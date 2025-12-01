We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming LG UltraGear 27", QHD, 200Hz, 1 ms
Características principales
- Panel IPS con frecuencia de actualización de 200 Hz⁽¹⁾, 1ms (GtG) de velocidad de respuesta y resolución QHD.
- Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99%
- Tecnología AMD FreeSync™ Premium para una acción ultrafluida, estable y sin parpadeos incluso a altas frecuencias.
- Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con DisplayHDRTM 400.
- Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados
- Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Claridad para tenerlo todo bajo control
Con la pantalla de 27" QHD (2560x1440), UltraGear ofrece un marco que mejora la calidad y el nivel de detalle visual. La alta densidad de píxeles contribuye a imágenes más nítidas y precisas, brindado una experiencia mucho más envolvente.
VESA DisplayHDR 400 | sRGB 99%
El monitor gaming de LG cubre un 99% de la gama cromática sRGB (tip.), ofreciendo una precisión cromática excepcional. Gracias a su compatibilidad con VESA DisplayHDR™ 400, cada partida se vive con un realismo y detalle inigualable.
¹ Este monitor tiene una tasa de refresco de 200Hz. Se necesita una tarjeta gráfica compatible con DisplayPort 1.4 y el cable DisplayPort 1.4 para que funcione correctamente. Tarjeta gráfica no incluida.
Velocidad mejorada, cambia las normas
El ultra-rápido tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), que reduce el reverse ghosting y ofrece una respuesta inmediata, te permite disfrutar de un nuevo nivel de rendimiento en el gaming.
*Seleccione "Modo Rápido" para obtener un tiempo de respuesta de 1 ms. (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo Rápido).
Movimiento fluido, juega sin interrupciones
Impulsado por AMD FreeSync™ Premium, este monitor garantiza imágenes sin cortes, una visualización ultra fluida y baja latencia, ofreciendo una precisión y fluidez inigualables en el gaming.
La imagen muestra una comparación en pantalla dividida de los gráficos de juego con la tecnología de sincronización desactivada a la izquierda y activada a la derecha. A la izquierda, la vista del piloto desde un jet futurista aparece distorsionada con tearing y tartamudeo, mientras que a la derecha la misma escena se ve fluida y suave con brillantes estelas de movimiento. El encabezado dice “Certificado con una tecnología ampliamente adoptada”, destacando la certificación AMD FreeSync™ Premium y NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real
Black Stabilizer
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente explosiones
Diseñado para gamers
Disfruta de un diseño prácticamente sin bordes que incorpora una base totalmente ajustable en giro, inclinación y altura. Su soporte en forma de L, libre de obstáculos, junto con un amplio rango de giro, está pensado para optimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar los espacios muertos.
Especificaciones técnicas estrella
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
2560 x 1440
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
400
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
200
Pantalla - Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
27G610AX-B.OBSPTO
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Resolución
2560 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0,2331 x 0,2331
Profundidad de color (número de colores)
16,7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
400
Relación de contraste (típ.)
'1000:1
Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
200
Brillo (mín.) [cd/m²]
320
Bit de color
8bit
Tamaño [cm]
68.4
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Debilidad de Color
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Modo Lector
Sí
Contador FPS
Sí
Pantalla VESAHDR™
DisplayHDR 400
Tecla definida por el usuario
Sí
Auto Input Switch
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
613.2 x 544.2 x 224.5(Arriba) / 613.2 x 544.2 x 224.5(Arriba) /
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Peso en el envío [kg]
7.1
Peso con soporte [kg]
5.3
Peso sin soporte [kg]
3.5
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
22 W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
20
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
40 W (19 V / 2,1 A)
ACCESORIO
Adaptador
Sí
Cable USB3.0 ascendente
Negro / 1,5 m
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
