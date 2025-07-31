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Setup Monitor Smart LG 4K WebOS 32" + LG FHD 24"
Setup Monitor Smart LG 4K WebOS 32" + LG FHD 24"
32U85-24U41.SET
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Características principales
- Disfruta de contenidos en streaming 4K como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos... además de contenidos verticales como YouTube Shorts, TikTok y Reels. Smart TV webOS24, fácil, intuitivo y seguro.⁽¹⁾
- Accede a tu PC en la nube por WiFi yy trabaja con los múltiples servicios de Home Office como Microsoft 365, Google Calendar o videollamadas, gracias a su compatibilidad con Home Office y su cámara externa POGO incluida⁽²⁾.
- Controla todos tus contenidos a través de tus periféricos y/o el mando a distancia incluido. Magic Remote opcional⁽³⁾.
- El panel IPS de LG ofrece colores más naturales y auténticos, permitiendo distinguir colores constantes a 178º de ángulo de visión, sin pérdida de brillo ni distorsión.
- Cuenta con Black Stabilizer para diferenciar mejor los tonos oscuros, HDR10 para una experiencia más realista y llena de contraste, y una amplia gama cromática que cubre más del 99% del espectro sRGB
- Super Resolution+ optimiza cada imagen con procesamiento digital inteligente, ampliando contenidos sin perder nitidez y ofreciendo mayor claridad incluso en contenidos de baja resolución.
Productos en este Combo: 2
Excelencia galardonada
*Los premios de Innovación CES están basados en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no ha verificado la precisión de ninguna de las propuestas o de ninguna de las afirmaciones realizadas y no han probado el producto al que se le ha otorgado el premio.
Entretenimiento y Teletrabajo en 1 único monitor
Gracias a webOS24, disfruta de tus series favoritas fácilmente desde múltiples plataformas de streaming y configura tu espacio de trabajo de manera rápida y sencilla, con o sin PC, todo con calidad 4K.(1)
Pantalla UHD 4K IPS de 32 pulgadas
Colores brillantes y precisos
La pantalla UHD 4K (3840x2160) IPS con HDR10 y DCI-P3 95% proporciona una visualización de colores precisa y un alto ratio de contraste para una experiencia visual inmersiva, tanto para tu entretenimiento como para trabajar.(2)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(2)Brillo: 400nits (Típ.), Gama de Color: DCI-P3 95% (Típ.)
webOS
Tu portal de contenidos personalizados
Disfruta de contenidos en streaming 4K como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos… además de contenidos verticales como YouTube shorts, TikTok y Reels. Obtén recomendaciones personalizadas, utiliza apps como Deportes, Gaming y LG Fitness, y controla el monitor con el mando a distancia. Su elegante diseño prácticamente sin bordes en tres lados y sus altavoces estéreo favorecen una experiencia de visualización inmersiva.(3)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(3)Los servicios de streaming y aplicaciones incluidas pueden diferir por país.
*Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.
*Se ofrece una serie de aplicaciones y servicios personalizados, los cuales incluyen música, deportes, home office y cloud gaming para cada cuenta registrada.
webOS
Completa tu Home Office
WebOS te permite acceder de manera remota a tu PC y Cloud PC a través de escritorio remoto. Esta característica te permite usar varias funcionalidades de Home Office, incluidas video conferencia y aplicaciones cloud, todo sin un PC.(3,4)
Gaming
Entra de lleno en el juego
Sin necesidad de consola, juega con tu LG Smart Monitor. Accede directamente a juegos a través de cloud y conéctate sin complicaciones a aplicaciones de streaming para contenido gaming.(5)
Deportes
Apoya a tus deportes favoritos
Sigue las noticias de tus equipos o deportes favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).
(3)Los servicios incluidos pueden diferir por país.
Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.
(5)La disponibilidad del Gaming Portal puede variar por región. En regiones sin soporte, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.
Control de brillo
Colores nítidos bajo cualquier luz
El control de brillo detecta fuentes de luz en tu entorno y automáticamente ajusta el brillo de la pantalla para conseguir imágenes nítidas, independientemente de si es de día o de noche.
La imagen de la izquierda muestra la estancia de día con la característica de ajuste de brillo en la pantalla, y a la derecha es de noche con la misma característica mostrada.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Dynamic Tone Mapping
Siente realismo auténtico en cada detalle
Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping, el cual ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.(6)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(6)Disponible solo con señal de vídeo HDR.
Elegante y minimalista
Optimiza tu espacio sin comprometer tu estilo
Su diseño ultra fino y prácticamente sin bordes, combinado con su delgada peana, se integra en tu oficina u hogar, ocupando un espacio mínimo. Disfruta de una experiencia de visualización ideal gracias a sus ajustes en inclinación y altura.
Diseño elegante que ahorra espacio.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).
(3)Los servicios incluidos pueden diferir por país.
*Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.
(4)Escritorio remoto de PC solo está disponible en equipos con Windows 10 Pro o sistemas operativos posteriores.
*La característica de escritorio remoto de PC solo está disponible en Windows 10 Pro o versiones posteriores, y es compatible con portátiles de terceros que admitan la conexión remota de ordenadores, incluido gram.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
USB-C
Fácil control y conectividad
El puerto USB-C permite la conexión a la pantalla y la transferencia de datos a dispositivos conectados y carga hasta 90W, todo a través de un único cable.(7)
Un portátil está conectado al LG Smart Monitor a través de USB-C. Se está cargando a través del USB-C a la vez que transmite contenido a la misma pantalla.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(7)Solo el puerto USB-C superior admite suministro de energía y DisplayPort Alternate Mode.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(8)Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de videollamada relacionados. Los servicios independientes pueden requerir el pago de una suscripción, no incluidos (compra por separado).
Tapa de privacidad
Privacidad en un instante
Con la tapa de privacidad, cubrirás instantáneamente el objetivo de la cámara con un solo toque, ayudándote a proteger tu intimidad cuando quieras.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(9)Para usar las características de "ThinQ", es necesario instalar la aplicación "LG ThinQ" de la Google Play Store o de la tienda de aplicaciones Apple en tu smartphone a través de conexión Wi-Fi. En la sección de ayuda de la aplicación encontrarás instrucciones de uso detalladas.
*Se requiere conexión inalámbrica a internet para registrar productos en la aplicación LG ThinQ.
*Las funcionalidades reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar dependiendo del producto y el modelo.
*Este producto está registrado como una TV en la aplicación ThinQ. Es posible cambiar el nombre registrado del dispositivo en la aplicación ThinQ.
*En la aplicación LG ThinQ, es posible modificar el volumen, usar puntero y modificar funciones de energía.
Control por voz con Magic Remote
Con la aplicación ThinQ(10), puedes controlar el monitor de manera remota usando comandos de voz con Alexa(11), por lo que el monitor es más que solo una pantalla. Se convierte en tu hub de entretenimiento y productividad.
Estas funciones requieren del Magic Remote.(12)
Una mujer está subiendo el volumen al LG Smart Monitor utilizando el Magic Remote.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes mostradas en la pantalla pueden diferir de las de la aplicación real.
(10)Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Los servicios pueden variar dependiendo de la región, país o versiones de la aplicación.
*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe / vietnamita / hindi / sueco / chino (Taiwán) / indonesio / holandés / neerlandés / noruego / griego / hebreo.
*El mando a distancia está incluido en el paquete.
(11)La funcionalidad de Alexa está disponible. Por favor, revise las especificaciones del producto para más detalles.
(12)El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país. Solo compatible con el modelo del mando MR23.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Comparte contenido desde tus dispositivos
Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo smart al monitor con AirPlay2 (para dispositivos Apple) o Screen Share (dispositivos Android). Conéctate de manera instantánea y disfruta de una experiencia de visualización y sonido sin interrupciones en la pantalla grande.(13)
*Apple y marcas y logos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones disponibles pueden variar en función de países y regiones.
(13)Este monitor es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10,14,5 o posterior.
*ScreenShare: disponible en Android o Windows 8.1 o posterior.
*Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.
*Google Cast estará disponible en una actualización futura.
Múltiples puertos
Potencia, conexión y simplicidad para maximizar tu experiencia
El LG Smart Monitor ofrece 2 puertos HDMI, 2 puertos USB y puertos USB-C compatibles con múltiples dispositivos para una visualización fluida. Su configuración permite maximizar el espacio disponible en el escritorio.(7)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(7)Solo el puerto USB superior dmite suministro de energía y DisplayPort Alternate Mode.
Guía paso a paso
Configura tu nuevo monitor LG: rápido y sencillo
Sigue nuestra guía de vídeo simple, paso a paso, para instalar tu nuevo monitor LG de forma rápida y correcta. Comienza hoy mismo.
*Imágenes basadas en un modelo 3D representativo con fines ilustrativos. Los pasos de configuración, componentes o formas pueden variar según el modelo. Las secciones de ensamblaje comunes pueden usarse como referencia; consulte el manual de su producto para obtener instrucciones específicas del modelo.
- Monitor Smart LG, 32", webOS 24, IPS, 4K UHD (3840x2160)
- Monitor LG 24", IPS, FHD, 120 Hz
Características Principales
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 95%
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
400
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32U850SA-W.AEU
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de la superficie
Anti-glare, AG25%, Hard Coating (3H)
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0,18159 x 0,18159
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
400
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 95%
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 90%
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (mín.) [cd/m²]
320
Relación Contraste (Min.)
700:1
Bit de color
10bit (8bit+FRC)
Tamaño [cm]
80
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
USB-C
Sí (x3)
Puerto USB descendente
Sí (USB-C,x2)
Puerto USB ascendente
Sí (USB-C,x1)
USB-C (Transmisión de datos)
Sí
USB-C (Resolución máx. en Hz)
3840 x 2160 a 60 Hz
USB-C (Transmisión de energía)
90 W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Brillo automático
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
Modo Lector
Sí
Cámara
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
SONIDO
Altavoz
5 W x 2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
944 x 545 x 141
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
714 x 608.2 x 217
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
714 x 420.2 x 23.5
Peso en el envío [kg]
10.8kg
Peso con soporte [kg]
7.7
Peso sin soporte [kg]
5.5kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
TBD
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
TBD
Consumo de energía (CC apagada)
TBD
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Salida CC
210,6 W (19,5 V / 10,8 A)
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí
HDMI (Color/Longitud)
Blanco / 1,5 m
Otros (accesorio)
Tornillo de usuario 3EA
Cable de alimentación
Blanco / 1,5 m
APLICACIÓN SW
Qubyx
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
Sí
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
extensión:pdf
extensión:pdf
extensión:pdf
extensión:pdf
extensión:pdf
Características Principales
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
23.8
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
120
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
24U411A-B.AEU
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
23.8
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
1920 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0.2745(H) × 0.2745(V) mm
Profundidad de color (número de colores)
16,7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
1500:1
Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
120
Brillo (mín.) [cd/m²]
220
Relación Contraste (Min.)
1050:1
Bit de color
8bit (6bit+FRC)
Tamaño [cm]
60
CONECTIVIDAD
D-Sub
Sí (x1)
HDMI
Sí (x1)
D-Sub (Resolución máx. en Hz)
75Hz
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Debilidad de Color
Sí
PBP
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Otros (Características)
Customizado, FPS, RTS, Vívido, Lectura, Efecto HDR, Cine, Asistente de Color
Modo Lector
Sí
VRR
Sí
Super Resolución
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal)
Diseño sin bordes
4 lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
605 x 385 x 145
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
539.2 x 417.6 x 220
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
539.2 x 317.1 x 37.5
Peso en el envío [kg]
4.4
Peso con soporte [kg]
3.2
Peso sin soporte [kg]
2.3
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
16 W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
13 W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
19V 1.3A (24W)
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí
HDMI (Color/Longitud)
Negro / 1,5 m
Otros (accesorio)
Tornillo de la base (x2) / Tornillo de la peana (x2)
Cable de alimentación
Negro / 1,5 m
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
extensión:pdf
extensión:pdf
extensión:pdf
extensión:pdf
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