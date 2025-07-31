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Monitor Gaming LG UltraGear 52", 5K2K, 240 Hz, 1ms, Displayport 2.1, curvo 1000R

Monitor Gaming LG UltraGear 52", 5K2K, 240 Hz, 1ms, Displayport 2.1, curvo 1000R

52G930B-B
Vista frontal de Monitor Gaming LG UltraGear 52", 5K2K, 240 Hz, 1ms, Displayport 2.1, curvo 1000R 52G930B-B
'+15-degree angled side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment  (52G930B)
Front view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with the stand down position (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with right swivel (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with left swivel (52G930B)
Rear view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Left-rear angled view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Rear close-up view of the stand mount on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Rear close-up view of the connectivity ports on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Vista frontal de Monitor Gaming LG UltraGear 52", 5K2K, 240 Hz, 1ms, Displayport 2.1, curvo 1000R 52G930B-B
'+15-degree angled side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment  (52G930B)
Front view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with the stand down position (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with right swivel (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with left swivel (52G930B)
Rear view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Left-rear angled view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Rear close-up view of the stand mount on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Rear close-up view of the connectivity ports on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)

Características principales

  • Descubre el poder del primer monitor gaming 52" 5K2K¹ curvo (1000R) con formato 21:9. Diseñado para envolver tu campo de visión y ofrecer una experiencia de juego más inmersiva que nunca.
  • Disfruta de juegos de mundo abierto con colores vivos y contrastes intensos gracias a la resolución 5K2K (5120 x 2160) y la certificación VESA DisplayHDR™ 600².
  • Cada frame importa en partidas rápidas. La potencia de 240 Hz³ y 1 ms se une a AMD FreeSync™ Premium Pro para ofrecer una experiencia fluida y sin saltos en cada partida.
  • Conecta todo tu ecosistema sin límites con DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 y USB Type-C™ (90W). Máxima compatibilidad, carga rápida y la libertad de jugar como quieras.
  • Con LG Switch⁴ cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controler controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
  • Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, diseño sin bordes prácticamente en los 4 lados y soporte en forma de L para optimizar el espacio.
Más

1. Según las especificaciones publicadas de monitores gaming 5K2K hasta diciembre de 2025, el LG 52G930B es el primer monitor gaming con una pantalla de 52 pulgadas 5K2K (5120×2160) comercializado, siendo el modelo 5k2k con el mayor número de pulgadas.

2. La calidad de imagen percibida se ha evaluado mediante la comparación con monitores sin resolución 5K ni certificación VESA DisplayHDR™ equivalente.

3. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo. 

4. Incluye cables HDMI y DisplayPort. El cable USB Type‑C™ no está incluido con la compra del equipo y está disponible a la venta por separado.

5. Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita lg.com/soporte

LG UltraGear™ evo G9 — Monitor gaming de 52 pulgadas 5K2K WUHD con frecuencia de actualización de 240Hz (52G930B)

LG UltraGear™ evo G9 — Monitor gaming de 52 pulgadas 5K2K WUHD con frecuencia de actualización de 240Hz (52G930B)

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

1. Según las especificaciones publicadas de monitores gaming 5K2K hasta diciembre de 2025, el LG 52G930B es el primer monitor gaming con una pantalla de 52 pulgadas 5K2K (5120×2160) teniendo la pantalla 5k2k más grande de entre los monitores comercializados.

2. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo. 

Resumen de características del monitor gaming LG UltraGear™ evo que destaca una pantalla 5K2K de 52 pulgadas, HDR 600, tasa de refresco de 240 Hz, curvatura 1000R, 1 ms (GtG), DP 2.1, USB-C (PD 90W) y HDMI 2.1.

Resumen de características del monitor gaming LG UltraGear™ evo que destaca una pantalla 5K2K de 52 pulgadas, HDR 600, tasa de refresco de 240 Hz, curvatura 1000R, 1 ms (GtG), DP 2.1, USB-C (PD 90W) y HDMI 2.1.

Display

Display

El primer monitor 5K2K¹ y 240Hz de 52" más grande del mundo​²

Sumérgete en una experiencia visual sin precedentes con la pantalla 5K2K WUHD de 52 pulgadas, la más grande del mundo¹ . Diseñada para ampliar tu campo de visión, con formato UltraWide 21:9 que extiende el espacio horizontal hasta un 33 % más, ofreciendo una experiencia visual más envolvente y detallada.

Este monitor animado muestra cómo la pantalla pasa de un formato 16:9 UHD 4K a un gran monitor gaming UltraWide 5K2K de 52 pulgadas en formato 21:9, acompañado de distintos géneros de videojuegos.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

1. Según las especificaciones publicadas de monitores gaming 5K2K hasta diciembre de 2025, el LG 52G930B es el primer monitor gaming con una pantalla de 52 pulgadas 5K2K (5120×2160) teniendo la pantalla 5k2k más grande de entre los monitores comercializados.

2. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo. 

