We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming OLED LG UltraGear, 45", OLED 5K2K WQHD (5121x2160), DualMode (165/330Hz), 0,03 ms, 21:9, Curvo 800R
Monitor Gaming OLED LG UltraGear, 45", OLED 5K2K WQHD (5121x2160), DualMode (165/330Hz), 0,03 ms, 21:9, Curvo 800R
Características principales
- Sumérgete en una experiencia más inmersiva con el primer monitor gaming OLED 5K2K del mundo y la máxima velocidad con 0,03ms (GtG) y Dual Mode (165/330Hz), adaptándose a cada juego en un clic.
- Su diseño curvo de 800R es ideal para jugar, proporciona un brillo uniforme y colores precisos en toda la pantalla. Experimenta gráficos ultrarealistas y sin distorsiones.
- Déjate sorprender con el único negro puro y la profundidad de los colores gracias a DisplayHDR True Black 400.
- Eleva tu experiencia con un 37,5% más de brillo gracias a la tecnología Micro Lens Array+.
- Experiencia de juego más fluida gracias a su conectividad DP 2.1, con un 67% más de ancho de banda que soporta resoluciones y frecuencias de actualización exigentes, reduciendo la latencia.
- Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, sin bordes prácticamente en los 4 lados y soporte en forma de L para optimizar el espacio.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
1Según las especificaciones publicadas de todos los monitores OLED en diciembre de 2024, LG 45GX950A es la única pantalla OLED con resolución 5K2K (5120x2160).
PANTALLA
OLED de 45 pulgadas 5K2K (5120x2160)
21:9 Curvo 800R
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5%
125 PPI
VELOCIDAD
Tiempo de respuesta de 0,03ms (GtG)
Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz2)
DisplayPort 2.1 & USB-C (PD 90W)
TECNOLOGÍA
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
AdaptiveSync Certificado por VESA
AMD FreeSync™ Premium Pro"
2 El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 330 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo
El primer monitor gaming OLED 5K2K del mundo2
La primera pantalla OLED 5K2K (5120x2160) de 45 pulgadas del mundo ofrece una visión un 34% más amplia que las pantallas 16:9 estándar y un aumento del 33% en el número de píxeles con respecto a la resolución UHD (3840x2160). Este monitor OLED 5K2K muestra de forma precisa sombras más oscuras, luces más brillantes y colores vibrantes durante el juego en cualquier entorno..
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
2Según las especificaciones publicadas de todos los monitores OLED en diciembre de 2024, LG 45GX950A es la única pantalla OLED con resolución 5K2K (5120x2160).
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
3Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.
21:9: el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión
Olvídate del efecto ojo de pez. Para abarcar de un solo vistazo los extremos de una pantalla de 49" en 32:9, necesitas más que una simple curva. El monitor OLED curvo de 45" en 21:9 ofrece un 12% más de área de visualización4 y una relación de aspecto optimizada para una inmersión total. Su equilibrio perfecto entre tamaño y curvatura te sumerge por completo en la acción.
Una vez que pruebes el formato 21:9 en 45”, no habrá vuelta atrás.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
4En comparación con un monitor 32:9 de 49 pulgadas. Las cifras han sido determinadas a partir de las dimensiones reales de anchura y altura de un monitor 21:9 de 45 pulgadas (4.580㎠) y un monitor 32:9 de 49 pulgadas (4.059㎠).
800R, la curvatura ideal5
Disfruta de la curvatura 800R diseñada para sumergirte en gráficos ultrarealistas y sin distorsiones mientras exploras el universo de tus juegos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
5 Según estudios internos, la curvatura 800R es ideal para monitores 21:9, ya que, a una distancia de 80 cm, proporciona una visión uniforme, reduce las distorsiones en los bordes y permite abarcar toda la pantalla dentro del campo de visión. Los resultados pueden variar según la percepción individual y las condiciones de uso.
