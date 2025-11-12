Outlet Conjunto de horno y microondas Black Glass Edition

Características principales

LG Instaview Oven. "Toc Toc". Despierta el sabor más puro. Sólo tienes que hacer "toc toc" en la puerta para ver cómo evoluciona lo que tienes en el horno. Sin interruptores ni mandos. Sólo con golpear el cristal que siempre se mantiene frio.

LG Blue Easy Clean. Di adiós a la mezcla de sabores y olores con esta nueva y revolucionaria forma de limpieza. En sólo 10 minutos gracias al vapor y a su exclusivo recubrimiento interior con más de un 40% de material hidrófugo podrás limpiar el horno después de cada cocinado. Sin químicos añadidos. Ahorra un 97% de electricidad versus la pirolisis.

LG Expertos en Vapor, 6formas distintas de cocinado al vapor: Vapor 100%; Convención + Vapor; Cocción + Vapor; Grill + Vapor; Al vacio (Sous-vide) con Vapor; Recalentar con Vapor.

Menús automáticos

Interior de acero inoxidable