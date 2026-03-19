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Lavadora Inteligente | LG F4X5011TLB, AI Direct Drive, TurboWash 360º, 11kg, 1400rpm, Serie 500, Un 40% más eficiente que A, Blanca

MEZ00864626 F4X5011TLB 25.8.27.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
MEZ00864626 F4X5011TLB 25.8.27.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Lavadora Inteligente | LG F4X5011TLB, AI Direct Drive, TurboWash 360º, 11kg, 1400rpm, Serie 500, Un 40% más eficiente que A, Blanca

F4X5011TLB
vista frontal
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Características principales

  • Lavadora eficiente, 40% más eficiente que A, ahorra 419€ en tu factura de luz *
  • Las únicas con interior 100% acero y 6 palas bateadoras
  • Detecta las características del tejido y la carga, reduciendo un 12%* el desgaste en tu ropa. El programa AI Wash elige el programa basándose en tus hábitos para que no tengas que preocuparte por ello.
  • Lava en 39 min y ahorra hasta un 28% de energía*
  • Reduce el 99,9% de bacterias y reduce las arrugas en la ropa*
  • Cuentan con selector con LCD que permite editar y modificar la lista de programas que viene de serie y descargar otros adicionales a través de la app ThinQ
Más
Un vídeo que muestra detalles en primer plano de la lavadora LG, como el interior del tambor y el panel de control.

Lavadoras LG

Imagen de eficiencia energética con calificación A y un consumo energético reducido en un 30 %.

Máxima eficiencia

Lavadoras un 40% más eficiente que A

Imagen que muestra una reducción de hasta el 60 % en las emisiones de microplásticos.

Garantía de por vida*

Las únicas con garantía de por vida*

La imagen del sensor detecta el tipo de tejido para un lavado preciso.

Motor con IA

Reduce el desgaste de tu ropa

Imagen de un potente chorro de agua para una limpieza profunda.

TurboWash™ 360

Lava en 39 min y ahorra hasta un 28% de energía**

Imagen que muestra una lavadora en el salón con una calificación A de eficiencia energética junto a ella, que consume un 30 % menos de electricidad.

Imagen que muestra una lavadora en el salón con una calificación A de eficiencia energética junto a ella, que consume un 30 % menos de electricidad.

Lavadoras eficientes

Lavadoras LG, las únicas con Garantía de por vida en el motor*

Lavadora eficiente, 40% más eficiente que A, ahorra 419€ en tu factura de luz***

*La garantía de por vida en el motor de la lavadora ofrece una cobertura de 30 años sobre la pieza (3 años de garantía legal + 27 años de garantía comercial). Esta garantía cubre exclusivamente el coste de la pieza del motor. La duración ofrecida supera la vida útil media del producto, estimada en 11 años según estudio independiente. Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. Consulta más información sobre duración, modelos excluidos y condiciones en: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida  

**Probado por la entidad independiente Intertek. Estudio basado en la norma IEC 60456: edición 5.0. Basado en un ciclo Turbowash con una duración de 39 minutos con 5 kg de carga IEC comparado con el ciclo de algodón convencional TurboWash. Los modelos comparados fueron el F4V9RWP2W frente al FC1450S2W. Los resultados reales pueden variar dependiendo de la ropa y el entorno. Para más información, visite (www.lg.com/es).

***Refiriéndose al modelo F4X5009TLB con una capacidad de 9 kg y una eficiencia energética un 40% superior a la clasificación A. Todas las lavadoras LG ofrecen una eficiencia energética entre un 30 % y un 60% superior a A. Para conocer más detalles sobre los modelos y sus niveles de eficiencia, visite www.lg.com/es. El coste eléctrico promedio se calcula en basa a 11 años (Vida útil media - Energy Saving trust). Tarifa media de la electricidad 0,24 € por kWh - Según Eurostat. Aumento anual de la electricidad (últimos 16,5 años) según Eurostat. Comparando con el modelo menos eficiente del mercado de su categoría a fecha 01/11/2024.

Máxima durabilidad e higiene en tu colada

Las únicas con interior 100% acero y 6 palas bateadoras

A diferencia del plástico, el tambor de acero evita enganches y roces, cuidando mejor los tejidos, incluso los más delicados. Sus 6 palas garantizan una distribución uniforme para un lavado más suave y eficiente.

Mayor durabilidad e higiene1

*Testado por Intertek en Julio de 2013. Después de 12 días, la cantidad inicial de P.aeruginosa en acero inoxidable se redujo en un 99%.
*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Programa reducción de microplásticos

Reduce la emisión de microplásticos hasta un 60%

El motor establece unos movimientos que reducen la fricción de las prendas y disminuye la emisión de microplásticos durante el lavado en un 60%*.

Imagen que muestra la reducción de las emisiones de microplásticos hasta en un 60 % sobre una imagen de fondo que representa olas.

Imagen que muestra la reducción de las emisiones de microplásticos hasta en un 60 % sobre una imagen de fondo que representa olas.

*Testado por Intertek en julio de 2023. Ciclo Microplastic Care con 3 kg de carga (chaqueta de entrenamiento 100% poliéster) comparado con el ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Comparación midiendo la cantidad de microplásticos filtrados a través de un filtro de 20㎛. Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno.

AI Wash

El lavado que cuida más de tu ropa

AI Wash optimiza los movimientos del tambor en función del tipo de tejido, reduciendo su desgaste un 12%*.

Vídeo que muestra el ciclo de lavado con IA de la lavadora LG, que detecta la carga y el tipo de tejido.

Imagen que muestra la reducción de las emisiones de microplásticos hasta en un 60 % sobre una imagen de fondo que representa olas.

*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el vídeo son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real. 

*Probado por la entidad independiente Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash demostró una mayor protección de los tejidos y una reducción en el consumo de energía al lavar una carga mixta de 3 kg compuesta por prendas delicadas, como camisas, blusas, camisetas, faldas y pantalones cortos de poliéster. El estudio se realizó con el modelo de lavadora F4X7VYP15. Los resultados pueden variar según el peso, el tipo de tejido y otros factores. LG Electronics no participó en la realización de este estudio. Para más información, visite (www.lg.com/es). La detección por IA se activa automáticamente cuando la carga es inferior a 3 kg, pero no funciona si se selecciona la opción de lavado con vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tejidos similares, ya que no todos los tipos de tela son detectados. Además, es fundamental emplear el detergente adecuado. Para más información, visite (www.lg.com/es).

TurboWash™ 360

Lava en solo 39 minutos

Lava en 39 min y ahorra hasta un 28% de energía

Vapor Steam+

Reduce el 99,9% de bacterias y reduce las arrugas en la ropa

El ciclo de lavado con vapor Steam+ ha sido aprobado por la BAF, contribuyendo a la reducción de los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el vídeo son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real. 

Mayor capacidad

Optimiza tus coladas

Mantenga el mismo tamaño de la lavadora y aumente la capacidad del tambor para lavar más ropa de una sola vez. 

Vídeo que muestra cómo añadir más ropa a medida que el tambor de la lavadora se va llenando.

Imagen del detergente colocándose en el dispensador automático.

*Las imágenes son solo ilustrativas. 

Descubre las ventajas de un tambor espacioso.

Smart Pairing™

Lavadora y secadora conectadas

Tu secadora te sugerirá el mejor programa en base al programa elegido en la lavadora.

*Para utilizar esta función, es necesario que la lavadora y la secadora estén conectadas a la red Wi-Fi doméstica y registradas en la aplicación inteligente LG ThinQ™.

*Esta lavadora se puede emparejar con la secadora de LG que dispone de Wi-Fi.

*Las imágenes del producto que aparecen en las fotografías y los vídeos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. 

ThinQ™

Conrola tu lavadora desde la App ThinQ

Controle su colada en cualquier momento y desde cualquier lugar.

La aplicación ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora y ponerla en marcha con solo tocar un botón.

Fácil mantenimiento y supervisión

Ya sea para el mantenimiento diario o para tareas más importantes, controla cómodamente el consumo energético de tu lavadora a través de la aplicación ThinQ™. 

Lavado con manos libres con asistente de voz

Dile a tu altavoz inteligente o asistente de IA lo que necesitas y deja que tu lavadora se encargue del resto. 

*La compatibilidad con dispositivos domésticos inteligentes puede variar según el país y la configuración individual de su hogar inteligente.

*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Lavadora de carga frontal colocada en un moderno lavadero.

Diseño minimalista

Puerta de vidrio templado para lavadora

Cristal templado

Primer plano del tambor de la lavadora con la puerta abierta.

Bateadores de acero

Dial y panel de lavadora

Pantalla más visible

*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real. 

Lavadora LG con el emblema LG AI DD

Lavado fácil con IA

AI Wash, con tecnología AI DD™, proporciona un lavado óptimo según el tipo de ropa
y puede ayudar a mejorar el cuidado de los tejidos y reducir el consumo de energía en el caso de los
tejidos delicados. El motor Inverter Direct Drive que impulsa nuestras lavadoras es fiable y silencioso.
Además, nuestras máquinas están diseñadas para ofrecer una eficiencia energética excepcional. 

FAQ

Q.

¿Cuál es el tamaño estándar de una lavadora para un hogar medio?

A.

Todas las lavadoras LG tienen una altura y anchura estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar en función del tamaño/capacidad del tambor. Las dimensiones estándar son: anchura 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm. 

Q.

¿Cuál es el peso recomendado para una lavadora?

A.

LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8-9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande, de 11-13 kg, para una familia numerosa o si genera cargas de ropa especialmente grandes. Los modelos más grandes también pueden lavar edredones de hasta tamaño king size. Recuerde que la innovadora tecnología de LG permite que nuestros electrodomésticos ofrezcan una mayor capacidad para el mismo tamaño de lavadora. 

Q.

¿Cómo elijo una lavadora eficiente desde el punto de vista energético?

A.

«Comprueba la etiqueta energética de tu lavadora para ver si tiene una clasificación de A a G. La IA de las lavadoras LG también te permite beneficiarte de movimientos de lavado adecuados para tu carga de ropa, lo que reduce al mínimo el consumo de energía.

 

*Prueba de laboratorio interna de LG basada en la norma EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. El resultado puede depender del entorno de uso.

** Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción del consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (modelo representativo de AI Wash: F4X7VYP15).  Los resultados pueden variar en función de la ropa y el entorno». 

Q.

¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?

A.

En términos generales, debe consultar la etiqueta de cuidado de la ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en la lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente la colada y detectarán su suavidad para determinar el patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el proceso. Si conecta la lavadora y la secadora LG, estas pueden cooperar para garantizar que se seleccione el ciclo correcto sin que usted tenga que preocuparse por girar el dial. 

Q.

¿Cómo beneficia a mi colada la IA DD™ con aprendizaje profundo?

A.

Las lavadoras Deep-learning AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de la colada. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado por parte de la lavadora mejora la protección de los tejidos, manteniendo tu preciada ropa en perfecto estado. Los motores DirectDrive™ incorporan la tecnología 6-motion para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un electrodoméstico más duradero y eficiente desde el punto de vista energético. 

Q.

¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?

A.

Las lavadoras LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado en cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente las características de los tejidos, como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10 %* más de protección de los tejidos, lo que mantiene tu ropa en perfecto estado. También se puede acceder y controlar las lavadoras inteligentes con WiFi de LG mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Pon en marcha tu electrodoméstico de forma remota con solo tocar un botón o mediante el control por asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada esté lista, realiza un diagnóstico inteligente para solucionar problemas y descarga ciclos preestablecidos a medida, todo ello a través de la aplicación ThinQ™.

 

*Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción del consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar en función del peso y los tipos de tejidos de la colada y/u otros factores.

*La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. La detección AI no se activa cuando se selecciona la opción Vapor. El lavado AI solo debe utilizarse con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y con un detergente adecuado. 

 

Q.

¿Qué es la función LG Quick Wash?

A.

La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG limpia a fondo la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tus prendas. El sistema 3D Multi Spray lanza chorros de agua desde varios ángulos, mientras que la bomba inversora inteligente controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un gran equilibrio entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo, lo que te permite ahorrar un tiempo precioso sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. 

Q.

¿Qué es la función de vapor en la lavadora LG?

A.

La tecnología Steam™ exclusiva de LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y los ácaros del polvo. 

