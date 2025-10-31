We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Barra de Sonido - LG DS60TR, Bluetooth, 440W, 5.1 Canales con subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Digital, DTS Digital Surround , Negro
Características principales
- ALTA CONECTIVIDAD Y ARMONÍA CON TU TV LG QNED GRACIAS A SU TECNOLOGÍA WOW SYNERGY(1): control del menú de la barra de sonido en el TV LG con WOW Interface(2).
- SONIDO EXTRAORDINARIO Y LLENO DE MATICES: Siente como el sonido fluye a tu alrededor gracias al sonido Dolby Digital y su altavoz vertical, 440W de potencia omnidireccional. 5.1 canales: 3 altavoces frontales, 2 altavoces traseros y 1 subwoofer. Dolby Digital y DTS.
- BARRA DE SONIDO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA: Sonido inteligente que se adapta a cada contenido optimizando la configuración del audio con IA Sound Pro. Ecualización optimizada para series, películas y música.
- PRODUCTO ECO SMART GREEN QUE CUIDA DEL PLANETA. Desde la forma en la que producimos hasta en la que enviamos, cuenta con certificación ecológica (Certificados: UL/SGS/EnergyStar).
Siente el sonido absoluto que te envuelve
Imagen de una LG Soundbar, un LG Remote y un televisor LG TV que muestra el menú de la Interfaz WOW en pantalla. Imagen de un televisor LG TV y una LG Soundbar reproduciendo una actuación musical en un salón. Gotas blancas que representan ondas sonoras salen disparadas desde la Soundbar y giran alrededor del sofá y del salón para representar el sonido envolvente. A través de la ventana se ve la silueta de la ciudad. Imagen de una LG Soundbar con tres pantallas de televisor diferentes arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra las noticias. Debajo de la Soundbar están los iconos de Concierto, Noticias y Película.
*Imágenes simuladas.
Potencia la experiencia de tu TV LG con las Barras de Sonido LG
WOW Interface(1)
Ahora tienes la comodidad al alcance de tu mano.
Accede a la WOW Interface desde tu televisor LG TV y Soundbar Control te ayudará de forma sencilla a cambiar los modos y perfiles y a acceder a sus prácticas funciones, incluso mientras ves la televisión.
Se reproduce un acogedor concierto en un LG TV con una LG Soundbar debajo.
*Imágenes simuladas.
**El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.
***Televisores compatibles con la Interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores FHDD 63 compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.
****La WOW Interface puede variar según el modelo de Soundbar.
*****Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a internet para realizar las actualizaciones.
Siente el realismo con su sonido envolvente
Sonido cautivador y envolvente
Imagen de un televisor LG TV y una LG Soundbar reproduciendo una actuación musical en un salón. Gotas blancas que representan ondas sonoras salen disparadas desde la Soundbar y giran alrededor del sofá y del salón para representar el sonido envolvente.
*Imágenes simuladas.
*Imágenes simuladas.
***Los altavoces traseros deben estar conectados a la corriente eléctrica.
Sonido adaptado a cada contenido
*Imágenes simuladas.
Elige Eco Tecnología. LG Smart Green
Fabricado con materiales reciclados
Hay una perspectiva frontal de la barra de sonido detrás y una representación de marco metálico de la barra de sonido en el frente. Una observación inclinada de la parte posterior del marco metálico de la barra de sonido con las palabras "Plástico reciclado que indican el borde del marco.
*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Tela reciclada a partir de botellas de plástico
Un pictograma muestra botellas de plástico con la palabra "botellas de plástico" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a un símbolo de reciclaje con la frase "Reborn as Polyester Jersey" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a la parte izquierda de una barra de sonido LG con la frase "LG Soundbar with Recycled Fabric" debajo.
*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Cajas fabricadas con materiales reciclados
Una ilustración muestra un símbolo de reciclaje verde encima de un trozo de nuestro planeta azul y verde con árboles creciendo de la tierra. Embalaje de la LG Soundbar contra un fondo beis con ilustraciones de árboles. Logotipo de Energy Star Logotipo de SGS Eco Product
*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Especificaciones técnicas estrella
General - Número de canales
5.1
General - Potencia de Salida
440 W
Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal
850 x 63 x 87 mm
Dimensiones (AnxAlxPr) - Altavoces Traseros
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de canales
5.1
Potencia de Salida
440 W
Número de Altavoces
6 EA
EFECTOS DE SONIDO
AI Sound Pro
Si
Estándar
Si
Música
Si
Cinema
Si
Clear Voice Pro
Si
Deportes
Si
Game
Si
Bass Blast / Bass Blast +
Si
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
Si
DTS Digital Surround
Si
AAC
Si
CONECTIVIDAD
Óptica
1
HDMI Out
1
USB
1
Version de Bluetooth
5.3
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Si
Preaparado para Altavoces traseros Inalámbricos
Si
HDMI SUPPORTED
Audio Return Channel (ARC)
Si
CEC (Simplink)
Si
FACILIDADES
Remote App - iOS/Android OS
Si
Control de Modos de la Barra de Sonido
Si
TV Sound Mode Share
Si
WOW Interface
Si
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Principal
850 x 63 x 87 mm
Altavoces Traseros
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
PESO
Principal
2,5 kg
Altavoces Traseros (2Uds)
2,1 kg
Subwoofer
5,7 kg
Gross Weight
12,56 kg
POTENCIA
Consumo STB (Principal)
0.5 W ↓
Consumo (Principal)
33 W
Consumo STB (Subwoofer)
0.5 W ↓
Consumo (Subwoofer)
33 W
Consumo (Altavoces Traseros)
20 W
Consumo STB (Altavoces Traseros)
0.5 W ↓
ACCESORIOS
Cable Óptico
Si
Soporte de Pared
Si
Mando a Distancia
Si
Tarjeta de Garantía
Si
CÓDICO EAN
Códico EAN
8806091927309
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
