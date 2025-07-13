Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Monitor LG UltraGear gaming, 34", WQHD, ms (MBR), 160Hz
34G600A EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraGear gaming, 34", WQHD, ms (MBR), 160Hz

34G600A EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraGear gaming, 34", WQHD, ms (MBR), 160Hz

34G600A-B
Características principales

  • Disfruta de un 32% más de espacio visual con el formato panorámico 21:9 con resolución UWQHD, ideal para jugar y ver tus contenidos favoritos. Con 160 Hz(1) de refresco y 1ms MBR, tendrás fluidez y velocidad en cada partida.
  • Diseño curvo envolvente de 1800R que permite vivir una experiencia de juego más inmersiva.
  • Tecnología AMD FreeSync™ Premium para una acción ultrafluida, estable y sin parpadeos incluso a altas frecuencias.
  • Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99%
  • Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados
  • Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Más
Logo de LG UltraGear OLED GX6 con imagen de producto.


Cuando juegas a 160 Hz con un 32% más de visión, cambia la historia

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

Está escrita la palabra "Pantalla" en letras mayúsculas y tiene el logo LG UltraGear en la esquina superior derecha.

Está escrita la palabra "Pantalla" en letras mayúsculas y tiene el logo LG UltraGear en la esquina superior derecha.

Juega de forma fluida y con una curvatura natural

Descubre la curva 1800R, que se ajusta al campo de visión humano y proporciona resolución WQHD (3440x1440) en pantalla de 34 pulgadas. Reproduce escenas con una rápida frecuencia de actualización de 160 Hz para una experiencia realista e inmersiva.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Explosión de colores

Disfruta una amplia gama de colores con sRGB 99% (Típ.) y HDR10, reproduciendo colores vivos y realistas para que los gamers disfruten de los gráficos de sus juegos favoritos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Está escrita la palabra "Velocidad" en letras mayúsculas y tiene el logo LG UltraGear en la esquina superior derecha.

Está escrita la palabra "Velocidad" en letras mayúsculas y tiene el logo LG UltraGear en la esquina superior derecha.

Escena de un juego de carreras con un tiempo de respuesta rápido y una frecuencia de actualización de 160 Hz.

Alta velocidad para cambiar las normas

Gracias a  LG UltraGear, disfruta de imágenes nítidas y fluidas con una frecuencia de actualización de 160Hz 

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Imagen de un coche de carreras amarillo acelerando, con un cuadrado de borde blanco en cuyo interior se ve nítido y en el exterior borroso.

Diseñado para alcanzar velocidades increíbles

El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) con MBR reduce el efecto fantasma y proporciona un tiempo de respuesta bajo, lo que te permite no perderte ningún detalle en tus partidas1,2.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

11ms Motion Blur Reduction causa reducción de la luminancia, y las características de Adaptive Sync y DAS (Dynamic Action Sync) no pueden utilizarse mientras esté en uso.

2Es posible que se produzcan parpadeos mientras funcione 1ms MBR.

Experiencia de juego fluida

Con la tecnología FreeSync™ Premium, los jugadores pueden experimentar movimientos fluidos y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente los cuadros interrumpidos y la fragmentación de imagen.

Un personaje con armadura que lleva una capa roja y un escudo y espada. La pantalla está dividida en dos; a la izquierda está borroso y con cuadros interrumpidos, mientras que a la derecha se ve con claridad. Está el logo de AMD FreeSync Premium en la esquina inferior derecha.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Crosshair

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Está escrita la palabra "Usabilidad" en letras mayúsculas y tiene el logo LG UltraGear en la esquina superior derecha.

Está escrita la palabra "Usabilidad" en letras mayúsculas y tiene el logo LG UltraGear en la esquina superior derecha.

Sumérgete en unos graves intensos con 5Wx2

Experimenta un sonido rico en graves con altavoces estéreo de 5 W con MaxxAudio® que mejoran tu inmersión sin distracciones. Obtén ventaja en juegos FPS, donde la comunicación en equipo y el sonido direccional son esenciales durante la partida.

Un coche de carreras rojo acelera por la carretera dejando atrás una ciudad con edificios altos. Se ve el monitor en el frente y un mando de consola en la parte inferior izquierda. Se expresa el dinamismo del snido con altavoces MaxxAudio en ambos lados del monitor.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Diseñado para gamers

Mejora tu experiencia de juego con un diseño prácticamente sin bordes en 3 lados para disfrutar de una visión envolvente. La base ajustable en inclinación, giro y altura te ayudará a jugar más cómodamente. Su soporte en forma de L no ocupa apenas espacio, lo que permite minimizar el espacio muerto.

Icono de ajuste giratorio.

Giro

±30º

Icono de ajuste en inclinación.

Inclinación

'-5~15º

Icono de ajuste en altura.

Altura

110mm

Icono de diseño sin bordes.

Diseño sin bordes

Imagen de productos UltraGear en un fondo oscuro, con el de la izquierda mostrando la parte trasera y el de la derecha mostrando la parte frontal del producto.

Imagen de productos UltraGear en un fondo oscuro, con el de la izquierda mostrando la parte trasera y el de la derecha mostrando la parte frontal del producto.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Tamaño [pulgadas]

    34

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Tipo de panel

    VA

  • Relación de aspecto

    21:9

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Curvatura

    1800R

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    160

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (MBR) 5 ms (GtG)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    34G600A-B.AEU

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    34

  • Relación de aspecto

    21:9

  • Tipo de panel

    VA

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (MBR) 5 ms (GtG)

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0.07725 ×0.23175mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    16,7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Relación de contraste (típ.)

    4000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Curvatura

    1800R

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    160

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    240

  • Relación Contraste (Min.)

    3200:1

  • Bit de color

    8bit

  • Tamaño [cm]

    86.35

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

  • VRR

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Altavoz

    5 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    1053 x 529 x 232mm

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    809 x 580.3 x 249.1mm (Arriba) / 809 x 470.3 x 249.1mm (bajo)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    810 x 358,9 x 91,5

  • Peso en el envío [kg]

    13kg

  • Peso con soporte [kg]

    10kg

  • Peso sin soporte [kg]

    5.8kg

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    48 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    36 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    19V 3.42A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,8 m

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

