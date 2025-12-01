We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraWide 29'', IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro
29U511AX-B.OBSPTO
Características principales
- Disfruta de un 32% más de espacio visual con el formato panorámico 21:9 UltraWide™ con resolución UWFHD, ideal para trabajar y disfrutar de tus contenidos favoritos.
- Super Resolution+ analiza cada imagen con procesamiento digital inteligente para reconstruir detalles y ofrecer mayor claridad, incluso en contenidos de baja resolución.
- Black Stabilizer realza los detalles en las zonas oscuras, mejorando el contraste y la precisión en cada imagen.
- Con LG Switch (1) cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
- El panel IPS de LG ofrece colores nítidos y realistas desde cualquier ángulo, garantizando calidad de imagen desde los 178º de visión.
- Vive una experiencia inmersiva con su diseño prácticamente sin bordes, perfecto para configuraciones multimonitor.
Pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas
Pantalla 21:9 UltraWide™ Full HD
Amplía tu campo de visión
La pantalla (2560x1080) proporciona más espacio horizontal que un monitor estándar FHD (1920x1080). Su diseño sin bordes ofrece una vista sin interrupciones, permitiendo un flujo de trabajo multitarea fluido sin necesidad de cambiar entre ventanas.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
VESA DisplayHDR™ 400
Claridad clave para tu concentración
El monitor cuenta con VESA DisplayHDR™ 400, que ofrece brillo y contraste mejorados para detalles más claros en contenido HDR.
Pantalla IPS™
El monitor con panel IPS muestra los colores de manera precisa con un amplio ángulo de visualización.
sRGB 99% (Típ.)
Con un 99% de la cobertura de color del espectro DCI-P3, es una gran solución para una visualización de colores precisa.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
LG Switch app
Trabaja fluido con LG Switch
Con LG Switch app1, puedes dividir la pantalla hasta en 6 partes, cambiar el tema de diseño o incluso iniciar videollamadas con la tecla de acceso rápido programada. También admite modos PBP y PIP para facilitar la multitarea a través de múltiples fuentes de información.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
1Para descargar la última versión de LG Switch app, busca en el menú de soporte de LG.com.
1ms MBR
Movimiento nítido con 1ms MBR
El 1ms MBR2,3 reduce el desenfoque por movimiento y las imágenes fantasma, lo que proporciona una jugabilidad fluida y unas imágenes nítidas en las escenas de ritmo rápido.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
21ms Motion Blur Reduction provoca una disminución de la luminancia, y no es posible utilizar la función AMD FreeSync™ mientras esté activada.
3Pueden producirse parpadeos durante el funcionamiento de 1ms MBR.
Construido para la comodidad, diseñado para la productividad
Modo Lectura
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga ocular al visualizar documentos durante periodos prolongados.
Flicker Safe
Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y proporciona un entorno de trabajo cómodo para los ojos4.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
4La característica puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso del usuario.
Soporte elegante con una base delgada
Espacio ordenado gracias a la peana
El elegante soporte en forma de L está diseñado para ofrecer comodidad ergonómica con ajuste de inclinación, y también es compatible con el montaje en pared VESA 100x100 para una instalación flexible y un uso eficiente del espacio de trabajo.
FAQ
¿Cuáles son los beneficios de usar un monitor ultra ancho?
1. Mayor espacio en la pantalla
Con un monitor LG UltraWide con una relación de aspecto de 21:9 o 32:9, puedes ver más contenido a la vez. Puedes trabajar cómodamente con varias ventanas de programas (como Excel, documentos y navegadores) una al lado de la otra sin quedarte sin espacio, lo que lo hace excelente para la multitarea.
2. Ideal para trabajos de vídeo y diseño
El amplio espacio de trabajo y la alta precisión de color lo hacen muy adecuado para editar líneas de tiempo de vídeo largas o trabajar en proyectos de diseño detallados.
3. Inmersión de juego mejorada
Un campo de visión más amplio proporciona una ventaja en juegos de carreras, FPS y estrategia. Algunos modelos también son compatibles con altas tasas de refresco y diseños curvos, lo que mejora aún más la sensación de inmersión.
4. Optimizado para la visualización de contenido
Puedes disfrutar de contenido con relación de aspecto cinematográfica de 21:9 sin barras negras, llenando la pantalla por completo para una experiencia más inmersiva. También está optimizado para transmitir varios formatos de contenido en plataformas como Netflix y YouTube.
¿Quién se beneficiaría especialmente del uso de un monitor ultra ancho?
Los monitores LG UltraWide son especialmente recomendados para los usuarios que quieren aprovechar al máximo una pantalla ancha.
Son ideales para personas multitarea que necesitan trabajar con varias ventanas a la vez, editores de vídeo y diseñadores que se benefician de ver líneas de tiempo largas y paneles de herramientas uno al lado del otro, desarrolladores que necesitan organizar código y vistas previas simultáneamente, y traders o analistas de datos que necesitan monitorear gráficos y datos en tiempo real de un solo vistazo. También se adaptan a jugadores y espectadores de contenido que buscan una experiencia inmersiva para juegos y películas.
En resumen, los monitores LG UltraWide son la elección perfecta para los usuarios que valoran tanto la productividad como la inmersión.
¿Cuáles son las diferencias entre los paneles OLED, IPS y VA?
Los paneles OLED emiten su propia luz a nivel de píxel, lo que ofrece negros casi perfectos, un contraste excepcional y colores vivos. También ofrecen tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que los hace ideales para monitores de gaming de alta gama, televisores premium y edición de vídeo profesional.
Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y el gaming. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar los efectos visuales exactamente como los desarrolladores los concibieron.
Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y vídeos. Aunque no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.
Especificaciones técnicas estrella
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
29
Pantalla - Resolución
2560 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
21:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
100
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
29U511AX-B.OBSPTO
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
29
Relación de aspecto
21:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
2560 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0,2626 X 0,2628
Profundidad de color (número de colores)
16,7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
100
Brillo (mín.) [cd/m²]
200
Relación Contraste (Min.)
700:1
Bit de color
8bit (6bit+FRC)
Tamaño [cm]
73
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x1)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Retículo
Sí
Super Resolución
Sí
Auto Input Switch
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal)
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
781 x 391 x 132
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
688.5 x 408.7 x 220 mm
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9 mm
Peso en el envío [kg]
6.6 kg
Peso con soporte [kg]
5.1 kg
Peso sin soporte [kg]
4.0 kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
25 W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
22W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Salida CC
24,7 W (19 V / 1,3 A)
ACCESORIO
Adaptador
Sí
DVI-D (Color/Longitud)
Negro / 1,5 m
HDMI
Sí
Cable de alimentación
Negro / 1,5 m
APLICACIÓN SW
Controlador doble
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
Sí
