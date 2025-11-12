We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Conjunto de horno y microondas Black Glass Edition
Características principales
- LG Instaview Oven. "Toc Toc". Despierta el sabor más puro. Sólo tienes que hacer "toc toc" en la puerta para ver cómo evoluciona lo que tienes en el horno. Sin interruptores ni mandos. Sólo con golpear el cristal que siempre se mantiene frio.
- LG Blue Easy Clean. Di adiós a la mezcla de sabores y olores con esta nueva y revolucionaria forma de limpieza. En sólo 10 minutos gracias al vapor y a su exclusivo recubrimiento interior con más de un 40% de material hidrófugo podrás limpiar el horno después de cada cocinado. Sin químicos añadidos. Ahorra un 97% de electricidad versus la pirolisis.
- LG Expertos en Vapor, 6formas distintas de cocinado al vapor: Vapor 100%; Convención + Vapor; Cocción + Vapor; Grill + Vapor; Al vacio (Sous-vide) con Vapor; Recalentar con Vapor.
- Menús automáticos
- Interior de acero inoxidable
- Descongelación automática
¿Listo para que te lo pongan fácil?
Golpea dos veces, mira dentro
Comprueba como progresa lo que tienes en el horno sin necesidad de abrir la puerta con InstaView™.
¿Desorden en la cocina? No es problema
En tan solo 10 minutos, EasyClean™ limpia el horno y lo deja listo para el próximo uso.
Lleva tu cocina más allá
Comprueba como va lo que estás cocinando desde cualquier lugar con la aplicación LG ThinQ™.
Horno con clasificación A ++
Cocinar con un horno A++ de alta eficiencia ayuda a reducir la factura de la luz
Conoce a tu nuevo ayudante de cocina
Tu horno siempre limpio con EasyClean™
Echa 510ml de agua en una botella con pulverizador y rocia unos 60ml en las paredes y los rincones
Imagen de un dedo pulsando el botón Easy Clean
Luego vierte el resto del agua en el fondo del horno
Imagen del vapor saliendo del interior del horno
Si queda algún residuo, elimínalo con un paño
Imagen de un paño limpiando el interior del horno
Conoce a tu nuevo ayudante de cocina
Escanea un código de barras de alimentos congelados HMR con Scan to Cook de ThinQ y disfruta de comidas deliciosas. La aplicación te recomienda el modo, la temperatura y el tiempo de cocción para que no tengas que configurar nada.
Imagen de una mujer escaneando el código de barras de una caja con su Smartphone
*Se están añadiendo marcas HMR afiliadas y seguirán ampliándose.
Imagen de una mujer mirando una receta en su teléfono
Lleva el sabor a un nuevo nivel
Imagen de pechugas de pollo al vapor, alitas de pollo fritas con aire, galletas y filete al vacío sobre la mesa. Los iconos que representan las funciones de convección ProBake, aire sous vide, freidora de aire y convección ProBake se incluyen a continuación
LG ProBake Convection® proporciona un calentamiento preciso y uniforme en cada rejilla. Equipado con una resistencia en la parte trasera del horno, permite asar y hornear a la perfección.
Air Sous Vide cocina a baja temperatura y utiliza el flujo de aire para obtener la máxima jugosidad. A diferencia del método sous vide estándar, no necesita hacer circular agua y,
Imagen de carne envasada al vacío cocinada en modo air sous vide.
Comida crujiente sin necesidad de usar aceite con al función Freidora de Aire
Esta es una imagen del alita de pollo frita con air fryer
Mantén el valor nutricional de los alimentos cociendo al vapor su comida y manteniendo el sabor.
Pizza que parecerá recién preparada con el modo pizza. Se recomienda cocinar a 180 °C, aunque el tiempo de cocción variará en función del tipo y el grosor de la masa y los ingredientes.
Imagen de una pizza horneada en un horno.
*La máquina de vacío requerida para cocinar con Air Sous Vide no se vende por separado
Diseño innovador
Guía de instalación del horno
Haz clic para obtener más información sobre cómo instalar el horno de encastre, incluye guía de medidas y otros criterios a tener en cuenta.
Esta imagen muestra las dimensiones del horno.
Esta imagen muestra el margen requerido para la instalación del horno.
Para evitar que el horno se deslice fuera de lugar cuando se abre, asegúrate de atornillar el horno a una superficie plana durante la instalación.
Esta imagen muestra las piezas que necesitan ajustarse al instalar el horno.
Piezas y accesorios
Esta es una imagen de cajas en la mesa de la cocina.
Detalles de las piezas que recibirás para realizar la instalación
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
