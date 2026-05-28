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Monitor Gaming UltraGear, 27", FHD, 144Hz, 1ms

27G414B_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
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Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor Gaming UltraGear, 27", FHD, 144Hz, 1ms

27G414B-B
Vista frontal de Monitor Gaming UltraGear, 27", FHD, 144Hz, 1ms 27G414B-B
Side view of 27G414B
Rear view of 27G414B
Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 144Hz refresh rate for fluid gaming motion.
A yellow racing car is shown speeding forward on the screen, with '1ms MBR' displayed prominently.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync for smooth, tear-free gameplay.
This image shows an UltraGear™ gaming monitor in a desk setup displaying a game scene, with icons indicating 3-side borderless design, height adjustment, tilt support, and wall mount compatibility.
This image highlights the LG Switch app interface, showing features such as Dual mode, Smart screen split, launching a video call, and Personalized Picture Wizard for smarter control and seamless screen switching.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including one HDMI™ 2.1 input, one DisplayPort 1.4 port, and 3-pole H/P out.
Front and side views of a gaming monitor 27G414B illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor 27G414B showing the stand attachment area and rear ports
Top view of 27G414B
Front view of the monitor stand and base
Vista frontal de Monitor Gaming UltraGear, 27", FHD, 144Hz, 1ms 27G414B-B
Side view of 27G414B
Rear view of 27G414B
Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 144Hz refresh rate for fluid gaming motion.
A yellow racing car is shown speeding forward on the screen, with '1ms MBR' displayed prominently.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync for smooth, tear-free gameplay.
This image shows an UltraGear™ gaming monitor in a desk setup displaying a game scene, with icons indicating 3-side borderless design, height adjustment, tilt support, and wall mount compatibility.
This image highlights the LG Switch app interface, showing features such as Dual mode, Smart screen split, launching a video call, and Personalized Picture Wizard for smarter control and seamless screen switching.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including one HDMI™ 2.1 input, one DisplayPort 1.4 port, and 3-pole H/P out.
Front and side views of a gaming monitor 27G414B illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor 27G414B showing the stand attachment area and rear ports
Top view of 27G414B
Front view of the monitor stand and base

Características principales

  • Disfruta de una experiencia de juego más fluida y precisa gracias a su tasa de refresco de hasta 144Hz¹ y 1ms MBR, que reduce el desenfoque y mejora la nitidez en cada acción.
  • Colores precisos, vibrantes y estables desde cualquier ángulo gracias al panel IPS con sRGB 99% (típ.) para sumergirte en mundos de juego más realistas y llenos de detalle.
  • Mejora el brillo y el contraste, mostrando luces más intensas, sombras más profundas y detalles mejor definidos incluso en las escenas más exigentes, con compatibilidad con HDR10
  • NVIDIA® G‑SYNC® Compatible y AMD FreeSync™ Premium reducen el tearing y los parpadeos para ofrecer una experiencia visual más suave y estable durante cada partida.
  • Funciones como Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Crosshair y el contador de FPS mejoran la visibilidad, la precisión y el tiempo de respuesta para reaccionar más rápido en cada partida.
  • Con LG Switch puedes dividir la pantalla en múltiples áreas y personalizar la configuración con facilidad. Además, el soporte ajustable en altura e inclinación te ayuda a conseguir un espacio de juego más cómodo y organizado.
Más
UltraGear™ G4 logo in a futuristic, neon-lit room.

UltraGear™ G4 logo in a futuristic, neon-lit room.

Cuando juegas a 144 Hz¹, cambia la historia

“Logotipo UltraGear™ G4 en una sala futurista iluminada con luces de neón.”

“Logotipo UltraGear™ G4 en una sala futurista iluminada con luces de neón.”

1. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 144 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo. 

