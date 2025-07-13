We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraWide, 49", Nano IPS, Dual QHD, 32:9, 144Hz, Blanco
49U950A-W
Características principales
- Duplica tu superficie útil gracias al formato 32:9 curvo y la resolución de 5120x1440px, ideal para multitarea y máxima inmersión.
- Panel Nano IPS con frecuencia de 144 Hz y cobertura del 98 % del espectro DCI-P3, que garantiza colores precisos y una visualización fluida y realista.
- AMD FreeSync™ Premium para disfrutar en HDR de toda la acción sin parpadeos, incluso a bajas tasas de refresco gracias al LFC.
- Un escritorio más despejado y compatibilidad con todas las marcas gracias al USB-C, Transferencia de imagen, de datos y carga (90W) con un solo cable,
- Con LG Switch ⁽¹⁾ cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
- Altavoces incorporados (2ud, de 10W) para poder reproducir contenidos audiovisuales al completo y con la mejor calidad,
Monitor curvo de 49" DQHD con 144Hz
UltraWide™ Dual QHD (5120x1440)
Visualización ultrapanorámica
Experimenta la potencia de dos pantallas QHD combinadas a la perfección en una sola pantalla de 49 pulgadas. El monitor 32:9 DQHD (5120x1440)1 ofrece el espacio de dos monitores de 27 pulgadas con ratio de aspecto QHD de un vistazo sin interrupciones. Con aproximadamente un 70% más de píxeles que una resolución FHD 32:9 (3840x1080), obtén una claridad y un nivel de detalle superiores.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
1Para algunos modelos Mac con tarjeta gráfica Intel, no es posible obtener la resolución máxima con el USB-C conectado.
*El número de pistas y clips mostrados en la imagen puede diferir dependiendo de tus ajustes.
*Los soportes y abrazaderas para montaje vertical de la imagen no están incluidos en el paquete, a la venta por separado.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La peana del monitor dual mostrada en la imagen es con fin ilustrativo, y puede diferir del producto real. Peana de la imagen no incluida en el paquete, a la venta por separado.
Calidad de imagen premium
Precisión en cada píxel, brillo desde diversos ángulos
Disfruta de la precisión de colores profesional y la claridad consistente desde múltiples ángulos de visualización.
Pantalla Nano IPS™
La tecnología Nano IPS™ del monitor muestra una precisión de color impecable con un ángulo de visión amplio.
DCI-P3 98%
Con una cobertura del 98% del espectro de color DCI-P3, es una solución adecuada para la visualización de colores precisa.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
USB Tipo-C™ con suministro de energía hasta 90W
Conectividad USB-C todo en uno
El puerto USB Tipo-C™ permite visualizar imagen, transferir datos y cargar el portátil, todo con un solo cable. Con una potencia de hasta 90W, puedes cargar un portátil conectado mientras suministra energía al monitor2.
2Para funcionar correctamente, es necesario conectar el cable USB-C incluido en el paquete al puerto USB-C del monitor.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Sonido inmersivo con graves intensos
Audio estéreo sin necesidad de periféricos
El monitor incorpora altavoces estéreo de 10W que ofrecen un sonido inmersivo para películas, música y otro contenido multimedia. También permite claridad en la comunicación por voz para videoconferencias y llamadas sin necesidad de altavoces externos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Pantalla con frecuencia de actualización 144Hz
Juega con el doble de pantalla. Juega veloz.
La pantalla de 49 pulgadas con resolución DQHD (5120x1440) ofrece un campo de visión ultrapanorámico ideal para una experiencia gaming inmersiva. La tecnología Nano IPS y su frecuencia de actualización de hasta 144Hz proporcionan colores vibrantes y transiciones suaves en cada momento.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Experiencia de juego rápida y fluida
Disfruta de un juego fluido y estable con una frecuencia de actualización de 144Hz, compatibilidad con NVIDIA G-SYNC®, AMD FreeSync™, y varias características de soporte para juegos.
Imagen de pantalla dividida en la que se comparan la interrupción de imagen y los cuadros interrumpidos de la pantalla a la izquierda con la fluidez y nitidez del juego a la derecha, mostrando el efecto de la sincronización adaptativa y la alta frecuencia de refresco.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Función Dual Controller (KVM Switch)
Controla múltiples dispositivos con un único monitor
Trabaja cómodamente con dos PC usando un único monitor, teclado y ratón (3), y comparte archivos fácilmente arrastrándolos de una pantalla a otra con Dual Controller.
3Los cables incluidos en el paquete son USB-C, HDMI y DP.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
LG Switch app4
Cambia rápidamente
LG Switch te ayuda a optimizar tu monitor en el día a día. Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 ventanas, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido configurada.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
4Para descargar la última versión de LG Switch app, busca en el menú de soporte de LG.com.
Diseñado para el confort, pensado para la productividad
Brillo automático para tu comodidad visual
Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla basado en la luz ambiental usando el sensor integrado, lo que ayuda al confort visual.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Colores vivos con baja luz azul
La tecnología Live Color Low Blue Light con certificación de pantalla TÜV Rheinland5 ayuda a proteger la visión de la luz azul combinando los ajustes de hardware y software RGB manteniendo al mismo tiempo una calidad de color vívida.
5Certificado TÜV Rheinland (Low Blue Light – Hardware Solution) 1111255356
Diseño sin bordes en tres lados
Confort ergonómico
El soporte en forma de L está diseñado para el confort ergonómico y la eficiencia del espacio, proporcionando una experiencia de usuario cómoda y un espacio de trabajo despejado. Permite ajustes de altura, inclinación y giro, y es compatible con el montaje VESA 100x100.
Especificaciones técnicas estrella
Tamaño [pulgadas]
49
Resolución
5120 x 1440
Tipo de panel
Nano IPS
Relación de aspecto
32:9
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
400
Curvatura
3800R
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
144
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
49U950A-W.AEU
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
49
Relación de aspecto
32:9
Tipo de panel
Nano IPS
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
5120 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0,234 x 0,234
Profundidad de color (número de colores)
16,7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
400
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Curvatura
3800R
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 90% (CIE 1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
144
Brillo (mín.) [cd/m²]
320
Relación Contraste (Min.)
700:1
Bit de color
8bit
Tamaño [cm]
124.46
CONECTIVIDAD
KVM integrado
Sí
HDMI
Sí (x2)
Conexión en cadena
No
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
USB-C
Sí (x1)
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
Puerto USB descendente
Sí (x2 / ver 3.2)
Puerto USB ascendente
Sí (x1 / ver 2.0)
USB-C (Transmisión de datos)
Sí
USB-C (Resolución máx. en Hz)
5120 x 1440 144Hz
USB-C (Transmisión de energía)
90 W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Brillo automático
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
Color Calibrado en Fábrica
Sí
PIP
Sí
PBP
2PBP
A prueba de parpadeos
Sí
NVIDIA G-Sync
G-Sync Compatible
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Retículo
Sí
Modo Lector
Sí
VRR
Sí
Super Resolución
Sí
Pantalla VESAHDR™
DisplayHDR™ 400
Tecnología Nano IPS
Sí
Tecla definida por el usuario
Sí
Auto Input Switch
No
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
SONIDO
Graves intensos
Sí
Altavoz
10 W x 2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
1330 x 298 x 490
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
1215.1 x 598.2 x 260.0 mm
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
1215,1 x 365,7 x 114,2
Peso en el envío [kg]
22.0 kg
Peso con soporte [kg]
17.3 kg
Peso sin soporte [kg]
12,6
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
103W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
45 W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Fuente de Alimentación Incorporada
ACCESORIO
Informe de calibración (papel)
Sí
Puerto de pantalla
Sí
HDMI
Sí
HDMI (Color/Longitud)
Blanco / 1,5 m
Cable de alimentación
Sí
USB-C
Sí
APLICACIÓN SW
Controlador doble
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