Q.

¿Cómo funciona la función de dosificación automática?

A.

El sistema de dosificación automática del dispensador automático de LG le permite cargar previamente el dispensador de detergente y dejar que la lavadora haga el trabajo. La tecnología integrada en el electrodoméstico detecta el peso de la carga de ropa y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente en cada ocasión. Elimina el riesgo de sobredosificación, le ahorra tiempo y prolonga la vida útil de su ropa. La dosificación correcta del detergente también ayuda a mantener las lavadoras de carga frontal en buen estado de funcionamiento. ¡Solo tiene que cerrar la puerta y pulsar el botón de inicio! 

Q.

¿Cómo registro mi producto en ThinQ?

A.

«1. Asegúrese de que tanto el producto como el router de Internet estén encendidos.

2. Acerque el producto al router de Internet. Si la distancia entre el producto y el router es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y el registro del producto puede tardar mucho tiempo.

3. Instale la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a su país para obtener más instrucciones sobre cómo instalar la aplicación ThinQ y registrar su producto». 

Aviso legal

 

Eficiencia energética

 

 

Un 30% inferior en el Índice de Eficiencia Energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A, según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.

 

 

Ciclo Microplastic Care

 

 

Probado por Intertek en julio de 2023. Ciclo Microplastic Care con 3 kg de carga (chaqueta de entrenamiento 100% poliéster) en comparación con el ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Comparación realizada midiendo la cantidad de microplásticos filtrados a través de un filtro de 20 ㎛.

Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

 

[Si el producto incluye funciones AI Wash 1.0, incluir este aviso]

3) AI Wash 1.0

 

Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según el peso y tipo de tejido de la colada y/u otros factores.

La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. No se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

 

[Si el producto incluye funciones AI Wash 2.0, incluir este aviso]

3) AI Wash 2.0

 

Cuidado de tejidos y ahorro energético: Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según el peso y tipo de tejido de la colada y/u otros factores.

La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. No se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

 

 

TurboWash™ 360

 

 

Probado por Intertek en marzo de 2019, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo Algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Los resultados pueden variar según el entorno.

El tiempo de lavado puede prolongarse y los resultados pueden variar según el tipo y peso de la ropa y el entorno.

 

 

Steam™

 

 

Ciclo Allergy Care, aprobado por BAF para la lavadora LG Steam de 24 pulgadas, reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

 

 

Dosificador automático

 

 

Lava hasta 31 cargas llenando ambos compartimentos con detergente.

La cantidad predeterminada de detergente es de 45 mL.

Los resultados pueden variar según el entorno.

 

 

Mayor capacidad

 

 

Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565 (excluyendo tipo Slim).

El número de amortiguadores de fricción y equilibradores de peso puede variar según el modelo.

Capacidad aumentada: +3 kg en 615 mm (profundidad), +2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad).

 

 

AI to the core

 

 

Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (modelo representativo AI Wash: F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. No se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

La garantía de 10 años aplica únicamente al motor Direct Drive. El período/política de garantía puede variar según el país o región.

Nivel de ruido: 71 dB (Nivel de Potencia Sonora), según el Reglamento de la UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).

Consulte el manual del usuario para la política de garantía de 10 años.

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Características Principales

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    11

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    600 x 850 x 565

  • FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO) - Velocidad máxima del centrifugado (RPM)

    1351

  • CARACTERÍSTICAS - Dosificación automática ezDispense

    No

  • CARACTERÍSTICAS - Vapor Steam

  • Opciones adicionales - Anti arrugas

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color

    Blanco

  • Tipo de puerta

    Tapa de cristal templado tintado en negro

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    11

PROGRAMAS

  • Edredón

    No

  • Algodón

  • Cuidado infantil con vapor

    No

  • Lavado inteligente AI

  • Cuidado antialérgico (lavadora)

  • Lavado Auto

    No

  • Cuidado infantil

    No

  • Ropa de bebé

    No

  • Sábanas

    No

  • Lavado en frío

    No

  • Ropa de color

    No

  • Algodón+

    No

  • Ropa oscura

    No

  • Delicado

    No

  • Descarga de programa

  • Chaqueta de plumas

    No

  • Sintético

  • Eco 40-60

  • Delicado

    No

  • Higiene

    No

  • Intensivo 60

    No

  • Mixtos

  • Prendas de exterior

    No

  • Rápido 14

  • Rápido 30

    No

  • Lavado rápido

    No

  • Lavado rápido+secado

    No

  • Refresco

    No

  • Aclarado+Centrifugado

    No

  • Lavado silencioso

    No

  • Cuidado de la piel

    No

  • Mangas y cuellos

    No

  • Sólo centrifugado

    No

  • Ropa deportiva

  • Anti manchas

    No

  • Refresco con vapor

    No

  • Limpieza de la cuba

    No

  • TurboWash 39

  • TurboWash 49

    No

  • TurboWash 59

    No

  • Lavado y secado

    No

  • Lana (Lavado a mano/Lana)

CONTROL Y PANTALLA

  • Finalización diferida

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Dial+Completamente táctil y Display LED

  • Indicación de bloqueo de puerta

  • Indicador de cifras

    18:88

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

  • AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial

  • Tipo

    Lavadora de carga frontal

  • Señal de final de ciclo

  • Centum System

    No

  • Añadir prenda

    No

  • Dosificación automática ezDispense

    No

  • Reinicio automático

  • Inverter DirectDrive

  • Sistema de detección de espuma

  • Sensor de carga

  • Vapor Steam

  • Luz del tambor

  • Vapor Steam+

    No

  • Patas de nivelación

  • Tambor de acero inoxidable

  • TurboWash360˚

  • Tambor Powersoft

  • Sensor de vibración

  • Bateadores

    Bateador de acero inoxidable

  • Suministro de agua (caliente/fría)

    Solo frío

  • Nivel del agua

    Automático

  • Velocidad máxima del centrifugado (RPM)

    1400

DIMENSIONES Y PESO

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)

    660 x 890 x 660

  • Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    600 x 850 x 565

  • Peso (kg)

    68,0

  • Peso incluido el embalaje (kg)

    72,0

  • Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm)

    620

  • Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo'' mm)

    1100

ENERGÍA

  • Clase de eficiencia energética (lavado)

    A

OPCIONES ADICIONALES

  • Wi-Fi

  • Añadir prenda

    No

  • Pitido Encendido/apagado

  • Bloqueo infantil

  • Finalización diferida

  • Nivel de detergente

    No

  • Luz del tambor

  • Prelavado

  • Inicio remoto

  • Aclarado

    No

  • Aclarado + centrifugado

    No

  • Aclarado+

  • Nivel de suavizante

    No

  • Centrifugado

    1400/1200/1000/800/400/Sin centrifugado

  • Vapor Steam

    No

  • Temp.

    Fría/20/30/40/60/95℃

  • Limpieza de la cuba

  • TurboWash

  • Lavado

    No

  • Anti arrugas

    No

  • Lavado en frío - ColdWash

    No

  • Limpieza de inyectores ezDispense

    No

FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO)

  • Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)

    31

  • Galardonada con el premio "EU Ecolabel award

  • Duración del modo sin apagar (Mín.)

    5

  • Eco 40-60 (carga completa)

    0,605

  • Eco 40-60 (Media carga)

    0,285

  • Eco 40-60 (Cuarto de carga)

    0,175

  • Clase de eficiencia energética

    A

  • Velocidad máxima del centrifugado (RPM)

    1351

  • Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA)

    71

  • Consumo energético (W): modo apagado

    0,50

  • Consumo energético (W): modo encendido

    0,50

  • Rendimiento del centrifugado: clase energética

    B

  • Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%)

    53,9

  • Programa estándar (solo lavado)

    Eco 40-60 40℃

  • Tiempo (Min.) - (carga completa)

    240

  • Tiempo (Min) - (Media carga)

    180

  • Tiempo (Min) - (Cuarto de carga)

    145

  • Capacidad de lavado (kg)

    11,0

  • Consumo de agua por ciclo (ℓ)

    46

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096646823

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • Descargar ciclo

  • Monitorización de la energía

  • Inicio remoto y control del ciclo

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • Tub Clean Coach

  • Smart Pairing

OPCIONES/ACCESORIOS

  • Compatible con LG TWINWash

    No

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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