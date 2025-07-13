We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraGear 45'' , WQHD, 240 Hz, 0.03ms
Características principales
- La pantalla OLED WQHD de 45” en formato 21:9 ofrece un 34% más de visión para una experiencia de juego ultrainmersiva, con una frecuencia de actualización de 240Hz y una velocidad de respuesta de 0,03 ms (GtG) que eliminan el desenfoque y el lag en cada partida.
- Diseño curvo envolvente sin límites de marcos que permite vivir una experiencia de juego más inmersiva.
- Redescubre tus juegos favoritos a través del único negro puro y la profundidad de los colores gracias a DisplayHDR True Black 400.
- Eleva tu experiencia con un 37,5% más de brillo gracias a la tecnología Micro Lens Array +(1).
- Diseñado exclusivamente para gamers con retroiluminación Unity Hexagon y nuevo soporte en forma de L.
- Tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro, ahora también compatible con gráficas NVIDIA y con la interfaz G-Sync, para disfrutar de toda la acción sin parpadeos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
1El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
Inmersión y brillo en tus partidas
Sumérgete en tus juegos con la brillante pantalla OLED, curva 800R de 45 pulgadas para que disfrutes de escenas luminosas y colores vivos.2
*El vídeo muestra un producto LG UltraGear OLED con fines ilustrativos. Acude a la galería de imágenes para ver fotografías del producto real.
2El brillo del monitor se compara con el del modelo previo, LG UltraGear OLED 45GR95QE.
Pantalla
45" Ultra-WQHD curvo OLED
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Antirreflejos y baja reflexión
Velocidad
Frecuencia de actualización 240Hz
Tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG)
240Hz desde DisplayPort & HDMI
Tecnología
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA ClearMR
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
3Según estudios internos, la curvatura 800R es ideal para monitores 21:9, ya que, a una distancia de 80 cm, proporciona una visión uniforme, reduce las distorsiones en los bordes y permite abarcar toda la pantalla dentro del campo de visión. Los resultados pueden variar según la percepción individual y las condiciones de uso.
Al sentarte en tu escritorio, se convierte en el punto focal de la pantalla, proporcionando los gráficos originales con brillo consistente y colores vibrantes sin distorsiones. Posiciónate en el centro de su curva 800R y explora tus juegos.4
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
4Se asume que la visualización depende de la distancia desde la pantalla y de la postura del usuario.
45" 21:9 Ultra-WQHD
Disfruta del paisaje panorámico
La pantalla 21:9 Ultra-WQHD de 45 pulgadas te ofrece una visión un 34% más amplia que una pantalla 16:9 estándar. Experimenta como si fuera la primera vez una inmersión fascinante en tus juegos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
21:9: el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión
Olvídate del efecto ojo de pez. Para abarcar de un solo vistazo los extremos de una pantalla de 49" en 32:9, necesitas más que una simple curva. El monitor OLED curvo de 45" en 21:9 ofrece un 12% más de área de visualización5 y una relación de aspecto optimizada para una inmersión total. Su equilibrio perfecto entre tamaño y curvatura te sumerge por completo en la acción.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
5La proporción está calculada en base a la altura y longitud reales de un monitor 21:9 de 45 pulgadas y un monitor 32:9 de 49 pulgadas.
El OLED más brillante
Da brillo a tus partidas
La brillante pantalla OLED hace que los colores tengan un nuevo nivel de intensidad6. Con una luminosidad estándar de 275 nits7 y un brillo máximo de 1300 nits, este monitor mantiene tus imágenes brillantes y vibrantes, para que nunca juegues a oscuras.
Panel OLED brillante
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
6El brillo del monitor se compara con el del modelo previo, LG UltraGear OLED 45GR95QE.
7Brillo: 250 nits (mín.), 275 nits (típ.).
La evolución del OLED
Nuestro UltraGear™ OLED con tecnología Micro Lens Array presenta un 37,5% más de brillo (SDR) en comparación con el MLA.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Explosión de colores
VESA DisplayHDR True Black 400 hace que cada escena, ya sea con mucho brillo o a oscura, cobre vida con sus detalles realistas con una relación de contraste de 1,5M8 y DCI-P3 98,5% (Típ.).
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
81.5m:1 es el ratio de contraste en 25% APL. (APL: Average Picture Level, asignación de un valor a un porcentaje que representa el valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para blanco.
