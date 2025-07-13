Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG Smart Monitor de 32 pulgadas Full HD IPS Todo en Uno para Transmisión con webOS y Altavoces integrados ­ Negro
32SR50F EU (E).pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

LG Smart Monitor de 32 pulgadas Full HD IPS Todo en Uno para Transmisión con webOS y Altavoces integrados ­ Negro

32SR50F EU (E).pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

LG Smart Monitor de 32 pulgadas Full HD IPS Todo en Uno para Transmisión con webOS y Altavoces integrados ­ Negro

Características principales

  • El único con el que disfrutar de más contenidos en streaming* como: RTVE Play, Mitele, OrangeTV, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV , YouTube, Twitch, Spotify, videojuegos y mucho más. Smart TV WebOS23, más fácil, intuitivo y seguro.
  • Crea perfiles por usuario y controla todos tus contenidos a través de tus periféricos y/o mando a distancia. Magic Remote opcional*.* El mando a distancia Magic Remote se vende por separado. Solo compatible con el modelo del mando MR23
  • Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay 2* , Screen Share o Bluetooth.
  • Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ y Alexa. Compatible con Apple Home Kit, Airplay y Google**. **Apple Home Kit, Google Assistant y Amazon Alexa son servicios independientes de LG que podrían requerir cuentas de suscripción.
  • Colores más vivos y mejor contraste con HDR10. Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión.
  • Accede a tu PC a través de la nube o Cloud PC vía wifi y trabaja con los múltiples servicios de Home Office como Microsoft 365, videollamadas…
Más
LG MyView Smart Monitor logo.

LG MyView Smart Monitor logo.

Si combinas trabajo y entretenimiento, cambia la historia

LG Smart Monitor está diseñado para el trabajo y el entretenimiento. Mira tus series favoritas fácilmente desde múltiples plataformas de streaming y configura tu espacio de trabajo de manera rápida, con ordenador o sin él.

LG Smart TV Monitor.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
*El mando a distancia está incluido.

/es/images/myview-smart-32sr50f-b-01-4-2-home-office-d101.jpg

Trabaja sin ordenador**

Comparte contenido desde tus dispositivos

Comparte contenido desde tus dispositivos***

Mirror from your devices.

Elige tu contenido favorito con webOS23

Full HD IPS display.

Pantalla Full HD IPS

Control with ThinQ.

Controla tu pantalla con ThinQ

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
**Home Office solo es compatible en MS Windows 10/11 Pro o superior. Los servicios de Microsoft 365 y Google pueden requerir de una suscripción.
***Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado). *** en la card de Comparte contenido desde tus dispositivos

Nueva interfaz de usuario

Fácil e intuitivo.

Gracias a webOS23 podrás gestionar tanto tus aplicaciones como las más recientes, además de comprobar notificaciones fácilmente.

Home Office

Completa tu Home Office.

Accede a tu PC a través de la nube o Cloud PC vía wifi y trabaja con los múltiples servicios de Home Office como Microsoft 365, Google Calendar, videollamadas...

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Home Office solo es compatible en MS Windows 10/11 Pro o superior. Los servicios de Microsoft 365 y Google pueden requerir de una suscripción. Servicios adicionales pueden requerir pagos por suscripción, no incluidos (compra por separado).
*Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.

Nueva interfaz webOS23

Disfruta de contenido personalizado

El único con el que disfrutar de más contenidos en streaming* como: RTVE, Mitele, Orange, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube, videojuegos y mucho más. LG Smart Monitor WebOS23, más fácil, intuitivo y seguro.

Nueva interfaz webOS23

Nueva interfaz webOS23

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Los servicios de streaming y aplicaciones pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
*El mando a distancia está incluido en el paquete.

Música

Adaptado a tu gusto

Disfruta de tu música preferida con los altavoces estéreo de 5W. Busca canciones, accede a tu historial y encuentra recomendaciones basadas en tus gustos de manera fácil.

Deportes

Apoya a tus deportes favoritos

Sigue las noticias de tus equipos o deportes favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.

AI concierge

Todos tus contenidos en un solo lugar

AI Concierge es un recomendador inteligente que te sugiere contenidos personalizados en base a tu historial de búsqueda y programas favoritos.

*Magic Remote NO está incluido en el paquete (se vende por separado).
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
*Las palabras clave recomendadas pueden variar en función de la app foreground y el uso horario. Las palabras clave del servicio "Para ti" solo se proporcionan en países que tienen Procesamiento del Lenguaje Natural en su idioma oficial.
*Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.