Negro más profundo, color realista
Disfruta de una profundidad sin precedentes y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR True Black 400, que ofrece una expresión detallada del negro incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1,5 M5,una gama de colores DCI-P3 del 98,5% (típica) y una precisión cromática Delta E ≦2, garantiza que los colores se muestren con detalles realistas, tal y como se concibieron originalmente.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
51,5M:1 es la relación de contraste al 25% de valor APL (Average Picture Level) que se da en porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.
Baja emisión de luz azul y antirreflejos, juega sin límite de tiempo
La avanzada tecnología antirreflejos de LG OLED minimiza los reflejos y las distracciones, ofreciendo un rendimiento de juego nítido al mantener una claridad constante con cualquier iluminación. Además, gracias a la triple certificación UL que reduce la luz azul nociva y conserva la viveza de los colores y las imágenes realistas, proporciona confort visual y una experiencia de juego más fluida, tanto si juegas en entornos luminosos como en salas iluminadas con LED6.
Monitor curvo para juegos que muestra un personaje robot en un entorno futurista, con certificaciones UL debajo.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Los paneles OLED de LG han sido certificados por UL como libres de parpadeos, de reflejos molestos y de luz azul baja.
*Número de certificado: Pantalla sin parpadeos (Flicker-Free Display (OLED)) - A196009, Sin reflejos molestos (Discomfort Glare Free) - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Solución de hardware de baja luz azul Platinum (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051.
6La característica anterior puede variar en función del entorno o las condiciones informáticas del usuario.
125 PPI, visibilidad mejorada*
Con 125 PPI (píxeles por pulgada) y un diseño de subpíxeles RGWB, ofrece una experiencia de juego precisa, capturando cada detalle con precisión milimétrica para una experiencia de juego más inmersiva. Además, facilita la lectura de tareas de productividad, como la edición de documentos o el contenido de páginas web, proporcionando una visualización más clara y cómoda.
*Mejora observada al comparar pantallas con mayor densidad de píxeles y estructuras de subpíxeles RGWB frente a pantallas con menos densidad de píxeles (PPI más bajos) y con estructuras de subpíxeles RGB tradicionales.
**Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Cambia entre 330 Hz3 y 165 Hz con Dual-Mode7
Con la tecnología Dual-Mode certificada por VESA, sumérgete en juegos de gran riqueza gráfica a 165Hz con resolución WUHD y cambia con un solo clic a 330Hz3 WFHD para estar a la altura de la acción máxima. Elige fácilmente el tamaño de la pantalla y la relación de aspecto que se adapte a ti, pudiendo escoger entre 8 opciones distintas de 24 a 45 pulgadas y 16:9 o 21:97. Además, con LG Switch puedes elegir si usar el atajo de teclado o la tecla de acceso rápido para optimizar tu experiencia de juego a medida.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
3El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 330 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo
7El rendimiento del «Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Dual-Mode: Off(Full Wide), Off(16:9 37«), On(Full Wide), On(21:9 39»), On(21:9 34«), On(16:9 37»), On(16:9 27«), On(16:9 24»).
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
El nuevo DP 2.1 para jugar a mayor velocidad
Mejora tu experiencia y productividad con el nuevo DisplayPort 2.1, que ofrece gaming de alta velocidad a 165 Hz cuando la resolución es 5K2K. El USB-C8 admite pantalla, transferencia de datos y carga de dispositivos de 90 W simultáneamente, lo que proporciona una compatibilidad perfecta con portátiles a través de un único cable. Disfruta de un rendimiento más rápido y fluido tanto para trabajar como para jugar.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
8Para utilizar Power Delivery correctamente, se necesita un cable USB-C para conectarlo al puerto USB-C del monitor.
*Los cables DP, HDMI y USB-C están incluidos en la caja.
*El ordenador portatil no vienen incluído con la compra del monitor. A la venta por separado.
*NVIDIA ha lanzado el controlador GeForce Hotfix Display Driver 576.26 (28 de abril de 2025) para solucionar apagones de pantalla al conectar a DisplayPort 2.1 en las GPU NVIDIA RTX serie 50. Se recomienda a los usuarios de GPU NVIDIA que descarguen e instalen el controlador de pantalla más reciente antes de conectar sus monitores compatibles con DP2.1.
Experiencia de juego fluida
Gracias a AMD FreeSync™ Premium Pro, la compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y la certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes nítidas y sin interrupciones y baja latencia, lo que proporciona una gran precisión y fluidez en los juegos.
Comparación de la imagen de juego de fluidos: la imagen de la izquierda presenta roturas y la de la derecha no.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología Sync.
*Se pueden producir errores o retrasos en función de la conexión de red.
Sumérgete en unos graves intensos con 10Wx2
Experimenta un sonido rico en graves con altavoces estéreo de 10 W x 2, que mejoran tu inmersión. Para una experiencia más personal, conecta fácilmente unos auriculares a través de la salida de auriculares de 4 polos y disfruta de un audio 3D realista con DTS Headphone:X. Se trata de una ventaja crucial para los juegos FPS, en los que la comunicación en equipo y el sonido direccional son esenciales durante el chat de voz.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Los cascos, el teclado, el ratón y el PC se venden por separado.
Maximiza tu productividad con un lienzo 5K2K UltraWide único
UltraGear no es solo para jugar: su amplia resolución 5K2K con 125 PPI ofrece imágenes nítidas y detalladas ideales tanto para creadores como para quienes realizan múltiples tareas a la vez. Mientras que una configuración típica de doble o triple monitor con formato 16:9 puede provocar interrupciones en la vista debido a los marcos entre pantallas, una relación de aspecto más amplia de 21:9 te permite gestionar todo tu flujo de trabajo en una sola pantalla. Tanto si estás retocando fotos, editando vídeos o buscando referencias, siempre lo tendrás todo a la vista.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Protege tu pantalla OLED con On-Screen Display
A través de On-Screen Display, puedes ajustar el brillo OLED y activar la configuración de protección para evitar imágenes residuales o quemadas, lo que te permite disfrutar de una calidad de imagen OLED superior durante más tiempo. Además, los jugadores también pueden personalizar fácilmente su configuración de juego para un rendimiento óptimo.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Cómo usar On-Screen Display
Disfruta de un acceso rápido a tus funciones favoritas mientras te sumerges en los juegos o navegas. Encuentra el joystick en el centro de tu monitor y presiónalo para abrir el menú principal de la interfaz de juego.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La pantalla puede quemarse en el modo más brillante si se usa de manera prologanda.
Juego fluido con LG Switch9
La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el gaming como para el día a día. Personaliza facilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras y aplica tus ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. Además, puedes cambiar entre 330 Hz3y 165Hz con Dual-Mode, dividir la pantalla de 11 formas distintas e iniciar rápidamente tu plataforma de videollamadas, lo que lo hace aún más cómodo.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
9Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.
3El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 330 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo
Funciones de juego avanzadas
• Con Dynamic Action Sync minimiza el retraso de entrada para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.
•Black Stabilizer ilumina las escenas más oscuras, ayudando a los jugadores a detectar enemigos en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones.
•Con Crosshair10 el punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.
•El contador de FPS11 muestra tu tasa de fotogramas en tiempo real.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
10La función Crosshair no está disponible mientras FPS Counter está activado.
11El contador de FPS puede mostrar un valor que supere la frecuencia de actualización máxima del monitor. Contador FPS (fotogramas por segundo): Medición de fotogramas por segundo.
Diseñado para gamers
El soporte en L y el elegante diseño están pensados para ahorrar espacio en el escritorio y minimizar las zonas muertas, haciendo que tu set-up sea limpio y eficiente. Disfruta de la iluminación hexagonal y de un diseño de 4 lados prácticamente sin bordes, junto con una base totalmente ajustable para girar, inclinar y ajustar la altura.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
FAQ
¿Cómo elegir un monitor de gaming?
Empieza por tus prioridades. ¿Quieres imágenes nítidas? Opta por la resolución 4K. ¿Necesitas un movimiento ultrafluido? Prioriza una alta tasa de refresco (144Hz o más) y un bajo tiempo de respuesta. Si buscas un contraste profundo y precisión de color, considera los paneles OLED o Nano IPS, o los paneles Nano IPS black. No te olvides de las tecnologías de sincronización adaptativa como NVIDIA G-SYNC o AMD FreeSync™ Premium para eliminar el screen tearing. La serie LG UltraGear™ ofrece una gama de monitores de gaming adaptados a tu estilo de juego, desde el gaming casual en consola hasta las competiciones de PC de alta intensidad.
¿Qué es la tasa de refresco de un monitor de gaming?
La tasa de refresco, calculada en Hertz (Hz), se refiere a la cantidad de veces que la pantalla se actualiza en un segundo. Por ejemplo, 120Hz indica que la pantalla se refresca 120 veces por segundo. Los monitores de gaming con altas tasas de refresco ofrecen imágenes más fluidas y menos screen tearing.
¿Cuántos hercios son buenos para jugar?
Para la mayoría de los jugadores, 144Hz es el punto óptimo para un juego fluido y con gran capacidad de respuesta. Los jugadores competitivos pueden preferir tasas de refresco aún más rápidas, como 240Hz, para esa ventaja extra en los shooters de ritmo rápido o en títulos de esports. La línea de monitores para gaming LG UltraGear™ incluye modelos que van de 144Hz a 240Hz y más allá, todos diseñados para seguir el ritmo de la acción y minimizar el lag y el screen tearing.
Las tasas de refresco reales pueden variar en función de las especificaciones y configuraciones de la tarjeta gráfica del ordenador.
¿Cuáles son las diferencias entre los paneles OLED, IPS y VA?
Los paneles OLED emiten su propia luz a nivel de píxel, lo que ofrece negros casi perfectos, un contraste excepcional y colores vivos. También ofrecen tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que los hace ideales para monitores de gaming de alta gama, televisores premium y edición de vídeo profesional.
Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y el gaming. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar los efectos visuales exactamente como los desarrolladores los concibieron.
Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y vídeos. Aunque no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.
¿Debería comprar un monitor curvo?
Si quieres una experiencia de juego más inmersiva, los monitores curvos son una excelente opción. La curvatura ayuda a mantener tus ojos enfocados en el centro de la pantalla de forma natural, lo que es ideal para largas sesiones de juego.
El LG UltraGear GX9 es compatible con una curvatura 800R y una relación de aspecto ultra ancha de 21:9, lo que ofrece imágenes inmersivas y una distancia de visualización ideal. A una distancia de 800 mm, su curvatura 800R crea un ángulo de visión de 90 grados tanto en el centro como en el borde, lo que te sumerge aún más en el juego.
¿Es mejor 1440p o 4K para jugar?
Ambas resoluciones tienen sus puntos fuertes. Para muchos jugadores, 1440p (QHD) es el punto ideal entre resolución y rendimiento, especialmente para el gaming competitivo donde la tasa de cuadros (frame rate) es lo más importante. Es más fácil alcanzar un FPS más alto sin sobrecargar tu GPU. Por otro lado, 4K se centra en el detalle y la inmersión—perfecto para aventuras de un solo jugador o para jugar en consolas de última generación. Los monitores para gaming LG UltraGear™ ofrecen opciones tanto QHD como 4K, así que, ya sea que priorices la velocidad o los efectos visuales impresionantes, hay una opción perfecta para tu configuración.
¿Puedo conectar mi monitor a mi PC con un cable USB-C?
Conectar tu monitor de gaming a través de USB-C es sencillo: solo tienes que enchufar un extremo del cable de tu monitor a un puerto USB-C de tu dispositivo, y listo. También puedes cargar tu portátil si tu PC está conectado a tu monitor con un puerto USB-C.
* Los modelos compatibles pueden variar.
¿Qué es DisplayPort 2.1?
DisplayPort 2.1, la última versión del estándar DisplayPort, ofrece velocidades de datos ultrarrápidas para un juego impecable con una alta tasa de refresco. Fue desarrollado por VESA (Video Electronics Standards Association) para proporcionar conectividad de pantalla de alto rendimiento para ordenadores y monitores.
