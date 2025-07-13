Frigorífico Combi | LG GBBS514CPY DoorCooling+, 1,86m, capacidad de 333l, Serie 500, Clasificación C, Inox antihuellas

*Según los resultados de las pruebas realizadas por TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG, que mide la velocidad de enfriamiento de un recipiente con agua colocado en la cesta superior de 25 °C a 6 °C, DoorCooling+™ mostró una velocidad de enfriamiento un 15,1 % más rápida cuando la puerta estaba abierta que cuando estaba cerrada.

*DoorCooling+™ se detiene cuando se abre la puerta.

*Los resultados pueden variar en el uso real.

*Solo en modelos aplicables.

*Estudio interno realizado a fecha 01.08.2025