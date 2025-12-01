We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming OLED LG UltraGear, 27", OLED QHD (2560x1440), 240Hz, 0,03 ms
27GX704AX-B.OBSPTO
Características principales
- Panel OLED con una frecuencia de actualización de 240 Hz(1), y con 0,03ms (GtG) de velocidad de respuesta.
- Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a DCI-P3 98,5% y DisplayHDR True Black 400
- Eleva tu experiencia con un 37,5% más de brillo(2) gracias a la tecnogía Micro Lens Array +.
- Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos y colores más realistas.
- Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.
- Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 4 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Pantalla
27 pulgadas QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 Típico 98.5%¹
Pantalla antireflejos
Velocidad
Tasa de refresco de 240Hz
Tiempo de respuesta de 0,03ms (GtG)
Resolución QHD a 240 Hz desde HDMI 2.1
Tecnología
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
VESA Certified AdaptiveSync
AMD FreeSync™ Premium Pro
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
¹El brillo del monitor se compara con el modelo anterior, LG UltraGear 27GR95QE. DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.
Pantalla OLED más brillante
Da brillo a tus partidas
La nueva pantalla OLED lleva los colores a un nuevo nivel de intensidad. Con una luminosidad estándar de 275 nits y un brillo máximo de 1300 nits, este monitor mantiene tus imágenes brillantes y vibrantes.
Panel OLED brillante con tecnología MLA+
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
Micro Lens Array+
La evolución del OLED
Nuestro UltraGear™ OLED con tecnología Micro Lens Array presenta un 37,5% más de brillo (SDR) en comparación con el MLA.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5%
Explosión de colores
VESA DisplayHDR True Black 400 hace que cada escena, ya sea con mucho brillo o a oscuras, cobre vida con sus detalles realistas con una relación de contraste de 1,5M² y DCI-P3 98,5% (Típ.).
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
²True Black 400 corresponde al nivel promedio de imagen del 10%, y 1.5 millones:1 es la relación de contraste al nivel promedio de imagen del 25%.
Luz azul reducida
Protege tu vista de la luz azul
Experimenta el juego con total libertad gracias a la reducción de la luz azul. LG WOLED utiliza tecnología avanzada que disminuye los niveles de luz azul mientras mantien colores vivos y realistas, certificado por UL³ con la distinción platinum de baja luz azul, permitiendo colores vivos para una experiencia de juego más cómoda
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
³Los paneles OLED de LG han sido certificados como Libres de Parpadeo, Sin Deslumbramiento Incómodo y con Baja Emisión de Luz Azul por UL. Número de certificado: Pantalla Libre de Parpadeo (OLED) - A196009, Sin Deslumbramiento Incómodo - V563481 (condiciones de UGR menor a 22), Solución de Hardware de Baja Luz Azul Platino - V745051. La característica mencionada puede variar según el entorno informático o las condiciones del usuario.
Configuración rápida para un OLED más brillante
[Opción 1] Desactiva el modo ahorro de energía inteligente⁴
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
⁴El consumo de energía puede aumentar cuando se eligen las opciones anteriores
⁵La pantalla puede quemarse en el modo más brillante.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
Juega a máxima velocidad con OLED y 240Hz de tasa de refresco.
Una alta velocidad de 240Hz permite a los gamers ver el siguiente cuadro rápidamente y hace que las imágenes aparezcan de forma más fluida. Los jugadores pueden responder rápidamente a los oponentes y apuntar al objetivo con mayor facilidad.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
Extremadamente rápido con 0,03ms de tiempo de respuesta
Con solo 0.03 ms de tiempo de respuesta (GtG), disminuye el ghosting y hace que los objetos se muestren con mayor claridad. Disfruta de experiencia de juego con movimientos suaves y fluidos.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
⁶Soporta una frecuencia de actualización de hasta 240Hz. Se requiere una tarjeta gráfica compatible con HDMI 2.1 y un cable HDMI 2.1 (incluido en la caja) para que funcione correctamente.
*La tarjeta gráfica se vende por separado.
Tecnología diseñada en una experiencia de juego fluida
Technology focused on fluid gaming experience.
