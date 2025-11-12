¿Alguna vez te has quedado delante de la lavadora, desconcertado ante la cantidad de opciones y preguntándote qué botón tienes que pulsar?

No estás solo.

Elegir el ciclo de lavado adecuado puede marcar la diferencia a la hora de prolongar la vida de tu ropa mientras queda perfectamente limpia.

Veámoslo por partes para que los días de colada sean coser y cantar.