About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Outlet Frigorífico Combi | LG DoorCooling+, 2,03m, capacidad de 375l, Serie 200 Clasificación C, Inox antihuellas

Outlet Frigorífico Combi | LG DoorCooling+, 2,03m, capacidad de 375l, Serie 200 Clasificación C, Inox antihuellas

GBBSJ2CCPY.OUTLET
front view
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
front view
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image
Lifestyle Image

Características principales

  • Garantía de por vida en el compresor(*)
  • Máxima eficiencia energética: Ahorra hasta un 32% de energía y ahorra hasta 883€ en tu factura de la luz*
  • Ahorro energético con AI inverter:AI naliza el patrón de uso para conseguir una mayor frescura mientras ahorras energía con LG ThinQ™
  • Door Cooling+™: Únicos con cascada aire frío en puerta. Enfría 15,1% más rápido y uniforme
  • Digital FreshConverter+: Cajón multitemperatura (-3ºC, 0º y 2ºC) especial cervezas. Con selector digital para temperatura precisa
  • Linear Cooling: Mantiene la temperatura estable (+/- 0.5ºC) para frescura más duradera
Más
El congelador inferior LG negro mate está empotrado en armarios grises, junto a una encimera de mármol con placa de inducción y una gran ventana a la derecha.

Nuevos Frigoríficos Combi LG

Congelador inferior LG instalado a ras dentro de armarios altos grises, con flechas azules que apuntan hacia la parte superior, lateral y frontal del frigorífico.

Garantía de por vida en el compresor*

Un smartphone muestra la aplicación LG ThinQ delante de un frigorífico LG con congelador inferior negro, con un icono azul claro brillante de IA junto al frigorífico.

Ahorro energético con IA

Vista interior de un congelador inferior LG con estantes llenos de frutas, verduras, bebidas y aperitivos, mientras que las líneas azules de flujo de aire soplan desde el lado izquierdo del frigorífico.

Máxima frescura

Congelador inferior LG completamente abierto con el compartimento superior del frigorífico visible, mostrando los alimentos cuidadosamente almacenados en cajones. Las superposiciones azules y las flechas resaltan el espacioso interior.

Almacenamiento más flexible

*Válido para compras entre el 01/11/2024 y 31/12/2025. La garantía de por vida del compresor del frigorífico ofrece una cobertura de 30 años sobre la pieza: 3 años de garantía legal y 27 de garantía comercial. Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza (gastos adicionales a cargo del cliente). La cobertura ofrecida supera la vida útil media del producto (12 años, según un estudio independiente). Modelos excluidos e información adicional en https://labuenavidalg.es/garantia-electrodomesticos.

Vista frontal de un congelador inferior LG negro mate, colocado en una habitación luminosa con persianas verticales. A continuación se muestran la garantía de 10 años del compresor y los iconos de eficiencia energética A.

Vista frontal de un congelador inferior LG negro mate, colocado en una habitación luminosa con persianas verticales. A continuación se muestran la garantía de 10 años del compresor y los iconos de eficiencia energética A.

El producto más duradero es el más sostenible

Garantía de por vida en el compresor

El compresor Smart Inverter Compressor™ ajusta la velocidad del motor para enfriar de manera eficiente mientras reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento duradero ahora con garantía de por vida

*Válido para compras entre el 01/11/2024 y 31/12/2025. La garantía de por vida del compresor del frigorífico ofrece una cobertura de 30 años sobre la pieza: 3 años de garantía legal y 27 de garantía comercial. Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza (gastos adicionales a cargo del cliente). La cobertura ofrecida supera la vida útil media del producto (12 años, según un estudio independiente). Modelos excluidos e información adicional en https://labuenavidalg.es/garantia-electrodomesticos.

Abre el congelador inferior LG con aire azul claro fluyendo desde la rejilla de ventilación izquierda hacia las cestas de la puerta, con frutas, botellas y recipientes almacenados en su interior.

DoorCooling+™

Enfría un 15.1% más rápido y uniforme

Único* con cascada de aire frío en la parte superior frontal del frigorífico que permite enfriar bebidas y alimentos un 15.1% más rápido y reduce la diferencia de temperatura entre el interior y la puerta del frigorífico.

