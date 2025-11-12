About Cookies on This Site

Outlet Torre de Lavado, Blanca, Lavadora inteligente 13kg, 1400rpm, Un 10% mas eficiente que A + Secadora 10kg, C

TORRE1310KG.OUTLET
Características principales

  • Expertos en eficiencia en el hogar un 20% más eficiente que A
  • Garantía de por vida en el motor: 30 años de garantía en la pieza¹
  • AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
  • DUAL Inverter Compressor™ (Bomba de calor Dual Inverter): proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.
  • Eco Hybrid™: te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades
  • Reduce el 99,9% de virus, bacterias, alérgenos y ácaros de polvo
Más

EFICIENCIA ENERGÉTICA A-10%

Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía

Más capacidad

Más capacidad ocupando lo mismo

Lavadora con Inteligencia Artificial

Detecta el peso y la suavidad del tejido para optimizar el rendimiento y proteger la ropa

Autodosificación

Dosificacion precisa y flexible según el tipo de tejidos y carga

Lavadora LG con eficiencia energética A-20%, flecha verde apuntando hacia arriba, monedas doradas flotando.
Máxima eficiencia energética

20% más eficiente que A:
La forma más inteligente de ahorrar

Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía.

*20% más eficiente que la máxima clasificación energética A, en comparación con el umbral mínimo de eficiencia energética según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.

Las mantas y las almohadas están al lado de la lavadora, y hay una flecha que aumenta 2 kg en la almohada.
Gran capacidad

Más capacidad en el mismo espacio

Lava hasta 2kg más de ropa en cada colada. Tambor más grande en una lavadora de dimensiones estándar.

Se muestra un trozo de tela blanca en el tambor de la lavadora de carga frontal que se está lavando.
Lavadora con Inteligencia Artificial

Reduce el desgaste de tu ropa

El motor AI DD™ detectalas características de los tejidos introducidos en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de la ropa.

*Testado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.
*La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam (vapor).

ezDispense™

Autodosificación precisa y flexible

Libera automáticamente la cantidad adecuada de detergente. Los compartimentos de detergente y suavizante juntos pueden utilizarse para hasta 35 cargas de detergente.

Autodosificador

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Lava hasta 20 veces con nivel de dosificación normal (carga de 5 kg). Probado por el laboratorio interno de LG. Ciclo de algodón con nivel de detergente Normal".

Lavadora con chorros en el interior
TurboWash™360°

Lava en profundidad en tan solo 39 minutos

Tu colada estará lista en 39 minutos reduciendo el desgaste en tu ropa. Los 4 sprays de agua cubren los 360º del tambor.

*Testado por Intertek, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo de algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del uso y del entorno.

Línea

Steam™

Higiene y cuidado de tu ropa con vapor

Reduce los alérgenos en tu ropa gracias al vapor de la tecnología Steam™.

Se muestra una bata blanca suave y un animal de peluche con vapor en el tambor de la lavadora.

*El ciclo Antialergias ha sido testado por BAF (British Allergy Foundation): reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

LG ThinQ™

Controla tu lavadora estés donde estés

Control por voz

Pregunta a tu lavadora lo que necesites. Por ejemplo, ¿Qué programa está utilizando?, el altavoz AI escuchará y verificará el ciclo para informarte.

Control inteligente

La aplicación LG ThinQ™ te permite conectarte fácilmente con tu lavadora como nunca antes. Pon en marcha tu lavadora tan solo tocando un botón.

Fácil mantenimiento

La aplicación LG ThinQ™ monotoriza tu lavadora. El mantenimiento diario o incidencias concreta. Además, monotoriza el consumo energético, recibe notificaciones y descarga programas adicionales.

*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas animadas relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*El altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.

Lavadora y secadora conectadas cuidando de tu ropa

Lavadora y secadora

Lavadora y secadora conectadas cuidando de tu ropa

Puedes configurar el ciclo de secado adecuado, descargar programas adicionales, controlar de forma remota tu secadora y ahorrar tiempo y dinero gracias a su sistema de autodiagnóstico.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es.
*LG ThinQ compatible con sistema operativo Android 7.0 o posterior y iOS 11.0 o posterior.

Mayor durabilidad y elegancia
Puerta de cristal templado

Mayor durabilidad y elegancia

El cristal templado ofrece mayor durabilidad y elegancia.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es.

Servicio Premium

Servicio Premium

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es.

Todas las especificaciones

