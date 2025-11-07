Outlet Frigorífico Combi | LG DoorCooling+, 2,03m, capacidad de 375l, Serie 200 Clasificación E, Inox antihuellas

1)LG ThinQ™

-Para utilizar las funciones ThinQ, es necesario instalar la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones compatibles con Android 9.0 o superior e iOS 16.0 o superior. Se requiere una conexión de datos Wi-Fi en el teléfono y en el hogar, así como el registro del producto en LG ThinQ™.

-Las funciones de LG ThinQ™ pueden variar en función del producto y el país.

2)Modo de ahorro con IA

-El modo de ahorro con IA se puede ajustar en dos etapas (hasta un 1 % para la etapa 1 y hasta un 5 % para la etapa 2), y la tasa de ahorro varía en función de la clasificación energética y las especificaciones del producto.

-La tasa de ahorro con IA para cada etapa puede variar en función de las condiciones de uso reales.

-Los detalles específicos de la prueba para la tasa de ahorro son los siguientes:

1. Modelo de prueba: GBBW322CEV

2. Condiciones de prueba: Congelador a -18 °C, frigorífico a 3 °C, sin carga

3. Condiciones de instalación: Temperatura ambiente de 25 °C, humedad del 55 %

4. Método de prueba: 8 horas de apertura, 16 horas sin apertura. Tiempo total de apertura durante las horas de apertura: frigorífico 28 veces, congelador 6 veces. Los resultados energéticos de cada etapa del modo de ahorro AI durante 3 días se convierten en consumo energético de 24 horas y se comparan.

5. Cuando se utiliza el modo de ahorro AI, el ciclo de descongelación y la velocidad del compresor pueden ajustarse en función del entorno. La aplicación de la etapa 2 puede provocar un aumento de la temperatura interna del congelador y el frigorífico. Los resultados de la prueba han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando sus pruebas especificadas.

6. Los resultados de las pruebas han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando su método de prueba específico, pero pueden variar en función del entorno de uso real.

7. El modo de ahorro AI solo es compatible con la aplicación LG ThinQ, y LG ThinQ puede tener algunas limitaciones en cuanto a los entornos compatibles y los métodos de uso.