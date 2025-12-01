About Cookies on This Site

Frigorífico American Combi Ancho 83cm, Clasificación E, 530 L, Inox antihuellas
GMB860PYDE.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Frigorífico American Combi Ancho 83cm, Clasificación E, 530 L, Inox antihuellas

GMB860PYDE.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Frigorífico American Combi Ancho 83cm, Clasificación E, 530 L, Inox antihuellas

GMB860PYDE
Vista frontal de Frigorífico American Combi Ancho 83cm, Clasificación E, 530 L, Inox antihuellas, GMB860PYDE
Características principales

  • Garantía de por vida en el compresor: 30 años de garantía en la pieza¹
  • Linear Cooling: Mantiene la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5ºC). Metal Fresh: Diseño interior premium metalizado.
  • Medidas especiales: Ancho especial de 83cm

Diseño elegante y sofisticado

LG ThinQ™

Mayor comodidad con tu hogar inteligente

Inverter Linear™

Para un consumo eficiente

Frescura

Alimentos más frescos durante más tiempo

Controla de forma precisa la temperatura de tu frigorífico para conservar los alimentos frescos durante más tiempo.

Mano sostiene un bol de ensalada verde y roja, con tomates rojos al lado sobre tela blanca.

Alimentos más frescos durante más tiempo

Alimentos frescos durante más tiempo
LINEARCooling ™ reduce las fluctuaciones de temperatura, conservando tus alimentos frescos pasados 7 días.

Alimentos frescos durante más tiempo

Máxima frescura
El sistema Multi Air Flow consigue un enfriamiento en todos sus ricones, alcanzando a los alimentos desde varios ángulos para conservarlos más frescos y fríos

Máxima frescura

"*La imagen del producto tiene fines ilustrativos únicamente y puede diferir del producto real.
**Basado en los resultados de las pruebas UL utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tomó alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% del pak choi en el estante del compartimiento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™. Sólo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.
***Basado en los resultados de las pruebas UL utilizando el método de prueba interno de LG que mide la fluctuación promedio de temperatura pico a pico en el compartimiento de alimentos frescos en la configuración de temperatura de fábrica bajo condiciones sin carga. Sólo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real. "

Conectividad Wi-fi

Controla tu frigorífico de forma remota

Controla determinadas funciones de tu frigorífico estés donde estés a través de la App ThinQ™ de tu Smartphone, vía wifi.

Controla tu frigorífico de forma remota

Controla tu frigorífico de forma remota

Tu hogar inteligente conectado
Con LG ThinQ® puedes controlar de forma remota todas las funciones principales del frigorífico. Enciende 'Express Freeze' con solo tocar un botón.

Tu hogar inteligente conectado

Conéctate para un fácil control
¿Olvidaste cerrar la puerta del frigorífico? No hay que preocuparse. La aplicación LG ThinQ ™ enviará una notificación directamente a tu teléfono para avisarte.

Conéctate para un fácil control

* Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.

Smart Fresh Air

Smart Fresh Air

Smart Fresh Air optimiza las funciones del frigorífico analizando tus patrones de uso durante 3 semanas. El frigorífico comienza un enfriado más intenso 2 horas antes del momento indicado para conseguir una temperatura y frescura idóneas para tus alimentos
Economic Care+

Economic Care+

El sistema Economic Care+ registra los periodos en los que se haga un menor uso del frigorífico durante 3 semanas. El frigorífico activa el modo ahorro para reducir los movimientos del compresor consiguiendo así un menor consumo de energía.
Ahorra en tu factura con un consumo responsable

Ahorra en tu factura con un consumo responsable

El compresor Linear Inverter Compressor™ ajusta la velocidad del motor para enfriar de manera eficiente mientras reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento duradero.

*Inverter Linear Compressor™: Como el Inverter Linear Compressor™ puede controlar con precisión tanto la velocidad como la distancia de las piezas del compresor con un mecanismo único de transmisión directa. Y gracias a sus componentes simples con menos puntos de fricción para un menor desgaste, Inverter Linear Compressor™ consume menos energía durante el funcionamiento, haciendo que el frigorífico sea tan duradero y silencioso. En comparación con el frigorífico con compresor alternativo convencional LG. Basado en las pruebas VDE que comparan el consumo de energía y el nivel de ruido entre el modelo GBB530NSCXE y GBB530NSQWB de LGE.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Qué es LG LinearCooling ™ ?