La curvatura ideal para sumergirte
con todo detalle en tus partidas

Con una curvatura de 1000R disfruta de tus juegos de mundo abierto y RPG de una forma más inmersiva acercándote a cada detalle. Al acercar la imagen a tu línea de visión, el diseño curvo ofrece una experiencia de juego mucho más envolvente.³ 

Monitor gaming LG UltraGear™ (52G930B) con diseño curvo 1000R para una experiencia de visualización más cómoda e inmersiva.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

3. La percepción de la visualización puede variar según la distancia a la pantalla y la postura del usuario.

Brillos intensos, sombras detalladas

Con VESA DisplayHDR™ 600,las escenas brillantes muestran reflejos más potentes y las zonas oscuras conservan más detalles visibles. Gracias a la gama de color DCI-P3 95% (Typ), el monitor reproduce colores amplios y precisos que ayudan a distinguir detalles en juegos rápidos o visualmente complejos. 

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Velocidad

Velocidad

Monitor gaming LG UltraGear™ (52G930B) con frecuencia de actualización de 240Hz, ofreciendo un movimiento fluido incluso en una carrera de motos a alta velocidad.

240 Hz² de acción ultra-fluida
y domina todas tus partidas

La rápida tasa de refresco de 240Hz² ofrece imágenes nítidas y fluidas, reduciendo el desenfoque en cada movimiento. Sumérgete en una experiencia de juego más envolvente. 

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

2.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo. 

Respuesta inmediata en todos tus movimientos

El tiempo de respuesta de 1ms (GtG) reduce el efecto ghosting consiguiendo transiciones más claras en la pantalla, movimientos más suaves y una mejor experiencia de juego. 

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Movimiento fluido
para no perderte ningún detalle

Minimiza las interrupciones y la latencia con la tecnología AMD FreeSync™ Premium y la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® para disfrutar de una experiencia de juego más fluida y nítida.

Una escena de un juego de carreras a alta velocidad muestra un supercoche verde adelantando a sus rivales en pista, destacando una experiencia de juego fluida y sin interrupciones gracias a NVIDIA G‑SYNC y AMD FreeSync Premium.

Una escena de un juego de carreras a alta velocidad muestra un supercoche verde adelantando a sus rivales en pista, destacando una experiencia de juego fluida y sin interrupciones gracias a NVIDIA G‑SYNC y AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.

Usabilidad

Conectividad optimizada
para tu setup gamer

El LG UltraGear™ evo 52G930B integra una conectividad de última generación diseñada para ofrecer una amplia compatibilidad con tarjetas gráficas y dispositivos actuales. El avanzado DisplayPort 2.1 permite disfrutar de un rendimiento fluido a hasta 240 Hz² en una espectacular pantalla de 52", optimizando la experiencia tanto en juegos de alta velocidad como en tareas exigentes.

La conexión USB‑C admite salida de vídeo, transferencia de datos y carga de hasta 90 W de forma simultánea, proporcionando una solución eficiente para portátiles mediante un solo cable. Además, HDMI 2.1 garantiza conexiones estables y versátiles con consolas y otros dispositivos externos.

Icono de DisplayPort

DisplayPort2.1 x1

Icono de USB Type-C

USB-C™ x1

(PD 90W)

Icono de HDMI

HDMI™ 2.1 x2

Un monitor gaming conectado a un PC, un portátil y una consola muestra la versatilidad de sus opciones de conectividad, incluyendo DisplayPort 2.1, USB‑C y HDMI 2.1, para ofrecer un alto rendimiento tanto en gaming como en productividad.

Un monitor gaming conectado a un PC, un portátil y una consola muestra la versatilidad de sus opciones de conectividad, incluyendo DisplayPort 2.1, USB‑C y HDMI 2.1, para ofrecer un alto rendimiento tanto en gaming como en productividad.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

2. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo. 

Lánzate de lleno al universo gaming
en PC y consola

Los monitores Gaming LG UltraGear™ elevan tu experiencia con un juego fluido y preparado para la acción más intensa, tanto en PC como en consola⁴ . Ya sea en combates vertiginosos o explorando mundos abiertos gigantescos, saca el máximo partido a la flexibilidad que te ofrece HDMI 2.1, compatible con teclado, ratón, mando o joystick ⁵ 

Disfruta movimientos suaves, baja latencia y colores vibrantes para una experiencia gaming optimizada en todo tipo de géneros y plataformas.

Un monitor gaming curvo muestra un juego de carreras con un superdeportivo rojo en una ciudad iluminada con neones. Otras escenas del juego flotan alrededor de la pantalla. Un mando blanco de consola está colocado delante, destacando el juego en consola.

Un monitor gaming curvo muestra un juego de carreras con un superdeportivo rojo en una ciudad iluminada con neones. Otras escenas del juego flotan alrededor de la pantalla. Un mando blanco de consola está colocado delante, destacando el juego en consola.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

4.La compatibilidad con la relación de aspecto puede variar según la consola. Ajusta la configuración de pantalla para garantizar un rendimiento óptimo en el juego.

5.El PC y las consolas están disponibles a la venta por separado y no vienen incluídas con la compra del producto.

Disfruta de un sonido estéreo nítido de 10W x 2
pensado para potenciar cada partida

Disfruta de un sonido nítido y bien equilibrado gracias a los altavoces estéreo 10W × 2, ofreciendo una experiencia de audio ideal para el gaming y el entretenimiento diario. Para una configuración más personal, conecta fácilmente unos auriculares mediante la salida de 4 polos y disfruta de un audio más focalizado y una comunicación de voz clara durante tus partidas.

Un monitor gaming que muestra una escena de un juego RPG emite ondas sonoras desde la parte inferior del monitor, destacando el sonido estéreo de 10W × 2.

Un monitor gaming que muestra una escena de un juego RPG emite ondas sonoras desde la parte inferior del monitor, destacando el sonido estéreo de 10W × 2.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Los auriculares no se incluyen con la compra del equipo y están disponibles a la venta por separado.

Control más inteligente, cambios instantáneos
con LG Switch⁶

Optimiza fácilmente tu monitor para el trabajo y el entretenimiento con la app LG Switch. Gestiona fácilmente los ajustes del monitor: adapta la calidad de imagen y el brillo a tu gusto y aplica tus configuraciones al instante mediante una tecla de acceso rápido. La aplicación también te permite dividir la pantalla con hasta 11 opciones y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, aportando aún más comodidad a tu espacio de trabajo o juego.

Descarga

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

6. LG Switch requiere software y la descarga manual desde LG.com para su correcto uso. Viste lg.com/es/soporte para descargar la última versión de lg switch

Diseño optimizado y estilizado para el gaming

Disfruta de un diseño que optimiza el espacio, con una base totalmente ajustable en giro, inclinación y altura. El soporte estilizado y sin cables visibles, junto con un amplio rango de giro, está pensado para reducir al mínimo el espacio que ocupa en el escritorio y eliminar zonas muertas de forma eficiente, aportando al mismo tiempo un aspecto más limpio y ordenado a tu setup.

Icono de ajuste de giro.

Giro

Icono de ajuste de inclinación.

Inclinación

Icono de ajuste de altura.

Altura

Icono de montaje en pared.

Montaje en pared VESA 100X100

Vista frontal, trasera y lateral del monitor gaming LG UltraGear sobre un escritorio, con un diseño curvo y un acabado estilizado.

Vista frontal, trasera y lateral del monitor gaming LG UltraGear sobre un escritorio, con un diseño curvo y un acabado estilizado.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

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Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    52G930B-B.AEU

  • Año

    2026

ESTÁNDAR

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

  • UL (cUL)

PANTALLA

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Relación de aspecto

    21:09

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    320

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Bit de color

    10bit (8bit+FRC)

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.06B

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Relación Contraste (Min.)

    3200:01

  • Relación de contraste (típ.)

    4000:01

  • Curvatura

    1000R

  • Tipo de panel

    VA

  • Paso de píxeles [mm]

    0.2361 x 0.2361mm

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Resolución

    5120 x 2160

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG)

  • Tamaño [cm]

    131

  • Tamaño [pulgadas]

    51.6

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

CARACTERÍSTICAS

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Auto Input Switch

  • Estabilizador de negro

  • Debilidad de Color

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Contador FPS

  • HDR 10

  • Efecto HDR

  • Calibración HW

    Apto para Calibración por Hardware

  • Otros (Características)

    Tecnología VESA DSC
    Joystick con 4 posiciones

  • PBP

    2PBP

  • PIP

  • Modo Lector

  • Iluminación LED RGB

    Unity Hexagon Lighting

  • Ahorro inteligente de energía

  • Tecla definida por el usuario

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • VRR

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

ACCESORIO

  • HDMI

    Sí (x2)

  • Adaptador

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,8 m

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

  • USB-C

    1.4

CONECTIVIDAD

  • Salida de auriculares

    4 Anillos (Sonido + Micrófono)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    2.1

  • HDMI

    Sí (x2)

  • Thunderbolt (Transmisión de energía)

    Sí (x1)

  • USB-C

    1.4

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    5120 x 2160@200Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    90 W

  • Puerto USB descendente

    Sí (x2 / ver 3.2)

  • Puerto USB ascendente

    Sí (via USB-C)

SONIDO

  • Altavoz

    10W x2

ALIMENTACIÓN

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Salida CC

    20.0V / 18.0A

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Consumo de energía (máx.)

    77.37W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    64W

MECÁNICA

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

  • Soporte OneClick

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    1174.6x713.1x350.0mm (Arriba) / 1174.6x593.1x350.0mm (Abajo)

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    1302 x 680 x 344mm

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    1174.6x544.3x247.3mm

  • Peso en el envío [kg]

    24.1kg

  • Peso sin soporte [kg]

    12.2kg

  • Peso con soporte [kg]

    16.8kg

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

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