Oferta set: Horno LG Instaview 76 litros A+ Freidora de Aire y Placa de indución 59cm Flex + zona 28 cm

Características principales

  • LG Instaview Oven. "Toc Toc". Despierta el sabor más puro. Sólo tienes que hacer "toc toc" en la puerta para ver cómo evoluciona lo que tienes en el horno. Sin interruptores ni mandos. Sólo con golpear el cristal que siempre se mantiene frio.
  • LG Blue Easy Clean. Di adiós a la mezcla de sabores y olores con esta nueva y revolucionaria forma de limpieza. En sólo 10 minutos gracias al vapor y a su exclusivo recubrimiento interior con más de un 40% de material hidrófugo podrás limpiar el horno después de cada cocinado. Sin químicos añadidos. Ahorra un 97% de electricidad versus la pirolisis.
  • Función freidora de aire. Disfruta de una cocina más sana, rápida, uniforme y con gran capacidad. Solamente tendrás que pulsar un botón.
  • Función Air Sous Vide. Disfruta de una cocina más saludable que potencia el sabor de tus alimentos y que cocina varios alimentos a la vez sin mezclar olores, consiguiendo unos resultados más tiernos y sabrosos.
  • EasyClean® Gracias a su cavidad hidrófila y en solo10 minutos, puedes limpiar restos de suciedad en el horno casi sin esfuerzo, ahorrando electricidad.
  • Hornos conectados. Varias funciones inteligentes facilitan y hacen más cómodo el uso del horno. Monitorización y control, descarga recetas adicionales, actualiza el software del horno, cocción automática.
Más
LG Review

¡200 € en juego! Deja tu reseña.

Compra un producto LG, comparte tu reseña con fotos y gana un cupón de 200€ (35 ganadores en total)

¡200 € en juego! Deja tu reseña. Descubre más¡200 € en juego! Deja tu reseña. ¡Verifica tu reseña!

Una cocina que te facilita la vida

Golpea dos veces, mira dentro

"Toc, toc" Despierta el sabor más puro

Revisa como progresa lo que tienes en el horno sin necesidad de abrir la puerta con LG Instaview™.

Imagen de un paño limpiando el interior del horno

Limpieza revolucionaria Blue EasyClean™

Limpia el horno en solo 10 minutos, con vapor y sin químicos, de manera sencilla tras cada cocinado.

Imagen en la que los iconos de temporizador y notificación push están conectados entre el smartphone y el horno

Tu cocina conectada con WIFI ThinQ

Conecta el horno con tu móvil y controla sus diferentes funciones desde donde quieras.

Imagen que muestra la calificación energética A+ del horno.

Horno con clasificación A +

Cocinar con un horno A+ de alta eficiencia te ayuda a reducir la factura de la luz.

LG Instaview™

"Toc, toc" Despierta el sabor más puro

Con tan solo dar dos golpes en la puerta del horno, podrás ver lo que hay en su interior, sin necesidad de abrirla. Revisa el estado de tu cocinado evitando la pérdida de calor, al mismo tiempo que ahorras energía.

Olvida la mezcla de olores y sabores

Limpieza revolucionaria en tan solo 10 minutos, LG Blue EasyClean™

El sistema de limpieza LG Blue EasyClean limpia el horno en solo 10 minutos con su sistema de vapor y sin necesidad de químicos añadidos. Además, este sistema ahorra un 97% de enegía vs la pirolisis. Podrás limpiar el horno de manera sencilla tras cada cocinado para tenerlo siempre listo.

Comparación de limpieza de horno: espuma y esponja a la izquierda, pulverización EasyClean a la derecha.

PASO 1

Llena una botella pulverizadora con 510ml de agua. Pulveriza unos 60ml de agua sobre la pared y esquinas.

Una imagen de rociado de agua en la pared del horno con un pulverizador.

PASO 2

Echa el resto del agua en el fondo del horno.

Imagen mostrando vertido del agua en la base del horno

PASO 3

Pulsa el botón EasyClean™.

Imagen de un dedo pulsando el botón Easy Clean

PASO 4

Pasa un paño por el interior del horno.

Imagen de paño limpiando el horno

Cocina conectada

Conoce a tu nuevo asistente de cocina

Conecta tu móvil al horno a través de la app LG ThinQ(tm) y realiza desde funciones sencillas como precalentar el horno, ajustar el temporizador y controlar el progreso; hasta funciones más complejas como diagnosticar y resolver cualquier problema en función de los patrones de uso.

Cocina como un chef profesional

Lleva el sabor al siguiente nivel

El sabor más puro gracias a las diferentes funciones de cocinado.

Pollo asado en salsa, rodeado de ingredientes frescos y aromáticos en una mesa de madera clara.

Convección ProBake

LG ProBake Convection® proporciona un calentamiento preciso y uniforme en cada rejilla. Equipado con una resistencia en la parte trasera del horno, permite asar y hornear a la perfección, para evitar las zonas quemadas o crudas. 

Imagen de galletas horneándose
Air Sous Vide (cocina al vacío)

Air Sous Vide cocina a baja temperatura y utiliza el flujo de aire para obtener la máxima jugosidad. A diferencia del método sous vide estándar, no necesita hacer circular agua y, en su lugar,  controla el calor para una mayor consistencia en el tratamiento de los alimentos.

Imagen de carne envasada al vacío cocinada en modo air sous vide.

Función freidora de aire incorporada

Comida crujiente sin necesidad de usar aceite con al función Freidora de Aire incorporada. Disfruta de un cocinado más sano, rápido y uniforme, ahorrandote espacio en la cocina.

Esta es una imagen del alita de pollo frita con air fryer

Modo Pizza

Pizza que parecerá recién preparada con el modo pizza. Se recomienda cocinar a 180 °C, aunque el tiempo de cocción variará en función del tipo y el grosor de la masa y los ingredientes.

Esta es una imagen de pizza horneada en un horno.

*La máquina de vacío requerida para cocinar con Air Sous Vide no se vende por separado.

Una imagen que muestra el horno y la calificación energética A+.

La calificación A + garantiza una alta eficiencia energética

Diseño innovador

Imagen de una cocina con horno, campana y encimera de gas LG instalados.

Estilo y armonía

Primer plano del horno con acabado negro mate.

Acabado STS

Imagen que muestra el amplio interior del horno.

Gran capacidad

Guía de instalación del horno

Haz clic para obtener más información sobre cómo instalar el horno de encastre, incluye guía de medidas y otros criterios a tener en cuenta.



1. Medidas del área de instalación

Esta imagen muestra las dimensiones del horno.

2. Precauciones al instalar
Se necesita un orificio de ventilación de 50 mm entre la pared trasera y la base del espacio en el que se va a instalar, así como un orificio de ventilación de 5 mm a ambos lados del horno.

Esta imagen muestra el margen requerido para la instalación del horno.

Para evitar que el horno se deslice fuera de lugar cuando se abre, asegúrate de atornillar el horno a una superficie plana durante la instalación.

Esta imagen muestra las piezas que ajustarse al instalar el horno.

Piezas y accesorios

Imagen de cajas sobre la mesa de la cocina.

Detalles de las piezas que recibirás para realizar la instalación.

 

 

 

 

Contenido de la caja

Imagen de los accesorio rail y guía telescópica

Imagen de parrilla metálica y bnadeja para hornear

Esta es la imagen del accesorio bandeja honda y bandeja perforada

Descarga el manual para obtener instrucciones sobre el uso y la configuración del producto.

FAQ

Q.

¿Qué ocurre cuando la luz del horno no se enciende?

A.

Puede haber varias razones por las que la luz del horno no se encienda. O bien se ha fundido la bombilla o ha fallado el circuito eléctrico.

Q.

¿Pasa el calor del microondas a través de la rejilla de la puerta?

A.

No. Los orificios, o puertos, están hechos para permitir el paso de la luz; no dejan pasar la energía de las microondas.

Q.

¿Por qué suena un pitido cuando se toca un botón del panel de control?

A.

El pitido suena para asegurar que el ajuste se está introduciendo correctamente.

Q.

¿Se dañará el funcionamiento del microondas si funciona en vacío?

A.

Sí. Nunca lo haga funcionar vacío.

Q.

¿Por qué a veces saltan los huevos?

A.

Al hornear, freír o escalfar huevos, la yema puede saltar debido a la acumulación de vapor dentro de la membrana de la yema. Para evitarlo, simplemente perfora la yema antes de cocinar. Nunca cocine huevos con cáscara en el microondas.

Q.

¿Por qué se recomienda dejar reposar los alimentos una vez terminada la cocción en el microondas?

A.

Una vez terminada la cocción en el microondas, los alimentos siguen cocinándose durante el tiempo de reposo. El tiempo de reposo depende de la densidad del alimento.

Q.

¿Por qué mi horno no cocina siempre tan rápido como indica la guía de cocción?

A.

Compruebe de nuevo la guía de cocción para asegurarse de que ha seguido las instrucciones correctamente, y para ver qué puede causar variaciones en el tiempo de cocción. Los tiempos de la guía de cocción y los ajustes de calor son sugerencias, elegidas para ayudar a evitar la sobrecocción, el problema más común al acostumbrarse a este horno. Las variaciones en el tamaño, la forma, el peso y las dimensiones de los alimentos requieren un tiempo de cocción más largo. Use su propio juicio junto con las sugerencias de la guía de cocción para probar las condiciones de los alimentos, tal como lo haría con una cocina convencional.Compruebe de nuevo la guía de cocción para asegurarse de que ha seguido las instrucciones correctamente, y para ver qué puede causar variaciones en el tiempo de cocción. Los tiempos de la guía de cocción y los ajustes de calor son sugerencias, elegidas para ayudar a evitar la sobrecocción, el problema más común al acostumbrarse a este horno. Las variaciones en el tamaño, la forma, el peso y las dimensiones de los alimentos requieren un tiempo de cocción más largo. Use su propio juicio junto con las sugerencias de la guía de cocción para probar las condiciones de los alimentos, tal como lo haría con una cocina convencional.

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

