LG Smart Monitor de 32 pulgadas Full HD IPS Todo en Uno para Transmisión con webOS y Altavoces integrados Negro
Características principales
- El único con el que disfrutar de más contenidos en streaming* como: RTVE Play, Mitele, OrangeTV, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV , YouTube, Twitch, Spotify, videojuegos y mucho más. Smart TV WebOS23, más fácil, intuitivo y seguro.
- Crea perfiles por usuario y controla todos tus contenidos a través de tus periféricos y/o mando a distancia. Magic Remote opcional*.* El mando a distancia Magic Remote se vende por separado. Solo compatible con el modelo del mando MR23
- Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay 2* , Screen Share o Bluetooth.
- Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ y Alexa. Compatible con Apple Home Kit, Airplay y Google**. **Apple Home Kit, Google Assistant y Amazon Alexa son servicios independientes de LG que podrían requerir cuentas de suscripción.
- Colores más vivos y mejor contraste con HDR10. Panel IPS que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión.
- Accede a tu PC a través de la nube o Cloud PC vía wifi y trabaja con los múltiples servicios de Home Office como Microsoft 365, videollamadas…
Si combinas trabajo y entretenimiento, cambia la historia
LG Smart Monitor está diseñado para el trabajo y el entretenimiento. Mira tus series favoritas fácilmente desde múltiples plataformas de streaming y configura tu espacio de trabajo de manera rápida, con ordenador o sin él.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
*El mando a distancia está incluido.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
**Home Office solo es compatible en MS Windows 10/11 Pro o superior. Los servicios de Microsoft 365 y Google pueden requerir de una suscripción.
***Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado). *** en la card de Comparte contenido desde tus dispositivos
Nueva interfaz de usuario
Fácil e intuitivo.
Gracias a webOS23 podrás gestionar tanto tus aplicaciones como las más recientes, además de comprobar notificaciones fácilmente.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Home Office solo es compatible en MS Windows 10/11 Pro o superior. Los servicios de Microsoft 365 y Google pueden requerir de una suscripción. Servicios adicionales pueden requerir pagos por suscripción, no incluidos (compra por separado).
*Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.
Nueva interfaz webOS23
Disfruta de contenido personalizado
El único con el que disfrutar de más contenidos en streaming* como: RTVE, Mitele, Orange, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube, videojuegos y mucho más. LG Smart Monitor WebOS23, más fácil, intuitivo y seguro.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Los servicios de streaming y aplicaciones pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
*El mando a distancia está incluido en el paquete.
Música
Adaptado a tu gusto
Disfruta de tu música preferida con los altavoces estéreo de 5W. Busca canciones, accede a tu historial y encuentra recomendaciones basadas en tus gustos de manera fácil.
Deportes
Apoya a tus deportes favoritos
Sigue las noticias de tus equipos o deportes favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.
*Magic Remote NO está incluido en el paquete (se vende por separado).
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
*Las palabras clave recomendadas pueden variar en función de la app foreground y el uso horario. Las palabras clave del servicio "Para ti" solo se proporcionan en países que tienen Procesamiento del Lenguaje Natural en su idioma oficial.
*Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.
Panel ThinQ
Ecosistema abierto e inteligente con ThinQ
Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ. Comprueba y controla fácilmente el estado de tus electrodomésticos en una sola pantalla.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.
*El mando a distancia está incluido en el paquete.
*Cómo conectar ThinQ Home Dashboard: Paso 1: Instala la aplicación LG ThinQ en tu teléfono y registra tus dispositivos. Paso 2: conecta los dispositivos registrados en la aplicación LG ThinQ en ThinQ Home Dashboard.
*Smart Monitor puede mostrarse como "TV" al añadir un dispositivo en la aplicación ThinQ. Si ocurre, puedes cambiar el nombre del producto (Ajustes de dispositivos -> Cambiar nombre).
Usa tu teléfono como un mando a distancia.
Con la aplicación ThinQ, puedes usar las funciones principales del mando a distancia, como encender o apagar, cambiar canales o buscar contenidos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Las imágenes mostradas pueden diferir a las de la aplicación real. Los servicios pueden variar en función de la región/país o la versión de la aplicación.
*Puedes cambiar el idioma y los ajustes regionales de 22 idiomas para 146 países: Inglés / Coreano / Español / Francés / Alemán / Italiano / Portugués / Ruso / Polaco / Turco / Japonés / Árabe (Arabia Saudita/EAU) / Vietnamita / Tailandés / Sueco / Taiwanés / Indonesio / Danés / Neerlandés / Noruego / Griego / Hebreo (por ejemplo EEUU/Inglés)
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Comparte contenido desde tus dispositivos
Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay2 (para dispositivos Apple), Screen Share** (para dispositivos Android) o Bluetooth.
*Apple y marcas y logos relacionados están marcas registradas de Apple Inc. Las funciones disponibles pueden variar en función de países y regiones.
*Este monitor es compatible con AirPlay2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.
**ScreenShare: Disponible en Android o en Windows 8.1 o posterior.
***Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.
Pantalla Full HD IPS
Colores brillantes y exactos
Monitor Full HD (1080P) con tecnología IPS y HDR10 que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión, más vivos, con mejor contraste y muestra por encima del 99% del espectro de color sRGB.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
Conectividad
Conectividad sin fronteras
El Smart Monitor cuenta con dos puertos USB y dos puertos HDMI compatibles con múltiples dispositivos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*El cable HDMI está incluido en el paquete.
Todas las especificaciones
POWER
AC Input
AC Input
DC Output
DC Output
Power Consumption (DC Off)
0.5
Power Consumption (Sleep Mode)
0.5
Power Consumption (Typ.)
30W
Type
Built-in
CONTROL KEY
Key Location
bottom
Key Number (Power Key Included)
5
Key Type
Joystick
LED Color(On mode)
White
LED Color(Power save mode)
Red
LED Color(Standby)
Red
STANDARD
TCO
NO
EPA
NO
TUV-Type
NO
TUV-GS
NO
TUV-Ergo
NO
CB
YES
UL(cUL)
YES
FCC-B
YES
EPEAT (USA)
NO
EPEAT (Germany)
NO
ERP
YES
CE
YES
BIS (for India)
YES
VCCI (for Japan)
YES
BSMI (for Taiwan)
YES
KC (for Rep. of Korea)
YES
CCC (for china)
YES
Thunderbolt
NO
USB-C (USB-IF)
NO
USB-C (VESA)
NO
VESA wall mount standard
NO
ACCESSORY
RF cable
NO
Remote Controller
YES (White Slim)
Magic Remote Controller
NO
Remote Controller (Color)
White
Battery (Remote Controller)
YES
PC Audio cable
NO
RCA 3Line (Gender)
NO
RCA 5Line (Gender)
NO
Adapter
NO
Power Cord
YES
Power Cord (Color/Length)
White / 1.5m
D-Sub
NO
DVI-D
NO
HDMI
YES
HDMI (Color/Length)
White / 1.5m
Display Port
NO
USB Type C
NO
USB A to B
NO
Calibration Report (Paper)
NO
DISPLAY
Tamaño (Inch)
31.5 Inch
Tamaño (cm)
80cm
Resolución
1920x1080
Tipo de Panel
IPS (Normal)
Local Dimming Zone
NO
Ratio de Aspecto
16:9
Pixel Pitch
0.1212 x 0.3637 mm
Brillo(Typ.)
250 cd/m²
Brillo (mín.)
200 cd/m²
Pico de Brillo (Typ.)
250nits
Color Gamut (Min.)
Color Gamut (Min.)
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99%
rofundidad de colores(Number of Colors)
16.7M
Color Bit
8bit (6bit+FRC)
Ratio de contraste (Min.)
Contrast Ratio (Min.)
Ratio de contraste (Typ.)
3000:1
Tiempo de respuesta
5ms
Ángulo de visión(CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Tratamiento superficial
Anti-Glare
FEATURES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
NO
Dolby Vision™
NO
Modo imagen
YES
Brillo Automático
Auto Brightness
Optimizador de Juegos
NO
Temporizador
YES
Inicio rápido
YES
Simplink(HDMI CEC)
YES
Modo Hotel
NO
Modo Tienda
YES
Ahorro de Energía
YES
Flicker safe
YES
Modo Lectura
YES
PBP
NO
PIP
NO
Ecualizador
YES
Altavoz Bluetooth
YES
Cámara
NO
Windows Hello
NO
NVIDIA G-Sync™
NO
AMD FreeSync™
NO
CONNECTIVITY
Entrada de Audio
NO
CI Slot
NO
Component (Resolution)
NO
Composite (Resolution)
NO
Cámara
NO
DVI-D
NO
DisplayPort
NO
HDMI
2EA
HDMI Version
2.1
HDMI (HDCP Version)
2.2
HDMI (w/o VRR)
50~60Hz
Thunderbolt
NO
USB-C
NO
Daisy Chain
NO
USB Upstream Port
NO
USB Downstream Port
YES (USB-A 2EA)
Headphone out
NO
Entrada Micrófono
NO
Optical Out
NO
RCA Input
NO
RCA Output
NO
S-Video
NO
SCART
NO
Salida Altavoces
NO
Cámara
NO
[Location]
[Location]
MECHANICAL
Diseño sin Bordes
3-Side Virtually Borderless Design
Color (Front Cabinet)
White
Color (Middle Cabinet)
White
Color (Back Cover)
White
Color (Stand Body)
White
Color (Stand Base)
White
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Inclinación
`-5 ~ 15º
Swivel
NO
Pivote
NO
Montaje en pared
100x100
Base desmontable
YES
DIMENSIONS/WEIGHT
Dimensiones con soporte (ancho x alto x fondo)
731.8 X 521.2 X 209.9
Dimensiones sin soporte (ancho x alto x fondo)
731.8 X 440.5 X 45.0
Dimensiones en el envío (An x Al x P)
892 X 131 X 517
Peso con soporte
6.6kg
Peso sin soporte
5.4kg
Peso en embalado
9kg
Relleno de palés (20ft/40ft/40ft HC)
384ea / 768ea / 864ea
SOUND
Altavoces
5W x2
Dolby Atmos
N/A
DTS HP:X
NO
Maxx Audio
NO
Rich Bass
NO
INFO
Year
2023
EAN
8806084493507
SMART INFORMATION
Plataforma
KF23F
webOS Version
webOS 23
NETWORK
Bluetooth
YES
LAN
NO
Wi-Fi
YES
SMART CONVENIENCE
Home
YES
Home Dashboard
YES
Apps
YES
Web Browser
YES
USB Media Player
YES
Live Menu
YES
Reconocimiento de voz
YES
Digital Video Recording
NO
Time Machine Ready
NO
ThinQ App
YES
Network File Brower
YES
Wireless Screen Share (MiraCast)
YES
AirPlay
YES
Escritorio Remoto (Remote Desktop Protocol)
YES
Mobile TV On
YES
GENERAL FUNCTION
DDC/CI
YES
HDCP
YES
Key Lock
YES
Plug & Play
YES
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
