Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro
27MS500_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro

27MS500_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro

27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B
LG Monitor IPS Full HD de 27 pulgadas con BlackStabilizer y HDMI1.4 - Negro, 27MS500-B

Características principales

  • El panel IPS de LG ofrece colores más claros y auténticos, permitiendo distinguir colores constantes a 178º de ángulo de visión
  • Diseño envolvente prácticamente sin bordes en 3 lados que te sumerge en una experiencia de uso más inmersiva y fluida a 100Hz
  • Detalles más nítidos en las zonas oscuras gracias al Black Stabilizer
  • Crea las condiciones óptimas de trabajo con las funciones reader mode y protección Flicker Safe
  • Personaliza tu espacio con solo unos clics del ratón gracias a OnScreen Control
Más
Pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas

Cuando ves colores más exactos, cambia la historia*

El panel IPS de LG ofrece colores claros y auténticos. Cuenta con una reproducción de color mejorada y permite la visualización de la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo.

El panel IPS de LG ofrece colores claros y auténticos. Cuenta con una reproducción de color mejorada y permite la visualización de la pantalla desde prácticamente cualquier ángulo.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Sus 100Hz proporcionan una transición de fotogramas suave.
Frecuencia de actualización de 100Hz

Imagen nítida
y fluida.

Sus 100Hz* proporcionan transiciones suaves de fotogramas en varios programas. También te permite disfrutar de tus videojuegos con menos cuadros interrumpidos y efecto fantasma.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Comparación con modelos con una frecuencia de actualización menor a 100Hz.

Entorno de trabajo más cómodo para tu visión

Modo Lectura

El modo lectura ajusta la temperatura del color y la luminosidad, permite una condición óptima para leer en el monitor.

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y ofrece un entorno de trabajo cómodo para los ojos.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El funcionamiento real de las características mencionadas variarán según las condiciones de uso reales que esté utilizando el usuario.

Disfruta de una experiencia de juego fluida

  • Desactivado
  • Activado
Tiempo de respuesta de 5ms (GtG)

Sumérgete en tu juego con imágenes nítidas

Gracias a sus 5ms, que reducen el ghosting inverso y proporciona un tiempo de respuesta veloz, puedes disfrutar de un gaming inmersivo y un desempeño adecuado.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos en tiempo real y responder rápidamente.

Black Stabilizer

Black Stabilizer proporciona a los jugadores visibilidad completa, incluso en las escenas de negros profundos.

Crosshair

Al colocar el punto de mira en el centro de la pantalla, la función Crosshair mejora la precisión en los juegos de disparos en primera persona.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

OnScreen Control ofrece interfaz de usuario sencilla y fácil.
OnScreen Control

Interfaz de usuario sencilla y fácil

Puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clics del ratón.
Interfaz de usuario sencilla y fácil Descarga

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para descargar la última versión de OnScreen Control, haz click en el botón de Descarga.
*Las características pueden un funcionar adecuadamente en función del ordenador que el usuario utilice.

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

Este monitor prácticamente no tiene bordes en tres lados, lo que te permite crear tu entorno de trabajo a tu gusto, adaptado para ti con ajustes de inclinación.

Este monitor prácticamente no tiene bordes en tres lados, lo que te permite crear tu entorno de trabajo a tu gusto, adaptado para ti con ajustes de inclinación.

*Ángulo de inclinación: -5~15°

Contenidos de la caja

1. Cuerpo de la peana 2.Base de la peana 3.Destornillador 4.Adaptador y cable de corriente 5.Cable HDMI

1. Cuerpo de la peana 2.Base de la peana 3.Destornillador 4.Adaptador y cable de corriente 5.Cable HDMI

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*El tamaño y el diseño del adaptador puede variar en función del país.

Imprimir

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño (pulgadas)

    27

  • Tamaño (cm)

    68.6

  • Resolución

    1920 x 1080 (FHD)

  • Tipo de panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño de Pixel

    0.3114 x 0.3114

  • Brillo (Mín.)

    200 cd/m²

  • Brillo (Típ.)

    250 cd/m²

  • Pico de Brillo (Min.)

    N/A

  • Pico de Brillo (Típ.)

    N/A

  • Gamut de Color (Mín.)

    NTSC 68% (CIE1931)

  • Gamut de Color (Típ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Nº de colores)

    16.7M

  • Color Bit

    8bit(6bit+FRC)

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    1000:1

  • Ratio de Contraste (Típ.)

    1300:1

  • Velocidad de Respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Ángulo de Visión (RC≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Tratamiento Superficial

    Anti-reflejos

  • Curvo

    No

  • Curvatura

    N/A

ACCESORIOS

  • Adaptador de Corriente

  • Adaptador de Corriente (Color)

    Negro

  • Cable de alimentación

    Depende del país

  • Cable de Alimentación (Color/Longitud)

    Negro / 1.5m

  • Cable D-Sub (VGA, 15-pin Analógica)

    No

  • Cable D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) (Color/Longitud)

    N/A

  • Cable DVI-D

    No

  • Cable DVI-D (Color/Longitud)

    N/A

  • Cable HDMI

  • Cable HDMI (Color/Longitud)

    Negro/1.5m

  • Cable Display Port

    No

  • Cable Display Port (Color/Longitud)

    N/A

  • Cable Mini DisplayPort a DisplayPort

    No

  • Cable mDP to DP (Color/Longitud)

    N/A

  • Cable Thunderbolt

    No

  • Cable Thunderbolt (Color/Longitud)

    N/A

  • Cable USB Tipo C

    No

  • Cable USB Type C (Color/Longitud)

    N/A

  • Adaptador USB Tipo C a Tipo A

    No

  • Adaptador USB Tipo C a Tipo A (Color)

    N/A

  • Cable USB Tipo A a Tipo B

    No

  • Cable USB Tipo A a Tipo B (Color/Longitud)

    N/A

  • Cable USB 3.0 de subida

    No

  • Cable USB 3.0 de subida (Color/Longitud)

    N/A

  • Cable PC Audio

    No

  • Cable PC Audio (Color/Longitud)

    N/A

  • Control Remoto (mando)

    No

  • Control Remoto (Color)

    N/A

  • Informe / Reporte Calibración (en Papel)

    No

  • Otros (Accesorios)

    Destornillador

ALIMENTACIÓN

  • Tipo de Alimentación

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Entrada en CA (AC Input)

    100~240V (50/60Hz)

  • Salida en CC (DC Output)

    24.7W (19V 1.30A)

  • Consumo de Potencia (Típ.)

    22W

  • Consumo de Potencia (Máx.)

    19 kWh/1000h

  • Consumo de Potencia (Modo Reposo)

    < 0,5W

  • Consumo de Potencia (DC Off)

    < 0,3W

S/W

  • LG Calibration Studio (TrueColorPro)

    No

  • Dual Controller (Operación en PBP)

    No

  • OnScreen-Control

  • LG UltraGear™ Studio

    No

SONIDO

  • Entrada de Audio (PC IN)

    No

  • Entrada de Micrófono

    No

  • Salida para Auriculares

    Si (sólo Audio) 3 Anillos

  • Salida de Línea (Line out)

    No

  • Altavoces

    No

  • Potencia Altavoces (W)

    N/A

  • Nº de Canales Altavoces

    N/A

  • Conectividad Bluetooth

    No

  • Ecualización Maxx Audio

    N/A

  • Ecualización Rich Bass

    N/A

CONECTIVIDAD

  • D-Sub (VGA, 15-pin Analógica)

    No

  • DVI

    No

  • HDMI

    SÍ (x2)

  • HDMI Version

    1.4 (soporta HDMS)

  • HDMI (Frecuencia V)

    48 - 100 Hz

  • Máxima frecuencia de actualización

    100

  • HDMI (Resolución Máx.)

    1920 x 1080 @100Hz

  • DisplayPort

    No

  • Versión DisplayPort

    N/A

  • DisplayPort (Resolución Máx.)

    N/A

  • Thunderbolt™

    No

  • Thunderbolt™ (Versión)

    N/A

  • Thunderbolt (Resolución Máx.)

