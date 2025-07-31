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Monitor LG UltraWide 21:9 , 34'' , VA, WQHD, curvo 1000R, USB-C

Monitor LG UltraWide 21:9 , 34'' , VA, WQHD, curvo 1000R, USB-C

34U640B-B
Vista frontal de Monitor LG UltraWide 21:9 , 34'' , VA, WQHD, curvo 1000R, USB-C 34U640B-B
Front view of ultrawide monitor
Side view of monitor stand with screen tilted forward
Monitor display showcasing 21:9 wide aspect ratio
Monitor display showcasing 21:9 wide aspect ratio
Monitor displaying photo editing interface highlighting accurate color reproduction
Multiple device setup connected via USB-C ports
LG Switch feature enabling easy switching between multiple screens on a single monitor
Fluid gameplay demonstration with high refresh rate 100Hz
Side-by-side screen comparison highlighting 5ms GtG response time
Monitor displaying photo editing interface highlighting accurate color reproduction
Close-up vertical view of monitor stand column
Rear view of monitor with dual ports visible
Top-down view of clutter-free desk setup with close-up of slim stand and icons for height, swivel, and tilt adjustment
Top-down view of monitor stand
Vista frontal de Monitor LG UltraWide 21:9 , 34'' , VA, WQHD, curvo 1000R, USB-C 34U640B-B
Front view of ultrawide monitor
Side view of monitor stand with screen tilted forward
Monitor display showcasing 21:9 wide aspect ratio
Monitor display showcasing 21:9 wide aspect ratio
Monitor displaying photo editing interface highlighting accurate color reproduction
Multiple device setup connected via USB-C ports
LG Switch feature enabling easy switching between multiple screens on a single monitor
Fluid gameplay demonstration with high refresh rate 100Hz
Side-by-side screen comparison highlighting 5ms GtG response time
Monitor displaying photo editing interface highlighting accurate color reproduction
Close-up vertical view of monitor stand column
Rear view of monitor with dual ports visible
Top-down view of clutter-free desk setup with close-up of slim stand and icons for height, swivel, and tilt adjustment
Top-down view of monitor stand

Características principales

  • Amplía un 32% más tu superficie útil con el formato 21:9 UltraWide™ curvo¹ y resolución WQHD (3440 x 1440). Ideal para trabajar en multitarea, editar contenido y disfrutar de tus juegos favoritos con una visión más amplia e inmersiva.
  • Colores precisos y naturales gracias a HDR10 y al 99% sRGB (typ.), ofreciendo una reproducción fiel de tonos, detalles y contrastes para crear, editar y ver contenido con mayor realismo.
  • Imágenes fluidas y una experiencia ultra suave con su tasa de refresco de 144 Hz y compatibilidad con AMD FreeSync™ Premium, diseñada para reducir el tearing y el stuttering incluso en escenas de acción rápida.
  • Conexión simplificada con USB-C todo en uno: transmite imagen, datos y alimentación desde un único cable para un escritorio más limpio y organizado. Incluye también HDMI y DisplayPort² para una configuración versátil con múltiples dispositivos.
  • Funciones avanzadas integradas como Dual Controller (KVM)³ y LG Switch App⁴, que te permiten controlar dos dispositivos con un solo teclado y ratón, dividir la pantalla hasta en seis secciones y trabajar de manera más inteligente y eficiente.
  • Soporte ergonómico con regulación de altura e inclinación para que encuentres la postura más cómoda durante largas jornadas de trabajo o sesiones de juego más prolongadas.
Más

Premios a la excelencia

Logo premio Tendencias Digitales 2025

Tendencias digitales 2025

Elección de los lectores: la mejor gama de monitores para jugadores y quiénes exigen un rendimiento de alta calidad

Logo de Monitores UltraWide Curvo

Cuando ves un 32% más, cambia la historia¹

Monitor LG UltraWide curvo sobre un escritorio moderno, mostrando un videojuego inmersivo en primera persona en su amplia pantalla curvada junto a una interfaz multitarea, ofreciendo imágenes envolventes, jugabilidad fluida y mayor productividad en un espacio de trabajo en casa.

