Barra de Sonido - LG DS60TR, Bluetooth, 440W, 5.1 Canales con subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Digital, DTS Digital Surround , Negro

DS60TR
close up view
Características principales

  • ALTA CONECTIVIDAD Y ARMONÍA CON TU TV LG QNED GRACIAS A SU TECNOLOGÍA WOW SYNERGY(1): control del menú de la barra de sonido en el TV LG con WOW Interface(2).
  • SONIDO EXTRAORDINARIO Y LLENO DE MATICES: Siente como el sonido fluye a tu alrededor gracias al sonido Dolby Digital y su altavoz vertical, 440W de potencia omnidireccional. 5.1 canales: 3 altavoces frontales, 2 altavoces traseros y 1 subwoofer. Dolby Digital y DTS.
  • BARRA DE SONIDO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA: Sonido inteligente que se adapta a cada contenido optimizando la configuración del audio con IA Sound Pro. Ecualización optimizada para series, películas y música.
  • PRODUCTO ECO SMART GREEN QUE CUIDA DEL PLANETA. Desde la forma en la que producimos hasta en la que enviamos, cuenta con certificación ecológica (Certificados: UL/SGS/EnergyStar).
Más
La LG Soundbar está delante de un telón de fondo negro iluminado por un foco.

La LG Soundbar está delante de un telón de fondo negro iluminado por un foco.

La combinación perfecta para tu televisor LG

Completa la experiencia audiovisual de tu TV LG con la barra de sonido que encaja a la perfección gracias a su diseño y a la combinación de ambos para un sonido más envolvente.

Siente el sonido absoluto que te envuelve

Imagen de una LG Soundbar, un LG Remote y un televisor LG TV que muestra el menú de la Interfaz WOW en pantalla. Imagen de un televisor LG TV y una LG Soundbar reproduciendo una actuación musical en un salón. Gotas blancas que representan ondas sonoras salen disparadas desde la Soundbar y giran alrededor del sofá y del salón para representar el sonido envolvente. A través de la ventana se ve la silueta de la ciudad. Imagen de una LG Soundbar con tres pantallas de televisor diferentes arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra las noticias. Debajo de la Soundbar están los iconos de Concierto, Noticias y Película.

*Imágenes simuladas.

Potencia la experiencia de tu TV LG con las Barras de Sonido LG

WOW Interface(1)

Ahora tienes la comodidad al alcance de tu mano.

Accede a la WOW Interface desde tu televisor LG TV y Soundbar Control te ayudará de forma sencilla a cambiar los modos y perfiles y a acceder a sus prácticas funciones, incluso mientras ves la televisión.

Se reproduce un acogedor concierto en un LG TV con una LG Soundbar debajo.

*Imágenes simuladas.

**El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

***Televisores compatibles con la Interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores FHDD 63 compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.

****La WOW Interface puede variar según el modelo de Soundbar.

*****Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a internet para realizar las actualizaciones.

Siente el realismo con su sonido envolvente

El sonido absoluto de 440W y 5.1 canales

Sonido cautivador y envolvente

Siéntete el protagonista de tus contenidos gracias a la tecnología Dolby Digital y DTS:X proyectada a través de un sistema de sonido envolvente de 440W, 5.1.1 canales con subwoofer.

Imagen de un televisor LG TV y una LG Soundbar reproduciendo una actuación musical en un salón. Gotas blancas que representan ondas sonoras salen disparadas desde la Soundbar y giran alrededor del sofá y del salón para representar el sonido envolvente.

*Imágenes simuladas.

Los altavoces traseros y están frente a una LG Soundbar con curvas azules entre el altavoz y la Soundbar para ilustrar la conectividad. Sobre los altavoces traseros aparece un símbolo de conectividad en blanco y negro.
Sonido Absoluto con altavoces traseros

Altavoces traseros inalámbricos

Instala los altavoces traseros sin preocuparte por los cables gracias al receptor inalámbrico incorporado.

*Imágenes simuladas.
***Los altavoces traseros deben estar conectados a la corriente eléctrica.

Sonido adaptado a cada contenido

*Imágenes simuladas.

Elige Eco Tecnología. LG Smart Green

Interior reciclado

Fabricado con materiales reciclados

Esta Barra de Sonido ha recibido el certificado UL como producto ECV (Environmental Claims Validation) gracias a los componentes superior e inferior del cuerpo de la barra de sonido que han usado plástico reciclado en su fabricación. El Sonido Absoluto de la Barra de Sonido también cuida el planeta.

Hay una perspectiva frontal de la barra de sonido detrás y una representación de marco metálico de la barra de sonido en el frente. Una observación inclinada de la parte posterior del marco metálico de la barra de sonido con las palabras "Plástico reciclado que indican el borde del marco.

*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.

Exterior reciclado

Tela reciclada a partir de botellas de plástico

Todas las barras de sonido LG están diseñadas con una cuidadosa consideración para garantizar un alto porcentaje de materiales reciclados.Global Recycled Standard ha certificado que parte de esta Barra de Sonido ha sido fabricada a partir de botellas de plástico, creando productos más sostenibles y que cuidan el planeta.

Un pictograma muestra botellas de plástico con la palabra "botellas de plástico" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a un símbolo de reciclaje con la frase "Reborn as Polyester Jersey" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a la parte izquierda de una barra de sonido LG con la frase "LG Soundbar with Recycled Fabric" debajo.

*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.

Embalaje de pulpa reciclada

Cajas fabricadas con materiales reciclados

La barra de sonido LG ha recibido la certificación de SGS porque el embalaje interno ha cambiado de espuma EPS (poliestireno) y bolsas de plástico a pulpa reciclada moldeada, una alternativa ecológica que protege el producto y el planeta.

Una ilustración muestra un símbolo de reciclaje verde encima de un trozo de nuestro planeta azul y verde con árboles creciendo de la tierra. Embalaje de la LG Soundbar contra un fondo beis con ilustraciones de árboles. Logotipo de Energy Star Logotipo de SGS Eco Product

*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • General - Número de canales

    5.1

  • General - Potencia de Salida

    440 W

  • Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

    850 x 63 x 87 mm

  • Dimensiones (AnxAlxPr) - Altavoces Traseros

    100,0 x 176,5 x 120,0 mm

  • Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

    200 x 377 x 285 mm

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Número de canales

    5.1

  • Potencia de Salida

    440 W

  • Número de Altavoces

    6 EA

EFECTOS DE SONIDO

  • AI Sound Pro

    Si

  • Estándar

    Si

  • Música

    Si

  • Cinema

    Si

  • Clear Voice Pro

    Si

  • Deportes

    Si

  • Game

    Si

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Si

FORMATO DE AUDIO

  • Dolby Digital

    Si

  • DTS Digital Surround

    Si

  • AAC

    Si

CONECTIVIDAD

  • Óptica

    1

  • HDMI Out

    1

  • USB

    1

  • Version de Bluetooth

    5.3

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Si

  • Preaparado para Altavoces traseros Inalámbricos

    Si

HDMI SUPPORTED

  • Audio Return Channel (ARC)

    Si

  • CEC (Simplink)

    Si

FACILIDADES

  • Remote App - iOS/Android OS

    Si

  • Control de Modos de la Barra de Sonido

    Si

  • TV Sound Mode Share

    Si

  • WOW Interface

    Si

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Principal

    850 x 63 x 87 mm

  • Altavoces Traseros

    100,0 x 176,5 x 120,0 mm

  • Subwoofer

    200 x 377 x 285 mm

PESO

  • Principal

    2,5 kg

  • Altavoces Traseros (2Uds)

    2,1 kg

  • Subwoofer

    5,7 kg

  • Gross Weight

    12,56 kg

POTENCIA

  • Consumo STB (Principal)

    0.5 W ↓

  • Consumo (Principal)

    33 W

  • Consumo STB (Subwoofer)

    0.5 W ↓

  • Consumo (Subwoofer)

    33 W

  • Consumo (Altavoces Traseros)

    20 W

  • Consumo STB (Altavoces Traseros)

    0.5 W ↓

ACCESORIOS

  • Cable Óptico

    Si

  • Soporte de Pared

    Si

  • Mando a Distancia

    Si

  • Tarjeta de Garantía

    Si

CÓDICO EAN

  • Códico EAN

    8806091927309

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