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real

Esta imagen muestra las principales características de un monitor gaming LG, con una tasa de refresco de 144 Hz para un movimiento fluido, pantalla IPS con HDR y sRGB 99 % para colores vivos, juego fluido con NVIDIA G‑SYNC y AMD FreeSync, tiempo de respuesta de 1 ms MBR para partidas rápidas y un diseño prácticamente sin bordes para una experiencia más inmersiva

Esta imagen muestra las principales características de un monitor gaming LG, con una tasa de refresco de 144 Hz para un movimiento fluido, pantalla IPS con HDR y sRGB 99 % para colores vivos, juego fluido con NVIDIA G‑SYNC y AMD FreeSync, tiempo de respuesta de 1 ms MBR para partidas rápidas y un diseño prácticamente sin bordes para una experiencia más inmersiva

VelocidadColorUsabilidad

Juega a 144Hz¹, cambia la historia

Domina cada partida con 144Hz para la mejor fluidez y nítidez. Reduce el motion blur para poder reaccionar más rápido en cada frame. 

Escena de carrera de motos que ilustra la fluidez y nitidez del movimiento en gaming gracias a la tasa de refresco de 144 Hz del UltraGear™ 27G414B

Escena de carrera de motos que ilustra la fluidez y nitidez del movimiento en gaming gracias a la tasa de refresco de 144 Hz del UltraGear™ 27G414B

1. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 144 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo. 

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real

Un coche de carreras amarillo avanza a gran velocidad en pantalla con el texto ‘1 ms MBR’ destacado. El interior del recuadro blanco se ve nítido, mientras el exterior aparece desenfocado para ilustrar la reducción del motion blur

Velocidad extrema para alcanzar todas las victorias

Experiencia de juego fluida, reduciendo el desenfoque y el ghosting con 1ms Motion Blur² Los objetos rápidos y la acción intensa se ve con mayor claridad, dándote una ventaja competitiva real en cada partida. 

2. La función 1 ms Motion Blur Reduction reduce el nivel de brillo. Al activarse, no se pueden utilizar AMD FreeSync™ ni DAS (Dynamic Action Sync).

*Durante el funcionamiento de 1 ms MBR puede producirse parpadeo.

Inmersión total y movimiento fluido para estar dentro de la partida

Reduce cortes y tirones en la imagen para una experiencia de juego más fluida³ y estable con la compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y AMD FreeSync™ 

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 27G414B comparando los modos desactivado y activado, ilustrando un movimiento más suave y una reducción del tearing con soporte NVIDIA G‑SYNC y AMD FreeSync.

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 27G414B comparando los modos desactivado y activado, ilustrando un movimiento más suave y una reducción del tearing con soporte NVIDIA G‑SYNC y AMD FreeSync.

3. La mejora en el rendimiento se compara con modelos que no aplican tecnología de sincronización. Pueden producirse errores o retardos en función de la conexión de red.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Siente cada batalla con colores realistas

Con una cobertura del 99 % sRGB, este monitor ofrece un espectro de color amplio y una reproducción fiel gracias a su panel IPS. Vive los campos de batalla con colores intensos y precisos, tal y como los concibieron los desarrolladores, para una experiencia de juego más inmersiva y real

Logotipo Pantalla IPS

El monitor LG IPS™ ofrece una precisión de color excepcional y amplios ángulos de visión para una imagen consistente y fiel desde cualquier perspectiva

Logo de HDR10

HDR10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo para ofrecer imágenes más detalladas y realistas

Logo de sRGB 99%

Con una cobertura del 99 % del espectro sRGB, es una solución ideal para una reproducción del color precisa y fiel

Escena futurista de batalla espacial mostrada en un monitor UltraGear™, con colores vivos y alto contraste, explosiones brillantes, planetas luminosos y naves espaciales detalladas sobre un fondo cósmico colorido

Escena futurista de batalla espacial mostrada en un monitor UltraGear™, con colores vivos y alto contraste, explosiones brillantes, planetas luminosos y naves espaciales detalladas sobre un fondo cósmico colorido

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugdores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

LG Switch app

Cambia y organiza tu pantalla al instante

Divide fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, personaliza el diseño con distintos temas o incluso inicia una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido configurada.

