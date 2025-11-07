About Cookies on This Site

Monitor Gaming Smart LG UltraGear, 32", webOS 24, IPS 4K UHD (3840x2160), 144Hz, 1 ms

32G810SA EU (E).pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
32G810SA EU (E).pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor Gaming Smart LG UltraGear, 32", webOS 24, IPS 4K UHD (3840x2160), 144Hz, 1 ms

32G810SA-W
front view
Características principales

  • Vive una experiencia de juego inmersiva con resolución UHD 4K y panel IPS para colores precisos. Con 1ms (GtG) y 144Hz, disfruta imágenes fluidas y sin ghosting.
  • Con Smart TV webOS 24, navega fácilmente y accede a plataformas de streaming como música, juegos, películas y series, sin necesidad de PC o consola. Controla todo cómodamente con el mando a distancia y disfruta de entretenimiento ilimitado
  • Sumérgete en cada partida gracias a la amplia gama de colores DCI-P3 (Tip.) 95% y a VESA DisplayHDR 400, para un mayor realismo y precisión cromática.
  • Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos.
  • Disfruta de una experiencia audiovisual más completa con la tecnología LG AI. Mejora automáticamente la calidad de la imagen, ofreciendo mayor claridad y colores vibrantes. Además, personaliza la imagen a tu gusto y optimiza el sonido para una mayor inmersión.
  • Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, sin bordes prácticamente en los 3 lados y soporte en forma de L para optimizar el espacio.
Más
SUPERA TUS LÍMITESENTRETENIMIENTO EN STREAMINGDISEÑADO PARA GAMERS
UltraGear™ G8s Logo.




El primer monitor gaming 4K de 32 pulgadas, 144Hz y 1ms, ahora con webOS AI

Vista lateral a -15 grados del monitor gaming UltraGear™.

Vista lateral a -15 grados del monitor gaming UltraGear™.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

SUPERA TUS LÍMITES

32 pulgadas 4K (3840x2160) IPS

1ms (GtG) y 144Hz

DisplayHDR 400 y DCI-P3 95%

AMD FreeSync™ Premium

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

ENTRETENIMIENTO EN STREAMING

webOS 24 con inteligencia artificial de LG

AI Picture

Dynamic Tone Mapping

Asistente de Imagen Personalizada con IA

AI Sound

DISEÑADO PARA GAMERS

Diseño elegante con soporte tipo L que ahorra espacio

Ajustes de giro, inclinación, altura y pivote

Conectividad USB-C (PD 65W) y HDMI 2.1

App LG Switch para maximizar tu experiencia

Front view of UHD 4K gaming monitor with IPS display.

Resolución 4K para un juego inmersivo

Disfruta de imágenes impresionantes con el monitor gaming UHD 4K (3840x2160) y su pantalla IPS, que ofrece colores vivos y precisos para escenas de juego más realistas.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Realismo y precisión cromática en cada partida

El monitor gaming de LG cubre un 95% de la gama de colores DCI-P3 (Tip.), ofreciendo una precisión cromática excepcional. Gracias a su compatibilidad con VESA DisplayHDR 400, cada partida se vive con un realismo y detalle inigualables

Detalles realistas con DisplayHDR 400 y DCI-P3 95%

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Escena de juego de carreras con una respuesta ultrarrápida de 1ms (GtG) y una rápida frecuencia de actualización de 144Hz

1ms (GtG) y frecuencia de actualización de 144Hz

Pantalla ultrarrápida, juego sin límites

Experimenta una respuesta ultra rápida de 1ms (GtG) y una frecuencia de actualización de 144Hz, que minimizan el ghosting inverso para ofrecer imágenes nítidas y fluidas. Disfruta de una experiencia de juego más envolvente en cada frame.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Movimiento fluido. Juega sin interrupciones

Minimiza los cortes y retrasos con la tecnología AMD FreeSync™ Premium y la compatibilidad G-SYNC® validada por NVIDIA. Este monitor gaming 4K reduce notablemente el screen tearing y el stuttering, garantizando imágenes nítidas y movimientos fluidos en cada partida.

Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Mejora del rendimiento y reducción del screen tearing y del stuttering obtenida al comparar el modelo LG UltraGear Gaming 32G810SA 2025 con otros modelos sin tecnología AMD FreeSync™.

*Los errores o retrasos pueden depender de la conexión de red.

webOS 24 con LG AI

El primer monitor gaming con Smart TV webOS AI

Te presentamos el primer monitor gaming con Smart TV de LG al contar con el sistema operativo webOS y tecnología LG AI. Diseñado para ofrecerte una calidad de imagen y un sonido envolvente espectacular, haciendo de tu monitor personal el aliado perfecto para el entretenimiento y el trabajo. Disfruta de streaming en 4K sin complicaciones, con acceso a LG Channels gratuitos y múltiples opciones de contenido. Además, juega en la nube con alto rendimiento sin necesidad de un PC o consola, controlándolo todo de forma fácil y cómoda con el mando a distancia.

Vista frontal del monitor con el sistema operativo webOS en pantalla.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Este es el primer monitor gaming inteligente de la línea UltraGear 2025 que utiliza webOS.

AI Picture

Gráficos nítidos y realistas

Con AI Picture, disfruta de gráficos de juego increíblemente realistas que resaltan rostros y cuerpos, eliminan el ruido y añaden profundidad a cada escena. Cada detalle, desde expresiones sutiles hasta los movimientos de los enemigos, se aprecia con claridad, ofreciéndote una experiencia totalmente inmersiva tanto en tus partidas como en el streaming.

Comparación de imágenes con la función AI Picture activada y desactivada.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*No disponible en conexión a PC ni en modo Game Optimizer.

Dynamic Tone Mapping

Siente el auténtico realismo en cada detalle

Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping, que ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Disponible únicamente cuando se recibe una señal de vídeo HDR.

AI Personalized Picture Wizard

Tu juego, tu estilo

Selecciona una imagen que refleje tus preferencias y AI Personalized Picture Wizard ajustará automáticamente la configuración del monitor para ofrecerte una experiencia visual adaptada a tu estilo. Con 85 millones de combinaciones posibles, tus ajustes personalizados se guardarán en tu perfil para que siempre disfrutes de una experiencia única y a tu gusto, tanto en juegos como en vídeos.

Vídeo animado con AI Personalized Picture Wizard en acción.

Animated video of AI Personalized Picture Wizard function in action.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

AI Sound

Sonido táctico para dominar tu partida

AI Sound analiza tu espacio y crea un audio inmersivo con una configuración simulada de 9.1 canales. Identifica con precisión cada fuente de sonido, desde pasos enemigos hasta disparos, para darte una ventaja táctica sin necesidad de altavoces ni auriculares adicionales. Además, resalta tu voz y elimina ruidos de fondo para que la comunicación en el juego sea clara y sin distracciones.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Compacto y elegante, desde cualquier ángulo

Rediseña tu setup gaming con el estilo minimalista y moderno de este monitor blanco. Su modo vertical va más allá de girar la pantalla, optimizando el contenido vertical para formatos cortos y brindándote una experiencia adaptada a tus necesidades. Además, su base compacta en forma de L ahorra espacio en el escritorio, combinando funcionalidad y diseño para mejorar tu espacio de juego.

Icono ajustable en giro

Giro

Icono ajustable en inclinación

Inclinación

Icono ajustable en altura

Altura

Icono Pivotable

Pivotable

Monitor girado 90 grados que muestra a streamers jugando.

Monitor girado 90 grados que muestra a streamers jugando.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Potencia, conexión y simplicidad para maximizar tu juego

Conecta tu portátil al monitor mediante un cable USB-C con capacidad de entrega de energía de hasta 65W, eliminando la necesidad de un adaptador adicional. Disfruta de resolución 4K UHD y una tasa de refresco de 144Hz a través de USB-C, DP 1.4 o HDMI 2.1, manteniendo tu escritorio organizado.

Un monitor gaming de 32 pulgadas está posicionado en el centro del escritorio, rodeado de varios dispositivos IT.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Para un funcionamiento adecuado, se requiere un cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.

*Es compatible con resolución 4K UHD a 144Hz. Para un funcionamiento correcto, se necesita una tarjeta gráfica que admita DP 1.4 o un cable HDMI 2.1.

*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

*Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.

La app LG Switch ayuda a optimizar tu monitor para un entorno de trabajo eficiente, como dividir la pantalla en seis áreas, gestionar horarios o lanzar fácilmente la plataforma de videollamadas usando teclas de acceso rápido personalizadas.

LG Switch app

Cambia de dispositivo al instante

Optimiza tu monitor para el trabajo y el entretenimiento con la app LG Switch. Divide la pantalla en hasta 6 secciones, personaliza la interfaz o abre rápidamente tu plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido. Navega y selecciona funciones inteligentes fácilmente con el teclado y ratón, mientras alternas sin esfuerzo entre tu PC y webOS usando teclas de acceso rápido.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.

El Smart TV webOS más inteligente que evoluciona a mejor cada año12

Estrena Smart TV webOS cada año y disfruta del primer sistema operativo que se renueva anualmente con un mínimo de 25 actualizaciones durante 5 años, valorado en 150€13, sin coste para el usuario. Galardonado con el premio de Innovación en ciberseguridad del CES, webOS protege tu privacidad.

*El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24.

*Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26.

*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.

12El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo webOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no aplica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOS puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen , entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor. El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24. Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26. Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región. Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*La función de Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.

*El contador de FPS (medición de fotogramas por segundo) puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.

Preguntas Frecuentes

P.

¿Cómo elegir un monitor de gaming?

R.

Empieza por tus prioridades. ¿Quieres imágenes nítidas? Opta por la resolución 4K. ¿Necesitas un movimiento ultrafluido? Prioriza una alta tasa de refresco (144Hz o más) y un bajo tiempo de respuesta. Si buscas un contraste profundo y precisión de color, considera los paneles OLED o Nano IPS, o los paneles Nano IPS black. No te olvides de las tecnologías de sincronización adaptativa como NVIDIA G-SYNC o AMD FreeSync™ Premium para eliminar el screen tearing. La serie LG UltraGear™ ofrece una gama de monitores de gaming adaptados a tu estilo de juego, desde el gaming casual en consola hasta las competiciones de PC de alta intensidad.

P.

¿Qué es la tasa de refresco de un monitor de gaming?

R.

La tasa de refresco, calculada en Hertz (Hz), se refiere a la cantidad de veces que la pantalla se actualiza en un segundo. Por ejemplo, 120Hz indica que la pantalla se refresca 120 veces por segundo. Los monitores de gaming con altas tasas de refresco ofrecen imágenes más fluidas y menos screen tearing.

P.

¿Cuántos hercios son buenos para jugar?

R.

Para la mayoría de los jugadores, 144Hz es el punto óptimo para un juego fluido y con gran capacidad de respuesta. Los jugadores competitivos pueden preferir tasas de refresco aún más rápidas, como 240Hz, para esa ventaja extra en los shooters de ritmo rápido o en títulos de esports. La línea de monitores para gaming LG UltraGear™ incluye modelos que van de 144Hz a 240Hz y más allá, todos diseñados para seguir el ritmo de la acción y minimizar el lag y el screen tearing.

 

Las tasas de refresco reales pueden variar en función de las especificaciones y configuraciones de la tarjeta gráfica del ordenador.

P.

¿Cuáles son las diferencias entre los paneles OLED, IPS y VA?

R.

Los paneles OLED emiten su propia luz a nivel de píxel, lo que ofrece negros casi perfectos, un contraste excepcional y colores vivos. También ofrecen tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que los hace ideales para monitores de gaming de alta gama, televisores premium y edición de vídeo profesional.

 

 

Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y el gaming. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar los efectos visuales exactamente como los desarrolladores los concibieron.

 

 

Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y vídeos. Aunque no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.

P.

¿Debería comprar un monitor curvo?

R.

Si quieres una experiencia de juego más inmersiva, los monitores curvos son una excelente opción. La curvatura ayuda a mantener tus ojos enfocados en el centro de la pantalla de forma natural, lo que es ideal para largas sesiones de juego.

 

El LG UltraGear GX9 es compatible con una curvatura 800R y una relación de aspecto ultra ancha de 21:9, lo que ofrece imágenes inmersivas y una distancia de visualización ideal. A una distancia de 800 mm, su curvatura 800R crea un ángulo de visión de 90 grados tanto en el centro como en el borde, lo que te sumerge aún más en el juego.

P.

¿Es mejor 1440p o 4K para jugar?

R.

Ambas resoluciones tienen sus puntos fuertes. Para muchos jugadores, 1440p (QHD) es el punto ideal entre resolución y rendimiento, especialmente para el gaming competitivo donde la tasa de cuadros (frame rate) es lo más importante. Es más fácil alcanzar un FPS más alto sin sobrecargar tu GPU. Por otro lado, 4K se centra en el detalle y la inmersión—perfecto para aventuras de un solo jugador o para jugar en consolas de última generación. Los monitores para gaming LG UltraGear™ ofrecen opciones tanto QHD como 4K, así que, ya sea que priorices la velocidad o los efectos visuales impresionantes, hay una opción perfecta para tu configuración.

P.

¿Puedo conectar mi monitor a mi PC con un cable USB-C?

R.

Conectar tu monitor de gaming a través de USB-C es sencillo: solo tienes que enchufar un extremo del cable de tu monitor a un puerto USB-C de tu dispositivo, y listo. También puedes cargar tu portátil si tu PC está conectado a tu monitor con un puerto USB-C.

 

* Los modelos compatibles pueden variar.

P.

¿Qué es DisplayPort 2.1?

R.

DisplayPort 2.1, la última versión del estándar DisplayPort, ofrece velocidades de datos ultrarrápidas para un juego impecable con una alta tasa de refresco. Fue desarrollado por VESA (Video Electronics Standards Association) para proporcionar conectividad de pantalla de alto rendimiento para ordenadores y monitores.

 

Muchos de los últimos modelos de LG son compatibles con DisplayPort 2.1*, que duplica el ancho de banda de DP 1.4. Esto significa que obtienes resoluciones más altas, tasas de cuadros más fluidas y una latencia menor—perfecto para el gaming de ritmo rápido.

 

*Nota: Hemos recibido numerosos informes de usuarios de tarjetas gráficas NVIDIA de la serie 50 que experimentan que las pantallas se apagan cuando usan DisplayPort 2.1 con configuraciones de 10 o 12 bits. Si estás experimentando lo mismo, como solución temporal, puedes cambiar la entrada DisplayPort a 1.4 en el menú OSD de tu monitor o ajustar la configuración de color a 8 bits en el Panel de control de NVIDIA. Este problema ha sido reportado a NVIDIA para una solución más permanente.

P.

¿Qué es HDMI 2.1?

R.

Con la compatibilidad con HDMI 2.1, disfrutarás de funciones como la Tasa de Refresco Variable (Variable Refresh Rate, VRR), el Modo Automático de Baja Latencia (Auto Low Latency Mode, ALLM) y la compatibilidad con 4K hasta 120Hz. Ya sea que juegues en una consola o en un PC, estas mejoras te brindan la flexibilidad y el rendimiento para adaptarse a cualquier configuración.

RESUMEN

DIMENSIONES

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32G810SA-W.AEU

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0,1818 x 0,1818

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Relación Contraste (Min.)

    700:1

  • Bit de color

    10bit (8bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    80

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    No

  • KVM integrado

    No

  • HDMI

    Sí (x2)

  • Conexión en cadena

    No

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    Sí (x1)

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • LAN (RJ-45)

  • Salida de línea

    No

  • Entrada de micrófono

    No

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    No

  • Puerto USB descendente

    Sí (x2 /ver2.0)

  • Puerto USB ascendente

    Sí (via USB-C)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3840 x 2160 a 144 Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    65 W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Brillo automático

  • Ahorro inteligente de energía

  • Color Calibrado en Fábrica

    No

  • PIP

    No

  • PBP

    No

  • A prueba de parpadeos

  • NVIDIA G-Sync

    G-Sync Compatible

  • Calibración HW

    No

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Retículo

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • Super Resolución

    No

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Tecnología Nano IPS

    No

  • OverClocking

    No

  • Tecla definida por el usuario

    No

  • Auto Input Switch

    No

  • Iluminación LED RGB

    Hexagon Lighting

  • Cámara

    No

  • Micrófono

    No

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Altavoz

    7Wx 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    938 x 183 x 519

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    714,6 x 624,1 x 249,1

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    714,6 x 428,5 x 67,7

  • Peso en el envío [kg]

    14.6

  • Peso con soporte [kg]

    10.5

  • Peso sin soporte [kg]

    6.5

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    42.27W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    33 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,5 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Salida CC

    20V /9A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • Informe de calibración (papel)

  • Puerto de pantalla

  • HDMI

  • HDMI (Color/Longitud)

    Blanco / 1,5 m

  • Cable de alimentación

    Blanco / 1,5 m

  • USB-C

    Sí (x1)

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

    No

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

    No

  • LG UltraGear™ Studio

    No

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    No

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Qué opina la gente

Recomendado para ti

