Smart TV Portátil LG StanbyME 2 de 27 pulgadas QHD táctil, con hasta 4h. de batería 2025

⁽¹⁾La duración de 4 horas se basa en el uso del dispositivo en modo ahorro, pero el uso real de la batería puede variar en función de las condiciones de uso.

⁽²⁾El accesorio se adquiere por separado y está sujeto a disponibilidad

⁽³⁾No incluye sintonizador TV. A la venta por separado.

⁽⁴⁾Se necesita una suscripción a los distintos servicios de streaming independientes de LG y conexión a internet.

⁽⁵⁾El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descargar de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

⁽⁶⁾Comparación frente al procesador α5 Gen7. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.