Configuraciones rápidas para un OLED más brillante
[Opción 1] Desactivar el modo de ahorro de energía inteligente.9
Configuraciones rápidas para un OLED más brillante
[Opción 2] Establecer el modo de juego como Gamer 1.
Configuraciones rápidas para un OLED más brillante
[Opción 3] Ajuste el brillo a 100.9
Configuraciones rápidas para un OLED más brillante
[Opción 4] Establece el brillo máximo como Alto.9,10
Configuraciones rápidas para un OLED más brillante
[Opción 1] Desactivar el modo de ahorro de energía inteligente.9
Configuraciones rápidas para un OLED más brillante
[Opción 2] Establecer el modo de juego como Gamer 1.
Configuraciones rápidas para un OLED más brillante
[Opción 3] Ajuste el brillo a 100.9
Configuraciones rápidas para un OLED más brillante
[Opción 4] Establece el brillo máximo como Alto.9,10
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
9El consumo de energía puede incrementar cuando se seleccionan los ajustes mencionados.
10Puede producirse quemado de pantalla en el modo brillante.
Pantalla OLED con 240Hz
OLED a la velocidad del rayo
El nuevo monitor proporciona una frecuencia de actualización de 240Hz11, lo que te permite ver el siguiente fotograma rápidamente y hace aparecer la imagen suavemente. Los gamers pueden reaccionar de manera rápida y apuntar a los objetivos con facilidad.
Pantalla OLED con 240Hz y 0,03 ms (GtG)
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
11El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
Alta velocidad con 0,03ms (GtG) de tiempo de respuesta
Con una velocidad de tiempo de respuesta de 0,03ms (GtG), el efecto fantasma se reduce y ayuda a renderizar los objetos con mejor nitidez. Disfruta de tu juego con una fluidez mucho más suave.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Diseñado para gamers
Mejora tu experiencia de juego con Hexagon Lighting y su diseño sin bordes en 4 lados. Su peana en forma de L ocupa el mínimo espacio en tu escritorio para que esté ordenado.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Experiencia de juego fluida
Comparación: a la izquierda la imagen tiene interrupciones, mientras que a la derecha la imagen es fluida.
VESA certified AdaptiveSync
La certificación VESA AdaptiveSync Display está orientada a juegos con frecuencias de actualización altas y baja latencia. Disfruta de imágenes más fluidas y sin retraso de entrada.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Monitor verificado oficialmente por NVIDIA y compatible con G-SYNC® que puede ofrecerte una buena experiencia de juego con una reducción significativa de la fragmentación de imagen o de los cuadros interrumpidos.12
AMD FreeSync™ Premium Pro
Con la tecnología FreeSync™ Premium Pro, los jugadores pueden experimentar movimientos fluidos y sin interrupciones13 en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Ayuda a reducir la fragmentación de imagen y el stuttering.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
12El funcionamiento de la característica se compara con modelos donde no se aplique la tecnología de sincronización.
13Pueden producirse errores o retrasos en función de la conexión a la red.
Aporta nitidez a tu juego
Este monitor ha recibido la certificación VESA ClearMR 13000, lo que te permite ver cada movimiento con la misma claridad que las imágenes fijas, con un desenfoque de movimiento increíblemente reducido.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Antirreflejos y baja reflexión.
Muestra solo tu juego.
La aplicación de la tecnología antirreflejos y baja reflexión proporciona una mejor experiencia de visión desde cualquier lado del monitor, incluso en un entorno luminoso, evitando así cualquier distracción en tus partidas.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Juega sin límite de tiempo
Experiencia de juego ininterrumpida gracias a la tecnología de reducción de luz azul, consiguiendo sesiones de juego más largas evitando la fatiga visual.14,15
*Los paneles OLED de LG han sido certificado por UL como anti parpadeo, antirreflejos y con reducción de luz azul.
14Números de certificado: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR menor a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
15Las condiciones descritas pueden depender del entorno de uso del usuario o las condiciones de uso.
DP 1.4 y HDMI 2.1
Amplía el rendimiento de tus juegos con una pantalla OLED
Este monitor es capaz de ofrecer una frecuencia de actualización de hasta 240Hz16,17 desde los puertos DisplayPort 1.4 y HDMI 2.1 para que los jugadores puedan disfrutar plenamente de la resolución Ultra-WQHD.
16Admite hasta 240Hz. Es necesaria una tarjeta gráfica que admita cable DP 1.4 o HDMI 2.1 para funcionar adecuadamente (ambos cables están incluidos en el paquete).
