Lavavajillas blanco LG QuadWashTM, Direct Drive , C, con tercera bandeja

*La “garantía de por vida” del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida