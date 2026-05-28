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Monitor Gaming UltraGear, 27", FHD, 144Hz, 1ms
Características principales
- Disfruta de una experiencia de juego más fluida y precisa gracias a su tasa de refresco de hasta 144Hz¹ y 1ms MBR, que reduce el desenfoque y mejora la nitidez en cada acción.
- Colores precisos, vibrantes y estables desde cualquier ángulo gracias al panel IPS con sRGB 99% (típ.) para sumergirte en mundos de juego más realistas y llenos de detalle.
- Mejora el brillo y el contraste, mostrando luces más intensas, sombras más profundas y detalles mejor definidos incluso en las escenas más exigentes, con compatibilidad con HDR10
- NVIDIA® G‑SYNC® Compatible y AMD FreeSync™ Premium reducen el tearing y los parpadeos para ofrecer una experiencia visual más suave y estable durante cada partida.
- Funciones como Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Crosshair y el contador de FPS mejoran la visibilidad, la precisión y el tiempo de respuesta para reaccionar más rápido en cada partida.
- Con LG Switch puedes dividir la pantalla en múltiples áreas y personalizar la configuración con facilidad. Además, el soporte ajustable en altura e inclinación te ayuda a conseguir un espacio de juego más cómodo y organizado.
1. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 144 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real
Juega a 144Hz¹, cambia la historia
Domina cada partida con 144Hz para la mejor fluidez y nítidez. Reduce el motion blur para poder reaccionar más rápido en cada frame.
1. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 144 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real
2. La función 1 ms Motion Blur Reduction reduce el nivel de brillo. Al activarse, no se pueden utilizar AMD FreeSync™ ni DAS (Dynamic Action Sync).
*Durante el funcionamiento de 1 ms MBR puede producirse parpadeo.
Inmersión total y movimiento fluido para estar dentro de la partida
Reduce cortes y tirones en la imagen para una experiencia de juego más fluida³ y estable con la compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y AMD FreeSync™
3. La mejora en el rendimiento se compara con modelos que no aplican tecnología de sincronización. Pueden producirse errores o retardos en función de la conexión de red.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Siente cada batalla con colores realistas
Con una cobertura del 99 % sRGB, este monitor ofrece un espectro de color amplio y una reproducción fiel gracias a su panel IPS. Vive los campos de batalla con colores intensos y precisos, tal y como los concibieron los desarrolladores, para una experiencia de juego más inmersiva y real
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugdores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
LG Switch app
Cambia y organiza tu pantalla al instante
Divide fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, personaliza el diseño con distintos temas o incluso inicia una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido configurada.
*Este vídeo tiene un propósito meramente ilustrativo y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.
*LG Switch requiere la descarga manual del software desde LG.com para su correcto funcionamiento.
Sumérgete en un sonido estéreo
claro y envolvente
Disfruta de un sonido claro y equilibrado gracias a los altavoces estéreo de 2 W x2, que ofrecen una experiencia de audio envolvente para gaming y entretenimiento diario. Para una experiencia más personal, conecta fácilmente unos auriculares a la salida de audio y disfruta de un sonido más preciso y una comunicación de voz nítida durante la partida
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real
Fácil y cómodo
Disfruta de una mayor superficie de pantalla y menos distracciones gracias a su diseño prácticamente sin bordes y a una base compacta y minimalista,
El soporte de efecto flotante refuerza una estética limpia y ligera, mientras que la continuidad visual de la pantalla ofrece una experiencia más inmersiva, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
Características Principales
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
Sí
Pantalla - Resolución
Sí
Pantalla - Tipo de panel
-
Pantalla - Relación de aspecto
Sí
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
-
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
-
Pantalla - Curvatura
-
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
-
Pantalla - Tiempo de respuesta
-
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
-
Todas las especificaciones
ACCESORIO
Adaptador
-
Informe de calibración (papel)
-
Puerto de pantalla
G-Sync Compatible
DVI-D
-
DVI-D (Color/Longitud)
Sí
D-Sub
-
HDMI
-
HDMI (Color/Longitud)
-
Otros (accesorio)
-
Cable de alimentación
Sí
Mando a distancia
FreeSync
Thunderbolt
-
USB A a B
-
USB-C
-
Cable USB3.0 ascendente
-
CARGADOR DE BATERÍA
Batería Q'ty
-
Tipo de ranura
-
BATERÍA
Intercambio en caliente
-
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
-
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
-
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
-
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
-
Peso en el envío [kg]
-
Peso con soporte [kg]
-
Peso sin soporte [kg]
-
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
Sí
Relación de aspecto
Sí
Tipo de panel
-
Tratamiento de la superficie
-
Tiempo de respuesta
-
Resolución
Sí
Paso de píxeles [mm]
-
Profundidad de color (número de colores)
-
Ángulo de visión (CR≥10)
-
Brillo (Typ.) [cd/m²]
-
Relación de contraste (típ.)
