Frigorífico American Combi Ancho 83cm, Clasificación E, 508 L, Inox antihuellas
Frigorífico American Combi Ancho 83cm, Clasificación E, 508 L, Inox antihuellas
Características principales
- Garantía de por vida en el compresor: 30 años de garantía en la pieza¹
- Help keep the nozzle clean with the UVnano™ Water Dispenser
- Remotely control the fridge and enjoy a smarter life with LG ThinQ™
Diseño elegante y sofisticado
Agua fresca y más higiene con UV Nano
*(1) Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland, utilizando el método de prueba interno para medir la reducción de E.coli, S.aureus y P. aeruginosa, en muestras de agua destilada que han sido expuestas a la luz UV del producto durante 10 minutos cada hora, despues de 24 horas de uso normal. Los resultados podrán variar dependiento de las condiciones de uso y del entorno. El producto no sirve para tratar problemas de salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté 100% libre de contaminates microbiológicos que afecten a la salud del usuario.
Alimentos más frescos durante más tiempo
Mano sostiene un bol de ensalada verde y roja, con tomates rojos al lado sobre tela blanca.
Alimentos frescos durante más tiempo
Máxima frescura
"*La imagen del producto tiene fines ilustrativos únicamente y puede diferir del producto real.
**Basado en los resultados de las pruebas UL utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tomó alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% del pak choi en el estante del compartimiento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™. Sólo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.
***Basado en los resultados de las pruebas UL utilizando el método de prueba interno de LG que mide la fluctuación promedio de temperatura pico a pico en el compartimiento de alimentos frescos en la configuración de temperatura de fábrica bajo condiciones sin carga. Sólo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real. "
Controla tu frigorífico de forma remota
Controla tu frigorífico de forma remota
Tu hogar inteligente conectado
Conéctate para un fácil control
* Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*Inverter Linear Compressor™: Como el Inverter Linear Compressor™ puede controlar con precisión tanto la velocidad como la distancia de las piezas del compresor con un mecanismo único de transmisión directa. Y gracias a sus componentes simples con menos puntos de fricción para un menor desgaste, Inverter Linear Compressor™ consume menos energía durante el funcionamiento, haciendo que el frigorífico sea tan duradero y silencioso. En comparación con el frigorífico con compresor alternativo convencional LG. Basado en las pruebas VDE que comparan el consumo de energía y el nivel de ruido entre el modelo GBB530NSCXE y GBB530NSQWB de LGE.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es LG LinearCooling™ ?
LinearCooling ™ es una tecnología que mantiene el frigorífico a una temperatura constante entre ±0.5℃ ajustando el suministro de aire frío, evitando la pérdida de humedad de los alimentos y mantenerlos frescos durante más tiempo.
¿Cómo cambio la temperatura de mi frigorífico?
Utiliza el panel de control en la puerta o en el interior del frigorífico para establecer o ajustar la temperatura del frigorífico o congelador. Utiliza la aplicación LG ThinQ™ para ajustar la temperatura de manera remota desde tu smartphone en modelos que tengan esta modalidad
¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un frigorífico congelador?
LG ofrece una amplia gama de frigoríficos elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y la cómoda puerta múltiple hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, los modelos Combi y Slim, LG ofrece el frigorífico perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; Si tiene un vacío que llenar, es posible que su elección esté dictada por el espacio. Una vez que haya decidido cuál es el frigorífico que mejor se adapta a su estilo de vida, observe el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen sus alimentos frescos durante más tiempo, funciones prácticas como Total No Frost, un dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, plegable estantes y sistema de cajones FRESHKalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.
¿Qué tamaño de frigorífico congelador necesito?
Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico combi LG Combi (capacidad: 340-384 L) suele ser suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; Los modelos delgados de puertas múltiples (506-508L) se adaptan a una familia de 3 o 4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos de puertas múltiples brindan espacio extra amplio para almacenar artículos como bandejas o platos. En LG queremos que cada cliente obtenga el Frigorífico Congelador que mejor se adapte a sus necesidades, por eso ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.
¿Cuál es la diferencia entre un frigorífico con y sin toma de agua?
LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su frigorífico ofreciendo modelos con y sin toma de agua. Un frigorífico con toma de agua está conectado directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de agua y hielo. Un frigorífico sin toma de agua tiene un tanque de agua recargable incorporado conectado al dispensador montado en la puerta. Simplemente mantenga el tanque lleno para disfrutar del lujo del agua fría del grifo.
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones técnicas estrella
CAPACIDAD - Volumen total (L)
506
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
835 x 1787 x 730
RENDIMIENTO - Consumo energético (kWh/año)
314
ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
E
RENDIMIENTO - Tipo de Compresor
BMK110NAMV
CARACTERÍSTICAS - InstaView
No
CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO - Fontanería
con toma de agua
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (Puerta)
Inox antihuellas
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
American combi
Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
E
CAPACIDAD
Volumen total (L)
506
Volumen congelador (L)
209
Volumen frigorífico (L)
286
Volumen del espacio del fabricador de hielo (L)
11
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Botón-88-blanco
Congelación rápida
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso del prodcto con embalaje (kg)
141
Peso del producto (kg)
131
Altura total (mm)
1787
Altura sin bisagra (mm)
1753
Fondo sin puerta (mm)
619
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
835 x 1787 x 730
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
No
Door-in-Door
No
LINEAR Cooling
Sí
InstaView
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fabricador de hielo_Manual
No
Fontanería
con toma de agua
Dispensador de hielo y agua
Cubitos y hielo picado
Fabricador de hielo automático
Sí (SpacePlus)
Craft Ice
No
MATERIAL Y ACABADO
Material de la puerta
VCM
Acabado (Puerta)
Inox antihuellas
Metal fresh
No
Tipo tirador
No
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
BMK110NAMV
Consumo energético (kWh/año)
314
Clase climática
T
Potencia acústica (dB)
40
Potencia acústica (clase)
C
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Compartimentos en puerta transparentes
5
Luz del frigorífico
LED superior
Balda de cristal templado
2
Cajón para verduras
Sí (2)
Multi Air Flow
Sí
Balda plegable
No
Pure N Fresh
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
EAN CODE
EAN Code
8806084880352
COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Compartimentos en puerta transparentes
No
Luz del congelador
LED superior
Balda de cristal templado
No
Cajón_Congelador
6 Transparente
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Qué opina la gente