    N/A

  • Thunderbolt (Transmisión de Datos)

    N/A

  • Thunderbolt (Potencia de Carga)

    N/A

  • USB-C

    No

  • USB-C (HDCP Version)

    N/A

  • USB-C (V Frequency)

    N/A

  • USB-C™ (Resolución Máx.)

    N/A

  • USB-C™ (Potencia de Carga)

    N/A

  • USB de entrada (Tipo A o Tipo B)

    No

  • USB de salida (Genérico, Tipo A)

    No

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    No

CUALIDADES/ATRIBUTOS

  • HDR 10

    No

  • VESA DisplayHDR™

    No

  • Efecto HDR

    No

  • Tecnología Nano IPS™

    No

  • Gamut de Color Amplio

    No

  • Color Calibrado (de fábrica)

    No

  • Calibración de Color (por H/W)

    No

  • Brillo Automático

    No

  • Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe)

  • Modo Imagen

    Customizado, Lectura, Foto, Cine, Asistente de color (Daltonismo), Juego

  • Modo Lectura

  • Asistente de Color (Colour Weakness)

  • SuperResolution+

  • 1ms Motion Blur Reduction

    No

  • Tecnología NVIDIA G-Sync™

    No

  • Tecnología AMD FreeSync™

    No

  • Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros)

  • Tecnología DynaMic Action Sync

  • Crosshair (Cruceta Shooter)

  • FPS Counter

    No

  • OverClocking

    No

  • User Define Key

    No

  • Auto Input Switch

  • SphereLighting (anillo LED de retroiluminación)

    No

  • Smart Energy Saving

  • OSD Language

    18 países

  • WebCam

    No

  • Micrófono

    No

  • Otras (Características)

    N/A

CUMPLIENTO DE STDS/CERTIFICACIONES

  • TCO

    No

  • EPA 7.0

    No

  • TUV-TYPE

  • TUV-GS

    No

  • TUV-Ergo

    No

  • CB

  • UL (cUL)

  • FCC-B

  • EPEAT (USA)

    No

  • EPEAT (Germany)

    No

  • ErP

  • CE

  • BIS (for India)

  • VCCI (for Japan)

  • BSMI (for Taiwan)

  • KC (for Rep. of Korea)

  • CCC (for china)

  • ISO9241-307

    No

  • ISO13406-2

    No

  • ROHS, REACH

    No

  • PVC-Free

    No

  • Thunderbolt

    No

  • USB-C (USB-IF)

    No

  • USB-C (VESA)

    No

  • VESA wall mount standard

    No

  • Otros (Standards)

    CEC, EAC, SIRC, MEPS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/MECANICAS

  • Diseño sin Bordes

    3-Side Virtually Borderless Design (Diseño de Marcos Ultrafinos)

  • Color (Middle Cabinet)

    Negro mate

  • Color (Back Cover)

    Negro mate

  • Color (Stand Body)

    Negro mate

  • Color (Stand Base)

    Negro mate

  • Ajustes en la Posición del Monitor

    Inclinación (Eje horizontal)

  • Inclinación (eje H)

    -5 ~ +15 º

  • Giro (eje V)

    N/A

  • Rango Altura

    N/A

  • Altura Abajo

    N/A

  • Pivote

    No

  • Extensible / Retraible [mm]

    N/A

  • Montaje en Pared (VESA) [mm]

    75 x 75

  • Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)

    612 x 454.9 x 190

  • Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)

    612 x 362.5 x 56.2

  • Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm)

    670 x 443 x 150

  • Peso [con peana] (kg)

    3.5

  • Peso [sin peana] (kg)

    3.1

  • Peso [embalado] (kg)

    5.2

  • Pallet Stuffing (20ft/40ft/40ft HC)

    560 / 1176/ 1344 ea

SMART

  • Plataforma / Sistema operativo instalado

    N/A

  • Funciona con:

    N/A

  • Miracast

    N/A

  • ThinQ

    N/A

  • Control por Voz

    N/A

  • Escritorio remoto

    N/A

  • Magic Remote: (Si/Opcional)

    N/A

  • Airplay

    N/A

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO