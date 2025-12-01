Monitor Gaming OLED LG UltraGear, 45", OLED 5K2K WQHD (5121x2160), DualMode (165/330Hz), 0,03 ms, 21:9, Curvo 800R

DisplayPort 2.1, la última versión del estándar DisplayPort, ofrece velocidades de datos ultrarrápidas para un juego impecable con una alta tasa de refresco. Fue desarrollado por VESA (Video Electronics Standards Association) para proporcionar conectividad de pantalla de alto rendimiento para ordenadores y monitores.

Muchos de los últimos modelos de LG son compatibles con DisplayPort 2.1*, que duplica el ancho de banda de DP 1.4. Esto significa que obtienes resoluciones más altas, tasas de cuadros más fluidas y una latencia menor—perfecto para el gaming de ritmo rápido.

*Nota: Hemos recibido numerosos informes de usuarios de tarjetas gráficas NVIDIA de la serie 50 que experimentan que las pantallas se apagan cuando usan DisplayPort 2.1 con configuraciones de 10 o 12 bits. Si estás experimentando lo mismo, como solución temporal, puedes cambiar la entrada DisplayPort a 1.4 en el menú OSD de tu monitor o ajustar la configuración de color a 8 bits en el Panel de control de NVIDIA. Este problema ha sido reportado a NVIDIA para una solución más permanente.