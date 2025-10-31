About Cookies on This Site

Monitor Gaming LG UltraGear 34'' , WQHD, 240 Hz, 1 ms, Curvo 1500R
20250630111419_34G630A_EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor Gaming LG UltraGear 34'' , WQHD, 240 Hz, 1 ms, Curvo 1500R

20250630111419_34G630A_EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor Gaming LG UltraGear 34'' , WQHD, 240 Hz, 1 ms, Curvo 1500R

34G630A-B
vista frontal
en venta de monitores¹⁾ gaming'24
Ve mucho mas alla
Pantalla Ultrawide
Negros puros, colores vibrantes
Imagenes ultraprecisas
Imaganes ultraprrapidas
Dynamic Action Sync
Black Stabilizer
Vive la emocion con un sonido envolvente
Al mas puro estilo gaming
Juega sin limites
Conxiones avanzadas para un rendimiento de alto nivel
Set-up gaming adaptado a ti
Características principales

  • Disfruta de un 32% más de espacio visual con el formato panorámico 21:9 con resolución UWQHD, ideal para jugar y ver tus contenidos favoritos. Con su diseño curvo envolvente de 1500R, 240 Hz⁽¹⁾ de refresco y 1ms GtG, tendrás fluidez y velocidad en cada partida.
  • Tecnología AMD FreeSync™ Premium para una acción ultrafluida, estable y sin parpadeos incluso a altas frecuencias.
  • Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99% y HDR 10.
  • Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.
  • Conexión USB Tipo-C™ para transferencia de imagen, de datos y carga de dispositivos con un solo cable, ideal para entornos de trabajo multitarea.
  • Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Más
LG UltraGear™ G6 logo.

LG UltraGear™ G6 logo.

Cuando juegas a 240 Hz con un 32% más de visión, cambia la historia

Front image of the gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

Front image of the gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

*Imagenes simuladas para mejorar la compresión de las funciones; pueden diferir de la experencia de uso real

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 21:9 WQHD 3440x1440 resolution, DCI-P3 95% color gamut, VESA DisplayHDR 400, 240Hz refresh rate, 1ms (GtG) response timeAdaptive Sync with AMD FreeSync Premium support.

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 21:9 WQHD 3440x1440 resolution, DCI-P3 95% color gamut, VESA DisplayHDR 400, 240Hz refresh rate, 1ms (GtG) response timeAdaptive Sync with AMD FreeSync Premium support.

PANTALLA

PANTALLA

34 pulgadas en formato 21:9 WQHD

Da más brillo a tus partidas

Disfruta de una pantalla UltraWide que ofrece más espacio, mayor nitidez y detalle mejorado en cada imagen. Vive una experiencia de juego envolvente con su resolución 3440x1440.

Un monitor de 34 pulgadas 21:9 WQHD que muestra una escena futurista de batalla con enormes máquinas robóticas en una ciudad de ciencia ficción..

Un monitor de 34 pulgadas 21:9 WQHD que muestra una escena futurista de batalla con enormes máquinas robóticas en una ciudad de ciencia ficción..

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Ve mucho más allá
El formato UltraWide 21:9, el punto perfecto para jugar.

El monitor curvo WQHD 21:9 te sumerge de lleno en la acción. Su formato panorámico equilibra y optimiza cada detalle para que disfrutes al máximo de tus juegos y de tu contenido favorito.

Monitor curvo 21:9 UltraWide WQHD (3440x1440) que muestra el horizonte de una ciudad futurista con una nave espacial volando sobre torres iluminadas.

Monitor curvo 21:9 UltraWide WQHD (3440x1440) que muestra el horizonte de una ciudad futurista con una nave espacial volando sobre torres iluminadas.

Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Realismo y precisión cromática en cada partida

El monitor gaming de LG cubre un 95% de la gama de colores DCI-P3 (Tip.), ofreciendo una precisión cromática excepcional. Gracias a su compatibilidad con VESA DisplayHDR 400, cada partida se vive con un realismo y detalle inigualables

Un monitor que muestra una escena de batalla en una ciudad futurista, con soldados acorazados empuñando armas de energía luminosa bajo luces de neón.

Un monitor que muestra una escena de batalla en una ciudad futurista, con soldados acorazados empuñando armas de energía luminosa bajo luces de neón.

Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

VELOCIDAD

VELOCIDAD

Un monitor que muestra una carrera de motos a gran velocidad por calles iluminadas con neones, destacando la fluidez del movimiento gracias a la frecuencia de actualización de 240Hz.

Frecuencia de actualización de 240 Hz

Pantalla ultrarrápida,
juega sin límites

Experimenta una frecuencia de actualización de 240Hz que ofrece imágenes fluidas y nítidas, reduciendo al mínimo el desenfoque de movimiento. Sumérgete en una jugabilidad más envolvente en cada fotograma.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

A la velocidad del rayo
sumérgete en el juego

Con un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) reduce el ghosting y ofrece una reacción instantanea, para poder disfrutar de un rendimiento de juego totalmente nuevo. 

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Selecciona "Modo más rápido" para funcionar a 1 ms de tiempo de respuesta. (Ajuste de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido)

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

Movimientos fluidos, juega sin límites

Olvídate de cortes y retrasos con la tecnología AMD FreeSync™ Premium en tu monitor gaming WQHD. Juega partidas más fluidas y nítidas, sin interrupciones ni saltos en la imagen.

Escena de un juego de carreras con un coche deportivo verde brillante en cabeza, seguido de varios coches en la pista, bajo la función AMD FreeSync Premium

Escena de un juego de carreras con un coche deportivo verde brillante en cabeza, seguido de varios coches en la pista, bajo la función AMD FreeSync Premium

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones. 

Crosshair

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro 

FPS Counter

El contador de FPS te permite visualizar tus fotogramas por segundo. Ya sea si estás editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS, tendrás información en tiempo real

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*La característica Crosshair no está disponible mientras esté activado el contador de FPS.

*El contador de FPS puede mostrar valores que excedan el máximo de frecuencia de actualización del monitor.

*Contador de FPS (frames por segundo): medición de frames por segundo.

Diseño elegante y sin distracciones

Disfruta de un diseño prácticamente sin bordes en los 3 lados, combinado con una base totalmente ajustable en giro, inclinación, altura y rotación.

La peana en forma de L, limpia y minimalista, está pensada para ahorrar espacio en el escritorio y eliminar zonas muertas, logrando un setup ordenado y eficiente.

icono ajustable en inclinacion

Incinación

-5° ~ 20°

Icono ajustable en giro

Giro

-30° ~ +30°

Icono ajustable en altura

Altura

120mm

Icono montaje en pared vesa 100x100

Montaje en pared (VESA)

100x100

Vista frontal y trasera del monitor gaming UltraGear™ 34G630A, mostrando en pantalla una escena de carreras futurista.

Vista frontal y trasera del monitor gaming UltraGear™ 34G630A, mostrando en pantalla una escena de carreras futurista.

USB Type C icon.

USB-C (PD 15W)

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort icon.

DisplayPort1.4 x1


Con DSC

Speakers icon.

5W x2 altavoce

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    34

  • Pantalla - Resolución

    3440 x 1440

  • Pantalla - Tipo de panel

    VA

  • Pantalla - Relación de aspecto

    '21:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    34G630A-B.AEUQ

  • Año

    '2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    34

  • Relación de aspecto

    '21:9

  • Tipo de panel

    VA

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0.2317 x 0.2317 mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Relación de contraste (típ.)

    4000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    250

  • Relación Contraste (Min.)

    3200:1

  • Bit de color

    10bit (8bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    86.4

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • Thunderbolt (Transmisión de energía)

    Sí (1 Subida / 2 Bajada)

  • Puerto USB descendente

    YES(x2 /ver3.2 Gen1)

  • Puerto USB ascendente

    YES(x2 /ver3.2 Gen1)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3440 x 1440@240Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    15 W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • PIP

  • PBP

    2PBP

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Contador FPS

  • VRR

  • Super Resolución

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

  • Estabilización del brillo

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Altavoz

    5 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    980 x 475 x 170 mm

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    808 x 512.47 x 235 mm (Arriba)/ 808 x 392.47 x 235 mm (Abajo)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    808 x 363.92 x 107.11 mm

  • Peso en el envío [kg]

    10.5

  • Peso con soporte [kg]

    7.3kg

  • Peso sin soporte [kg]

    5.3

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    37.5W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    32 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    19V 7.37A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

    Sí (ver 2.1)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,8 m

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

