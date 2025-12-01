We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming LG UltraGear, 34", VA, WQHD (3440X1440), 160Hz, 1 ms (MBR), 21:9, Curvo 1800R
Características principales
- Disfruta de un 32% más de espacio visual con el formato panorámico 21:9 con resolución UWQHD, ideal para jugar y ver tus contenidos favoritos. Con 160 Hz(1) de refresco y 1ms MBR, tendrás fluidez y velocidad en cada partida.
- Diseño curvo envolvente de 1800R que permite vivir una experiencia de juego más inmersiva.
- Tecnología AMD FreeSync™ Premium para una acción ultrafluida, estable y sin parpadeos incluso a altas frecuencias.
- Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99%
- Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados
- Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Juega de forma fluida y con una curvatura natural
Descubre la curva 1800R, que se ajusta al campo de visión humano y proporciona resolución WQHD (3440x1440) en pantalla de 34 pulgadas. Reproduce escenas con una rápida frecuencia de actualización de 160 Hz para una experiencia realista e inmersiva.
Explosión de colores
Disfruta una amplia gama de colores con sRGB 99% (Típ.) y HDR10, reproduciendo colores vivos y realistas para que los gamers disfruten de los gráficos de sus juegos favoritos.
11ms Motion Blur Reduction causa reducción de la luminancia, y las características de Adaptive Sync y DAS (Dynamic Action Sync) no pueden utilizarse mientras esté en uso.
2Es posible que se produzcan parpadeos mientras funcione 1ms MBR.
Experiencia de juego fluida
Con la tecnología FreeSync™ Premium, los jugadores pueden experimentar movimientos fluidos y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente los cuadros interrumpidos y la fragmentación de imagen.
Un personaje con armadura que lleva una capa roja y un escudo y espada. La pantalla está dividida en dos; a la izquierda está borroso y con cuadros interrumpidos, mientras que a la derecha se ve con claridad. Está el logo de AMD FreeSync Premium en la esquina inferior derecha.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.
Black Stabilizer
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.
Crosshair
El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.
Sumérgete en unos graves intensos con 5Wx2
Experimenta un sonido rico en graves con altavoces estéreo de 5 W con MaxxAudio® que mejoran tu inmersión sin distracciones. Obtén ventaja en juegos FPS, donde la comunicación en equipo y el sonido direccional son esenciales durante la partida.
Un coche de carreras rojo acelera por la carretera dejando atrás una ciudad con edificios altos. Se ve el monitor en el frente y un mando de consola en la parte inferior izquierda. Se expresa el dinamismo del snido con altavoces MaxxAudio en ambos lados del monitor.
Diseñado para gamers
Mejora tu experiencia de juego con un diseño prácticamente sin bordes en 3 lados para disfrutar de una visión envolvente. La base ajustable en inclinación, giro y altura te ayudará a jugar más cómodamente. Su soporte en forma de L no ocupa apenas espacio, lo que permite minimizar el espacio muerto.
Especificaciones técnicas estrella
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
34
Pantalla - Resolución
3440 x 1440
Pantalla - Tipo de panel
VA
Pantalla - Relación de aspecto
21:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Pantalla - Curvatura
1800R
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
160
Pantalla - Tiempo de respuesta
1 ms (MBR) 5 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
34G600AX-B.OBSPTO
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
34
Relación de aspecto
21:9
Tipo de panel
VA
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
1 ms (MBR) 5 ms (GtG)
Resolución
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.07725 ×0.23175mm
Profundidad de color (número de colores)
16,7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Relación de contraste (típ.)
4000:1
Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
1800R
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
160
Brillo (mín.) [cd/m²]
240
Relación Contraste (Min.)
3200:1
Bit de color
8bit
Tamaño [cm]
86.35
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Ahorro inteligente de energía
Sí
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Modo Lector
Sí
VRR
Sí
Auto Input Switch
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
SONIDO
Altavoz
5 W x 2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
1053 x 529 x 232mm
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
809 x 580.3 x 249.1mm (Arriba) / 809 x 470.3 x 249.1mm (bajo)
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
810 x 358,9 x 91,5
Peso en el envío [kg]
13kg
Peso con soporte [kg]
10kg
Peso sin soporte [kg]
5.8kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
48 W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
36 W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
19V 3.42A
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí
HDMI (Color/Longitud)
Negro / 1,8 m
Cable de alimentación
Negro / 1,5 m
APLICACIÓN SW
Controlador doble
Sí
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
