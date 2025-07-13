Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Lavavajillas Integrable, LG QuadWashᵀᴹ Steam, A, con lavado a vapor y tercera bandeja
DB375TXS
Lavavajillas Integrable, LG QuadWashᵀᴹ Steam, A, con lavado a vapor y tercera bandeja

Lavavajillas Integrable, LG QuadWashᵀᴹ Steam, A, con lavado a vapor y tercera bandeja

DB375TXS
LG Lavavajillas Integrable, LG QuadWashᵀᴹ Steam, A, con lavado a vapor y tercera bandeja, DB375TXS
Características principales

  • Lavavajillas con eficiencia A, ahorra 444€ en tu factura de luz ⁽¹⁾
  • Desincrusta hasta la suciedad más reseca gracias al vapor y reduce hasta un 30% las marcas de agua con True Steam ⁽²⁾
  • Consigue mayor cobertura en el lavado gracias a sus 4 brazos y desincrusta la suciedad fácilmente con la tecnología QuadWash.
  • Hasta 112 combinaciones con Easy Rack Plus ⁽³⁾
  • Cuba interior de acero: Más duradera e higiénica que las de plástico
  • Apertura automática de la puerta con Auto Open Dry
Más
Lavavajillas LG QuadWash

Expertos en eficiencia en el hogar. Ahorra hasta un 54% de energía⁽¹⁾

¿Quieres que tu cocina sea más funcional?

Lavavajillas con eficiencia energética A

Ahorra hasta un 54% de energía ⁽¹⁾

TrueSteam™

Desincrusta hasta la suciedad más reseca gracias al vapor y reduce hasta un 30% las marcas de agua

Tecnología LG QuadWash™

Consigue mayor cobertura en el lavado gracias a sus 4 brazos y desincrusta la suciedad fácilmente.​

EasyRack™Plus

Hasta 112 combinaciones distintas. Adáptalo al tamaño de tu vajilla en cada lavado: especial ollas, sartenes, copas…​

Lavavajillas con eficiencia energética A

Ahorra hasta un 54% de energía ⁽¹⁾

Tecnología LG TrueSteam™

Desincrusta hasta la suciedad más reseca gracias al vapor y reduce hasta un 30% las marcas de agua ⁽¹⁾

(1) En comparación con el modelo LG sin vapor. Basado en el recuento de manchas de agua entre los modelos LG DFB325 (vapor) y DFB415 (sin vapor), utilizando los métodos de prueba internos de LG.

Ahorra tiempo y reduce las marcas de agua con lavado a vapor

TrueSteam™ ayuda a lavar mejor los platos y a eliminar las manchas secas más difíciles.

El vapor llega a todos los rincones

Siéntase seguro de que ningún plato queda sin limpiar gracias a la tecnología TrueSteam™.

Platos relucientes tras cada lavado

TrueSteam™ deja los platos relucientes mientras reduce las manchas de agua hasta en un 30% (1).

Ahorra tiempo y reduce las marcas de agua con lavado a vapor

TrueSteam™ ayuda a lavar mejor los platos y a eliminar las manchas secas más difíciles.

El vapor llega a todos los rincones

Siéntase seguro de que ningún plato queda sin limpiar gracias a la tecnología TrueSteam™.

Platos relucientes tras cada lavado

TrueSteam™ deja los platos relucientes mientras reduce las manchas de agua hasta en un 30% (1).

Tecnología QuadWash™

Consigue mayor cobertura en el lavado gracias a sus 4 brazos y desincrusta la suciedad fácilmente.​

EasyRack™Plus

Hasta 112 combinaciones distintas ⁽¹⁾

Adáptalo al tamaño de tu vajilla en cada lavado: especial ollas, sartenes, copas…​

Cuba interior de acero

Más duradera e higiénica que las de plástico

LG ThinQ™

 

Conectividad Wi-Fi con la app LG ThinQ™

Descarga programas adicionales y avisa al finalizar el ciclo de lavado​

Lavavajillas inteligente LG en cocina moderna, pantalla móvil muestra ciclo terminado, opciones de diagnóstico.

Más opciones de lavado a tu alcance

Descarga programas adicionales a través de la app ThinQTM: especial ollas y sartenes, cristalería…

Un hombre sostiene una olla junto a un lavavajillas mientras un smartphone muestra un ciclo de ollas en la aplicación ThinQ.

Lava tu vajilla a tu manera

Personaliza las opciones de tu lavavajillas a través de la app ThinQTM .

Una mujer revisa su teléfono en la cocina. El smartphone muestra la aplicación LG ThinQ™ con los ajustes del lavavajillas y las opciones de ciclo.

Silencioso, eficiente y fiable

El motor Inverter Direct Drive™ controla la circulación del agua y la intensidad del spray consiguiendo un rendimiento duradero, versátil y silencioso.

Un hombre sostiene a un bebé dormido en una cocina en penumbra. El lavavajillas LG funciona silenciosamente en segundo plano para un funcionamiento tranquilo.

Diseño innovador

Cocina moderna con lavavajillas, horno, campana extractora y placa de inducción empotrados de LG, que combinan a la perfección con el salpicadero de mármol.

Elegancia y armonía

Cuba interior de acero

Interior de cocina con lavavajillas parcialmente abierto e ilustración del funcionamiento de la puerta corredera y fija.

Auto open dry

La puerta del lavavajillas LG se abre automáticamente después del ciclo de lavado, liberando vapor y dejando que los platos se sequen de forma natural.

Puerta deslizante

Lavavajillas empotrado LG en la cocina con luz blanca que indica el estado operativo y luz roja que indica un error.

Luz de información

Guía de instalación del lavavajillas empotrado

Haz clic para más detalles sobre cómo el lavavajillas integrable se adapta a tu espacio, incluyendo una guía de medidas y otros aspectos a tener en cuenta.

1. Medición del área de instalación

Guía para la instalación del lavavajillas LG: ancho 600-605 mm, alto 820-880 mm, profundidad ≥560 mm, espacio trasero de 75-100 mm para ventilación.

2. Medidas de seguridad

Seleccione una ubicación a no más de 1 m del desagüe para facilitar la conexión al suministro de agua y garantizar el drenaje.

La guía de instalación indica que el lavavajillas LG debe estar a menos de 1 m del fregadero para facilitar la conexión del agua y el desagüe.

3. Revisar el panel de la puerta.

El manual del usuario y la hoja de instalación se dividen en (A) Montaje del panel deslizante y (B) Montaje del panel fijo, por lo que debe seguir las instrucciones correspondientes a cada caso.

 

 Si el panel de la puerta pesa entre 8 kg y 11 kg, ajuste la tensión del resorte de la puerta para que sea más fácil abrirla.

 

(A) Montaje del panel deslizante

 Altura: 720 - 780 mm / Peso: 2,5 - 11 kg»    

Diagrama del panel de la puerta del lavavajillas LG: ancho 590-594 mm, alto 720-780 mm, grosor 16-22 mm para una instalación adecuada.

(B) Montaje del panel fijo

 Altura: 650 - 720 mm / Peso: 3,5 - 9 kg

Diagrama del panel fijo del lavavajillas LG: ancho 590-594 mm, alto 650-720 mm, grosor 16-22 mm para la instalación.

Vea cómo instalar    

Piezas y accesorios

Ver detalles de las piezas que recibirá para la instalación.

Cajas sobre la mesa de la cocina

Ilustración de embudo

Embudo

Ilustración de cinta antihumedad

Cinta antihumedad

Soportes de panel (superior y medio)

Cinta de felpa (8 uds.)

Ilustración de soportes de panel superior y medio

Soportes de panel (inferior)

Ilustración de tornillos de madera, 2 piezas

Tornillos de madera (2 uds.)

Ilustración de tornillos de madera, 2 piezas

Tornillos de soporte (12 uds.)

Ilustración de tornillos de madera, 12 piezas

Tornillos de soporte (12 uds.)

Ilustración de tornillos de madera, 2 piezas

Tornillos de madera (2 uds.)

