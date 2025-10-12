We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor gaming LG UltraGear™ QHD 180Hz curvo de 32 pulgadas | 1ms (GtG)
Características principales
- La pantalla QHD en 16:9 de 32" con una tasa de refresco de 180 Hz(1) y una velocidad de respuesta de 1 ms.
- Diseño curvo envolvente de 1000R que permite vivir una experiencia de juego más inmersiva.
- Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con HDR10.
- Disfruta de una experiencia visual más rica con colores vibrantes gracias al sRGB 99%.
- Tecnología AMD FreeSync™ para disfrutar de toda la acción sin parpadeos.
- Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
16:9 el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión
Disfruta de imágenes realistas y llenas de detalle en su pantalla QHD (2560x1440) de 32''. Con formato 16:9, tendrás una visión completa y equilibrada que te mantiene inmerso en la partida.
Imagen del monitor UltraGear mostrando la pantalla del juego.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Una explosión de color
El monitor es compatible con HDR10 y ofrece una cobertura del 99% sRGB, proporcionando un amplio espectro de color que garantiza una reproducción fiel para una experiencia de juego inmersiva. Así, los jugadores pueden vivir escenarios intensos, como fueron concebidos por los desarrolladores.
*Las imágenes han sido simuladas para mostrar mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
1. El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 180 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
1ms (GtG), velocidad increíble
Disfruta de un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que minimiza el ghosting para ofrecer imágenes nítidas y claras. Adelántate en cada partida con una velocidad y una fluidez de movimiento excepcionales.
Más claro, más fluido, más rápido
Con la tecnología AMD FreeSync™, los gamers pueden experimentar un movimiento fluido y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente el desgarro y el tartamudeo en la pantalla.
Personaje caballero con capa roja y un gran escudo y espada. La pantalla izquierda aparece dividida y borrosa, mientras que la derecha se muestra clara. En la esquina inferior derecha se ve el logotipo de AMD FreeSync Premium.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugdores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real
Black Stabilizer
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Crosshair
El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Fácil y cómodo
Disfruta de la iluminación hexagonal y de un diseño limpio, prácticamente sin bordes en los 3 lados, con una base totalmente ajustable en giro, inclinación, altura y pivote. El soporte en forma de L, libre de desorden y con un amplio rango de ajuste, está pensado para optimizar el espacio del escritorio y aprovecharlo al máximo
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Especificaciones técnicas estrella
Tamaño [pulgadas]
31.5
Resolución
2560 x 1440
Tipo de panel
VA
Relación de aspecto
16:9
Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Curvatura
1000R
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
180
Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32G600A-B.AEU
Año
2025
PANTALLA
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Relación de aspecto
16:9
Brillo (mín.) [cd/m²]
250
Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Bit de color
8bit (6bit+FRC)
Profundidad de color (número de colores)
16,7M
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Relación Contraste (Min.)
2400:1
Relación de contraste (típ.)
3000:1
Curvatura
1000R
Tipo de panel
VA
Paso de píxeles [mm]
0.272*0.272
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
180
Resolución
2560 x 1440
Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Tamaño [cm]
80
Tamaño [pulgadas]
31.5
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
CARACTERÍSTICAS
A prueba de parpadeos
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync
Auto Input Switch
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Debilidad de Color
Sí
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Contador FPS
Sí
HDR 10
Sí
Efecto HDR
Sí
Modo Lector
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
Tecla definida por el usuario
Sí
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sí
Controlador doble
Sí
CONECTIVIDAD
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
HDMI
Sí (x2)
ALIMENTACIÓN
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Salida CC
19V 2.1A
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Consumo de energía (máx.)
22 W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,3 W
Consumo de energía (típ.)
21 W
MECÁNICA
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Soporte OneClick
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
702.5 x 559.9 x 259.6(Arriba) / 702.5 x 459.9 x 259.6(Abajo)
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
780 x 500 x 180
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
702.5 x 421.2 x 110.3
Peso en el envío [kg]
8.9
Peso sin soporte [kg]
4.4
Peso con soporte [kg]
6.7
ACCESORIO
Adaptador
Sí
Cable de alimentación
Negro / 1 m
ESTÁNDAR
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
UL (cUL)
Sí
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