*Según los resultados de las pruebas realizadas por TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG, que mide la velocidad de enfriamiento de un recipiente con agua colocado en la cesta superior de 25 °C a 6 °C, DoorCooling+™ mostró una velocidad de enfriamiento un 15,1 % más rápida cuando la puerta estaba abierta que cuando estaba cerrada.

*DoorCooling+™ se detiene cuando se abre la puerta.

*Los resultados pueden variar en el uso real.

*Solo en modelos aplicables.

*Estudio interno realizado a fecha 01.08.2025

LinearCooling™

Alimentos frescos durante más tiempo

LINEARCooling™ mantiene una temperatura estable (+/- 0.5 ºC) evitando las fluctuaciones para conseguir una óptima conservación de los alimentos, manteniendo su textura original y potenciando su sabor natural

En la parte superior, aparece el texto «7 días después» sobre un tomate fresco con un gráfico azul que muestra pequeñas fluctuaciones y el texto «±0,5 °C».

LinearCooling™

En la parte superior, aparece el texto «7 días después» sobre un tomate ligeramente marchito, con un gráfico rojo que muestra grandes fluctuaciones y el texto «±1,0 °C».

Convencional

*Según los resultados de las pruebas realizadas por TÜV Rheinland utilizando el método de pruebas interno de LG, en las que se comparó la tasa de reducción de peso de las verduras entre el modelo con refrigeración lineal y el modelo sin refrigeración lineal, el modelo con refrigeración lineal mostró una tasa de reducción de peso menor.

Digital FRESHConverter+™

Adapta la temperatura para cada tipo de alimento con precisión

Cajón multitemperatura "especial cervezas": adapta la temperatura del cajón con el control digital (entre -3ºC y 2ºC), para conseguir la temperatura precisa para cada tipo de alimento: cerveza, carne, verduras o pescado.

   

  

  

*FRESHConverter™

-La temperatura se puede cambiar pulsando el botón de selección. Hay tres modos diferentes: Carne (-3 ℃), Pescado (0 ℃) y Queso (2 ℃)

-Basado en los resultados de pruebas internas de LG utilizando el método de prueba interno de LG para medir la fluctuación media de la temperatura en el compartimento FRESHConverter+™ sin carga y con un ajuste de 25 ℃.

-Los resultados pueden variar en función de los cambios en la temperatura exterior o en el ajuste de la temperatura interior.

Frigorífico-congelador LG con la puerta derecha abierta a 110 grados, mostrando una bisagra curvada en la parte superior alineada con la pared gris del armario adyacente.

Zero Clearance

Instálalo pegado a la pared

Únicos frigoríficos con apertura 110º y puerta reversible. Instala el frigorífico junto a pared o mueble sin preocuparte por el espacio y saca los cajones sin problemas, evitando los golpes laterales

Imagen dividida vista desde arriba de las puertas de un frigorífico. La izquierda, con el texto «Convencional», muestra una bisagra que golpea la pared; la derecha, con el texto «Sin espacio libre», muestra dos bisagras que se abren libremente.

Imagen dividida vista desde arriba de las puertas de un frigorífico. La izquierda, con el texto «Convencional», muestra una bisagra que golpea la pared; la derecha, con el texto «Sin espacio libre», muestra dos bisagras que se abren libremente.

«*Para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta, es necesario dejar un espacio mínimo de 4 mm entre los laterales del frigorífico y la pared.

*Si el espacio es inferior a 4 mm, es posible que la puerta no se abra completamente o que interfiera con la pared, lo que podría afectar al rendimiento del producto.

*Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real».

Frigoríficos LG con ExtraSpace

Perfecto para almacenar todos tus alimentos sin problemas

Frigoríficos LG con medidas estandar pero con hasta un 11.6% más de capacidad interior. Perfecto para almacenar tus alimentos y bebidas sin complicaciones

Vista interior de un frigorífico-congelador LG con frutas en el estante superior, botellas de vino en el estante central y más frutas en el estante inferior.

Primer plano del botellero de un frigorífico LG con cuatro botellas de vino y una caja de macarons, con el diseño del botellero ampliado en la imagen circular de la izquierda.

Balda-botellero todo en uno

Almacena almientos del día a día o hasta 5 botellas de vino 

La nueva balda-botellero es una nueva zona diseñada para guardar hasta 5 botellas y alimentos del día a día. Permite hacer un uso más eficiente del espacio, sin desaprovechar ningún hueco disponible

Dentro del frigorífico, se destaca un estante en azul con flechas apuntando hacia arriba y hacia abajo. En la imagen de la derecha, el estante está plegado para colocar dos botellas de agua.

Balda Completamente Plegable

Distribuye el espacio como lo necesites

Consigue más capacidad de almacenamiento con la balda plegable, perfecta para guardar botellas o recipientes grandes

Almacenamiento flexible que se adapta a tus necesidades

Las baldas, cajones y accesorios han sido cuidadosamente diseñados para mantener tu frigorífico ordenado y adaptarse a tus necesidades

Vista interior del frigorífico LG con cinco estantes y niveles de altura ajustables, mostrados con flechas azules que indican el movimiento vertical.

Baldas Ajustables

Aumenta el espacio de almaceamiento, ajustando las baldas con hasta 7 niveles de altura diferentes

Diseño Premium y elegante

Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina

Puerta plana que completa el diseño minimalista y premium de este frigorífico. Quedará perfectamente integrado y alineado con tu cocina.

Frigorífico-congelador LG negro mate empotrado en muebles de cocina grises, con una bodega a la izquierda y una cocina con utensilios de cocina a la derecha.

*Las imágenes del producto son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

La imagen de la izquierda muestra un congelador inferior LG en armarios gris claro con salpicadero de mármol, y la de la derecha lo muestra en armarios oscuros junto a estantes y utensilios de cocina.

La imagen de la izquierda muestra un congelador inferior LG en armarios gris claro con salpicadero de mármol, y la de la derecha lo muestra en armarios oscuros junto a estantes y utensilios de cocina.

*Las imágenes del producto son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Funciones con IA

Mayor frescura mientras ahorras energía con LG ThinQ™ 

Congelador inferior LG en una sala de estar con vista nocturna de la ciudad, superpuesto con un gráfico que muestra el modo de ahorro de IA y un gráfico de energía fluctuante.

Ahorro energético con IA

Control máximo de la eficiencia del frigorífico

El AI Saving mode optimiza las funciones del frigorífico analizando tus patrones de uso durante 3 semanas. El frigorífico activa el modo ahorro siguiendo tus patrones de uso, para reducir los movimientos del compresor consiguiendo así un menor consumo de energía.

*La tecnología AI Inverter de los frigoríficos LG analiza los patrones de uso del usuario mediante un periodo de aprendizaje y ajusta la velocidad del compresor para optimizar el consumo energético. El ahorro puede variar según los hábitos de uso y las condiciones del hogar. Se requiere que la función sea activada por el usuario.

Congelador inferior LG junto a armarios gris claro en una sala de estar con vistas al río, superpuesto con un gráfico y el icono AI Fresh.

AI Fresh

La temperatura perfecta en todo momento

El frigorífico detecta los momentos de apertura de puerta habituales analizando los patrones de uso y comienza un enfriado potenciado 2 horas antes del momento indicado, para conseguir una temperatura y frescura idóneas para tus alimentos.

*En caso de que la temperatura de ajuste de la cámara frigorífica sea de 1 ℃ o 2 ℃, esta función no se activará.

La puerta superior del congelador inferior LG está ligeramente abierta, con un gráfico de onda roja que muestra un icono de puerta abierta y un icono de alerta juntos.

La puerta superior del congelador inferior LG está ligeramente abierta, con un gráfico de onda roja que muestra un icono de puerta abierta y un icono de alerta juntos.

Cónectate para un fácil mantenimiento

Evita la pérdida de aire frío y ahorra energía con las alertas de puerta

¿Olvidaste cerrar la puerta del frigorífico? No hay por qué preocuparse. La aplicación LG ThinQ® enviará una notificación directamente a tu teléfono para avisarte.-

1)LG ThinQ™

-Para utilizar las funciones ThinQ, es necesario instalar la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones compatibles con Android 9.0 o superior e iOS 16.0 o superior. Se requiere una conexión de datos Wi-Fi en el teléfono y en el hogar, así como el registro del producto en LG ThinQ™.

-Las funciones de LG ThinQ™ pueden variar en función del producto y el país.

