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LG xboom Grab by will.i.am - Altavoz inalámbrico bluetooth con bajos potentes, resistencia militar y hasta 20 horas de batería
GRAB.AEUTLWG
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Características principales
DISEÑADO Y PERFECCIONADO BY wll.i.am: ofreciendo un estilo único y un sonido optimizado por el productor musical y reconocido artista POP will.i.am.
SONIDO POTENTE Y NÍTIDO. Con 30W de potencia, siente un sonido vibrante y dinámico con su tweeter de cúpula diseñado por Peerless, ofreciendo un sonido nítido y mejorando la respuesta en alta frecuencia.
DISEÑO CON RESISTENCIA MILITAR. Disfruta de tu música en cualquier lugar sin miedo a que se estropee. Probado y certificado según los estándares militares de EE. UU., ofreciendo una durabilidad y un rendimiento máximo1.
QUE NADA TE PARE. Hasta 20 horas de batería2 y resistencia al agua y al polvo IP67, para disfrutar de la música en cualquier lugar durante más tiempo3 y con correas ajustables para llevarlo cómodamente.
CON AI PARA PERFECCIONAR TU EXPERIENCIA: AI Sound para un análisis inteligente en base a lo que estés escuchando, Space Calibration analiza la estancia y AI Lighting para una iluminación al ritmo de la música.
CONECTA VARIOS ALTAVOCES Y MONTA TU FIESTA CON AURACAST™4: disfruta en un sonido envolvente y amplificado conectando diferentes altavoces a la vez.
(1)PRUEBAS ESTÁNDAR MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs. Pasó 7 pruebas diferentes MIL-STD 810H para la durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de los EE. UU. (2)Basado en un 50 % de volumen, sin iluminación y con ecualización Mejora de voz (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar. (3)Producto hermético resistente al polvo, protegido contra el contacto y contra la inmersión en agua hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Se recomienda mantener alejado el producto de fuentes de calor y/o agua. (4)Sólo los modelos Stage301, Bounce y Grab lanzados en 2025 pueden conectarse entre sí.
xboom Grab
Ganador de Red Dot 2025: ganador
xboom Grab
Ganador del iF Design Award
xboom Grab
TechRadar
“… tamaño compacto con un sonido impresionante”
Déjate liar con el sonido absoluto diseñado by will.i.am
Presentamos el nuevo altavoz LG xboom Grab, diseñado y perfeccionado por will.i.am, creado para ofrecer un sonido absoluto que marca la diferencia.
*Las imagenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Déjate liar con LG xboom Grab by will.i.am
LG ha elegido a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia sonora a otro nivel y con un estilo completamente nuevo. Ganador de nueve premios Grammy, will.i.am es sin duda un auténtico icono de la cultura pop.
Todos los «xboom by will.i.am» han sido perfecionados por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con su experiencia en música y tecnología, will.i.am ha ecualizado xboom Grab para conseguir un sonido envolvente y dinámico con ritmos que cobran vida.
will.i.am, perfecciona el sonido del LG xboom Grab
Experimenta la sofisticada y extraordinaria experiencia de sonido creada por will.i.am. Todos los sonidos que acompañan al funcionamiento del nuevo xboom -encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen- han sido desarrollados por el artista.
will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.
Sonido dinámico con su tweeter de cúpula fabricado por Peerless
Con un tweeter de cúpula de 16 mm fabricado por Peerless, expertos en sonido de gama alta que ofrecen una calidad de sonido excepcional. Disfruta de un sonido vibrante y dinámico, perfecto para escuchar tu playlist favorita al aire libre.
*El vídeo tiene fines demostrativos y sus imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características del producto.
Hecho para durar a prueba de resistencia militar
Diseñado para vivir aventuras al aire libre. Testado según los estándares militares de EE.UU., ha superado las 7 pruebas de durabilidad. Fabricado para resistir a diversas condiciones de cualquier entorno.
*Prueba estándar MIL-STD-810H y certificación de KOLAS Labs. Superó 7 pruebas MIL-STD 810H diferentes de durabilidad y resistencia realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso. Detalles de las pruebas militares:
- Estándar de prueba: MIL-STD-810H
- Parámetros de prueba: lluvia, vibración, impacto, niebla salina, inundación, polvo de arena y alta temperatura
- Resultado de la certificación: PASS. Fecha: 18 de diciembre de 2024.
