Monitor LG UltraWide 29'', IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro

1. Mayor espacio en la pantalla

Con un monitor LG UltraWide con una relación de aspecto de 21:9 o 32:9, puedes ver más contenido a la vez. Puedes trabajar cómodamente con varias ventanas de programas (como Excel, documentos y navegadores) una al lado de la otra sin quedarte sin espacio, lo que lo hace excelente para la multitarea.

2. Ideal para trabajos de vídeo y diseño

El amplio espacio de trabajo y la alta precisión de color lo hacen muy adecuado para editar líneas de tiempo de vídeo largas o trabajar en proyectos de diseño detallados.

3. Inmersión de juego mejorada

Un campo de visión más amplio proporciona una ventaja en juegos de carreras, FPS y estrategia. Algunos modelos también son compatibles con altas tasas de refresco y diseños curvos, lo que mejora aún más la sensación de inmersión.

4. Optimizado para la visualización de contenido

Puedes disfrutar de contenido con relación de aspecto cinematográfica de 21:9 sin barras negras, llenando la pantalla por completo para una experiencia más inmersiva. También está optimizado para transmitir varios formatos de contenido en plataformas como Netflix y YouTube.