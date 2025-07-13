We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Outlet Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Outlet Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
RHA1008NWK.OBSEXC
()
Características principales
- Garantía de por vida¹ (30 años) en el motor y compresor
- Secado por Bomba de calor La temperatura moderada seca la ropa sin dañarla, protegiéndola del sobrecalentamiento.
- Programa para prendas delicadas que ofrece un cuidado adicional.
- Instalala donde quieras: No requiere tubos para su instalación, por lo que puedes colocarla en cualquier lugar de tu hogar
Bomba de Calor
Seca y cuida tu ropa
Cuida tus prendas con tecnología avanzada que seca con suavidad, protegiendo los tejidos y alargando su vida útil.
*La bomba de calor seca la ropa a baja temperatura, lo que provoca menos daños en los tejidos y un proceso más suave para la ropa.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Sensor de Secado
Detecta automáticamente el tiempo de secado
El sensor de secado detecta la humedad en tus prendas y ajusta automáticamente el tiempo de secado para ofrecerte comodidad y eficiencia en cada colada.
*Los resultados pueden variar en función de las condiciones ambientales reales.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Potencial de calentamiento global : R290: alrededor de 3, R134a: alrededor de 1430
Bloqueo para niños
Evita que cambien la configuración de tu secadora
Evita que los niños cambien la configuración y mantén el control total de tu secadora.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Producto Recomendado