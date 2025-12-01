We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigorífico Combi | LG GBBS322APY DoorCooling+, 2.03m, capacidad de 375l, Serie 300, Clasificación A, Inox antihuellas
Características principales
- Garantía de por vida en el compresor(*)
- Máxima eficiencia energética: Ahorra hasta un 32% de energía y ahorra hasta 1228€ en tu factura de la luz*
- Ahorro energético con AI inverter:AI naliza el patrón de uso para conseguir una mayor frescura mientras ahorras energía con LG ThinQ™
- Door Cooling+™: Únicos con cascada aire frío en puerta. Enfría 15,1% más rápido y uniforme
- Digital FreshConverter+: Cajón multitemperatura (-3ºC, 0º y 2ºC) especial cervezas. Con selector digital para temperatura precisa
- Linear Cooling: Mantiene la temperatura estable (+/- 0.5ºC) para frescura más duradera
*Válido para compras entre el 01/11/2024 y 31/12/2025. La garantía de por vida del compresor del frigorífico ofrece una cobertura de 30 años sobre la pieza: 3 años de garantía legal y 27 de garantía comercial. Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza (gastos adicionales a cargo del cliente). La cobertura ofrecida supera la vida útil media del producto (12 años, según un estudio independiente). Modelos excluidos e información adicional en https://labuenavidalg.es/garantia-electrodomesticos.
*Según los resultados de las pruebas realizadas por TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG, que mide la velocidad de enfriamiento de un recipiente con agua colocado en la cesta superior de 25 °C a 6 °C, DoorCooling+™ mostró una velocidad de enfriamiento un 15,1 % más rápida cuando la puerta estaba abierta que cuando estaba cerrada.
*DoorCooling+™ se detiene cuando se abre la puerta.
*Los resultados pueden variar en el uso real.
*Solo en modelos aplicables.
*Estudio interno realizado a fecha 01.08.2025
Alimentos frescos durante más tiempo
LINEARCooling™ mantiene una temperatura estable (+/- 0.5 ºC) evitando las fluctuaciones para conseguir una óptima conservación de los alimentos, manteniendo su textura original y potenciando su sabor natural
LinearCooling™
Convencional
*Según los resultados de las pruebas realizadas por TÜV Rheinland utilizando el método de pruebas interno de LG, en las que se comparó la tasa de reducción de peso de las verduras entre el modelo con refrigeración lineal y el modelo sin refrigeración lineal, el modelo con refrigeración lineal mostró una tasa de reducción de peso menor.
Adapta la temperatura para cada tipo de alimento con precisión
Cajón multitemperatura "especial cervezas": adapta la temperatura del cajón con el control digital (entre -3ºC y 2ºC), para conseguir la temperatura precisa para cada tipo de alimento: cerveza, carne, verduras o pescado.
*FRESHConverter™
-La temperatura se puede cambiar pulsando el botón de selección. Hay tres modos diferentes: Carne (-3 ℃), Pescado (0 ℃) y Queso (2 ℃)
-Basado en los resultados de pruebas internas de LG utilizando el método de prueba interno de LG para medir la fluctuación media de la temperatura en el compartimento FRESHConverter+™ sin carga y con un ajuste de 25 ℃.
-Los resultados pueden variar en función de los cambios en la temperatura exterior o en el ajuste de la temperatura interior.
*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
«*Para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta, es necesario dejar un espacio mínimo de 4 mm entre los laterales del frigorífico y la pared.
*Si el espacio es inferior a 4 mm, es posible que la puerta no se abra completamente o que interfiera con la pared, lo que podría afectar al rendimiento del producto.
*Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real».
Perfecto para almacenar todos tus alimentos sin problemas
Frigoríficos LG con medidas estandar pero con hasta un 11.6% más de capacidad interior. Perfecto para almacenar tus alimentos y bebidas sin complicaciones
Almacenamiento flexible que se adapta a tus necesidades
Las baldas, cajones y accesorios han sido cuidadosamente diseñados para mantener tu frigorífico ordenado y adaptarse a tus necesidades
Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina
Puerta plana que completa el diseño minimalista y premium de este frigorífico. Quedará perfectamente integrado y alineado con tu cocina.
*Las imágenes del producto son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Mayor frescura mientras ahorras energía con LG ThinQ™
*La tecnología AI Inverter de los frigoríficos LG analiza los patrones de uso del usuario mediante un periodo de aprendizaje y ajusta la velocidad del compresor para optimizar el consumo energético. El ahorro puede variar según los hábitos de uso y las condiciones del hogar. Se requiere que la función sea activada por el usuario.
*En caso de que la temperatura de ajuste de la cámara frigorífica sea de 1 ℃ o 2 ℃, esta función no se activará.
1)LG ThinQ™
-Para utilizar las funciones ThinQ, es necesario instalar la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones compatibles con Android 9.0 o superior e iOS 16.0 o superior. Se requiere una conexión de datos Wi-Fi en el teléfono y en el hogar, así como el registro del producto en LG ThinQ™.
-Las funciones de LG ThinQ™ pueden variar en función del producto y el país.
2)Modo de ahorro con IA
-El modo de ahorro con IA se puede ajustar en dos etapas (hasta un 1 % para la etapa 1 y hasta un 5 % para la etapa 2), y la tasa de ahorro varía en función de la clasificación energética y las especificaciones del producto.
-La tasa de ahorro con IA para cada etapa puede variar en función de las condiciones de uso reales.
-Los detalles específicos de la prueba para la tasa de ahorro son los siguientes:
1.Modelo de prueba: GBBW322CEV
2.Condiciones de prueba: Congelador a -18 °C, frigorífico a 3 °C, sin carga
3.Condiciones de instalación: Temperatura ambiente de 25 °C, humedad del 55 %
4.Método de prueba: 8 horas de apertura, 16 horas sin apertura. Tiempo total de apertura durante las horas de apertura: frigorífico 28 veces, congelador 6 veces. Los resultados energéticos de cada etapa del modo de ahorro AI durante 3 días se convierten en consumo energético de 24 horas y se comparan.
5.Cuando se utiliza el modo de ahorro AI, el ciclo de descongelación y la velocidad del compresor pueden ajustarse en función del entorno. La aplicación de la etapa 2 puede provocar un aumento de la temperatura interna del congelador y el frigorífico. Los resultados de la prueba han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando sus pruebas especificadas.
6.Los resultados de las pruebas han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando su método de prueba específico, pero pueden variar en función del entorno de uso real.
7.El modo de ahorro AI solo es compatible con la aplicación LG ThinQ, y LG ThinQ puede tener algunas limitaciones en cuanto a los entornos compatibles y los métodos de uso.
Especificaciones técnicas estrella
CAPACIDAD - Volumen total (L)
375
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
597 x 2030 x 674
RENDIMIENTO - Consumo energético (kWh/año)
112
ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
A
RENDIMIENTO - Tipo de Compresor
BMK110NAMV
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (Puerta)
Inox antihuellas
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Frigorífico combi
Estándar/Profundidad de la encimera
Profundidad del mostrador
Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
A
CAPACIDAD
Volumen total (L)
375
Volumen congelador (L)
113
Volumen frigorífico (L)
225
Volumen compartimento zona fría (L)
37
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Display LED
Congelación rápida
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso del prodcto con embalaje (kg)
103
Peso del producto (kg)
96
Altura total (mm)
2030
Altura sin bisagra (mm)
2030
Fondo con puerta y tirador (mm)
674
Fondo sin puerta (mm)
608
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
597 x 2030 x 674
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
LINEAR Cooling
Sí
InstaView
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fabricador de hielo_Manual
Bandeja de hielo normal
Dispensador de agua
No
Fabricador de hielo automático
No
MATERIAL Y ACABADO
Material de la puerta
VCM
Acabado (Puerta)
Inox antihuellas
Metal fresh
No
Tipo tirador
Tirador integrado horizontal
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
BMK110NAMV
Consumo energético (kWh/año)
112
Clase climática
T
Potencia acústica (dB)
29
Potencia acústica (clase)
A
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Compartimentos en puerta transparentes
4
Luz del frigorífico
LED superior
Balda de cristal templado
3
Cajón para verduras
Sí (2)
Botellero (vino)
completas
Multi Air Flow
Sí
Balda plegable
Plegado en 1 paso
Pure N Fresh
No
Cajón para verduras (Fresh Zone)
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
EAN CODE
EAN Code
8806096627143
COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Cajón_Congelador
3 transparentes
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Qué opina la gente
Preguntas frecuentes
¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un frigorífico-congelador?
«A la hora de elegir un frigorífico-congelador LG, tenga en cuenta factores clave como el espacio de almacenamiento, la eficiencia energética y la tecnología de refrigeración inteligente.
Las soluciones inteligentes y ordenadas de LG ayudan a maximizar la eficiencia del almacenamiento y a mantener los alimentos frescos*.
Busque innovaciones como LinearCooling™, que ayuda a mantener temperaturas más estables en todo el frigorífico, y DoorCooling+™, que ayuda a enfriar los alimentos en la puerta.
El diseño premium de puerta plana de LG y la selección de colores y acabados modernos también añaden un toque elegante a su cocina.
*Según los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland, que utilizaron el método de prueba interno de LG para comparar la tasa de reducción de peso de las verduras entre el modelo con refrigeración lineal y el modelo sin refrigeración lineal, el modelo con refrigeración lineal mostró una tasa de reducción de peso menor».
¿Qué tamaño de frigorífico-congelador necesito?
El tamaño adecuado del frigorífico-congelador depende de las necesidades de su hogar y de almacenamiento. Como guía general:
-Los frigoríficos-congeladores altos, con una capacidad de 304 a 387 litros, son ideales para 1 o 2 personas.
-Los modelos estrechos de varias puertas, con 506-530 litros, son adecuados para familias de 3-4 personas.
-Para hogares más grandes, los modelos de varias puertas o de estilo americano, con 635-750 litros de capacidad, son una buena opción.
A la hora de seleccionar la capacidad adecuada, tenga en cuenta la frecuencia con la que hace la compra, la cantidad de alimentos frescos y congelados que almacena y el espacio disponible en la cocina.
¿Cómo cambio la configuración de temperatura de mi frigorífico-congelador LG?
Utilice el panel de control situado en la puerta o en el interior del frigorífico para ajustar la temperatura deseada para su frigorífico o congelador. En los modelos compatibles, también puede utilizar la aplicación LG ThinQ en su smartphone para cambiar el ajuste de temperatura de forma remota.
¿Qué significa que un frigorífico-congelador sea «no frost»?
La escarcha se forma cuando el vapor de agua entra en contacto con los serpentines de refrigeración helados y se condensa en agua, que se congela inmediatamente. Un frigorífico sin escarcha utiliza un temporizador para encender periódicamente un serpentín calefactor alrededor del serpentín de refrigeración para derretir el hielo, lo que evita automáticamente la acumulación de escarcha.