Ilustración de tornillos de ajuste de puerta, 2 piezas

Tornillos de ajuste de puerta, 2 piezas

Ilustración de tornillos de madera, 2 piezas

Tornillos de madera (2 uds.)

Eficiencia energética

 

En comparación con un modelo LG. Basado en el consumo de energía del programa Eco entre el modelo LG DBC335 (Clase A) y DBC425 (Clase E), según pruebas internas de LG.

 

LG ThinQ™

 

Las funciones de ThinQ™ pueden variar según el producto y el país. Consulte con su distribuidor local o con LG para comprobar la disponibilidad del servicio.

 

Además, al conectar el lavavajillas por primera vez, debe hacerse en el mismo entorno Wi-Fi; posteriormente, el lavavajillas deberá funcionar siempre dentro del entorno Wi-Fi registrado.

 

Bajo nivel de ruido

 

Nivel de ruido: 41 dB o menos, según los resultados de pruebas internas de LG.

 

Basado en resultados de pruebas internas (nivel de potencia sonora, medición PWL) en el modo ECO + Ahorro de energía + opción AOD (enero de 2019).

 

Los niveles de ruido se miden como un promedio durante todo el ciclo del lavavajillas, incluyendo prelavado, lavado principal, aclarado y secado.

 

Los niveles de ruido pueden variar según el ciclo de funcionamiento y las condiciones de uso.

 

2 años de garantía en piezas y mano de obra + 8 años en el motor (solo piezas).

FAQ

Q.

¿Qué tipo de detergente debo usar en mi lavavajillas?

A.

Para los lavavajillas, debe usar detergentes específicos para lavavajillas, no detergentes generales.  

Existen tres tipos de detergentes: en polvo, líquido y en pastilla.  

Cada tipo puede tener diferentes velocidades de disolución y capacidades de limpieza según el tipo de detergente y el fabricante, por lo que es importante revisar la información del producto y usar la cantidad recomendada por el fabricante en función de la carga y el nivel de suciedad.

Q.

¿Debo enjuagar los platos antes de usar el lavavajillas?

A.

Los lavavajillas LG utilizan el potente flujo de agua de sus aspas QuadWash™ tipo tornado, junto con TrueSteam™, para limpiar a fondo los platos sin necesidad de prelavado.  

Sin embargo, un prelavado ligero solo con agua para eliminar los restos de comida grandes puede ayudar a limpiar los platos de manera más eficiente.  

Aproveche al máximo las capacidades de limpieza de su lavavajillas prelavando según sea necesario. Solo retire los restos de comida grandes y cargue el lavavajillas de inmediato.

Q.

¿Cómo puedo eliminar las manchas de agua de los platos?

A.

La función TrueSteam™ y el ablandador de agua de los lavavajillas LG pueden eliminar eficazmente las manchas de agua de los platos. Además, el uso de un abrillantador reduce la tensión superficial de las gotas de agua, lo que es excelente para secar los platos y prevenir manchas. El abrillantador se añade automáticamente al secar si levanta la solapa del dosificador de detergente y lo llena hasta el nivel máximo.

Q.

¿Cuál es la manera inteligente de cargar mi lavavajillas?

A.

Cesta inferior: Ollas y sartenes colocadas boca abajo, platos llanos, platos hondos y platos de postre.  

Cesta intermedia: Vasos, tazas, platillos y copas de vino.  

Cesta superior: Cubiertos como cucharillas, cucharas de postre, cucharas de sopa y tenedores.  

Al colocar los platos en las cestas, es importante inclinarlos ligeramente para que el agua pueda fluir correctamente.  

CONSEJO: Si una olla grande en la cesta inferior bloquea la bandeja, puede solucionarlo fácilmente con la función de ajuste de altura de la bandeja.

Q.

¿Puedo lavar los recipientes de plástico en el lavavajillas?

A.

Sí, pero solo si están fabricados con plásticos resistentes al calor; los plásticos normales pueden deformarse con los lavados a altas temperaturas.    

Q.

¿Qué puedo hacer con los olores de la comida después de usarla?

A.

