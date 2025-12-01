About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Smart TV Portátil LG StanbyME 2 de 27 pulgadas QHD táctil, con hasta 4h. de batería 2025
27LX6TDGA EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Smart TV Portátil LG StanbyME 2 de 27 pulgadas QHD táctil, con hasta 4h. de batería 2025

27LX6TDGA EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Smart TV Portátil LG StanbyME 2 de 27 pulgadas QHD táctil, con hasta 4h. de batería 2025

27LX6TDGA
Front view
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
Front view
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards
USP Cards

Características principales

  • Un Smart TV que se mueve contigo: películas, series e internet sin límites gracias a su pantalla táctil de 27", sus hasta 4h. de batería⁽¹⁾ y peana con ruedas.
  • Se adapta a ti para que disfrutes de tus contenidos favoritos: pantalla táctil de 27" extraíble, giratoria 180º y ajustable en altura. Con calidad Dolby Vision y Dolby Atmos para ver películas y series en las principales plataformas.
  • Diferentes accesorios(2) que se adaptan a tu estilo de vida: ahora con accesorios para disfrutar del modo tablet, además de la peana.
  • Smart TV webOS24 fácil, intuitivo y seguro⁽³⁾: pantalla táctil de 27” adaptable a formatos verticales en Netflix, Disney+, Spotify, YouTube o TikTok, sin necesidad de PC o consola. Además, incluye LG Channels con más de 300 canales gratuitos y Portal Gaming para jugar en la nube con Xbox, GeForce NOW y más⁽⁴⁾.
  • Smart TV webOS 24 que evoluciona a mejor cada año renovándose gratis e incorporando las nuevas funciones de la IA: Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados⁽⁴⁾ recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual. Re-new Smart TV gratuito valorado en 150€⁽⁵⁾. Con mando con acabado magnético para colocarlo en el Smart TV que siempre vayan juntos.
  • El procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente⁽⁶⁾ (4K α8), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 2.040 zonas independientes a través de la Inteligencia Artificial.
Más

⁽¹⁾La duración de 4 horas se basa en el uso del dispositivo en modo ahorro, pero el uso real de la batería puede variar en función de las condiciones de uso.

⁽²⁾El accesorio se adquiere por separado y está sujeto a disponibilidad

⁽³⁾No incluye sintonizador TV. A la venta por separado.

⁽⁴⁾Se necesita una suscripción a los distintos servicios de streaming independientes de LG y conexión a internet.

⁽⁵⁾El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descargar de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

⁽⁶⁾Comparación frente al procesador α5 Gen7. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

IF Design Award logo.

iF Design Award - Ganador

StanbyME 2

Pantallas LG StanbyME 2 en una sala de estar moderna. Una StanbyME 2 está sobre un soporte, otra colgada en la pared y la otra apoyada sobre una mesa con la funda tipo folio.

El único Smart TV webOS portátil y táctil con hasta 4h de batería(1),
que se mueve contigo.

Smart TV portátilPantalla decorativaModo tablet

Smart TV portátil

Llévatelo a donde quieras gracias a su batería de hasta 4 horas⁽¹⁾ de autonomía y peana con ruedas

Pantalla táctil de 27" extraíble,  giratoria 180º y ajustable en altura, que se adapta a ti para disfrutar de tus contenidos favoritos en las principales plataformas como quieras, con calidad Dolby Vision y Dolby Atmos.

Una mujer sentada en su balcón exterior, mirando contenido en un LG StanbyME 2 sobre un soporte enrollable y ajustable.
Diferentes espacios muestran las diferentes maneras de usar y disfrutar la pantalla LG StanbyME 2. Algunos la muestran apoyada como una tableta con su funda tipo folio. Otros la muestran colgada en la pared como un elegante complemento para el diseño interior. Otros muestran cómo se puede montar fácilmente en el soporte de TV enrollable y ajustable.

1) La duración de 4 horas se basa en el uso del dispositivo en modo ahorro, pero el uso real de la batería puede variar en función de las condiciones de uso.

Diferentes accesorios(1) que se adaptan a tu estilo de vida

 Ahora con accesorios para disfrutar del modo tablet, además de la peana. Solo tienes que extraer la pantalla y llevártelo donde quieras 

Primer plano de la pantalla del StanbyME 2 que se separa y pasa a un modelo que la lleva con la funda tipo folio y la correa.

(1)El accesorio se adquiere por separado y está sujeto a disponibilidad

Toma de primer plano del cable USB-C conectado a StanbyME 2.

Ahora con un puerto USB-C para mejor conectividad

Carga y conecta tu pantalla fácilmente con el nuevo puerto USB-C(1)

(1)Admite USB 2.0, USB-C DP y DP ALT.

*Para que otros dispositivos puedan conectarse, su puerto USB-C debe admitir DP ALT.

*MacOS y iOS solo admiten duplicación y carga.

Un Smart TV para mucho más que ver tus contenidos

Decora tu espacio y crea diferentes ambientes con los modos de salvapantallas, disfruta de tus juegos de mesa favoritos o dibuja sobre su pantalla táctil

Diferentes espacios habitables con pantallas LG StanbyME 2 en la pared. El contenido de Art Posters está en las pantallas.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

El título dice: Los carteles de arte aportan un toque vibrante a tu espacio.

El título dice: Los carteles de arte aportan un toque vibrante a tu espacio.

Diferentes espacios habitables con pantallas LG StanbyME 2 en la pared. El contenido de Art Posters está en las pantallas.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

El título dice, El tocadiscos establece el ambiente con música

El título dice, El tocadiscos establece el ambiente con música

Diferentes espacios con pantallas LG StanbyME 2 en la pared. Cada pantalla muestra una obra de arte con un tocadiscos.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

El título dice: Paisajes para una dosis diaria de naturaleza

El título dice: Paisajes para una dosis diaria de naturaleza

Diferentes espacios habitables con pantallas LG StanbyME 2 en la pared. Se muestran fotos de paisajes en las pantallas.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

El título dice, Fecha y Hora, diseñado con estilo

El título dice, Fecha y Hora, diseñado con estilo

Distintos espacios con las pantallas LG StanbyME 2. Se muestran relojes y calendarios con diferentes temáticas.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

*Se recomienda utilizar el soporte de pared proporcionado por LG. Se debe considerar el peso del producto al instalarlo; de lo contrario, pueden ocurrir problemas como inclinación o caídas.

iF Design Award 2025 logo. Design Award Winner.

Premiado por su diseño innovador

Smart TV reconocido por su reconocido diseño y funcionalidad

Dibuja en LG StanbyME 

Modo tablet

Extrae la pantalla y saca tu lado creativo, dibujando sobre la pantalla táctil de tu Smart TV

Dibujo del modelo en la pantalla de StanbyME 2.

*El lápiz táctil no está incluido. No hay lápiz táctil dedicado para StanbyME 2. *Asegúrese de la compatibilidad con lápices táctiles de terceros antes de la compra.

StanbyME 2 con pantalla táctil en uso por una persona.

Se adapta a ti para que disfrutes de tus contenidos favoritos

La pantalla táctil de 27" extraíble,  giratoria 180º y ajustable  facilita su uso de manera cómoda, ofreciendo múltiples formas de interactuar con tu contenido. Dibuja, descubre material educativo, juega y transforma tus ideas en realidad con solo un toque

*La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según la región. Algunas aplicaciones pueden requerir una suscripción separada.

Vive la diversión de los juegos de mesa junto a tus seres queridos

Diviértete con una amplia variedad de juegos gracias a la pantalla táctil y comparte momentos con tus familiares y amigos

Tres imágenes que muestran StanbyME 2 utilizado para diferentes juegos de mesa en un espacio habitable moderno por tres grupos diferentes.

*La disponibilidad de la aplicación puede variar según la región. Se puede requerir una suscripción para ciertas aplicaciones.

Conéctate fácilmente a otros dispositivos con HDMI y USB

Conecta tu Smart TV a otros dispositivos. Desde monitores, portátiles , dispositivos móviles, consolas y más, a través de los puertos USB y HDMI integrados.

