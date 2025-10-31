Barra de Sonido - LG DS60TR, Bluetooth, 440W, 5.1 Canales con subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Digital, DTS Digital Surround , Negro

Imagen de una LG Soundbar, un LG Remote y un televisor LG TV que muestra el menú de la Interfaz WOW en pantalla. Imagen de un televisor LG TV y una LG Soundbar reproduciendo una actuación musical en un salón. Gotas blancas que representan ondas sonoras salen disparadas desde la Soundbar y giran alrededor del sofá y del salón para representar el sonido envolvente. A través de la ventana se ve la silueta de la ciudad. Imagen de una LG Soundbar con tres pantallas de televisor diferentes arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra las noticias. Debajo de la Soundbar están los iconos de Concierto, Noticias y Película.