Descargar

Animación de muestra del uso de la app de LG Switch

*Este vídeo tiene un propósito meramente ilustrativo y puede no reflejar las especificaciones reales del producto. 

*LG Switch requiere la descarga manual del software desde LG.com para su correcto funcionamiento.

Sumérgete en un sonido estéreo
claro y envolvente

Disfruta de un sonido claro y equilibrado gracias a los altavoces estéreo de 2 W x2, que ofrecen una experiencia de audio envolvente para gaming y entretenimiento diario. Para una experiencia más personal, conecta fácilmente unos auriculares a la salida de audio y disfruta de un sonido más preciso y una comunicación de voz nítida durante la partida

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real

Fácil y cómodo 

Disfruta de una mayor superficie de pantalla y menos distracciones gracias a su diseño prácticamente sin bordes y a una base compacta y minimalista, 

El soporte de efecto flotante refuerza una estética limpia y ligera, mientras que la continuidad visual de la pantalla ofrece una experiencia más inmersiva, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas

Icono diseño sin bordes en los 3 lados

Diseño sin bordes en los 3 lados

Icono de altura ajustable

Altura

Icono de inclinación ajustable

Inclinación

Icono montable en pared 100x100

Montable en pared

This image shows an UltraGear™ gaming monitor on a desk setup displaying a game scene, with zoomed-in highlights emphasizing the borderless display design and a sleek floating-like stand.

This image shows an UltraGear™ gaming monitor on a desk setup displaying a game scene, with zoomed-in highlights emphasizing the borderless display design and a sleek floating-like stand.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

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Características Principales

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

  • Pantalla - Resolución

  • Pantalla - Tipo de panel

    -

  • Pantalla - Relación de aspecto

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    -

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    -

  • Pantalla - Curvatura

    -

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    -

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    -

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    -

Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Adaptador

    -

  • Informe de calibración (papel)

    -

  • Puerto de pantalla

    G-Sync Compatible

  • DVI-D

    -

  • DVI-D (Color/Longitud)

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    -

  • HDMI (Color/Longitud)

    -

  • Otros (accesorio)

    -

  • Cable de alimentación

  • Mando a distancia

    FreeSync

  • Thunderbolt

    -

  • USB A a B

    -

  • USB-C

    -

  • Cable USB3.0 ascendente

    -

CARGADOR DE BATERÍA

  • Batería Q'ty

    -

  • Tipo de ranura

    -

BATERÍA

  • Intercambio en caliente

    -

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

    -

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    -

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    -

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    -

  • Peso en el envío [kg]

    -

  • Peso con soporte [kg]

    -

  • Peso sin soporte [kg]

    -

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

  • Relación de aspecto

  • Tipo de panel

    -

  • Tratamiento de la superficie

    -

  • Tiempo de respuesta

    -

  • Resolución

  • Paso de píxeles [mm]

    -

  • Profundidad de color (número de colores)

    -

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    -

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    -

  • Relación de contraste (típ.)

    -

  • Gama de colores (Typ.)

    -

  • Curvatura

    -

  • Gama de colores (mín.)

    -

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    -

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

  • Relación Contraste (Min.)

    -

  • Bit de color

  • Tamaño [cm]

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    -

  • AMD FreeSync™

    -

  • Brillo automático

    -

  • Debilidad de Color

    Sí (x1)

  • Ahorro inteligente de energía

    -

  • Color Calibrado en Fábrica

    -

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • A prueba de parpadeos

    -

  • NVIDIA G-Sync

    -

  • Calibración HW

    -

  • Sincronización dinámica de acciones

    -

  • Estabilizador de negro

    -

  • Retículo

    -

  • Otros (Características)

    2 W x 2

  • Modo Lector

    Sí (x1)

  • Contador FPS

    -

  • VRR

    -

  • Super Resolución

    1.4

  • Dolby Vision

    -

  • Pantalla VESAHDR™

    -

  • Tecnología Mini-LED

    -

  • Tecnología Nano IPS

    -

  • Pol. ancho verdadero avanzado

    -

  • Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento

    -

  • OverClocking

    -

  • Tecla definida por el usuario

    -

  • Auto Input Switch

    -

  • Iluminación LED RGB

    -

  • Cámara

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • Micrófono

    < 0,3 W

  • Efecto HDR

    -

  • Sensor de luminancia automático

    -

  • Estabilización del brillo

    -

  • Temperatura de Color

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Compatible con DICOM

    -

  • Conmutador de entrada de conmutación por error

    20 W

  • Vista de enfoque

    -

  • Sensor frontal

    19V, 1,3A

  • Tecla de acceso rápido

    -

  • Iluminación

    -

  • Modo Caja de Luz

    < 0,5 W

  • Modo Patología

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Sensor de presencia

    -

  • Modo Rotación y Espejo

    20 W

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

  • Año

    -

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    -

  • Diseño sin bordes

    -

  • Montaje en pared [mm]

    -

  • Soporte OneClick

    -

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

    -

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

    -

  • Centro de control LG UltraGear

    100 x 100

  • LG UltraGear™ Studio

    611,6 x 467,4 x 220

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Inclinación (eje horizontal) / Altura

  • Qubyx

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

SONIDO

  • Dolby Atmos

    -

  • Audio Maxx

    -

  • Graves intensos

  • Altavoz

    -

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    -

  • D-Sub

  • KVM integrado

    -

  • DVI-D

    -

  • Componente (resolución)

    5.7

  • Compuesto (resolución)

    4.3

  • HDMI

    -

  • DisplayPort

    -

  • Versión DP

    -

  • D-Sub (Resolución máx. en Hz)

    -

  • DVI (Resolución máx. en Hz)

    Negro / 1,5 m

  • Thunderbolt

  • USB-C

    -

  • Salida de auriculares

    -

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Salida de línea

    -

  • Entrada de micrófono

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    -

  • S-Video

    3.2

  • Thunderbolt (Transmisión de datos)

    -

  • Thunderbolt (Resolución máx. en Hz)

    -

  • Thunderbolt (Transmisión de energía)

    -

  • Puerto USB descendente

    -

  • Puerto USB ascendente

    -

  • USB-C (Transmisión de datos)

    -

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    -

  • USB-C (Transmisión de energía)

    -

  • 12G-SDI

    700 x 133 x 430

  • 3G-SDI

    611,6 x 357,7 X 42,5

  • Conexión en cadena

  • RS-232

    Negro / 1,5 m

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    -

  • Consumo de energía (Energy Star)

    -

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    -

  • Consumo de energía (típ.)

    -

  • Consumo de energía (CC apagada)

    -

  • Entrada CA

    -

  • Tipo

    -

  • Salida CC

    -

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

    200cd/m²

  • CE

    8bit (6bit+FRC)

  • RoHS

    27

  • KC (para Rep. de Corea)

    2026

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    16,7M

  • FDA

    1050:1

  • GMP

    Anti-Reflejos

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    250

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • IP(Frontal/Excepto frontal)

    16:9

  • ISO13485

    1500:1

  • KGMP

    27G414B-B.AEU

  • MFDS

    IPS

  • REACH

    68.5

  • A prueba de vandalismo

    0,3114 x 0,3114

  • WEEE

    1920 x 1080

SENSOR(PANEL) UNIDAD

  • Paso de píxeles

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Modo AP

    -

  • Detección automática de exposición

  • Conversión A/D

    -

  • Salida de datos

    -

  • Cable desmontable (fácil de enchufar/desenchufar)

    -

  • Caída (Condición de prueba IEC60601-1)

  • Almacenamiento de imágenes en DXD

    -

  • Interfaz de la unidad de alimentación

    -

  • Centelleador

    144

  • Adquisición semidinámica

    -

  • Placa de protección del sensor

    -

  • Supervisión de golpes

    -

  • Tipo TFT

    "1 ms (MBR) 5 ms (GtG)"

  • Unidad Interfaz

    -

  • Comunicación por cable

    -

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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