Panel ThinQ

Ecosistema abierto e inteligente con ThinQ

Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ. Comprueba y controla fácilmente el estado de tus electrodomésticos en una sola pantalla.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.
*El mando a distancia está incluido en el paquete.
*Cómo conectar ThinQ Home Dashboard: Paso 1: Instala la aplicación LG ThinQ en tu teléfono y registra tus dispositivos. Paso 2: conecta los dispositivos registrados en la aplicación LG ThinQ en ThinQ Home Dashboard.
*Smart Monitor puede mostrarse como "TV" al añadir un dispositivo en la aplicación ThinQ. Si ocurre, puedes cambiar el nombre del producto (Ajustes de dispositivos -> Cambiar nombre).

Usa tu teléfono como un mando a distancia.

Con la aplicación ThinQ, puedes usar las funciones principales del mando a distancia, como encender o apagar, cambiar canales o buscar contenidos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Las imágenes mostradas pueden diferir a las de la aplicación real. Los servicios pueden variar en función de la región/país o la versión de la aplicación.
*Puedes cambiar el idioma y los ajustes regionales de 22 idiomas para 146 países: Inglés / Coreano / Español / Francés / Alemán / Italiano / Portugués / Ruso / Polaco / Turco / Japonés / Árabe (Arabia Saudita/EAU) / Vietnamita / Tailandés / Sueco / Taiwanés / Indonesio / Danés / Neerlandés / Noruego / Griego / Hebreo (por ejemplo EEUU/Inglés)

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Comparte contenido desde tus dispositivos

Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay2 (para dispositivos Apple), Screen Share** (para dispositivos Android) o Bluetooth.

*Apple y marcas y logos relacionados están marcas registradas de Apple Inc. Las funciones disponibles pueden variar en función de países y regiones.
*Este monitor es compatible con AirPlay2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.
**ScreenShare: Disponible en Android o en Windows 8.1 o posterior.
***Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.

Pantalla Full HD IPS

Colores brillantes y exactos

Monitor Full HD (1080P) con tecnología IPS y HDR10 que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión, más vivos, con mejor contraste y muestra por encima del 99% del espectro de color sRGB.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Stylish space-saving design

Diseño estético y original

 

Elegante diseño para ahorrar espacio

El diseño con peana plana se integra a la perfección en tu espacio de trabajo ocupando el mínimo espacio. Permite una experiencia de visualización ideal gracias a sus ajustes en inclinación.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Conectividad

Conectividad sin fronteras

El Smart Monitor cuenta con dos puertos USB y dos puertos HDMI compatibles con múltiples dispositivos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*El cable HDMI está incluido en el paquete.

Imprimir

Todas las especificaciones

POWER

  • AC Input

    AC Input

  • DC Output

    DC Output

  • Power Consumption (DC Off)

    0.5

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    0.5

  • Power Consumption (Typ.)

    30W

  • Type

    Built-in

CONTROL KEY

  • Key Location

    bottom

  • Key Number (Power Key Included)

    5

  • Key Type

    Joystick

  • LED Color(On mode)

    White

  • LED Color(Power save mode)

    Red

  • LED Color(Standby)

    Red

STANDARD

  • TCO

    NO

  • EPA

    NO

  • TUV-Type

    NO

  • TUV-GS

    NO

  • TUV-Ergo

    NO

  • CB

    YES

  • UL(cUL)

    YES

  • FCC-B

    YES

  • EPEAT (USA)

    NO

  • EPEAT (Germany)

    NO

  • ERP

    YES

  • CE

    YES

  • BIS (for India)

    YES

  • VCCI (for Japan)

    YES

  • BSMI (for Taiwan)

    YES

  • KC (for Rep. of Korea)

    YES

  • CCC (for china)

    YES

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C (USB-IF)

    NO

  • USB-C (VESA)

    NO

  • VESA wall mount standard

    NO

ACCESSORY

  • RF cable

    NO

  • Remote Controller

    YES (White Slim)

  • Magic Remote Controller

    NO

  • Remote Controller (Color)

    White

  • Battery (Remote Controller)

    YES

  • PC Audio cable

    NO

  • RCA 3Line (Gender)

    NO

  • RCA 5Line (Gender)

    NO

  • Adapter

    NO

  • Power Cord

    YES

  • Power Cord (Color/Length)

    White / 1.5m

  • D-Sub

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES

  • HDMI (Color/Length)

    White / 1.5m

  • Display Port

    NO

  • USB Type C

    NO

  • USB A to B

    NO

  • Calibration Report (Paper)

    NO

DISPLAY

  • Tamaño (Inch)

    31.5 Inch

  • Tamaño (cm)

    80cm

  • Resolución

    1920x1080

  • Tipo de Panel

    IPS (Normal)

  • Local Dimming Zone

    NO

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Pixel Pitch

    0.1212 x 0.3637 mm

  • Brillo(Typ.)

