LG xboom Grab by will.i.am - Altavoz inalámbrico bluetooth con bajos potentes, resistencia militar y hasta 20 horas de batería

LG ha elegido a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia sonora a otro nivel y con un estilo completamente nuevo. Ganador de nueve premios Grammy, will.i.am es sin duda un auténtico icono de la cultura pop.

Todos los «xboom by will.i.am» han sido perfecionados por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con su experiencia en música y tecnología, will.i.am ha ecualizado xboom Grab para conseguir un sonido envolvente y dinámico con ritmos que cobran vida.