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®⁷, probado y validado oficialmente, ofrece una excelente experiencia de gaming con una notable reducción de la fragmentación o saltos en la imagen.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Con la tecnología FreeSync™ Premium Pro, disfruta de un movimiento fluido y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente la fragmentación de la imagen y los saltos en la imagen.
VESA certified AdaptiveSync
Con certificación VESA AdaptiveSync Display, diseñada para juegos con tasas de refresco notablemente más altas y baja latencia. Disfruta de una experiencia de juego más fluida, sin cortes ni saltos en la imagen, y una reproducción de video sin interrupciones.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.
⁷El rendimiento de esta función se compara con los modelos que no disponen la tecnología SYNC. Pueden ocurrir errors o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Diseñado para gamers
Mejora tu experiencia de juego gracias a su diseño prácticamente sin bordes en los 4 lados. La base se ajusta en giro, inclinación, altura y pivote para mayor comodidad.
Diseño para gamers
*Los cascos de la imagen NO están incluidos. Se venden por separado.
Interfaz gaming
Interfaz del monitor galardonada
Utiliza las funciones de On-Screen Display para personalizar fácilmente los ajustes del monitor y registrar la tecla de acceso rápido.⁸
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
⁸Para descargar la última versión del software OnScreen Control, visita LG.com
OLED Care
Proteje tu pantalla con OLED care
OLED Care ayuda a prevenir la imagen fantasma y el quemado de pantalla, que ocurren cuando se cambia a una imagen nueva después de haber mostrado durante mucho tiempo una imagen estática de alto contraste.
*Esta función está disponible únicamente a través del control remoto incluido en el paquete.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.
Black Stabilizer
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
⁹La característica de CrossHair no está disponible, mientras que el contador FPS está activado.
¹⁰El contador FPS (Fotograma por segundo): medición de fotogramas por segundo. El contador FPS puede mostrar el valor que excede la tasa de refresco máxima del monitor.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
¹¹El software y el sensor de calibración NO están incluidos. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio, visite LG.COM.
¹²Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden diferir según el país.
Especificaciones técnicas estrella
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
26.5
Pantalla - Resolución
2560 x 1440
Pantalla - Tipo de panel
OLED
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 98,5% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
275
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Pantalla - Tiempo de respuesta
0,03 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
27GX704AX-B.OBSPTO
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
26.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
OLED
Tratamiento de la superficie
Reflejos
Tiempo de respuesta
0,03 ms (GtG)
Resolución
2560 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0,2292 x 0,2292
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
275
Relación de contraste (típ.)
1500000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 98,5% (CIE1976)
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 90,0% (CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Brillo (mín.) [cd/m²]
250
Relación Contraste (Min.)
1200000:1
Bit de color
10bit
Tamaño [cm]
67.32
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
Puerto USB descendente
YES(x2 /ver3.2 Gen1)
Puerto USB ascendente
YES(x1 /ver3.2 Gen1)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Debilidad de Color
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
NVIDIA G-Sync
G-Sync Compatible
Calibración HW
Apto para Calibración por Hardware
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Otros (Características)
VESA DSC Tech. VESA Adaptive Sync
Modo Lector
Sí
Contador FPS
Sí
VRR
Sí
Pantalla VESAHDR™
DisplayHDR™ True Black 400
Tecla definida por el usuario
Sí
Auto Input Switch
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Diseño sin bordes
4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
673 x 168 x 529
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
605.2 x 532.6 x 220 (Arriba) / 605.2 x 402.6 x 220 (Abajo)
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
605,2x351,0x45,3
Peso en el envío [kg]
9.9 kg
Peso con soporte [kg]
7.2
Peso sin soporte [kg]
4.8
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
24 W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
31.52 W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
110 W (19 V / 5,79 A)
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí (ver 2.1)
HDMI (Color/Longitud)
Negro / 1,8 m
Otros (accesorio)
Cuerpo del soporte / Base del soporte / Soporte para cables
Cable de alimentación
Negro / 1,5 m
APLICACIÓN SW
Controlador doble
Sí
Estudio de calibración de LG (True Color Pro)
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