Disfruta de tu playlist donde quieras con hasta 20h de batería
Batería de larga duración en un altavoz compacto. Disfruta hasta 20 horas* de tu música favorita con una sola carga.
*Basado en un 50 % de volumen, sin iluminación y con ecualización Mejora de voz (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar.
Resistencia al agua y al polvo IP67
Clasificación IP67* para resistir el agua y el polvo. Disfruta de la música en todas partes, en una fiesta en la piscina o en la playa.
*IP67 protege totalmente contra el polvo y otras partículas similares y también protege totalmente contra la inmersión hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos
xboom Grab con un diseño moderno y correa ajustable
Diseñado disfrutar al aire libre con un diseño único, gracias a su correa ajustable podrás llevarlo comodamente.
En la parte superior izquierda, xboom Grab se sujeta con su correa en la muñeca de una persona. En la parte superior derecha, xboom Grab está colocado en el portabidón de una bicicleta. Abajo a la izquierda, will.i.am vestido de blanco sujeta xboom Grab con la mano derecha. Abajo a la derecha, will.i.am vestido de negro sujeta xboom Grab con la mano derecha.
AI Sound
Perfecciona el sonido de cualquier género con IA
Elige manualmente entre los modos: ritmo, melodía o voz, según tus preferencias, o deja que la IA establezca el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido para adaptarlo al género.
will.i.am sostiene el xboom Grab junto a su cara.
Space Calibration
Sonido calibrado para su espacio
Space Calibration ajusta la salida de sonido según el tamaño y la distribución de la habitación. Al adaptar los niveles de audio al espacio, ofrece un sonido claro y completo que se oye equilibrado tanto en entornos grandes como pequeños.
*El vídeo tiene fines demostrativos y sus imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características del producto.
AI Lighting
Luces al ritmo de la música gracias a IA
Iluminación multicolor al ritmo de la música, perfecto para darle color a tu fiesta. La IA analiza cada canción y ajusta la iluminación para que coincida con el beat de la canción.
*El vídeo tiene fines demostrativos y sus imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características del producto.
Déjate liar y descubre los personajes de la IA
Diferentes DJ con una amplia cultura musical y personalidades únicas.
Elige a tu DJ y disfruta de una playlist hecha a tu medida que se adapta a tu estado de ánimo y al momento en el que estés.
Cada personaje aporta su propia perspectiva cultural y personalidad, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la opción de descubrir diferentes estilos musicales.
Noticias interesantes para ti y música ininterrumpida con el sonido absoluto.
Selecciona una emisora en función de tus intereses para escuchar noticias interesantes junto con música de forma ilimitada.
Disfruta de esta experiencia con el sonido absoluto y caracteristico de xboom.
*La pantalla está simulada con fines demostrativos y puede variar con respecto al uso real.
Acceso instantáneo a noticias, música y tu DJ IA
Con un toque desbloqueas un mundo de sonido. Sumérgete en las últimas noticias, explora las pistas más de moda y charla con tu DJ inteligente. Deja de pasar pantalla sin fin, aquí está lo que quieres.
*Para utilizar “My Button”, las aplicaciones LG ThinQ y FYI deben estar instaladas en tu smartphone.
1) Configura My Button en la aplicación LG ThinQ.
2) Completa la activación en la aplicación de FYI para comenzar a utilizar esta función.
Conecta varios altavoces y monta tu fiesta con Auracast™(1).
Descubre la tecnología Bluetooth de última generación Auracast. Presiona el botón de tu altavoz y sumérgete en un sonido envolvente, amplificado mediante la conexión de diferentes altavoces.
(1) Sólo los modelos Stage301, Bounce y Grab lanzados en 2025 pueden conectarse entre sí. Las imágenes simuladas tienen fines ilustrativos. El tamaño real puede variar.
Imagen de will.i.am en blanco y negro con texto del título al lado.
Presentamos FYI RAiDiO, una revolucionaria experiencia de radio con tecnología de IA ideada por el arquitecto experimental de LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO, ofrece una experiencia más inteligente y envolvente con la música y las noticias a través de una variedad de personajes de IA y emisoras basadas en intereses.
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