1. Cálculo basado en la comparación entre un monitor 34” 21:9 y un modelo estándar de 27” 16:9. Valores aproximad

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real 

**El teclado y el ratón mostrados arriba no están incluidos en el paquete, se ven por separado

Descripción general de funciones del monitor LG UltraWide curvo, con una pantalla curva WQHD de 34 pulgadas, HDR10 con precisión de color sRGB del 99 %, conectividad USB-C todo en uno, frecuencia de actualización fluida de 144 Hz, compatibilidad con AMD FreeSync y un soporte estilizado con ajuste de inclinación y altura para una experiencia de juego inmersiva y una multitarea eficiente.

Descripción general de funciones del monitor LG UltraWide curvo, con una pantalla curva WQHD de 34 pulgadas, HDR10 con precisión de color sRGB del 99 %, conectividad USB-C todo en uno, frecuencia de actualización fluida de 144 Hz, compatibilidad con AMD FreeSync y un soporte estilizado con ajuste de inclinación y altura para una experiencia de juego inmersiva y una multitarea eficiente.

Pantalla ImpresionanteFunciones prácticasExperiencia de juego Mayor comodidad

Pantalla curva WQHD 21:9

La resolución UltraWide (3440x1440) en formato 21:9 ofrece un espacio de pantalla más amplio para trabajar con varios programas a la vez, ayudando a mejorar la productividad. 

Su curvatura 1800R se ajusta al campo de visión natural, reduciendo la distorsión. Además, el diseño sin marcos en 3 lados, permite disfrutar de una imagen más amplia y sin distracciones, para trabajar o disfrutar.

Monitor LG UltraWide mostrando varias aplicaciones abiertas en una pantalla de 34 pulgadas con formato 21:9, junto a una comparación destacada que resalta el espacio horizontal adicional frente a un monitor estándar de 27 pulgadas con formato 16:9.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real 

HDR 10 con sRGB 99% (Typ.)

Colores precisos y naturales

HDR 10 y la cobertura del espacio de color sRGB 99%2 permiten disfrutar de colores precisos, naturales y llenos de matices, con una representación fiel de las escenas. 

Monitor LG UltraWide curvo que permite controlar varios dispositivos con un solo monitor, teclado y ratón mediante Dual Controller (conmutador KVM), facilitando la multitarea fluida y el intercambio sencillo de archivos entre dos PCs conectados³

2. La cobertura de color sRGB del 99% es un valor típico medido en condiciones de prueba controladas y pueden variar según el modelo y el entorno de uso. 

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real 

Dual Controller (KMV3)

Controla varios dispositivos con un solo monitor

Trabaja de forma fluida con dos PCs usando un único monitor, teclado y ratón. Solo tienes que arrastrar y soltar archivos entre equipos gracias a Dual Controller. 

3. La función KMV (Keyboard, Video, Mouse) (Teclado, video y ratón) pueden requerir de conexiones específicas y configuración mediante software

4. Los cables incluidos en la caja junto al monitor son USB-C, HDMI y D.P.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real 

Conectividad

Conecta todo lo que necesitas

La compatibilidad con HDMI y DisplayPort permite conectar fácilmente distintos dispositivos, creando un entorno de trabajo más ordenado y eficiente5.

Monitor LG UltraWide curvo con múltiples opciones de conectividad de entrada, incluyendo DisplayPort y HDMI, conectado a un portátil para ampliar el espacio de edición y la multitarea en una pantalla panorámica, facilitando una configuración flexible de dispositivos y flujos de trabajo profesionales más eficientes.

*5. Los cables incluidos en la caja junto al monitor son USB-C, HDMI y D.P.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real

LG Switch app

Cambia y organiza tu pantalla al instante

Divide fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, personaliza el diseño con distintos temas o incluso inicia una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido configurada. También es compatible con los modos PBP (Picture-by-Picture) y PIP (Picture-in-Picture)6 para una multitarea más eficiente entre varias fuentes de entrada.

6. Los modos PBP y PIP permiten visualizar contenido de dos fuentes de entrada al mismo tiempo en la pantalla, ya sea lado a lado o en una ventana superpuesta. 

Motociclistas futuristas compitiendo por una ciudad iluminada con luces de neón, con desenfoque de movimiento en el fondo y una zona destacada que muestra imágenes nítidas y claras para ilustrar la fluidez y la claridad que ofrece una frecuencia de actualización de 144 Hz.

Experiencia de juego fluida con 144 Hz⁷

Juega con una tasa de refresco de 144 Hz para una respuesta instantánea y sin ghosting. Fluidez excepcional en cada partida. 

7. El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 144 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo. 

Tecnología Premium

Disfruta de una acción ultrafluida, estable y sin cortes, incluso a altas frecuencias de actualización. Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, el monitor sincroniza la tasa de refresco con la tarjeta gráfica para reducir el tearing y la latencia, ofreciendo imágenes más suaves y una experiencia de juego más precisa y reactiva8

Monitor LG UltraWide curvo que ilustra tecnología AMD FreeSync mediante una comparación lado a lado entre el modo desactivado y activado, mostrando una reducción del desgarro de imagen y movimientos más suaves y fluidos para una experiencia de juego más inmersivas y reactiva.

8. La compatibilidad con AMD FreeSync™ Premium requiere una tarjeta gráfica compatible. El rendimiento puede variar según el hardware, la configuración del sistema y el contenido mostrado.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia del uso real

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar según el entorno de uso.

*Pueden producirse errores o retrasos en función de la conexión de red.

Diseñado para la comodidad, pensado para la productividad

Modo Lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga ocular al visualizar durante periodos prolongados. 

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible de la pantalla y proporciona un entorno de trabajo cómo para los ojos9

9. La característica puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso del usuario.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Soporte elegante con una base delgada

Espacio más limpio con soporte estilizado

Disfruta de un diseño sin bordes en los 3 lados y una base ajustable que permite regular la inclinación y la altura para adaptarse mejor a tu postura. Su soporte estilizado y minimalísta ocupa menos espacio en el escritorio y reduce el desorden visual, creando un entorno de trabajo más limpio y elegante. 

Icono de inclinación ajustable

Inclinación

-5°~15°

Icono de altura ajustable

Altura

80mm

Vista superior de un monitor LG UltraWide curvo sobre un escritorio con una taza de café, un teclado inalámbrico y un ratón, junto a un primer plano de la base del monitor, de diseño delgado y forma cuadrada, pensada para ofrecer estabilidad y un espacio de trabajo más despejado.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón mostrados arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

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Características Principales

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    34

  • Pantalla - Resolución

    3440 x 1440

  • Pantalla - Tipo de panel

    VA

  • Pantalla - Relación de aspecto

    21.9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Pantalla - Curvatura

    1800R

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    34U640B-B.AEU

  • Año

    2026

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    34

  • Relación de aspecto

    21.9

  • Tipo de panel

    VA

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0,23175 x 0,23175

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    89º(R/L), 89º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Relación de contraste (típ.)

    4000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Curvatura

    1800R

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    240

  • Relación Contraste (Min.)

    3000:1

  • Bit de color

    8bit + FRC

  • Tamaño [cm]

    86.42

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • Thunderbolt (Transmisión de energía)

    Sí (x1)

  • Puerto USB descendente

    YES(x2 /ver3.2 Gen1)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3440x1440

  • USB-C (Transmisión de energía)

    65 W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • PIP

  • PBP

    2PBP

  • A prueba de parpadeos

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

  • VRR

  • Super Resolución

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    986 x 470 x 188 mm

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    809.1 x 464.4 x 220 mm

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    809.1 X 359 X 91.5 mm

  • Peso en el envío [kg]

    10.4

  • Peso con soporte [kg]

    7.7

  • Peso sin soporte [kg]

    5.6

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    45 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 0.8W

  • Consumo de energía (típ.)

    32.4W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    140 W (19 V / 7,37 A)

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

    Sí (x2)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,5 m

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

  • USB-C

    1.4

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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