«Recomendamos limpiar el filtro una vez cada 1-2 semanas para eliminar los olores. CONSEJO: Para esterilizar el interior del lavavajillas, vierta entre 200 y 300 ml de vinagre blanco en un recipiente poco profundo, colóquelo en la cesta superior y ponga en marcha el ciclo automático».

Q.

¿Se puede instalar este lavavajillas fuera de la vivienda?

A.

«Este producto es un aparato de uso doméstico para interiores y no puede utilizarse con fines comerciales (cafeterías, etc.), industriales o de laboratorio.

(No puede instalarse ni siquiera con fines de investigación en laboratorios científicos escolares, etc., ya que su finalidad es limpiar productos químicos).

Sin embargo, es posible instalar este producto para su simple exposición y no para su funcionamiento real».    

Q.

¿Cabrá el lavavajillas en mi cocina?

A.

La mayoría de las cocinas modernas están diseñadas según el estándar industrial de un electrodoméstico de 60 cm de ancho, que es exactamente lo que ofrecen los lavavajillas de 60 cm de LG. Este tamaño estándar garantiza que nuestros lavavajillas independientes se integren perfectamente en la distribución actual de su cocina sin ningún tipo de inconveniente.    

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES

  • Tipo de pantalla

    LED

  • Tipo de instalación

    Integrado

  • Tipo de panel

    Control superior

  • Número de cubiertos

    14

ASPECTO

  • Colores

    Acero inoxidable antihuellas

  • Indicadores de estado

    Indicador de estado

  • Indicador de tiempo restante

    No

  • Material de la cuba

    Acero inoxidable antihuellas

CARACTERÍSTICAS DE LOS CESTOS

  • Cestos para cubiertos

    No

  • 3º bandeja ajustable en altura

    Sí (fija)

CICLO/OPCIÓN

  • Automático

  • Cancelar

  • Bloqueo del panel de control

  • Inicio retardado

  • Delicado

  • Descargar ciclo

  • Dual Zone

  • Eco

  • Ahorro de energía

  • Rápido

  • Extraseco

  • Media carga

  • Profundo

    No

  • Alta temperatura

  • Intenso

  • Limpieza del lavavajillas

    Limpieza de máquina (con vapor)_ pulsación de 3 segundos

  • Normal

    No

  • Cantidad de opciones

    8

  • Número de ciclos de lavado (programa)

    10

  • Refrescar

  • Aclarado

  • Vapor

  • Turbo

  • 3 en 1

    No

  • Dry Plus

    No

RENDIMIENTO ENERGËTICO/ AGUA

  • Duración del ciclo

    299

  • Duración del ciclo rápido

    57

  • Clase de emisión de ruido

    B

  • Nivel de ruido (dBA)

    44

  • Duración del ciclo turbo

    79

  • Consumo de agua (L)

    9,5

  • Eficiencia energética (Escala A a G)

    A

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Smart Rack+™

  • Tratamiento anti-bacterias

  • Aqua-Stop

  • Puerta con apertura automática

  • Dispensador de detergente y abrillantador

  • DirectDrive Motor™

  • Inverter Direct Drive Motor

  • Número de brazos de lavado

    3

  • QuadWash™

  • Sistema de lavado SenseClean

  • Sensor de suciedad (turbiedad)

  • TrueSteam™

  • Sistema de lavado Vario

  • Descalcificador

DIMENSIONES / DISTANCIAS / PESO

  • Patas ajustables (mm)

    60

  • Ancho x Fondo x Alto (embalado)

    683 x 840 x 654

  • Peso del embalaje (kg)

    45

  • Dimensiones del producto: Ancho x Alto x Fondo (mm)

    598 x 815 x 554

  • Peso del producto (kg)

    41

ALIMENTACIÓN/CLASIFICACIOINES

  • Frecuencia (Hz)

    50

  • Consumo energético (W)

    1 600 - 1 800

  • Alimentación (V)

    220 - 240

TECNOLOGÍA SMART

  • NFC

    No

  • Atención al cliente proactiva

    No

  • Control remoto

    No

  • Monitoreo remoto

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ(Wi-Fi)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

