Lavavajillas Integrable, LG QuadWashᵀᴹ Steam, A, con lavado a vapor y tercera bandeja

*Utilice únicamente vajilla apta para lavavajillas.

*Las imágenes y los vídeos del producto son solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Eficiencia energética

En comparación con un modelo LG. Basado en el consumo de energía del programa Eco entre el modelo LG DBC335 (Clase A) y DBC425 (Clase E), según pruebas internas de LG.

LG ThinQ™

Las funciones de ThinQ™ pueden variar según el producto y el país. Consulte con su distribuidor local o con LG para comprobar la disponibilidad del servicio.

Además, al conectar el lavavajillas por primera vez, debe hacerse en el mismo entorno Wi-Fi; posteriormente, el lavavajillas deberá funcionar siempre dentro del entorno Wi-Fi registrado.

Bajo nivel de ruido

Nivel de ruido: 41 dB o menos, según los resultados de pruebas internas de LG.

Basado en resultados de pruebas internas (nivel de potencia sonora, medición PWL) en el modo ECO + Ahorro de energía + opción AOD (enero de 2019).

Los niveles de ruido se miden como un promedio durante todo el ciclo del lavavajillas, incluyendo prelavado, lavado principal, aclarado y secado.

Los niveles de ruido pueden variar según el ciclo de funcionamiento y las condiciones de uso.

2 años de garantía en piezas y mano de obra + 8 años en el motor (solo piezas).