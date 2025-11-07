About Cookies on This Site

Lavavajillas blanco LG QuadWashTM, Direct Drive , C, con tercera bandeja

EU_Energy Label_DF355FW.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
EU_Energy Label_DF355FW.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Lavavajillas blanco LG QuadWashTM, Direct Drive , C, con tercera bandeja

DF355FW
Características principales

  • QuadWash: Sus cuatro brazos de lavado aseguran
  • una limpieza completa desde todos los ángulos.
  • Sistema EasyRack de cestos flexibles con Tercera bandeja para cubiertos
  • Wi-fi app ThinQTM Descarga programas adicionales como ollas, sartenes y cristalería. Monitorización remota
  • Puerta con apertura automática para facilitar el secado
Más

*Garantía de por vida del motor del lavavajillas es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial) cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (11 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

Lavavajillas que se adapta a ti

Eficiencia energetica C

Cuida tu vajilla mientras ahorras en tu factura de la luz.

Limpieza en todos los rincones

Los 4 brazos multi-movimiento de la tecnología QuadWashTMconsiguen una limpieza 360º.

Conectado para hacerte la vida más fácil

Descarga programas adicionales a través de la app ThinQTM: especial ollas y sartenes, cristalería…

*Resultados basados ​​en la prueba TUV con el modelo LG DB475TXS. La prueba se realizó con el programa Eco utilizando 6 tipos de bacterias (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). El resultado puede variar en función del uso y de las condiciones del entorno.

una limpieza eficaz

disfruta de un lavavjillas que te ayuda a llevar una vida más eficiente.

Lavavajilals independiente con etiqueta energetica B

Tu vajilla impoluta

Limpieza completa desde todos los ángulos

QuadWash™ utiliza 4 brazos multi-movimiento que consiguen llegar a todos los rincones para una limpieza completa. Además, gracias a DuaZone, puedes elegir entre distintos niveles de presión entre la bandeja inferior y las superiores.
Limpieza y mayor cuidado de tu vajilla
Selecciona intensidad fuerte en la parte inferior para lavar ollas y sartenes e intensidad suave en la parte superior para lavar tu cristalería más delicada al mismo tiempo.

Lavavajillas interior con ollas

Se adapta a tus necesidades

Distintas opciones para colocar tu vajilla

El sistema EasyRackTM Plus cuenta con 3ª bandeja para cubiertos, bandeja ajustable en altura y parrillas abatibles. Así podrás adaptarlo según tus necesidades en cada momento.
Lavavajillas con wifi

Conectado para hacerte la vida más fácil

Te avisa cuando el ciclo de lavado ha terminado.

Lavavajillas con un móvil conectado

Más opciones de lavado a tu alcance

Descarga programas adicionales a través de la app ThinQTM: especial ollas y sartenes, cristalería…

Hombre con móvil junto al lavavajillas

Lava tu vajilla a tu manera

Personaliza las opciones de tu lavavajillas a través de la app ThinQTM.

Mujer con móvil junto al lavavajillas

Rendimiento potente y silencioso

Motor diseñado con menos piezas para conseguir un mejor rendimiento en el lavado y ser más silencioso y duradero.

hombre con un bebe en brazos y el lavavjillas funcionando silenciosamente

*La “garantía de por vida” del motor y compresor de la secadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

Diseño innovador

Una cocina con el lavavajillas de libre instalación LG, horno, campana y placa de inducción instalados.

Elegancia y armonía

Interior lavavajillas

Interior Acero Inoxidable

abriendo puerta lavavajilals

Apertura automática de puerta

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES

  • Tipo de pantalla

    LED

  • Tipo de instalación

    Independiente

  • Tipo de panel

    Control frontal

  • Número de cubiertos

    14

ASPECTO

  • Colores

    Blanco

  • Indicadores de estado

    No

  • Indicador de tiempo restante

    LED

  • Material de la cuba

    Acero inoxidable antihuellas

CARACTERÍSTICAS DE LOS CESTOS

  • Cestos para cubiertos

    No

  • 3º bandeja ajustable en altura

    Sí (ajustable)

CICLO/OPCIÓN

  • Automático

  • Cancelar

  • Bloqueo del panel de control

  • Inicio retardado

  • Delicado

  • Descargar ciclo

  • Dual Zone

  • Eco

  • Ahorro de energía

  • Rápido

  • Extraseco

  • Media carga

  • Profundo

    No

  • Alta temperatura

  • Intenso

  • Normal

    No

  • Cantidad de opciones

    7

  • Número de ciclos de lavado (programa)

    9

  • Refrescar

    No

  • Aclarado

  • Vapor

    No

  • Turbo

RENDIMIENTO ENERGËTICO/ AGUA

  • Duración del ciclo

    229

  • Duración del ciclo rápido

    38

  • Clase de emisión de ruido

    B

  • Nivel de ruido (dBA)

    41

  • Duración del ciclo turbo

    59

  • Consumo de agua (L)

    9,5

  • Eficiencia energética (Escala A a G)

    C

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Smart Rack+™

    Sí (rejilla superior_parcialmente plegable / rejilla inferior_completamente fija)

  • Tratamiento anti-bacterias

  • Aqua-Stop

  • Puerta con apertura automática

  • Dispensador de detergente y abrillantador

  • DirectDrive Motor™

  • Inverter Direct Drive Motor

  • Número de brazos de lavado

    3

  • QuadWash™

  • Sistema de lavado SenseClean

  • Sensor de suciedad (turbiedad)

  • TrueSteam™

    No

  • Sistema de lavado Vario

  • Descalcificador

DIMENSIONES / DISTANCIAS / PESO

  • Patas ajustables (mm)

    30

  • Ancho x Fondo x Alto (embalado)

    680 x 890 x 665

  • Peso del embalaje (kg)

    55

  • Dimensiones del producto: Ancho x Alto x Fondo (mm)

    600 x 850 x 600

  • Peso del producto (kg)

    51

ALIMENTACIÓN/CLASIFICACIOINES

  • Frecuencia (Hz)

    50

  • Consumo energético (W)

    1 600 - 1 800

  • Alimentación (V)

    220 - 240

TECNOLOGÍA SMART

  • NFC

    No

  • Atención al cliente proactiva

    No

  • Control remoto

    No

  • Monitoreo remoto

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ(Wi-Fi)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