17La tarjeta gráfica no está incluida en el paquete. A la venta por separado.
Juega y ve más allá
Este monitor admite hasta 2 PBP y PIP18, lo que te permite ver el contenido procedente de 2 entradas en una sola pantalla. Esto significa que puedes ejecutar varios juegos o tareas en un monitor al mismo tiempo.19
La pantalla dividida, cada una de portátil y PC.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
18PBP: Picture By Picture / PIP: Picture In Picture.
19El funcionamiento real depende del ordenador y los programas en funcionamiento.
*Los cascos de la imagen no están incluidos en el paquete, a la venta por separado.
Interfaz gaming
Premio a la Interfaz Gaming
Los gamers pueden usar On-Screen Display y OnScreen Control20, para personalizar fácilmente los ajustes de opciones básicas del monitor a través de teclas de ajuste rápido.
20Para descargar la última versión del software OnScreen Control, visita LG.com.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Protege tu pantalla OLED
Ayuda a prevenir el quemado de pantalla o que se produzcan imágenes residuales activando el "OLED Screen Move", que mueve ligeramente la pantalla a intervalos regulares, el "Screen Saver" y "Image Cleaning".21
21Esta característica se puede ajustar con el botón joystick en el monitor.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.
Black Stabilizer
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
22La característica Crosshair no está disponible mientras esté activado el contador de FPS.
23El contador de FPS puede mostrar valores que excedan el máximo de frecuencia de actualización del monitor.
24Contador de FPS (frames por segundo): medición de frames por segundo.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
25El software y el sensor de calibración no están incluidos en el paquete. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio, visita LG.com.
Especificaciones técnicas estrella
Tamaño [pulgadas]
44.5
Resolución
3440 x 1440
Tipo de panel
OLED
Relación de aspecto
21:9
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
275
Curvatura
800R
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Tiempo de respuesta
0.03 ms (GtG)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal)/ Altura/ Giro (eje vertical)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
45GS95QE-B.AEU
Año
2024
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
Sí
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
44.5
Relación de aspecto
21:9
Tipo de panel
OLED
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos, Bajo Reflejo del polarizador frontal
Tiempo de respuesta
0.03 ms (GtG)
Resolución
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0,303 x 0,303
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
275
Relación de contraste (típ.)
1500000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Curvatura
800R
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Brillo (mín.) [cd/m²]
250
Relación Contraste (Min.)
1200000:1
Bit de color
10bit
Tamaño [cm]
113
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4 (DSC)
Salida de auriculares
4-Anillos (Sonido+Micrófono)
Puerto USB descendente
Sí (x2 / ver. 3.0)
Puerto USB ascendente
Sí (x1 / ver. 3.0)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
Color Calibrado en Fábrica
Sí
Modo Lector
Sí
PIP
Sí
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync
G-SYNC Compatible
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Retículo
Sí
Contador FPS
Sí
Calibración HW
HW Calibration Ready
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
Sí
Otros (Características)
VESA DSC Tech, 4way Joystick
Pantalla VESAHDR™
DisplayHDR True Black 400
Efecto HDR
Sí
Tecla definida por el usuario
Sí
Auto Input Switch
Sí
Iluminación LED RGB
Hexagon Lighting
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sí
Estudio de calibración de LG (True Color Pro)
Sí
Controlador doble
Sí
ACCESORIO
HDMI
Sí (ver 2.1)
Adaptador
Sí
Informe de calibración (papel)
Sí
HDMI (Color/Longitud)
Negro / 1.8m
Cable de alimentación
Sí
Puerto de pantalla
Sí
USB A a B
Sí
ALIMENTACIÓN
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Consumo de energía (típ.)
57,5W
Consumo de energía (máx.)
46W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Salida CC
20V 13.5A
MECÁNICA
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Diseño sin bordes
4 lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Soporte OneClick
Sí
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal)/ Altura/ Giro (eje vertical)
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
992,7 x 657,7 x 335,1 (Arriba) 992,7 x 537,7 x 335,1 (Abajo)
Peso sin soporte [kg]
8.9
Peso con soporte [kg]
12.3
Peso en el envío [kg]
18.3
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
992,7 x 457 x 218
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
1143 x 301 x 550
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Según PDR
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Disfruta de un 5% de dto adicional en el pago
Envíos gratis y financiación 0% interés