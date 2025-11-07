Lavadora Inteligente | LG F2X50S8TLB, AI Direct Drive, TurboWash 360º, 8kg, 1200rpm, Serie 500 Fondo reducido, Un 30% más eficiente que A, Blanca

Las lavadoras LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado en cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente las características de los tejidos, como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10 %* más de protección de los tejidos, para que tu ropa luzca siempre impecable. También se puede acceder y controlar las lavadoras inteligentes con WiFi de LG mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Pon en marcha tu electrodoméstico de forma remota con solo tocar un botón o mediante el control por asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada esté lista, realiza un diagnóstico inteligente para solucionar problemas y descarga ciclos preestablecidos a medida, todo ello a través de la aplicación ThinQ™.

*Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción del consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar en función del peso y los tipos de tejidos de la colada y/u otros factores.

*La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección AI no se activa cuando se selecciona la opción Vapor. El lavado AI solo debe utilizarse con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y con un detergente adecuado.