Muchos de los últimos modelos de LG son compatibles con DisplayPort 2.1*, que duplica el ancho de banda de DP 1.4. Esto significa que obtienes resoluciones más altas, tasas de cuadros más fluidas y una latencia menor—perfecto para el gaming de ritmo rápido.
*Nota: Hemos recibido numerosos informes de usuarios de tarjetas gráficas NVIDIA de la serie 50 que experimentan que las pantallas se apagan cuando usan DisplayPort 2.1 con configuraciones de 10 o 12 bits. Si estás experimentando lo mismo, como solución temporal, puedes cambiar la entrada DisplayPort a 1.4 en el menú OSD de tu monitor o ajustar la configuración de color a 8 bits en el Panel de control de NVIDIA. Este problema ha sido reportado a NVIDIA para una solución más permanente.
¿Qué es HDMI 2.1?
Con la compatibilidad con HDMI 2.1, disfrutarás de funciones como la Tasa de Refresco Variable (Variable Refresh Rate, VRR), el Modo Automático de Baja Latencia (Auto Low Latency Mode, ALLM) y la compatibilidad con 4K hasta 120Hz. Ya sea que juegues en una consola o en un PC, estas mejoras te brindan la flexibilidad y el rendimiento para adaptarse a cualquier configuración.
Especificaciones técnicas estrella
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
44.5
Pantalla - Resolución
5121 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
OLED
Pantalla - Relación de aspecto
21:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 98,5% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
275
Pantalla - Curvatura
800R
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
165
Pantalla - Tiempo de respuesta
0,03 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
45GX950AX-B.OBSPTO
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
44.5
Relación de aspecto
21:9
Tipo de panel
OLED
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Bajo Reflejo del Polarizador Frontal
Tiempo de respuesta
0,03 ms (GtG)
Resolución
5121 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.2035 × 0.2035
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
275
Relación de contraste (típ.)
1500000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 98,5% (CIE1976)
Curvatura
800R
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
165
Brillo (mín.) [cd/m²]
250
Relación Contraste (Min.)
1200000:1
Bit de color
10bit
Tamaño [cm]
113
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
2.1
USB-C
Sí (x1)
Salida de auriculares
4 Anillos (Sonido + Micrófono)
Puerto USB descendente
Sí (x2 / ver 3.0)
Puerto USB ascendente
Sí (via USB-C)
USB-C (Transmisión de datos)
Sí
USB-C (Resolución máx. en Hz)
5120 x 2160 a 165Hz
USB-C (Transmisión de energía)
90 W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Ahorro inteligente de energía
Sí
Color Calibrado en Fábrica
Sí
PIP
Sí
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync
G-Sync Compatible
Calibración HW
Apto para Calibración por Hardware
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Retículo
Sí
Otros (Características)
VESA DSC Tech, 4way Joystick, Delta E<2
Modo Lector
Sí
Contador FPS
Sí
Pantalla VESAHDR™
DisplayHDR™ True Black 400
Tecla definida por el usuario
Sí
Auto Input Switch
Sí
Iluminación LED RGB
Unity Hexagon Lighting
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Diseño sin bordes
4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
SONIDO
Altavoz
10 W x 2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
1142 x 301 x 564
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
991,6 x 665,6 x 342 (Arriba)
991,6 x 545,6 x 342 (Abajo)
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
991,6 x 460,7 x 225,5
Peso en el envío [kg]
20.5
Peso con soporte [kg]
14
Peso sin soporte [kg]
9.4
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
66W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
45 W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Salida CC
20.0V / 18.0A
ACCESORIO
Adaptador
Sí
Puerto de pantalla
Sí (ver 2.1)
HDMI
Sí (ver 2.1)
HDMI (Color/Longitud)
Negro / 1,8 m
Otros (accesorio)
Tapa y soporte de ratón
Cable de alimentación
Sí
USB-C
Sí
APLICACIÓN SW
Controlador doble
Sí
Estudio de calibración de LG (True Color Pro)
Sí
Qubyx
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
Sí
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.