Monitor Gaming LG UltraGear 27", QHD, 200Hz, 1 ms

27G610AX-B.OBSPTO
Características principales

  • Panel IPS con frecuencia de actualización de 200 Hz⁽¹⁾, 1ms (GtG) de velocidad de respuesta y resolución QHD.
  • Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99%
  • Tecnología AMD FreeSync™ Premium para una acción ultrafluida, estable y sin parpadeos incluso a altas frecuencias.
  • Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con DisplayHDRTM 400.
  • Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados
  • Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Más
Imagen frontal del Monitor UltraGear™ 27g610a

Imagen frontal del Monitor UltraGear™ 27g610a



Cuando juegas a 200 Hz y 1ms, cambia la historia

Vista frontal del monitor gaming LG UltraGear™ 27G610A sobre su base hexagonal, ubicado en un pasillo futurista iluminado con neones; la pantalla muestra remolinos en tonos púrpura y rojo con el logotipo UltraGear en el centro.

Vista frontal del monitor gaming LG UltraGear™ 27G610A sobre su base hexagonal, ubicado en un pasillo futurista iluminado con neones; la pantalla muestra remolinos en tonos púrpura y rojo con el logotipo UltraGear en el centro.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Collage de cinco recuadros de características destacando el LG UltraGear™ 27G610A: marco del monitor con el texto “27″ QHD 2560×1440”; escena de batalla de ciencia ficción con la etiqueta “sRGB 99% (Típ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; imagen de una motocicleta en movimiento desenfocado marcada con “200Hz”; imagen de una nave espacial con la etiqueta “1ms (GtG)”; y un primer plano de un cable HDMI con la etiqueta “HDMI 2.0.”

Collage de cinco recuadros de características destacando el LG UltraGear™ 27G610A: marco del monitor con el texto “27″ QHD 2560×1440”; escena de batalla de ciencia ficción con la etiqueta “sRGB 99% (Típ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; imagen de una motocicleta en movimiento desenfocado marcada con “200Hz”; imagen de una nave espacial con la etiqueta “1ms (GtG)”; y un primer plano de un cable HDMI con la etiqueta “HDMI 2.0.”

La palabra "PANTALLA" en grandes letras con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un recuadro delineado que se extiende desde la izquierda.

La palabra "PANTALLA" en grandes letras con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un recuadro delineado que se extiende desde la izquierda.

Claridad para tenerlo todo bajo control

Con la pantalla de 27" QHD (2560x1440), UltraGear ofrece un marco que mejora la calidad y el nivel de detalle visual. La alta densidad de píxeles contribuye a imágenes más nítidas y precisas, brindado una experiencia mucho más envolvente. 

Primer plano del monitor LG UltraGear™ 27G610A mostrando en pantalla una escena de batalla de ciencia ficción con naves espacilaes futuristas. El texto superpuesto destaca la resolución y la relación de aspecto: "16:9 QHD 2560x1440"

*Las imágenes han sido simuladas para faciliar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real 

VESA DisplayHDR 400 | sRGB 99%

El monitor gaming de LG cubre un 99% de  la gama cromática sRGB (tip.), ofreciendo una precisión cromática excepcional. Gracias a su compatibilidad con VESA DisplayHDR™ 400, cada partida se vive con un realismo y detalle inigualable. 

Guerreros futuristas acorazados luchando con armas de energía en una ciudad iluminada con neones.

*Las imágenes han sido simuladas para faciliar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real 

*La característica anterior puede variar según las condiciones reales de uso del usuario

La palabra "PANTALLA" en grandes letras con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un recuadro delineado que se extiende desde la izquierda.

La palabra "PANTALLA" en grandes letras con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un recuadro delineado que se extiende desde la izquierda.

Vista lateral de un monitor con un personaje arquero de videojuego en la imagen de la pantalla.

Movimientos rápidos y precisos

Revoluciona tu mundo gaming gracias a una frecuencia de actualización de 200Hz¹, resolución QHD y panel IPS

*Las imágenes han sido simuladas para faciliar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real 

¹ Este monitor tiene una tasa de refresco de 200Hz. Se necesita una tarjeta gráfica compatible con DisplayPort 1.4 y el cable DisplayPort 1.4 para que funcione correctamente. Tarjeta gráfica no incluida.

Velocidad mejorada, cambia las normas

El ultra-rápido tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), que reduce el reverse ghosting y ofrece una respuesta inmediata, te permite disfrutar de un nuevo nivel de rendimiento en el gaming.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

*Seleccione “Modo Rápido” para obtener un tiempo de respuesta de 1 ms. (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo Rápido).

La palabra "TECNOLOGÍA" en grandes letras con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un recuadro delineado que se extiende desde la izquierda.

La palabra "TECNOLOGÍA" en grandes letras con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un recuadro delineado que se extiende desde la izquierda.

Movimiento fluido, juega sin interrupciones

Impulsado por AMD FreeSync™ Premium, este monitor garantiza imágenes sin cortes, una visualización ultra fluida y baja latencia, ofreciendo una precisión y fluidez inigualables en el gaming. 

La imagen muestra una comparación en pantalla dividida de los gráficos de juego con la tecnología de sincronización desactivada a la izquierda y activada a la derecha. A la izquierda, la vista del piloto desde un jet futurista aparece distorsionada con tearing y tartamudeo, mientras que a la derecha la misma escena se ve fluida y suave con brillantes estelas de movimiento. El encabezado dice “Certificado con una tecnología ampliamente adoptada”, destacando la certificación AMD FreeSync™ Premium y NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Imagen que muestra el logotipo de certificación AMD FreeSync™ Premium en negro, centrado sobre un fondo beige claro.

Imagen que muestra el logotipo de certificación AMD FreeSync™ Premium en negro, centrado sobre un fondo beige claro.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El rendimiento de la función se compara con modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real 

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente explosiones

Crosshair

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro. 

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Diseñado para gamers

Disfruta de un diseño prácticamente sin bordes que incorpora una base totalmente ajustable en giro, inclinación y altura. Su soporte en forma de L, libre de obstáculos, junto con un amplio rango de giro, está pensado para optimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar los espacios muertos. 

Icono de giro ajustable

Giro

-30° ~ 30°

Icono de altura ajustable

Inclinación

-5° ~ 20°

Icono de altura ajustable

Altura

110mm

Icono pivotable

Pivotable

Sentido agujas reloj 

Vista frontal y trasera del monitor gaming UltraGear™ 27g610a, mostrando en pantalla una escena de carreras futuristas.

Vista frontal y trasera del monitor gaming UltraGear™ 27g610a, mostrando en pantalla una escena de carreras futuristas.

HDMI icon.

HDMI™ 2.0 x2

Displayport icon.

DisplayPort 1.4 x 1

DisplayPort 1.4 x 1

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    27

  • Pantalla - Resolución

    2560 x 1440

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    200

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    27G610AX-B.OBSPTO

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0,2331 x 0,2331

  • Profundidad de color (número de colores)

    16,7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Relación de contraste (típ.)

    '1000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    200

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    320

  • Bit de color

    8bit

  • Tamaño [cm]

    68.4

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR 400

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    613.2 x 544.2 x 224.5(Arriba) / 613.2 x 544.2 x 224.5(Arriba) /

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Peso en el envío [kg]

    7.1

  • Peso con soporte [kg]

    5.3

  • Peso sin soporte [kg]

    3.5

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    22 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    20

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    40 W (19 V / 2,1 A)

ACCESORIO

  • Adaptador

  • Cable USB3.0 ascendente

    Negro / 1,5 m

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

