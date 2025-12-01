About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor LG UltraWide 29'', IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro

Monitor LG UltraWide 29'', IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro

Monitor LG UltraWide 29'', IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro

29U511AX-B.OBSPTO
Front view
life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Front view
life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image

Características principales

  • Disfruta de un 32% más de espacio visual con el formato panorámico 21:9 UltraWide™ con resolución UWFHD, ideal para trabajar y disfrutar de tus contenidos favoritos.
  • Super Resolution+ analiza cada imagen con procesamiento digital inteligente para reconstruir detalles y ofrecer mayor claridad, incluso en contenidos de baja resolución.
  • Black Stabilizer realza los detalles en las zonas oscuras, mejorando el contraste y la precisión en cada imagen.
  • Con LG Switch (1) cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
  • El panel IPS de LG ofrece colores nítidos y realistas desde cualquier ángulo, garantizando calidad de imagen desde los 178º de visión.
  • Vive una experiencia inmersiva con su diseño prácticamente sin bordes, perfecto para configuraciones multimonitor.
Más
Visuales impactantesFunciones prácticasExperiencia gaming definitivaComodidad y elegancia
Logo LG UltraWide Monitor.

Logo LG UltraWide Monitor.

Pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas

El monitor está puesto en un escritorio blanco en una oficina moderna, que muestra en pantalla múltiples tablones de información y gráficos para productividad y multitarea.

El monitor está puesto en un escritorio blanco en una oficina moderna, que muestra en pantalla múltiples tablones de información y gráficos para productividad y multitarea.

Se muestra el monitor de 29 pulgadas ilustrando la diferencia entre los ratios de aspecto 21:9 y 16:9, con múltiples aplicaciones en pantalla para demostrar la posibilidad de multitarea.

29" WFHD Pantalla IPS™

Pantalla prácticamente sin bordes

Imagen en la que un motociclista con apariencia futurista recorre un paisaje de ciudad de neón, con una sección destacada para mostrar la vista clara y precisa con movimientos fluidos.

Frecuencia de actualización de 100Hz

Vista lateral del monitor para ilustrar los ajustes de inclinación con líneas superpuestas para ver el rango de movimiento ergonómico.

Entorno ordenado con peana minimalista

Vista nocturna de un puente iluminado con rascacielos de fondo y luces vívidas reflejadas en el agua, para demostrar el alto contraste y el detalle del color.

Contraste detallado con HDR10

Pantalla 21:9 UltraWide™ Full HD

Amplía tu campo de visión

La pantalla (2560x1080) proporciona más espacio horizontal que un monitor estándar FHD (1920x1080). Su diseño sin bordes ofrece una vista sin interrupciones, permitiendo un flujo de trabajo multitarea fluido sin necesidad de cambiar entre ventanas.

Monitor para comparar la diferencia entre los ratios de aspecto 21:9 y 16:9 con múltiples aplicaciones en uso para la multitarea.

Monitor para comparar la diferencia entre los ratios de aspecto 21:9 y 16:9 con múltiples aplicaciones en uso para la multitarea.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

VESA DisplayHDR™ 400

Claridad clave para tu concentración

El monitor cuenta con VESA DisplayHDR™ 400, que ofrece brillo y contraste mejorados para detalles más claros en contenido HDR.

Pantalla IPS™

El monitor con panel IPS muestra los colores de manera precisa con un amplio ángulo de visualización.

HDR 10

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

sRGB 99% (Típ.)

Con un 99% de la cobertura de color del espectro DCI-P3, es una gran solución para una visualización de colores precisa.

Calibrado del color

Garantiza una reproducción precisa y uniforme del color.

Vista nocturna de un puente iluminado con rascacielos de fondo y luces vívidas reflejadas en el agua, para demostrar el alto contraste y el detalle del color, con una interfaz de edición de imagen.

Vista nocturna de un puente iluminado con rascacielos de fondo y luces vívidas reflejadas en el agua, para demostrar el alto contraste y el detalle del color, con una interfaz de edición de imagen.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

LG Switch app

Trabaja fluido con LG Switch

Con LG Switch app1, puedes dividir la pantalla hasta en 6 partes, cambiar el tema de diseño o incluso iniciar videollamadas con la tecla de acceso rápido programada. También admite modos PBP y PIP para facilitar la multitarea a través de múltiples fuentes de información.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

1Para descargar la última versión de LG Switch app, busca en el menú de soporte de LG.com.

1ms MBR

Movimiento nítido con 1ms MBR

El 1ms MBR2,3 reduce el desenfoque por movimiento y las imágenes fantasma, lo que proporciona una jugabilidad fluida y unas imágenes nítidas en las escenas de ritmo rápido.

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

Imagen en la que un motociclista con apariencia futurista recorre un paisaje de ciudad de neón, con una sección destacada para mostrar la vista clara y precisa con movimientos fluidos que ofrece la velocidad de respuesta 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

21ms Motion Blur Reduction provoca una disminución de la luminancia, y no es posible utilizar la función AMD FreeSync™ mientras esté activada.

3Pueden producirse parpadeos durante el funcionamiento de 1ms MBR.

Construido para la comodidad, diseñado para la productividad

Modo Lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga ocular al visualizar documentos durante periodos prolongados.

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y proporciona un entorno de trabajo cómodo para los ojos4.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

4La característica puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso del usuario.

Soporte elegante con una base delgada

Espacio ordenado gracias a la peana

El elegante soporte en forma de L está diseñado para ofrecer comodidad ergonómica con ajuste de inclinación, y también es compatible con el montaje en pared VESA 100x100 para una instalación flexible y un uso eficiente del espacio de trabajo.

Vista desde arriba y ladeada del monitor en un escritorio ordenado, con una taza de café, teclado inalámbrico, ratón y una peana delgada que asegura la estabilidad del equipo y ahorra espacio.

FAQ

¿Cuáles son los beneficios de usar un monitor ultra ancho?

1. Mayor espacio en la pantalla

Con un monitor LG UltraWide con una relación de aspecto de 21:9 o 32:9, puedes ver más contenido a la vez. Puedes trabajar cómodamente con varias ventanas de programas (como Excel, documentos y navegadores) una al lado de la otra sin quedarte sin espacio, lo que lo hace excelente para la multitarea.

 

 

2. Ideal para trabajos de vídeo y diseño

El amplio espacio de trabajo y la alta precisión de color lo hacen muy adecuado para editar líneas de tiempo de vídeo largas o trabajar en proyectos de diseño detallados.

 

3. Inmersión de juego mejorada

Un campo de visión más amplio proporciona una ventaja en juegos de carreras, FPS y estrategia. Algunos modelos también son compatibles con altas tasas de refresco y diseños curvos, lo que mejora aún más la sensación de inmersión.

 

 

4. Optimizado para la visualización de contenido

Puedes disfrutar de contenido con relación de aspecto cinematográfica de 21:9 sin barras negras, llenando la pantalla por completo para una experiencia más inmersiva. También está optimizado para transmitir varios formatos de contenido en plataformas como Netflix y YouTube.

¿Quién se beneficiaría especialmente del uso de un monitor ultra ancho?

Los monitores LG UltraWide son especialmente recomendados para los usuarios que quieren aprovechar al máximo una pantalla ancha.

 

Son ideales para personas multitarea que necesitan trabajar con varias ventanas a la vez, editores de vídeo y diseñadores que se benefician de ver líneas de tiempo largas y paneles de herramientas uno al lado del otro, desarrolladores que necesitan organizar código y vistas previas simultáneamente, y traders o analistas de datos que necesitan monitorear gráficos y datos en tiempo real de un solo vistazo. También se adaptan a jugadores y espectadores de contenido que buscan una experiencia inmersiva para juegos y películas.

 

En resumen, los monitores LG UltraWide son la elección perfecta para los usuarios que valoran tanto la productividad como la inmersión.

¿Cuáles son las diferencias entre los paneles OLED, IPS y VA?

Los paneles OLED emiten su propia luz a nivel de píxel, lo que ofrece negros casi perfectos, un contraste excepcional y colores vivos. También ofrecen tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que los hace ideales para monitores de gaming de alta gama, televisores premium y edición de vídeo profesional.

 

 

Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y el gaming. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar los efectos visuales exactamente como los desarrolladores los concibieron.

 

Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y vídeos. Aunque no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    29

  • Pantalla - Resolución

    2560 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    21:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    100

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal)

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    29U511AX-B.OBSPTO

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    29

  • Relación de aspecto

    21:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    2560 x 1080

  • Paso de píxeles [mm]

    0,2626 X 0,2628

  • Profundidad de color (número de colores)

    16,7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    100

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    200

  • Relación Contraste (Min.)

    700:1

  • Bit de color

    8bit (6bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    73

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x1)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Retículo

  • Super Resolución

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal)

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    781 x 391 x 132

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    688.5 x 408.7 x 220 mm

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    688.5 x 313.4 x 76.9 mm

  • Peso en el envío [kg]

    6.6 kg

  • Peso con soporte [kg]

    5.1 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    4.0 kg

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    25 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    22W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Salida CC

    24,7 W (19 V / 1,3 A)

ACCESORIO

  • Adaptador

  • DVI-D (Color/Longitud)

    Negro / 1,5 m

  • HDMI

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO