Monitor gaming LG UltraGear™ QHD 180Hz curvo de 32 pulgadas | 1ms (GtG)

32G600A-B
Características principales

  • La pantalla QHD en 16:9 de 32" con una tasa de refresco de 180 Hz(1) y una velocidad de respuesta de 1 ms.
  • Diseño curvo envolvente de 1000R que permite vivir una experiencia de juego más inmersiva.
  • Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con HDR10.
  • Disfruta de una experiencia visual más rica con colores vibrantes gracias al sRGB 99%.
  • Tecnología AMD FreeSync™ para disfrutar de toda la acción sin parpadeos.
  • Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Más
El logo UltraGear™ OLED GX6 acompañado de la imagen del monitor UltraGea

Cuando te sumerges a 1000R, cambia la historia.
32" QHD, 180 Hz y 1ms (GtG)

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, 1000R

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

16:9 el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión

Disfruta de imágenes realistas y llenas de detalle en su pantalla QHD (2560x1440) de 32''. Con formato 16:9, tendrás una visión completa y equilibrada que te mantiene inmerso en la partida.

Imagen del monitor UltraGear mostrando la pantalla del juego.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Side view of a monitor with a gaming archer character on the screen image.

1000R, la curvatura ideal

Juega sin interrupciones
con la curva perfecta

Vive la curvatura 1000R, diseñada para sumergirte en gráficos ultrarrealistas y sin distorsiones mientras exploras los universos de tus juegos.

Una explosión de color

El monitor es compatible con HDR10 y ofrece una cobertura del 99% sRGB, proporcionando un amplio espectro de color que garantiza una reproducción fiel para una experiencia de juego inmersiva. Así, los jugadores pueden vivir escenarios intensos, como fueron concebidos por los desarrolladores. 

*Las imágenes han sido simuladas para mostrar mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Speed is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Speed is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Escena de un juego de carreras que muestra una respuesta ultrarrápida y una frecuencia de actualización de 180 Hz

Movimientos rápidos y precisos que te acercan a la victoria

Evoluciona tu mundo gaming gracias a una frecuencia de actualización de 180 Hz1, resolución QHD y amplio ángulo de visión 

1. El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 180 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

1ms (GtG), velocidad increíble

Disfruta de un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que minimiza el ghosting para ofrecer imágenes nítidas y claras. Adelántate en cada partida con una velocidad y una fluidez de movimiento excepcionales.

Technology is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Technology is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Más claro, más fluido, más rápido

Con la tecnología AMD FreeSync™, los gamers pueden experimentar un movimiento fluido y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente el desgarro y el tartamudeo en la pantalla.

Personaje caballero con capa roja y un gran escudo y espada. La pantalla izquierda aparece dividida y borrosa, mientras que la derecha se muestra clara. En la esquina inferior derecha se ve el logotipo de AMD FreeSync Premium.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugdores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Crosshair

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Fácil y cómodo

Disfruta de la iluminación hexagonal y de un diseño limpio, prácticamente sin bordes en los 3 lados, con una base totalmente ajustable en giro, inclinación, altura y pivote. El soporte en forma de L, libre de desorden y con un amplio rango de ajuste, está pensado para optimizar el espacio del escritorio y aprovecharlo al máximo

Icono de ajuste giratorio.

Giro

±30º

Icono de ajuste en inclinación.

Inclinación

'-5~18º

Icono de ajuste en altura.

Altura

100mm

Icono de diseño sin bordes.

Diseño sin bordes

Image of Ultra Gear products placed on a dark navy background, with the left product showing the back and the right product showing the front

Image of Ultra Gear products placed on a dark navy background, with the left product showing the back and the right product showing the front

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de panel

    VA

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Curvatura

    1000R

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    180

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32G600A-B.AEU

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    250

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Bit de color

    8bit (6bit+FRC)

  • Profundidad de color (número de colores)

    16,7M

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Relación Contraste (Min.)

    2400:1

  • Relación de contraste (típ.)

    3000:1

  • Curvatura

    1000R

  • Tipo de panel

    VA

  • Paso de píxeles [mm]

    0.272*0.272

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    180

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Tamaño [cm]

    80

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

CARACTERÍSTICAS

  • A prueba de parpadeos

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Auto Input Switch

  • Estabilizador de negro

  • Debilidad de Color

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Contador FPS

  • HDR 10

  • Efecto HDR

  • Modo Lector

  • Ahorro inteligente de energía

  • Tecla definida por el usuario

APLICACIÓN SW

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

  • Controlador doble

CONECTIVIDAD

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • HDMI

    Sí (x2)

ALIMENTACIÓN

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Salida CC

    19V 2.1A

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Consumo de energía (máx.)

    22 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,3 W

  • Consumo de energía (típ.)

    21 W

MECÁNICA

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

  • Soporte OneClick

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    702.5 x 559.9 x 259.6(Arriba) / 702.5 x 459.9 x 259.6(Abajo)

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    780 x 500 x 180

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    702.5 x 421.2 x 110.3

  • Peso en el envío [kg]

    8.9

  • Peso sin soporte [kg]

    4.4

  • Peso con soporte [kg]

    6.7

ACCESORIO

  • Adaptador

  • Cable de alimentación

    Negro / 1 m

ESTÁNDAR

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

  • UL (cUL)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

