Outlet Conjunto de horno y microondas Black Glass Edition

Outlet Conjunto de horno y microondas Black Glass Edition

WSMG7625MF.OUTLET
Características principales

  • LG Instaview Oven. "Toc Toc". Despierta el sabor más puro. Sólo tienes que hacer "toc toc" en la puerta para ver cómo evoluciona lo que tienes en el horno. Sin interruptores ni mandos. Sólo con golpear el cristal que siempre se mantiene frio.
  • LG Blue Easy Clean. Di adiós a la mezcla de sabores y olores con esta nueva y revolucionaria forma de limpieza. En sólo 10 minutos gracias al vapor y a su exclusivo recubrimiento interior con más de un 40% de material hidrófugo podrás limpiar el horno después de cada cocinado. Sin químicos añadidos. Ahorra un 97% de electricidad versus la pirolisis.
  • LG Expertos en Vapor, 6formas distintas de cocinado al vapor: Vapor 100%; Convención + Vapor; Cocción + Vapor; Grill + Vapor; Al vacio (Sous-vide) con Vapor; Recalentar con Vapor.
  • Menús automáticos
  • Interior de acero inoxidable
  • Descongelación automática
Más
Imagen logo premio iF Design 2023

iF Design

Premio iF Design 2023

LG Horno de vapor integrable

Imagen logo premio iF Design 2023

Red Dot Design

Ganador reddot 2023

LG Horno de vapor integrable

¿Listo para que te lo pongan fácil?

HA-Built-in-Oven-Best1-WSED7667M-MatteBKGlass-02-1-Key-Benefit-Summary-mobile.jpg

Golpea dos veces, mira dentro

Comprueba como progresa lo que tienes en el horno sin necesidad de abrir la puerta con InstaView™.

HA-Built-in-Oven-Best1-WSED7667M-MatteBKGlass-02-1-Key-Benefit-Summary-mobile.jpg

¿Desorden en la cocina? No es problema

En tan solo 10 minutos, EasyClean™ limpia el horno y lo deja listo para el próximo uso.

HA-Built-in-Oven-Best1-WSED7667M-MatteBKGlass-02-1-Key-Benefit-Summary-mobile.jpg

Lleva tu cocina más allá

Comprueba como va lo que estás cocinando desde cualquier lugar con la aplicación LG ThinQ™.

HA-Built-in-Oven-Best1-WSED7667M-MatteBKGlass-02-1-Key-Benefit-Summary-mobile.jpg

Horno con clasificación A ++

Cocinar con un horno A++ de alta eficiencia ayuda a reducir la factura de la luz

Cocina inteligente

Conoce a tu nuevo ayudante de cocina

Desde funciones sencillas como precalentar el horno, ajustar el temporizador y controlar el progreso hasta funciones más complejas como diagnosticar y resolver cualquier problema en función de los patrones de uso: LG ThinQ™ te permite hacerlo todo desde tu teléfono.
Fácil limpieza

Tu horno siempre limpio con EasyClean™

EasyClean™ mantiene el interior del horno como nuevo. Sin productos químicos ni gases.

PASO 1

Echa 510ml de agua en una botella con pulverizador y rocia unos 60ml en las paredes y los rincones

Imagen de un dedo pulsando el botón Easy Clean

PASO 2

Luego vierte el resto del agua en el fondo del horno

Imagen del vapor saliendo del interior del horno

PASO 3

Si queda algún residuo, elimínalo con un paño

Imagen de un paño limpiando el interior del horno

Cocina inteligente

Conoce a tu nuevo ayudante de cocina

Desde funciones sencillas como precalentar el horno, ajustar el temporizador y controlar el progreso hasta funciones más complejas como diagnosticar y resolver cualquier problema en función de los patrones de uso: LG ThinQ™ te permite hacerlo todo desde tu teléfono.

Tu próximo menú a solo un paso

Escanea un código de barras de alimentos congelados HMR con Scan to Cook de ThinQ y disfruta de comidas deliciosas. La aplicación te recomienda el modo, la temperatura y el tiempo de cocción para que no tengas que configurar nada.

Imagen de una mujer escaneando el código de barras de una caja con su Smartphone

*Se están añadiendo marcas HMR afiliadas y seguirán ampliándose.

Immagine di una donna che scansiona un codice a barre di un surgelato con il suo smartphone.

Tu plato favorito a través de "Mi receta"
Crea y guarda tus recetas favoritas utilizando My Recipe en la app ThinQ. Las recetas con hasta tres pasos se pueden guardar y cocinar sin esfuerzo enviándolas directamente al horno

Imagen de una mujer mirando una receta en su teléfono

Cocina como un chef profesional

Lleva el sabor a un nuevo nivel

El sabor más puro gracias a las diferentes funciones de cocinado

Imagen de pechugas de pollo al vapor, alitas de pollo fritas con aire, galletas y filete al vacío sobre la mesa. Los iconos que representan las funciones de convección ProBake, aire sous vide, freidora de aire y convección ProBake se incluyen a continuación

Convección ProBake

LG ProBake Convection® proporciona un calentamiento preciso y uniforme en cada rejilla. Equipado con una resistencia en la parte trasera del horno, permite asar y hornear a la perfección.

 

Imagen de galletas horneándose
Air Sous Vide (cocina al vacío)

Air Sous Vide cocina a baja temperatura y utiliza el flujo de aire para obtener la máxima jugosidad. A diferencia del método sous vide estándar, no necesita hacer circular agua y,

Imagen de carne envasada al vacío cocinada en modo air sous vide.

Freidora de aire

Comida crujiente sin necesidad de usar aceite con al función Freidora de Aire

Esta es una imagen del alita de pollo frita con air fryer

Función ProBake Steam

Mantén el valor nutricional de los alimentos cociendo al vapor su comida y manteniendo el sabor.

Modo pizza

Pizza que parecerá recién preparada con el modo pizza. Se recomienda cocinar a 180 °C, aunque el tiempo de cocción variará en función del tipo y el grosor de la masa y los ingredientes.

 

Imagen de una pizza horneada en un horno.

*La máquina de vacío requerida para cocinar con Air Sous Vide no se vende por separado

Una imagen que muestra el horno y la calificación energética A+.

La calificación energética A + garantiza una alta eficiencia energética

Diseño innovador

Imagen de cocina con horno incorporado LG, campana y encimera de gas instalada.

Estilo y armonía

Primer plano del horno con acabado negro mate.

Acabado Negro Mate

Imagen que muestra el amplio interior del horno.

Cuanto más espacio, mejor

Guía de instalación del horno 

Haz clic para obtener más información sobre cómo instalar el horno de encastre, incluye guía de medidas y otros criterios a tener en cuenta.

 

1. Medidas del área de instalación

Esta imagen muestra las dimensiones del horno.

2. Precauciones al instalar
Se necesita un orificio de ventilación de 50 mm entre la pared trasera y la base del espacio en el que se va a instalar, así como un orificio de ventilación de 5 mm a ambos lados del horno

Esta imagen muestra el margen requerido para la instalación del horno.

Para evitar que el horno se deslice fuera de lugar cuando se abre, asegúrate de atornillar el horno a una superficie plana durante la instalación.

Esta imagen muestra las piezas que necesitan ajustarse al instalar el horno.

Piezas y accesorios

Esta es una imagen de cajas en la mesa de la cocina.

Detalles de las piezas que recibirás para realizar la instalación

Descarga el manual para obtener instrucciones sobre el uso y la configuración del producto.

Descargar

