We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Mantener limpia la lavadora es fundamental para conservar su rendimiento y prolongar su vida útil.
La limpieza de tu electrodoméstico puede parecer una tarea abrumadora, pero en realidad es muy sencilla una vez que comprendes los conceptos básicos.
Esta guía te explicará cómo limpiar tu lavadora de forma eficaz, abordando problemas comunes como los olores, el moho y los atascos.
✓ ¿Por qué deberías limpiar tu lavadora?
Quizás te preguntes por qué es necesario limpiar una máquina que limpia. Con el tiempo, la lavadora puede acumular suciedad, mugre y residuos de detergente, lo que puede provocar malos olores e incluso moho. Una limpieza regular ayuda a prevenir estos problemas, garantizando que tu lavadora siga funcionando de forma eficiente y que tu ropa quede limpia y fresca.
✓ ¿Con qué frecuencia se debe limpiar una lavadora?
El mantenimiento regular es fundamental para que una lavadora funcione correctamente. En general, se recomienda limpiar la máquina cada pocos meses. Esta frecuencia garantiza que no se acumule suciedad y que tu electrodoméstico siga funcionando al máximo rendimiento.
✓ Limpieza de la lavadora para un rendimiento óptimo
Quizás te preguntes por qué es necesario limpiar una máquina que limpia. Con el tiempo, la lavadora puede acumular suciedad, mugre y residuos de detergente, lo que puede provocar malos olores e incluso moho. Una limpieza regular ayuda a prevenir estos problemas, garantizando que tu lavadora siga funcionando de forma eficiente y que tu ropa quede limpia y fresca.
6 pasos para limpiar lavadoras de carga frontal frente a lavadoras de carga superior
Limpiar tu lavadora es más fácil de lo que crees.
Aquí tienes una guía paso a paso para lavadoras de carga frontal y superior:
PASO 1
El cajón del detergente de la lavadora
Empieza por apagar la máquina y sacar el cajón del detergente. Remójalo en agua caliente mezclada con líquido lavavajillas o vinagre. Mientras se remoja, limpia el compartimento con un paño de microfibra y un cepillo de dientes para eliminar la suciedad más resistente.
PASO 2
El filtro del desagüe de la lavadora
Localiza el filtro del desagüe, que suele encontrarse en la esquina inferior de la máquina. Quítalo y sumérgelo en agua caliente para eliminar el detergente y la pelusa. Limpia el interior de la máquina antes de volver a colocar el filtro.
PASO 3
El tambor de la lavadora
Rocía el tambor con vinagre blanco y límpialo con un paño de microfibra. Evita la aplicación frecuente cerca de la junta de goma para prevenir la corrosión.
PASO 4
La junta de goma de la lavadora
Los malos olores suelen provenir de la junta de goma. Realiza un ciclo vacío con bicarbonato sódico en el tambor a 90 °C y, a continuación, limpia la junta con agua tibia y jabón.
PASO 5
Exterior de lavadora de carga frontal
Utiliza vinagre blanco o un spray antibacteriano para limpiar el exterior. Para los modelos de acero inoxidable, piensa en usar un spray específico para un acabado pulido.
PASO 6
Lavadora de carga superior
Pon la lavadora en el ciclo más caliente y añade vinagre blanco. Pausa el ciclo para dejarlo en remojo y, a continuación, completa con bicarbonato sódico para una limpieza a fondo.
10 consejos esenciales para la limpieza de la lavadora
1. Invierte en vinagre blanco y bicarbonato sódico. Estos productos básicos son limpiadores versátiles para tu máquina, que eliminan eficazmente los olores y el moho.
2. Utiliza líquido lavavajillas o jabón para lavavajillas. Estos productos pueden eliminar rápidamente el moho y los hongos, evitando una limpieza más profunda posteriormente.
3. Evita el uso excesivo de lejía. El uso excesivo de lejía puede dañar la lavadora y la ropa. Úsalo con moderación y acláralo bien.
4. Limpia con regularidad. Una limpieza rutinaria, al menos dos veces al año, mantiene tu máquina en óptimas condiciones.
5. Utiliza detergente para ropa para la limpieza. Los detergentes biológicos pueden descomponer la suciedad y las bacterias durante ciclos largos.
6. Comprueba el ciclo de limpieza. Configuración Algunas máquinas tienen ajustes específicos para el ciclo de limpieza; utilízalos para simplificar la limpieza, si están disponibles.
7. Utiliza percarbonato sódico para eliminar los olores. Es una alternativa más segura a la lejía, eficaz contra los malos olores.
8. Combate la cal con vinagre o pastillas. Estas soluciones ayudan a prevenir los daños causados por el agua dura y protegen tu máquina.
9. Ventila tu máquina con regularidad. Evita los malos olores dejando que el tambor y el cajón se ventilen.
10. Compra productos de limpieza al por mayor. Ahorra tiempo y dinero con compras al por mayor de productos de limpieza esenciales.
Lavadoras LG recomendadas
Secadoras de bomba de calor LG: Nuestra selección
Modelos con mayor eficiencia energética. LG ofrece modelos de primera categoría, como los modelos F4X7511TSB y F4X7511TWB con conexión WiFi.
Mantenimiento: 3 trucos para una lavadora más limpia
✓ ¿Por qué deberías limpiar tu lavadora?
Mantenla seca. Después de cada lavado, deja la puerta abierta para que se evapore la humedad y evitar así la aparición de moho.
✓ ¿Con qué frecuencia se debe limpiar una lavadora?
Utiliza detergente de alta calidad. Los detergentes de calidad reducen los residuos y ayudan a mantener la máquina más limpia.
✓ Limpieza de la lavadora para un rendimiento óptimo
Inspecciones periódicas. Comprueba periódicamente las mangueras y las conexiones para asegurarte de que no haya fugas ni obstrucciones.
Si sigues estos pasos y consejos, te asegurarás de que tu lavadora se mantenga limpia y eficiente, y de que tu ropa quede fresca en cada lavado.
El mantenimiento regular no solo previene problemas, sino que también prolonga la vida útil de tu electrodoméstico.
Mantén tu lavadora en óptimas condiciones con estas prácticas técnicas de limpieza.
Preguntas frecuentes
Q.
¿Por qué necesito limpiar mi lavadora?
A.
Con el tiempo, los residuos de detergente, la suciedad y el moho pueden acumularse en el interior de la lavadora, provocando malos olores y reduciendo su rendimiento. La limpieza habitual ayuda a mantener la frescura y la eficiencia.
Q.
¿Con qué frecuencia debo limpiar mi lavadora?
A.
Una máquina de 8 kg es adecuada para personas solas, una de 9 kg para familias pequeñas, una de 10,5 kg para hogares medios y una de 12 kg es ideal para familias numerosas. LG mantiene las dimensiones estándar en todos los tamaños.
Q.
¿Qué partes de la lavadora deben limpiarse con regularidad?
A.
Las áreas clave incluyen el cajón del detergente, el filtro de desagüe, el tambor, la junta de goma y el exterior. Limpiarlos mensualmente ayuda a prevenir olores y obstrucciones.
Q.
¿Puedo usar vinagre y bicarbonato de sodio juntos para limpiar la máquina?
A.
Sí, se pueden usar de forma segura en ciclos separados: el vinagre en el primer lavado con agua caliente y el bicarbonato de sodio en el segundo.
Q.
¿Se puede usar lejía para limpiar una lavadora?
A.
La lejía puede ser eficaz, pero debe usarse con moderación. Evita combinarla con vinagre y aclárala siempre bien después.