-
Gama de colores (Typ.)
-
Curvatura
-
Gama de colores (mín.)
-
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
-
Brillo (mín.) [cd/m²]
Sí
Relación Contraste (Min.)
-
Bit de color
Sí
Tamaño [cm]
Sí
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
-
AMD FreeSync™
-
Brillo automático
-
Debilidad de Color
Sí (x1)
Ahorro inteligente de energía
-
Color Calibrado en Fábrica
-
PIP
-
PBP
-
A prueba de parpadeos
-
NVIDIA G-Sync
-
Calibración HW
-
Sincronización dinámica de acciones
-
Estabilizador de negro
-
Retículo
-
Otros (Características)
2 W x 2
Modo Lector
Sí (x1)
Contador FPS
-
VRR
-
Super Resolución
1.4
Dolby Vision
-
Pantalla VESAHDR™
-
Tecnología Mini-LED
-
Tecnología Nano IPS
-
Pol. ancho verdadero avanzado
-
Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento
-
OverClocking
-
Tecla definida por el usuario
-
Auto Input Switch
-
Iluminación LED RGB
-
Cámara
3 Anillos (Solo Sonido)
Micrófono
< 0,3 W
Efecto HDR
-
Sensor de luminancia automático
-
Estabilización del brillo
-
Temperatura de Color
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Compatible con DICOM
-
Conmutador de entrada de conmutación por error
20 W
Vista de enfoque
-
Sensor frontal
19V, 1,3A
Tecla de acceso rápido
-
Iluminación
-
Modo Caja de Luz
< 0,5 W
Modo Patología
100-240 V (50/60 Hz)
Sensor de presencia
-
Modo Rotación y Espejo
20 W
INFORMACIÓN
Nombre del producto
Sí
Año
-
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
-
Diseño sin bordes
-
Montaje en pared [mm]
-
Soporte OneClick
-
APLICACIÓN SW
Controlador doble
-
Estudio de calibración de LG (True Color Pro)
-
Centro de control LG UltraGear
100 x 100
LG UltraGear™ Studio
611,6 x 467,4 x 220
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Inclinación (eje horizontal) / Altura
Qubyx
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
SONIDO
Dolby Atmos
-
Audio Maxx
-
Graves intensos
Sí
Altavoz
-
CONECTIVIDAD
Entrada de audio
-
D-Sub
Sí
KVM integrado
-
DVI-D
-
Componente (resolución)
5.7
Compuesto (resolución)
4.3
HDMI
-
DisplayPort
-
Versión DP
-
D-Sub (Resolución máx. en Hz)
-
DVI (Resolución máx. en Hz)
Negro / 1,5 m
Thunderbolt
Sí
USB-C
-
Salida de auriculares
-
LAN (RJ-45)
-
Salida de línea
-
Entrada de micrófono
Sí
Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)
-
S-Video
3.2
Thunderbolt (Transmisión de datos)
-
Thunderbolt (Resolución máx. en Hz)
-
Thunderbolt (Transmisión de energía)
-
Puerto USB descendente
-
Puerto USB ascendente
-
USB-C (Transmisión de datos)
-
USB-C (Resolución máx. en Hz)
-
USB-C (Transmisión de energía)
-
12G-SDI
700 x 133 x 430
3G-SDI
611,6 x 357,7 X 42,5
Conexión en cadena
Sí
RS-232
Negro / 1,5 m
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
-
Consumo de energía (Energy Star)
-
Consumo de energía (modo de reposo)
-
Consumo de energía (típ.)
-
Consumo de energía (CC apagada)
-
Entrada CA
-
Tipo
-
Salida CC
-
ESTÁNDAR
UL (cUL)
200cd/m²
CE
8bit (6bit+FRC)
RoHS
27
KC (para Rep. de Corea)
2026
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
sRGB 95% (CIE1931)
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
16,7M
FDA
1050:1
GMP
Anti-Reflejos
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
250
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
sRGB 99% (CIE1931)
IP(Frontal/Excepto frontal)
16:9
ISO13485
1500:1
KGMP
27G414B-B.AEU
MFDS
IPS
REACH
68.5
A prueba de vandalismo
0,3114 x 0,3114
WEEE
1920 x 1080
SENSOR(PANEL) UNIDAD
Paso de píxeles
178º(R/L), 178º(U/D)
Modo AP
-
Detección automática de exposición
Sí
Conversión A/D
-
Salida de datos
-
Cable desmontable (fácil de enchufar/desenchufar)
-
Caída (Condición de prueba IEC60601-1)
Sí
Almacenamiento de imágenes en DXD
-
Interfaz de la unidad de alimentación
-
Centelleador
144
Adquisición semidinámica
-
Placa de protección del sensor
-
Supervisión de golpes
-
Tipo TFT
"1 ms (MBR) 5 ms (GtG)"
Unidad Interfaz
-
Comunicación por cable
-
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
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