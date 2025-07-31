Monitor Gaming LG UltraGear 52", 5K2K, 240 Hz, 1ms, Displayport 2.1, curvo 1000R

1. Según las especificaciones publicadas de monitores gaming 5K2K hasta diciembre de 2025, el LG 52G930B es el primer monitor gaming con una pantalla de 52 pulgadas 5K2K (5120×2160) comercializado, siendo el modelo 5k2k con el mayor número de pulgadas.

2. La calidad de imagen percibida se ha evaluado mediante la comparación con monitores sin resolución 5K ni certificación VESA DisplayHDR™ equivalente.

3. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 240 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.

4. Incluye cables HDMI y DisplayPort. El cable USB Type‑C™ no está incluido con la compra del equipo y está disponible a la venta por separado.

5. Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita lg.com/soporte