Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Outlet Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100

Outlet Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100

Outlet Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100

RHA1008NWK.OBSEXC
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100
Secadora 8kg, D, con Bomba de calor, Blanca, Serie 100

Características principales

  • Garantía de por vida¹ (30 años) en el motor y compresor
  • Secado por Bomba de calor La temperatura moderada seca la ropa sin dañarla, protegiéndola del sobrecalentamiento.
  • Programa para prendas delicadas que ofrece un cuidado adicional.
  • Instalala donde quieras: No requiere tubos para su instalación, por lo que puedes colocarla en cualquier lugar de tu hogar
Más
Lavadora y secadora de carga frontal en el lavadero
Bomba de Calor

Seca y cuida tu ropa

Cuida tus prendas con tecnología avanzada que seca con suavidad, protegiendo los tejidos y alargando su vida útil.

Un vídeo que muestra el dial de secado con opciones para toallas, camisas y tejidos de lana

*La bomba de calor seca la ropa a baja temperatura, lo que provoca menos daños en los tejidos y un proceso más suave para la ropa.

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Sensor de Secado

Detecta automáticamente el tiempo de secado

El sensor de secado detecta la humedad en tus prendas y ajusta automáticamente el tiempo de secado para ofrecerte comodidad y eficiencia en cada colada.

*Los resultados pueden variar en función de las condiciones ambientales reales.

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Esta secadora utiliza refrigerante R290, que tiene un impacto menor que el R134a.

Esta secadora utiliza refrigerante R290, que tiene un impacto menor que el R134a.

R290

Refrigerante Natural

El refrigerante R290 cuida más el planeta (en comparación con el refrigerante R134a).

*Potencial de calentamiento global : R290: alrededor de 3, R134a: alrededor de 1430

Bloqueo para niños

Evita que cambien la configuración de tu secadora

Evita que los niños cambien la configuración y mantén el control total de tu secadora.

*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Secadora de carga frontal en la lavandería
Detalle del compartimento de detergente seco.
Primer plano del tambor de secado con la puerta abierta
Primer plano de la esfera seca y el panel

*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO