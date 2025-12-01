About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Smart Monitor Swing, 32" , serie Teletrabajo, Full HD, IPS, Smart Monitor webOS 23, peana Swing portátil y flexible, Mando Magic Pointer Remote

LG Smart Monitor Swing, 32" , serie Teletrabajo, Full HD, IPS, Smart Monitor webOS 23, peana Swing portátil y flexible, Mando Magic Pointer Remote

LG Smart Monitor Swing, 32" , serie Teletrabajo, Full HD, IPS, Smart Monitor webOS 23, peana Swing portátil y flexible, Mando Magic Pointer Remote

32SR50FAW-W
front view with remote control
front view without remote control
-15 degree side view
+15 degree side view
perspective view
side view
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
front view with remote control
front view without remote control
-15 degree side view
+15 degree side view
perspective view
side view
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image
Life style image

Características principales

  • Tan flexible como tu forma de disfrutar o trabajar: ya sea viendo series, navegando por redes, jugando en un simulador de coches o trabajando desde el sofá, la pantalla se adapta a ti con su stand portátil y flexible con ruedas y 670° de puntos de vista(1).
  • Smart TV webOS 23 fácil, intuitivo y seguro(²): pantalla de 32” para ver contenido en 4K y formatos verticales en Netflix, Disney+, Spotify, YouTube o TikTok, sin necesidad de PC o consola. Además, incluye LG Channels con más de 300 canales gratuitos y Portal Gaming para jugar en la nube con Xbox, GeForce NOW y más(3)>/sup>.
  • Smart TV webOS 23 que evoluciona a mejor cada año renovándose gratis e incorporando las nuevas funciones de la IA: Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Pointer Remote con puntero inalámbrico incluido. Re-new Smart TV gratuito, valorado en 150€(4).
  • Trabaja con mayor comodidad y calidad visual desde cualquier ángulo: Disfruta de una imagen más nítida y colores uniformes gracias al panel IPS con 178º de ángulo de visión, y mejora la claridad de documentos, videollamadas o contenido multimedia con un contraste optimizado mediante HDR10.
  • Stand completamente versátil que se adapta a ti: Inclina, sube o gira el monitor en vertical según lo necesites. Su base estable con ruedas y su compartimento para cables hacen que moverlo y colocarlo sea cómodo y sencillo.
  • Tu soporte ideal, también para otros monitores: Usa el stand de LG con cualquier monitor compatible con anclaje VESA 100x100, entre 4 y 6,5 kg y hasta 34 pulgadas. Disfruta de la misma flexibilidad y estabilidad, incluso con modelos de otras marcas.​
Más

1. Los 670° hacen referencia al total de grados reales de movilidad física del soporte: 70° de inclinación + 150° de giro lateral (swivel) + 90° de rotación vertical (pivot) + 360° de giro de base con ruedas.

2. No incluye sintonizador TV. A la venta por separado.

3. Se necesita una suscripción a los distintos servicios de streaming independientes de LG y conexión a internet.

"4. Aplicable a los modelos con webOS 2023 en adelante. WebOS admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen característica sy funciones que dependan de harfware más reciente.El programa Re-New Smart TV proporciona renovacions del sistema operativo webOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no aplica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOS puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen , entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor."

LG Smart Monitor Swing&Go - Monitor Smart TV webOS, tan flexible como tú, con 670° de puntos de vista para entretenimiento en streaming y teletrabajo.

LG Smart Monitor Swing&Go - Monitor Smart TV webOS, tan flexible como tú, con 670° de puntos de vista para entretenimiento en streaming y teletrabajo.

Los únicos Smart TV¹ webOS que se mueven contigo

 Ya sea viendo una serie, contenido en redes, o jugando en un simulador de coches, la pantalla se adapta a ti gracias a su diseño portátil y stand flexible con ruedas.

Imagen de un smart monitor con peana flexible.

El único Smart TV² webOS 4k, tan flexible como tú, para disfrutar del mejor cine y contenidos con 670 de puntos de vista³

Eleva tu experiencia de uso gracias a la peana desmontable con bisagra flexible. Personaliza el ángulo de visión con sus ajustes de inclinación, giro, altura y modo vertical. La base cuadrada y robusta proporciona estabilidad, y su color hace que se integre fácilmente en cualquier espacio.8

El único Smart TV² webOS 4k, tan flexible como tú, para disfrutar del mejor cine y contenidos con 670 de puntos de vista³ Más información

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

6No incluye sintonizador de antena TV.

7Los 670° hacen referencia al total de grados reales de movilidad física del soporte: 70° de inclinación + 150° de giro lateral (swivel) + 90° de rotación vertical (pivot) + 360° de giro de base con ruedas.

