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Monitor LG UltraWide 21:9 , 34'' , VA, WQHD, curvo 1000R, USB-C
Monitor LG UltraWide 21:9 , 34'' , VA, WQHD, curvo 1000R, USB-C
34U640B-B
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Características principales
- Amplía un 32% más tu superficie útil con el formato 21:9 UltraWide™ curvo¹ y resolución WQHD (3440 x 1440). Ideal para trabajar en multitarea, editar contenido y disfrutar de tus juegos favoritos con una visión más amplia e inmersiva.
- Colores precisos y naturales gracias a HDR10 y al 99% sRGB (typ.), ofreciendo una reproducción fiel de tonos, detalles y contrastes para crear, editar y ver contenido con mayor realismo.
- Imágenes fluidas y una experiencia ultra suave con su tasa de refresco de 144 Hz y compatibilidad con AMD FreeSync™ Premium, diseñada para reducir el tearing y el stuttering incluso en escenas de acción rápida.
- Conexión simplificada con USB-C todo en uno: transmite imagen, datos y alimentación desde un único cable para un escritorio más limpio y organizado. Incluye también HDMI y DisplayPort² para una configuración versátil con múltiples dispositivos.
- Funciones avanzadas integradas como Dual Controller (KVM)³ y LG Switch App⁴, que te permiten controlar dos dispositivos con un solo teclado y ratón, dividir la pantalla hasta en seis secciones y trabajar de manera más inteligente y eficiente.
- Soporte ergonómico con regulación de altura e inclinación para que encuentres la postura más cómoda durante largas jornadas de trabajo o sesiones de juego más prolongadas.
Premios a la excelencia
Tendencias digitales 2025
Elección de los lectores: la mejor gama de monitores para jugadores y quiénes exigen un rendimiento de alta calidad
Cuando ves un 32% más, cambia la historia¹
1. Cálculo basado en la comparación entre un monitor 34” 21:9 y un modelo estándar de 27” 16:9. Valores aproximad
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real
**El teclado y el ratón mostrados arriba no están incluidos en el paquete, se ven por separado
Pantalla curva WQHD 21:9
La resolución UltraWide (3440x1440) en formato 21:9 ofrece un espacio de pantalla más amplio para trabajar con varios programas a la vez, ayudando a mejorar la productividad.
Su curvatura 1800R se ajusta al campo de visión natural, reduciendo la distorsión. Además, el diseño sin marcos en 3 lados, permite disfrutar de una imagen más amplia y sin distracciones, para trabajar o disfrutar.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real
HDR 10 con sRGB 99% (Typ.)
Colores precisos y naturales
HDR 10 y la cobertura del espacio de color sRGB 99%2 permiten disfrutar de colores precisos, naturales y llenos de matices, con una representación fiel de las escenas.
2. La cobertura de color sRGB del 99% es un valor típico medido en condiciones de prueba controladas y pueden variar según el modelo y el entorno de uso.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real
Dual Controller (KMV3)
Controla varios dispositivos con un solo monitor
Trabaja de forma fluida con dos PCs usando un único monitor, teclado y ratón. Solo tienes que arrastrar y soltar archivos entre equipos gracias a Dual Controller.
3. La función KMV (Keyboard, Video, Mouse) (Teclado, video y ratón) pueden requerir de conexiones específicas y configuración mediante software
4. Los cables incluidos en la caja junto al monitor son USB-C, HDMI y D.P.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real
Conectividad
Conecta todo lo que necesitas
La compatibilidad con HDMI y DisplayPort permite conectar fácilmente distintos dispositivos, creando un entorno de trabajo más ordenado y eficiente5.
*5. Los cables incluidos en la caja junto al monitor son USB-C, HDMI y D.P.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real
LG Switch app
Cambia y organiza tu pantalla al instante
Divide fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, personaliza el diseño con distintos temas o incluso inicia una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido configurada. También es compatible con los modos PBP (Picture-by-Picture) y PIP (Picture-in-Picture)6 para una multitarea más eficiente entre varias fuentes de entrada.
6. Los modos PBP y PIP permiten visualizar contenido de dos fuentes de entrada al mismo tiempo en la pantalla, ya sea lado a lado o en una ventana superpuesta.
7. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 144 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
Tecnología Premium
Disfruta de una acción ultrafluida, estable y sin cortes, incluso a altas frecuencias de actualización. Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, el monitor sincroniza la tasa de refresco con la tarjeta gráfica para reducir el tearing y la latencia, ofreciendo imágenes más suaves y una experiencia de juego más precisa y reactiva8.
8. La compatibilidad con AMD FreeSync™ Premium requiere una tarjeta gráfica compatible. El rendimiento puede variar según el hardware, la configuración del sistema y el contenido mostrado.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia del uso real
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar según el entorno de uso.
*Pueden producirse errores o retrasos en función de la conexión de red.
Diseñado para la comodidad, pensado para la productividad
Modo Lectura
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga ocular al visualizar durante periodos prolongados.
Flicker Safe
Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y proporciona un entorno de trabajo cómo para los ojos9.
9. La característica puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso del usuario.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Soporte elegante con una base delgada
Espacio más limpio con soporte estilizado
Disfruta de un diseño sin bordes en los 3 lados y una base ajustable que permite regular la inclinación y la altura para adaptarse mejor a tu postura. Su soporte estilizado y minimalísta ocupa menos espacio en el escritorio y reduce el desorden visual, creando un entorno de trabajo más limpio y elegante.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón mostrados arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
Características Principales
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
34
Pantalla - Resolución
3440 x 1440
Pantalla - Tipo de panel
VA
Pantalla - Relación de aspecto
21.9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Pantalla - Curvatura
1800R
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
144
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
34U640B-B.AEU
Año
2026
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
34
Relación de aspecto
21.9
Tipo de panel
VA
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0,23175 x 0,23175
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
89º(R/L), 89º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Relación de contraste (típ.)
4000:1
Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
1800R
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
144
Brillo (mín.) [cd/m²]
240
Relación Contraste (Min.)
3000:1
Bit de color
8bit + FRC
Tamaño [cm]
86.42
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
USB-C
1.4
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
Thunderbolt (Transmisión de energía)
Sí (x1)
Puerto USB descendente
YES(x2 /ver3.2 Gen1)
USB-C (Transmisión de datos)
Sí
USB-C (Resolución máx. en Hz)
3440x1440
USB-C (Transmisión de energía)
65 W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync
Debilidad de Color
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
PIP
Sí
PBP
2PBP
A prueba de parpadeos
Sí
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Modo Lector
Sí
VRR
Sí
Super Resolución
Sí
Auto Input Switch
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
986 x 470 x 188 mm
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
809.1 x 464.4 x 220 mm
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
809.1 X 359 X 91.5 mm
Peso en el envío [kg]
10.4
Peso con soporte [kg]
7.7
Peso sin soporte [kg]
5.6
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
45 W
Consumo de energía (modo de reposo)
Menos de 0.8W
Consumo de energía (típ.)
32.4W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240V (50/60Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
140 W (19 V / 7,37 A)
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí (x2)
HDMI (Color/Longitud)
Negro / 1,5 m
Cable de alimentación
Negro / 1,5 m
USB-C
1.4
APLICACIÓN SW
Controlador doble
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
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