A.

LinearCooling ™ es una tecnología que mantiene el frigorífico a una temperatura constante entre ±0.5℃ ajustando el suministro de aire frío, evitando la pérdida de humedad de los alimentos y mantenerlos frescos durante más tiempo.

Q.

¿Cómo cambio la temperatura de mi frigorífico?

A.

Utiliza el panel de control en la puerta o en el interior del frigorífico para establecer o ajustar la temperatura del frigorífico o congelador. Utiliza la aplicación LG ThinQ™ para ajustar la temperatura de manera remota desde tu smartphone en modelos que tengan esta modalidad

Q.

¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un frigorífico congelador?

A.

LG ofrece una amplia gama de frigoríficos elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y la cómoda puerta múltiple hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, los modelos Combi y Slim, LG ofrece el frigorífico perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; Si tiene un vacío que llenar, es posible que su elección esté dictada por el espacio. Una vez que haya decidido cuál es el frigorífico que mejor se adapta a su estilo de vida, observe el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen sus alimentos frescos durante más tiempo, funciones prácticas como Total No Frost, un dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, plegable estantes y sistema de cajones FRESHKalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.

Q.

¿Qué tamaño de frigorífico congelador necesito?

A.

Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico combi LG Combi (capacidad: 340-384 L) suele ser suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; Los modelos delgados de puertas múltiples (506-508L) se adaptan a una familia de 3 o 4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos de puertas múltiples brindan espacio extra amplio para almacenar artículos como bandejas o platos. En LG queremos que cada cliente obtenga el Frigorífico Congelador que mejor se adapte a sus necesidades, por eso ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.

RESUMEN

DIMENSIONES

Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
E
Peso del prodcto con embalaje (kg)
122
Volumen total (L)
530
Material de la puerta
VCM

Especificaciones técnicas estrella

  • CAPACIDAD - Volumen total (L)

    530

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)

    835 x 1787 x 730

  • RENDIMIENTO - Consumo energético (kWh/año)

    314

  • ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Clase de eficiencia energética (Escala A a G)

    E

  • RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

    BMK110NAMV

  • CARACTERÍSTICAS - InstaView

    No

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

  • MATERIAL Y ACABADO - Acabado (Puerta)

    Inox antihuellas

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    American combi

  • Clase de eficiencia energética (Escala A a G)

    E

CAPACIDAD

  • Volumen total (L)

    530

  • Volumen congelador (L)

    209

  • Volumen frigorífico (L)

    321

CONTROL Y PANTALLA

  • Pantalla LED interna

    Display interior

  • Congelación rápida

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso del prodcto con embalaje (kg)

    122

  • Peso del producto (kg)

    112

  • Altura total (mm)

    1753

  • Altura sin bisagra (mm)

    1787

  • Fondo con puerta y tirador (mm)

    721

  • Fondo sin puerta (mm)

    610

  • Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)

    835 x 1787 x 730

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

    No

  • Door-in-Door

    No

  • LINEAR Cooling

  • InstaView

    No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Fabricador de hielo_Manual

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    No

  • Fabricador de hielo automático

    No

  • Craft Ice

    No

MATERIAL Y ACABADO

  • Material de la puerta

    VCM

  • Acabado (Puerta)

    Inox antihuellas

  • Metal fresh

    No

  • Tipo tirador

    No

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    BMK110NAMV

  • Consumo energético (kWh/año)

    314

  • Clase climática

    T

  • Potencia acústica (dB)

    40

  • Potencia acústica (clase)

    C

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

  • Compartimentos en puerta transparentes

    6

  • Luz del frigorífico

    LED superior

  • Balda de cristal templado

    3

  • Cajón para verduras

    Sí (2)

  • Multi Air Flow

  • Balda plegable

    No

  • Pure N Fresh

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

EAN CODE

  • EAN Code

    8806087989472

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

  • Compartimentos en puerta transparentes

    No

  • Luz del congelador

    LED superior

  • Balda de cristal templado

    No

  • Cajón_Congelador

    6/2 piezas (transparente)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