8La peana está diseñada para soportar pesos entre 4 y 6,5 kg, el daño causado por exceder este límite no está cubierto por la garantía. El color blanco del monitor y el de la peana puede varias ligeramente en tonalidad debido a las diferencias de materias y acabados

*Dependiendo del monitor instalado, la característica de giro de pantalla automático puede no estar disponible.

Si combinas trabajo y entretenimiento, cambia la historia

LG Smart Monitor Swing&Go está diseñado para el trabajo y el entretenimiento. Mira tus series favoritas fácilmente desde múltiples plataformas de streaming3 y configura tu espacio de trabajo de manera rápida, con ordenador o sin él. Desde el escritorio, el sofá o cualquier rincón de casa, esta pantalla se ajusta a ti, ofreciéndote libertad total para trabajar como quieras.

LG Smart Monitor.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

*El mando a distancia de la imagen está incluido.

1No incluye sintonizador de antena TV.

2Los 670° hacen referencia al total de grados reales de movilidad física del soporte: 70° de inclinación + 150° de giro lateral (swivel) + 90° de rotación vertical (pivot) + 360° de giro de base con ruedas.

3Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).

Elige tu contenido favorito con webOS23

Elige tu contenido favorito con webOS23

Trabaja sin ordenador

Trabaja sin ordenador4

Comparte contenido desde tus dispositivos

Comparte contenido desde tus dispositivos5

Pantalla Full HD IPS

Pantalla Full HD IPS

Control de la pantalla con ThinQ

Controla tu pantalla con ThinQ

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

4Home Office solo es compatible en MS Windows 10/11 Pro o superior. Los servicios de Microsoft 365 y Google pueden requerir de una suscripción.

5Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).

Interfaz webOS 23

Contenidos personalizados

Pantalla de 32 pulgadas para disfrutar cómodamente de contenidos en streaming y formatos verticales en plataformas como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, TikTok o incluso juegos en la nube con Xbox Cloud Gaming9,10,11.

Interfaz webOS 23.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

*El mando a distancia de la imagen está incluido en el paquete.

9Los servicios de streaming y aplicaciones pueden variar según el país.

10Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).

11Proporciona una gran cantidad de aplicaciones y servicios personalizados, como música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.

Nueva interfaz de usuario

Fácil e intuitivo

Gracias a webOS23 podrás gestionar tanto tus aplicaciones como las más recientes, además de comprobar notificaciones fácilmente.

Trabaja como te resulte más cómodo

Completa tu oficina en casa

La pantalla que se adapta a cualquier tarea y entorno. Gracias a webOS, puedes gestionar tareas de home office sin necesidad de un PC y disfrutar de un amplio contenido, incluidas videoconferencias12,13. Además, su peana flexible potencia la productividad, haciendo de él una herramienta versátil para tu día a día.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

12Home Office solo es compatible en MS Windows 10/11 Pro o superior. Los servicios de Microsoft 365 y Google pueden requerir de una suscripción. Servicios adicionales pueden requerir pagos por suscripción, no incluidos (compra por separado).

13Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.

Gaming

Prepárate para jugar en modo simulador

Sin necesidad de consola, juega con tu LG Smart Monitor Swing&Go. Accede directamente a juegos a través de plataformas de Cloud Gaming como Xbox Cloud, GeForce NOW, Utomik, Boosteroid, Luna o Blacknut, y conéctate sin complicaciones a apps de streaming para contenido gaming. Además, disfruta de un menú exclusivo para gaming con acceso rápido a todas tus funciones favoritas.14,15

Música

Adaptado a tus gustos

Disfruta de tu música preferida con los altavoces estéreo de 5W. Busca canciones, accede a tu historial y encuentra recomendaciones basadas en tus gustos de manera fácil.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real. *El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).

16La disponibilidad del Gaming Portal puede variar por región. En regiones sin soporte, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.

*La peana está diseñada para soportar pesos entre 4 y 6,5 kg, el daño causado por exceder este límite no está cubierto por la garantía. El color blanco del monitor y el de la peana puede varias ligeramente en tonalidad debido a las diferencias de materias y acabados

Música

Adaptado a tus gustos

Disfruta de tu música preferida con los altavoces estéreo de 5W. Busca canciones, accede a tu historial y encuentra recomendaciones basadas en tus gustos de manera fácil.

Deportes

Apoya a tus deportes favoritos

Sigue las noticias de tus equipos o deportes favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.

AI concierge

Todos tus contenidos en un solo lugar

AI Concierge es un recomendador inteligente que te sugiere contenidos personalizados en base a tu historial de búsqueda y programas favoritos16.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

14Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).

15Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.

16Las palabras clave recomendadas pueden variar en función de la app foreground y el huso horario. Las palabras clave del servicio "Para ti" solo se proporcionan en países que tienen Procesamiento del Lenguaje Natural en su idioma oficial.

Panel ThinQ

Ecosistema abierto e inteligente con ThinQ

Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ. Comprueba y controla fácilmente el estado de tus electrodomésticos en una sola pantalla17,18,19

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

*El mando a distancia de la imagen está incluido en el paquete.

17Los servicios ofrecidos pueden variar en función del país.

18Cómo conectar ThinQ Home Dashboard: Paso 1: Instala la aplicación LG ThinQ en tu teléfono y registra tus dispositivos. Paso 2: conecta los dispositivos registrados en la aplicación LG ThinQ en ThinQ Home Dashboard.

19El monitorpuede mostrarse como "TV" al añadir un dispositivo en la aplicación ThinQ. Si ocurre, puedes cambiar el nombre del producto (Ajustes de dispositivos -> Cambiar nombre).

Usa tu teléfono como un mando a distancia

Con la aplicación ThinQ, puedes usar las funciones principales del mando a distancia, como encender o apagar, cambiar canales o buscar contenidos20,21.

Con la aplicación ThinQ, puedes usar las funciones principales del mando a distancia, como encender o apagar, cambiar canales o buscar contenidos.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

*Las imágenes mostradas pueden diferir a las de la aplicación real. Los servicios pueden variar en función de la región/país o la versión de la aplicación.

20Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.

21Puedes cambiar el idioma y los ajustes regionales de 22 idiomas para 146 países: Inglés / Coreano / Español / Francés / Alemán / Italiano / Portugués / Ruso / Polaco / Turco / Japonés / Árabe (Arabia Saudita/EAU) / Vietnamita / Tailandés / Sueco / Taiwanés / Indonesio / Danés / Neerlandés / Noruego / Griego / Hebreo (por ejemplo EEUU/Inglés)

AirPlay 222 + Screen Share + Bluetooth

Comparte contenido desde tus dispositivos

Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay223 (para dispositivos Apple), Screen Share24 (para dispositivos Android) o Bluetooth25.

22Apple y marcas y logos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones disponibles pueden variar en función de países y regiones.

23Este monitor es compatible con AirPlay2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior.

24ScreenShare: Disponible en Android o en Windows 8.1 o posterior.

25Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.

Pantalla Full HD IPS

Colores brillantes y exactos

Monitor Full HD (1080P) con tecnología IPS y HDR10 que permite colores constantes a 178º de ángulo de visión, más vivos, con mejor contraste y muestra por encima del 99% del espectro de color sRGB.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Diseño estiloso que ahorra espacio

Elegante y minimalista

Optimiza tu espacio sin comprometer tu estilo

Su diseño ultra fino y prácticamente sin bordes, combinado con su peana flexible, se integra en tu oficina u hogar, ocupando un espacio mínimo. Disfruta de una experiencia de visualización ideal gracias a sus ajustes en inclinación, giro, altura y modo vertical.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

Conectividad

Más conexiones, mejor experiencia visual

El monitor cuenta con dos puertos USB y dos puertos HDMI26 compatibles con múltiples dispositivos.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

26l cable HDMI está incluido en el paquete.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    1920 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99%

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable / Móvil

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32SR50FAW-W.EEU

  • Año

    2024

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Reducción de halo de luz

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Paso de píxeles [mm]

    0.363 x 0.363

  • Profundidad de color (número de colores)

    16,7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (típ.)

    1200:1

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99%

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95%

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    200

  • Relación Contraste (Min.)

    700:1

  • Bit de color

    8bit (6bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    80

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • Puerto USB descendente

    Sí (USB-A,x2)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Brillo automático

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable / Móvil

  • Diseño sin bordes

    Diseño normal

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

SONIDO

  • Altavoz

    5 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    950 x 600 x 420

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    731,8 x 1.305,4 x 438

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    731,8 x 440,5 x 45,0

  • Peso en el envío [kg]

    33

  • Peso con soporte [kg]

    20.5

  • Peso sin soporte [kg]

    5.4

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    26 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5W

  • Consumo de energía (típ.)

    28,2W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,5W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    19V, 2.53A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

  • HDMI (Color/Longitud)

    Blanco / 1.5m

  • Otros (accesorio)

    Tornillo de usuario 3EA

  • Cable de alimentación

  • Mando a distancia

    Sí(Slim Remote & Magic Remote)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO