Monitor LG UltraWide 21:9 , 34'' , VA, WQHD, curvo 1000R, USB-C

1. Cálculo basado en la comparación entre un monitor 34” 21:9 y un modelo estándar de 27” 16:9. Valores aproximad

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real

**El teclado y el ratón mostrados arriba no están incluidos en el paquete, se ven por separado