StanbyME 2 conectado a otro dispositivo que muestra materiales de la reunión.

*Los cables HDMI y otros accesorios deben comprarse por separado.

Una mujer en pose de yoga reflejada en la pantalla de StanbyME 2.

Cámara inteligente para entrenamientos, videollamadas y más

Conecta una cámara inteligente a la pantalla táctil portátil para aprovechar funciones de video adicionales. Realiza videollamadas o utilízala durante tus ejercicios para comparar tus movimientos con el entrenamiento en video 

*La Smart Cam se vende por separado.

Smart TV fácil, intuitivo y seguro(1)

Pantalla táctil de 27”con Dolby para disfrutar cómodamente de tus contenidos en streaming y formatos verticales en plataformas como Netflix, Disney+, Spotify, Youtube, Tiktok, o incluso juegos en la nube como XBOX Cloud Gaming(2).

StanbyME 2 en el centro con múltiples programas OTT organizados en una formación web a su alrededor.

(1)No incluye sintonizador TV.

(2)Se necesita una suscripción a los distintos servicios de streaming independientes de LG y conexión a internet.

Reconocimiento de voz a larga distancia

El Smart TV es capaz de reconocer tu voz incluso desde la distancia. Solo di 'Hi LG' y comenzará a escuchar tus peticiones desde lejos

*Esta función está disponible después de habilitar la función de reconocimiento de voz directo del producto y aceptar proporcionar información personal.

*El rendimiento del reconocimiento de voz puede variar según el entorno circundante. El rango de reconocimiento efectivo puede diferir según factores como la distancia, el ruido de fondo y las condiciones de uso.

Mando Magnetic Remote

Maneja tu pantalla táctil portátil con un práctico mando a distancia. Gracias a su acabado magnético, se fija fácilmente al lateral de la pantalla y a la funda, facilitando que lo tengas siempre a mano y bien guardado

Smart TV webOS 24 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA. Preparado para próximos apagones TDT(1)

Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(2): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magnetic Remote.

1) WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente. 

2) Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

Chip procesador Alpha 8 AI visible con el logotipo de LG en una placa mecánica iluminada en naranja.

El procesador de alta potencia, ahora 1.7 veces más inteligente(1) (4K α8), preparado para incorporar las novedades de la IA.

Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 2.040 zonas independientes independientes a través de la Inteligencia Artificial.

1) Comparación frente al procesador α5 Gen7. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

Control de brillo inteligente que se adapta a ti

Consigue el nivel de brillo ideal. La IA detecta la luz ambiental en tu entorno y ajusta automáticamente la pantalla para ofrecerte la mejor configuración

StanbyME 2 montado en una pared en un espacio de estar moderno dividido entre configuraciones diurnas y nocturnas.

*Todos los televisores LG webOS 25 cuentan con Control de Brillo AI, excluyendo aquellos sin sensores de luz.

Sonido envolvente

(1) Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Ondas de sonido que emanan de StanbyME 2 con los logotipos Dolby Vision y Dolby Atmos mostrados.

Dolby Vision & Dolby Atmos

Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision y déjate envolver por el sonido de la escena con la claridad, el detalle y la profundidad espacial de Dolby Atmos

*Los accesorios incluidos en el paquete pueden variar según la región. La cámara inteligente y el altavoz se venden por separado. Verifique los elementos incluidos en el paquete del producto antes de comprar.

*Las imágenes arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes anteriores son simuladas.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

Imprimir

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESOS

  • Medidas Embalaje

    1265 x 210 x 580

  • Peso Embalaje (kg)

    21,0

  • Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr mm)

    623 x 364 x 28,5

  • Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr mm)

    623 x 1265 x 398

  • Peana TV (AnxPr mm)

    398 x 398

  • Peso del TV Sin Peana (kg)

    4,3

  • Peso del TV Con Peana (kg)

    15,2

CÓDIGO DE BARRAS

  • CÓDIGO DE BARRAS

    8806096527979

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO