Frigorífico American Combi | LG GMM42PYBEH, Total No Frost, Clasificación E, 474 L, Inox Antihuellas

Energy label 欧盟标_250821.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
Energy label 欧盟标_250821.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Frigorífico American Combi | LG GMM42PYBEH, Total No Frost, Clasificación E, 474 L, Inox Antihuellas

GMM42PYBEH
Características principales

  • Total No Frost
  • Mantiene la temperatura uniforme, evitando la condensación y la formación de escarcha
  • Multi Air FLow
  • A través de sus múltiples salidas de aire la temperatura del aire se reparte de forma uniforme
  • Big Fresh Zone
  • Cajón amplio con máxima frescura para frutas y verduras
Más
Smart Ice Plus

Frigoríficos LG de gran capacidad

The two separate cards with changeable water filters and an expanded water dispenser.

Multi Air Flow

Distribuye el aire frío por todos los rincones

There are 3 icons, which are meat, fish, and veggie on the right side of the refrigerator.

Compresor Inverter

Consigue un consumo más eficiente

The ThinQ™ smartphone in screen with 3 icons.

Total No Frost

Evita la generación de escarcha

Product image with Smart Inverter Compressor™ Logo and 10 year warranty Logo.

Temperatura convertible

Cambia a temperatura frigorífico o congelador fácilmente

Multi Air Flow

Enfriamiento más rápido y uniforme

El interior cuenta con diferentes salidas de aire en la parte superior de cada compartimento que fluye en todas las direcciones, manteniendo una humedad y temperatura constante, para conservar tus alimentos frescos durante más tiempo en todos los compartimiento.

Smart Ice Plus

*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Compresor Inverter

Consigue un enfriamiento con consumo reducido

El compresor inverter mejora la eficiencia energética mediante el control variable de la velocidad del motor. Así el frigorífico enfría tus alimentos consiguiendo un menor consumo energético

Mano sostiene un bol de ensalada verde y roja, con tomates rojos al lado sobre tela blanca.

*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Total No Frost

Olvídate de la escarcha en el interior del frigorífico

El aire frío se dispersa uniformemente a través de las rejillas de ventilación, mateniendo el frigorífico libre de escarcha y los alimentos frescos. Olvídate de quitar la escarcha manualmente.

Controla tu frigorífico de forma remota

Temperatura convertible

Consigue almacenamiento flexible con cambio de temperatura

Selecciona el modo de temperatura deseada de frigorífico o congelador. Cambia la temperatura entre -20ºC y +5ºC

Controla tu frigorífico de forma remota

Nevera LG de varias puertas llena de alimentos; la parte superior es el frigorífico, la inferior el congelador, y la zona inferior derecha se puede convertir en frigorífico.
Nevera LG de varias puertas con alimentos en su interior; nevera en la parte superior, congelador en la parte inferior, claramente identificados mediante iconos y colores.

*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Baldas de crital templado

Material altamente resistente para soportar utensilios de cocina grandes y pesados. Estas bladas son fáciles de limpiar sin dejar manchas y olores duraderos.

   

Combinación entre diseño y comodidad para un uso más práctico

Combinación entre diseño y comodidad para un uso más práctico. Controles externos fáciles de usar, con un mango minimalista y elegante.

A side view of the refrigerator to emphasize the sleekness of the pocket handle design.

Display

The front view of the metallic Metal Fresh panel with the "Metal Fresh" logo showing.

Mango

A diagonal view of the shelf with metallic paneling on the interior of the refrigerator.

Diseño elegante

*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Qué es LG LinearCooling™ ?

A.

LinearCooling ™ es una tecnología que mantiene el frigorífico a una temperatura constante entre ±0.5℃ ajustando el suministro de aire frío, evitando la pérdida de humedad de los alimentos y mantenerlos frescos durante más tiempo.

Q.

¿Cómo cambio la temperatura de mi frigorífico?

A.

Utiliza el panel de control en la puerta o en el interior del frigorífico para establecer o ajustar la temperatura del frigorífico o congelador. Utiliza la aplicación LG ThinQ™ para ajustar la temperatura de manera remota desde tu smartphone en modelos que tengan esta modalidad

Q.

¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un frigorífico congelador?

A.

LG ofrece una amplia gama de frigoríficos elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y la cómoda puerta múltiple hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, los modelos Combi y Slim, LG ofrece el frigorífico perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; Si tiene un vacío que llenar, es posible que su elección esté dictada por el espacio. Una vez que haya decidido cuál es el frigorífico que mejor se adapta a su estilo de vida, observe el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen sus alimentos frescos durante más tiempo, funciones prácticas como Total No Frost, un dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, plegable estantes y sistema de cajones FRESHKalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.

Q.

¿Qué tamaño de frigorífico congelador necesito?

A.

Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico combi LG Combi (capacidad: 340-384 L) suele ser suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; Los modelos delgados de puertas múltiples (506-508L) se adaptan a una familia de 3 o 4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos de puertas múltiples brindan espacio extra amplio para almacenar artículos como bandejas o platos. En LG queremos que cada cliente obtenga el Frigorífico Congelador que mejor se adapte a sus necesidades, por eso ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un frigorífico con y sin toma de agua?

A.

LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su frigorífico ofreciendo modelos con y sin toma de agua. Un frigorífico con toma de agua está conectado directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de agua y hielo. Un frigorífico sin toma de agua tiene un tanque de agua recargable incorporado conectado al dispensador montado en la puerta. Simplemente mantenga el tanque lleno para disfrutar del lujo del agua fría del grifo.

Imprimir

Características Principales

  • CAPACIDAD - Volumen total (L)

    600

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)

    905 x 1900 x 673

  • RENDIMIENTO - Consumo energético (kWh/año)

    326

  • ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Clase de eficiencia energética (Escala A a G)

    E

  • RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

    Compresor Inverter

  • CARACTERÍSTICAS - InstaView

    No

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

    No

  • MATERIAL Y ACABADO - Acabado (Puerta)

    Plateado

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    American combi

  • Estándar/Profundidad de la encimera

    Profundidad del mostrador

  • Clase de eficiencia energética (Escala A a G)

    E

CAPACIDAD

  • Volumen total (L)

    600

  • Volumen congelador (L)

    172

  • Volumen frigorífico (L)

    428

CONTROL Y PANTALLA

  • Congelación rápida

  • Pantalla LED externa

    Sí [LED externo]

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso del prodcto con embalaje (kg)

    104

  • Peso del producto (kg)

    96

  • Altura total (mm)

    1900

  • Altura sin bisagra (mm)

    1900

  • Fondo con puerta y tirador (mm)

    673

  • Fondo sin puerta (mm)

    591

  • Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)

    905 x 1900 x 673

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

    No

  • Door-in-Door

    No

  • LINEAR Cooling

    No

  • InstaView

    No

  • UVNano

    No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Fabricador de hielo_Manual

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    No

  • Fabricador de hielo automático

    No

  • Craft Ice

    No

MATERIAL Y ACABADO

  • Material de la puerta

    VCM

  • Acabado (Puerta)

    Plateado

  • Metal fresh

    No

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Compresor Inverter

  • Consumo energético (kWh/año)

    326

  • Clase climática

    SN/N/ST/T

  • Potencia acústica (dB)

    41

  • Potencia acústica (clase)

    C

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

  • Compartimentos en puerta transparentes

    No

  • Luz del frigorífico

    LED superior

  • Balda de cristal templado

    No

  • Cajón para verduras

    Sí (2)

  • Multi Air Flow

  • Balda plegable

    No

  • Pure N Fresh

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

    No

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096667767

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

  • Compartimentos en puerta transparentes

    No

  • Balda de cristal templado

    No

  • Cajón_Congelador

    4 transparentes

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

