a través del mando a distancia o LG ThinQ.

-Esta función sólo puede ajustar la temperatura deseada(La humedad se controla automáticamente).»

«7)Temporizador de apagado automático

-Sleep Timer+ ajusta automáticamente la temperatura analizando tus patrones de uso mientras conduces en modo reposo.

-Para utilizar la función Sleep Timer+, debes configurarla por primera vez a través de LG ThinQ.

-Sleep Timer+ solo se puede utilizar en modo refrigeración.

-La intensidad del flujo de aire se establece automáticamente a través del análisis de patrones de uso y se puede ajustar a través de LG ThinQ.

-El rango de temperatura ajustado de Sleep Timer+ es de 22~28°C.»

«8)Gestor de kW

-La función «»kW Manager«» está disponible en todos los modos de funcionamiento, incluyendo refrigeración, deshumidificación, reposo e incluso modo jet, excepto en modo calefacción.

-Durante el periodo establecido, se monitoriza la electricidad acumulada y se realiza la operación de limitación del rendimiento (consumo eléctrico) para el periodo restante.

-Si la electricidad acumulada aumenta debido al tiempo de uso diario, la electricidad restante se recalcula para cada día de funcionamiento del producto.

-Esta función sólo puede utilizarse a través de LG ThinQ.

-Si la electricidad acumulada dentro del periodo establecido supera la cantidad objetivo, la función se libera y cambia al modo de funcionamiento general con una notificación de LG ThinQ».

«9)Detección de ventana abierta

-El ajuste inicial está desactivado cuando se envía el producto. Esta función solo se puede configurar a través de LG ThinQ.

-La «Detección de ventana abierta» solo está disponible en los modos Refrigeración y Calefacción.

-Esta función opera detectando cambios bruscos en la temperatura ambiente en un corto periodo de tiempo (cuando se detecta un aumento de 1,5℃ o una disminución de 2,5℃ en 5 minutos).

-El tiempo de funcionamiento predeterminado del modo de ahorro de energía es de 10 minutos y se puede configurar hasta 60 minutos a través de LG ThinQ.»

«10)Limpieza total

-Todas las limpiezas solo se pueden realizar a través de LG ThinQ.

-Al utilizar la función de limpieza total, la generación de agua condensada, la limpieza por congelación y la limpieza automática+ funcionarán secuencialmente.

-Los modelos con función UV tendrán el LED UV activado durante la operación de limpieza total.

-La función puede desactivarse deteniendo el funcionamiento o cambiando los modos/ajustes con el mando a distancia.

-El tiempo de funcionamiento de la función Todo Limpio puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y de uso.»

«11)Auto Clean

-Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado una vez finalizada la operación de refrigeración, lo que se indica mediante los residuos que quedan en el producto.

-Auto Clean+ puede funcionar en modo ventilador hasta 20 minutos automáticamente, dependiendo del patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.

-La condición de secado interno puede variar en función de las condiciones de temperatura y humedad del aire interior.

-Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para ajustar el flujo de aire y el tiempo de secado.

-Auto Clean+ se activa al enviar el producto y se puede utilizar sin ajustes adicionales.»

«12) Limpieza por congelación

-TÜV Rheinland Korea, confirma que el modo de limpieza por congelación del evaporador de los acondicionadores de aire LG tiene un rendimiento de reducción de bacterias basado en los resultados de las pruebas en las condiciones de prueba propuestas. Informe nº KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

-Este resultado de la prueba obtuvo un informe de prueba sobre y la tasa de reducción de Pseudomonas aeruginosa 99,0% de un laboratorio reconocido internacionalmente, que puede variar en función del entorno real.

-Institución de ensayo: TÜV Rheinland

-Periodo de prueba: 2023. 04~05

-Modelo de prueba: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Bacterias de prueba: Hasta un 99,0% de tasa de reducción de «»Pseudomonas aeruginosa«» confirmada.

-Esta función sólo se puede utilizar a través de ThinQ.

-Dependiendo del entorno, el tiempo de funcionamiento del modo de limpieza por congelación puede ser de hasta 65 minutos.»

«13)Ionizador Plasmaster™++

-El TÜV Rheinland ha verificado que el Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30㎥. El modelo probado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia en la eliminación de bacterias en el acondicionador de aire, y la eficiencia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones reales de uso.

-Intertek ha verificado que el Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30㎥. El modelo probado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia en la eliminación de bacterias en el acondicionador de aire, y la eficiencia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones reales de uso.»

«14)Filtro antialérgico

-El filtro antialérgico verificado por BAF elimina las sustancias que provocan alergias, como los ácaros del polvo doméstico, que flotan en el aire.

[Certificación BAF]

-Autoridad de certificación: BAF, Fundación Británica de la Alergia (Allergy UK)

-Categoría de certificación: Para la reducción de la exposición al alérgeno de los ácaros del polvo doméstico

-Factores desencadenantes: Hongos, ácaros del polvo doméstico, moho

-Nº de licencia: 397 Válido hasta el 31 de diciembre de 2025».

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

«15)LG ThinQ

-LG SmartThinQ pasa a llamarse LG ThinQ.

-Las funciones inteligentes y el asistente de voz del producto pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

-Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.

-Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus filiales.

-El dispositivo de altavoz inteligente con voz no está incluido.»

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com