2)Modo de ahorro con IA

-El modo de ahorro con IA se puede ajustar en dos etapas (hasta un 1 % para la etapa 1 y hasta un 5 % para la etapa 2), y la tasa de ahorro varía en función de la clasificación energética y las especificaciones del producto.

-La tasa de ahorro con IA para cada etapa puede variar en función de las condiciones de uso reales.

-Los detalles específicos de la prueba para la tasa de ahorro son los siguientes:

1. Modelo de prueba: GBBW322CEV

2. Condiciones de prueba: Congelador a -18 °C, frigorífico a 3 °C, sin carga

3. Condiciones de instalación: Temperatura ambiente de 25 °C, humedad del 55 %

4. Método de prueba: 8 horas de apertura, 16 horas sin apertura. Tiempo total de apertura durante las horas de apertura: frigorífico 28 veces, congelador 6 veces. Los resultados energéticos de cada etapa del modo de ahorro AI durante 3 días se convierten en consumo energético de 24 horas y se comparan.

5. Cuando se utiliza el modo de ahorro AI, el ciclo de descongelación y la velocidad del compresor pueden ajustarse en función del entorno. La aplicación de la etapa 2 puede provocar un aumento de la temperatura interna del congelador y el frigorífico. Los resultados de la prueba han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando sus pruebas especificadas.

6. Los resultados de las pruebas han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando su método de prueba específico, pero pueden variar en función del entorno de uso real.

7. El modo de ahorro AI solo es compatible con la aplicación LG ThinQ, y LG ThinQ puede tener algunas limitaciones en cuanto a los entornos compatibles y los métodos de uso.

Preguntas frecuentes

Q.

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un frigorífico-congelador?

A.

«A la hora de elegir un frigorífico-congelador LG, tenga en cuenta factores clave como el espacio de almacenamiento, la eficiencia energética y la tecnología de refrigeración inteligente.

Las soluciones inteligentes y ordenadas de LG ayudan a maximizar la eficiencia del almacenamiento y a mantener los alimentos frescos*.

Busque innovaciones como LinearCooling™, que ayuda a mantener temperaturas más estables en todo el frigorífico, y DoorCooling+™, que ayuda a enfriar los alimentos en la puerta.

El diseño premium de puerta plana de LG y la selección de colores y acabados modernos también añaden un toque elegante a su cocina.

*Según los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland, que utilizaron el método de prueba interno de LG para comparar la tasa de reducción de peso de las verduras entre el modelo con refrigeración lineal y el modelo sin refrigeración lineal, el modelo con refrigeración lineal mostró una tasa de reducción de peso menor».

Q.

¿Qué tamaño de frigorífico-congelador necesito?    

A.

El tamaño adecuado del frigorífico-congelador depende de las necesidades de su hogar y de almacenamiento. Como guía general:

-Los frigoríficos-congeladores altos, con una capacidad de 304 a 387 litros, son ideales para 1 o 2 personas.

-Los modelos estrechos de varias puertas, con 506-530 litros, son adecuados para familias de 3-4 personas.

-Para hogares más grandes, los modelos de varias puertas o de estilo americano, con 635-750 litros de capacidad, son una buena opción.

A la hora de seleccionar la capacidad adecuada, tenga en cuenta la frecuencia con la que hace la compra, la cantidad de alimentos frescos y congelados que almacena y el espacio disponible en la cocina.

Q.

¿Cómo cambio la configuración de temperatura de mi frigorífico-congelador LG?    

A.

Utilice el panel de control situado en la puerta o en el interior del frigorífico para ajustar la temperatura deseada para su frigorífico o congelador. En los modelos compatibles, también puede utilizar la aplicación LG ThinQ en su smartphone para cambiar el ajuste de temperatura de forma remota.     

Q.

¿Qué significa que un frigorífico-congelador sea «no frost»?    

A.

La escarcha se forma cuando el vapor de agua entra en contacto con los serpentines de refrigeración helados y se condensa en agua, que se congela inmediatamente. Un frigorífico sin escarcha utiliza un temporizador para encender periódicamente un serpentín calefactor alrededor del serpentín de refrigeración para derretir el hielo, lo que evita automáticamente la acumulación de escarcha.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO