Monitor LG UltraFine 31.5'', VA, 4K UHD, Negro

1. Resolución ultra alta para una calidad de imagen nítida

Con una resolución 4K (3840×2160) y 5K (5120×2160), estos monitores ofrecen significativamente más píxeles que las pantallas estándar, lo que permite una representación más nítida y detallada de texto, imágenes y vídeos.

2. Precisión de color optimizada para el trabajo visual profesional

Son compatibles con tecnologías avanzadas que mejoran la calidad de la imagen y la precisión del color, lo que los hace ideales para tareas profesionales como la edición de fotos y vídeos, el diseño gráfico y el etalonaje del color (color grading).

3. Inmersión de contenido mejorada

Puedes disfrutar del contenido 4K de plataformas como Netflix, YouTube y otros servicios de streaming en su calidad original. Los altos niveles de brillo y los ricos niveles de contraste mejoran aún más la inmersión al ver películas o programas de televisión.

4. Más espacio en la pantalla

Gracias a la alta resolución, puedes mostrar más contenido en una sola pantalla. Esto es excelente para la multitarea en varias ventanas, especialmente para la edición de vídeo, el diseño, la codificación o el trabajo de investigación.