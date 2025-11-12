1. Invierte en vinagre blanco y bicarbonato sódico. Estos productos básicos son limpiadores versátiles para tu máquina, que eliminan eficazmente los olores y el moho.

2. Utiliza líquido lavavajillas o jabón para lavavajillas. Estos productos pueden eliminar rápidamente el moho y los hongos, evitando una limpieza más profunda posteriormente.

3. Evita el uso excesivo de lejía. El uso excesivo de lejía puede dañar la lavadora y la ropa. Úsalo con moderación y acláralo bien.

4. Limpia con regularidad. Una limpieza rutinaria, al menos dos veces al año, mantiene tu máquina en óptimas condiciones.

5. Utiliza detergente para ropa para la limpieza. Los detergentes biológicos pueden descomponer la suciedad y las bacterias durante ciclos largos.

6. Comprueba el ciclo de limpieza. Configuración Algunas máquinas tienen ajustes específicos para el ciclo de limpieza; utilízalos para simplificar la limpieza, si están disponibles.

7. Utiliza percarbonato sódico para eliminar los olores. Es una alternativa más segura a la lejía, eficaz contra los malos olores.

8. Combate la cal con vinagre o pastillas. Estas soluciones ayudan a prevenir los daños causados por el agua dura y protegen tu máquina.

9. Ventila tu máquina con regularidad. Evita los malos olores dejando que el tambor y el cajón se ventilen.

10. Compra productos de limpieza al por mayor. Ahorra tiempo y dinero con compras al por mayor de productos de limpieza esenciales.