    250 cd/m²

  • Brillo (mín.)

    200 cd/m²

  • Pico de Brillo (Typ.)

    250nits

  • Color Gamut (Min.)

    Color Gamut (Min.)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99%

  • rofundidad de colores(Number of Colors)

    16.7M

  • Color Bit

    8bit (6bit+FRC)

  • Ratio de contraste (Min.)

    Contrast Ratio (Min.)

  • Ratio de contraste (Typ.)

    3000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms

  • Ángulo de visión(CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Tratamiento superficial

    Anti-Glare

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • Dolby Vision™

    NO

  • Modo imagen

    YES

  • Brillo Automático

    Auto Brightness

  • Optimizador de Juegos

    NO

  • Temporizador

    YES

  • Inicio rápido

    YES

  • Simplink(HDMI CEC)

    YES

  • Modo Hotel

    NO

  • Modo Tienda

    YES

  • Ahorro de Energía

    YES

  • Flicker safe

    YES

  • Modo Lectura

    YES

  • PBP

    NO

  • PIP

    NO

  • Ecualizador

    YES

  • Altavoz Bluetooth

    YES

  • Cámara

    NO

  • Windows Hello

    NO

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • AMD FreeSync™

    NO

CONNECTIVITY

  • Entrada de Audio

    NO

  • CI Slot

    NO

  • Component (Resolution)

    NO

  • Composite (Resolution)

    NO

  • Cámara

    NO

  • DVI-D

    NO

  • DisplayPort

    NO

  • HDMI

    2EA

  • HDMI Version

    2.1

  • HDMI (HDCP Version)

    2.2

  • HDMI (w/o VRR)

    50~60Hz

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • Daisy Chain

    NO

  • USB Upstream Port

    NO

  • USB Downstream Port

    YES (USB-A 2EA)

  • Headphone out

    NO

  • Entrada Micrófono

    NO

  • Optical Out

    NO

  • RCA Input

    NO

  • RCA Output

    NO

  • S-Video

    NO

  • SCART

    NO

  • Salida Altavoces

    NO

  • Cámara

    NO

  • [Location]

    [Location]

MECHANICAL

  • Diseño sin Bordes

    3-Side Virtually Borderless Design

  • Color (Front Cabinet)

    White

  • Color (Middle Cabinet)

    White

  • Color (Back Cover)

    White

  • Color (Stand Body)

    White

  • Color (Stand Base)

    White

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Tilt

  • Inclinación

    `-5 ~ 15º

  • Swivel

    NO

  • Pivote

    NO

  • Montaje en pared

    100x100

  • Base desmontable

    YES

DIMENSIONS/WEIGHT

  • Dimensiones con soporte (ancho x alto x fondo)

    731.8 X 521.2 X 209.9

  • Dimensiones sin soporte (ancho x alto x fondo)

    731.8 X 440.5 X 45.0

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P)

    892 X 131 X 517

  • Peso con soporte

    6.6kg

  • Peso sin soporte

    5.4kg

  • Peso en embalado

    9kg

  • Relleno de palés (20ft/40ft/40ft HC)

    384ea / 768ea / 864ea

SOUND

  • Altavoces

    5W x2

  • Dolby Atmos

    N/A

  • DTS HP:X

    NO

  • Maxx Audio

    NO

  • Rich Bass

    NO

INFO

  • Year

    2023

  • EAN

    8806084493507

SMART INFORMATION

  • Plataforma

    KF23F

  • webOS Version

    webOS 23

NETWORK

  • Bluetooth

    YES

  • LAN

    NO

  • Wi-Fi

    YES

SMART CONVENIENCE

  • Home

    YES

  • Home Dashboard

    YES

  • Apps

    YES

  • Web Browser

    YES

  • USB Media Player

    YES

  • Live Menu

    YES

  • Reconocimiento de voz

    YES

  • Digital Video Recording

    NO

  • Time Machine Ready

    NO

  • ThinQ App

    YES

  • Network File Brower

    YES

  • Wireless Screen Share (MiraCast)

    YES

  • AirPlay

    YES

  • Escritorio Remoto (Remote Desktop Protocol)

    YES

  • Mobile TV On

    YES

GENERAL FUNCTION

  • DDC/CI

    YES

  • HDCP

    YES

  • Key Lock

    YES

  • Plug & Play

    YES

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

