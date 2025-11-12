About Cookies on This Site

Outlet Torre de Lavado, Inox, Lavadora inteligente 9kg, 1400rpm, Un 10% mas eficiente que A + Secadora 9kg, C

Outlet Torre de Lavado, Inox, Lavadora inteligente 9kg, 1400rpm, Un 10% mas eficiente que A + Secadora 9kg, C

TORREINOX99.OUTLET
Características principales

  • Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
  • Garantía de por vida en el motor: 30 años de garantía en la pieza¹
  • AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -10% el desgaste en tu ropa
  • DUAL Inverter Compressor™ (Bomba de calor Dual Inverter): proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.
  • Eco Hybrid™: te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades
  • Reduce el 99,9% de virus, bacterias, alérgenos y ácaros de polvo
Más

¿Por qué escoger una lavadora LG?

Te ahorran dinero al lavar

Consume un 10% menos que la clase A

Tienen gran capacidad

Más capacidad ocupando el mismo espacio de tu casa

Reconoce las caracaterísticas de los tejidos para un lavado mejor

Gracias a la inteligencia artificial AI DD™ establece los movimientos más adecuados para proteger al tejido

Lavadora LG de carga frontal, eficiencia energética A-10%, flecha verde ascendente a la derecha.

Lavadora LG de carga frontal, eficiencia energética A-10%, flecha verde ascendente a la derecha.

Máxima eficiencia energética

10% más eficiente que A: la forma más inteligente de ahorrar

Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía

*10% más eficiente que la máxima clasificación energética A, en comparación con el umbral mínimo de eficiencia energética según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.

Las mantas y las almohadas están al lado de la lavadora, y hay una flecha que aumenta 2 kg en la almohada.

Las mantas y las almohadas están al lado de la lavadora, y hay una flecha que aumenta 2 kg en la almohada.

Gran capacidad

Más capacidad ocupando lo mismo

Lava hasta 2kg más de ropa en cada colada. Tambor más grande en una lavadora con las mismas dimensiones.

*Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565. (excluyendo fondo reducido)
*El número de amortiguador de fricción y balance de peso puede ser diferente según el modelo.
*Mayor capacidad: 3 kg en 615 mm (profundidad), 2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad)

Se muestra un trozo de tela blanca en el tambor de la lavadora de carga frontal que se está lavando.

Foto dell'oblò di una lavatrice in cui si vedono degli indumenti bianchi che vengono lavati. Delle linee bianche indicano l'Intelligenza Artificiale che riconosce i tessuti.

Lavadora con Inteligencia Artificial

Reduce el desgaste de tu ropa

El motor AI DD™ detectalas características de los tejidos introducidos en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de la ropa.

*Testado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.
*La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam (vapor).

Lavadora con chorros en el interior

TurboWash™

Lava en profundidad en tan solo 39 minutos

Tu colada estará lista en 39 minutos reduciendo el desgaste en tu ropa. Los 4 sprays de agua cubren los 360º del tambor.

*Testado por Intertek, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo de algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del uso y del entorno.

Línea

Steam™

Higiene y cuidado de tu ropa con vapor

Reduce los alérgenos en tu ropa gracias al vapor de la tecnología Steam™.

Se muestra una bata blanca suave y un animal de peluche con vapor en el tambor de la lavadora.

*El ciclo Antialergias ha sido testado por BAF (British Allergy Foundation): reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

LG ThinQ™

Controla tu lavadora estés donde estés

Control por voz

Pregunta a tu lavadora lo que necesites. Por ejemplo, ¿Qué programa está utilizando?, el altavoz AI escuchará y verificará el ciclo para informarte.

Control inteligente

La aplicación LG ThinQ™ te permite conectarte fácilmente con tu lavadora como nunca antes. Pon en marcha tu lavadora tan solo tocando un botón.

Fácil mantenimiento

La aplicación LG ThinQ™ monitoriza continuamente el estado de tu lavadora. Ya sea que se trate del mantenimiento diario o de alguna incidencia concreta.

*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas animadas relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*El altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.

Interior lavadora.

Bateadores acero inox

Foto puerta lavadora

Puerta de cristal templado

Imagen display lavadora

Elegante panel

Imagen de la lavadora y el display

Panel más visible e intuitivo

Secadora con bomba de calor DualInverter

La gama más eficiente del mercado

Descubre una nueva gama de secadoras que ofrece ahorro energético y eficacia en el secado.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Secadora con bomba de calor DualInverter

Máximo ahorro energético

La bomba de calor Dual Inverter proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.

Eficiencia energética A+++

El refrigerante R290 tiene un GWP más bajo ** en comparación con el refrigerante R134a utilizado en el secador de bomba de calor convencional de LG.

*Escala de eficiencia energética de A +++ a D. Según el estándar IEC, ciclo de algodón con modo de energía.
**Potencial de calentamiento global: R290: 3, R134a: 1340.

10 años de garantía

Cuenta con 10 años de garantía en el motor y en la bomba de calor Dual Inverter.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Eco Hybrid™

Ahorro de energía o ahorro de tiempo

La tecnología Eco Hybrid™ te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades.

* Testado por Intertek en Diciembre de 2019, en ciclo de algodón de 9 kg, comparación entre el modo de tiempo y el modo de energía para el modelo representativo RC90V9AV2Q, y aplicable a la familia de modelos RC80V*****, RC90V*****, RH80V*****, RH90V*****. El resultado puede variar en función de , entre otros, las condiciones ambientales externas.

Limpieza automática del condensador

Mantiene la eficacia de secado

Ayuda a mantener el buen funcionamiento y rendimiento en el secado gracias a la limpieza automática del condensador.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Limpieza automática del condensador

Condensador con limpieza cómoda

Disfruta de un mantenimiento fácil de la Limpieza automática del condensador: se limpia automáticamente para que no tengas que hacerlo tú.

*El nivel de limpieza del condensador puede diferir según el entorno de funcionamiento.
*La frecuencia de funcionamiento de la «limpieza automática del condensador» puede variar según el tamaño y el nivel de humedad inicial de la colada.

Secado delicado

Cuida de tus prendas más delicadas

Cuidado antialergias

Reduce el 99,9% de los ácaros del polvo doméstico vivo

El ciclo Antialergia reduce el 99,9% de los ácaros del polvo doméstico. Ideal para personas con alergias o dermatitis.

Resultado aprobados por la Fundación Británica de Alergología
*Los resultados del análisis pueden variar dependiendo de las condiciones del entorno

Doble filtro

Mantén tu ropa perfectamente limpia

El sistema de doble filtro ayuda al rendimiento de secado al filtrar las pelusas.

Protección de los tejidos

Mantén tu ropa como el primer día

El secado a baja temperatura protege los tejidos evitando que la ropa encoja, para que la puedas usar durante más tiempo. Tan delicado como el secado al aire libre.
Sensor de secado

Facilita el rendimiento de secado

Los sensores de secado detectan la humedad de las prendas y adaptan automáticamente el tiempo de secado necesario.
-

Lavadora y secadora

Lavadora y secadora conectadas cuidando de tu ropa

Puedes configurar el ciclo de secado adecuado, descargar programas adicionales, controlar de forma remota tu secadora y ahorrar tiempo y dinero gracias a su sistema de autodiagnóstico.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
*LG ThinQ compatible con sistema operativo Android 7.0 o posterior y iOS 11.0 o posterior

Puerta reversible

Se adapta a tus necesidades

La puerta se puede instalar con apertura hacia el lado derecho o izquierdo en función de tus necesidades.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Puerta de cristal templado

Mayor durabilidad y elegancia

El cristal templado ofrece mayor durabilidad y elegancia.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Servicio Premium

Servicio Premium

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Preguntas frecuentes

Q.

¿Cuál es el tamaño estándar de una lavadora?

A.

Todas las lavadoras LG cuentan con medidas estándar de alto y ancho. Lo que varía es la profundidad que cambia en función de la capacidad. Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x alto 850 mm x fondo 565-675 mm.

Q.

¿Qué capacidad debo elegir para mi lavadora?

A.

LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8 a 9 kg para un hogar de tamaño medio. Si tienes una familia numerosa o sueles tener coladas muy grandes, recomendamos un modelo de 11 a 13 kg. Recuerda que nuestros electrodomésticos ofrecen mayor capacidad en el mismo tamaño de lavadora.

Q.

¿Cómo elegir una lavadora eficiente?

A.

Consulta la etiqueta energética de la lavadora para elegir la más eficiente: calificación A (mejor) a G (peor). Pero para ahorrar no solo importa el consumo eléctrico, también es importante asegurarnos de que la lavadora cuenta con clasificación A en niveles de energía, centrifugado y ruido.

Q.

¿Cómo elegir el mejor programa de lavado para cada colada?

A.

Primero hay que consultar la etiqueta de la ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en la lavadora. Además, las lavadoras LG con Inteligencia Artificial detectan las características de los tejidos y establece los movimientos óptimos del tambor para cada colada.

Q.

¿Cómo puedo reducir el ruido de mi lavadora?

A.

Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG que presume de tener clasificación Triple A* en cuanto a niveles de energía, centrifugado y ruido. La innovadora tecnología LG DirectDrive™ Motor reduce el número de piezas móviles dentro de tu electrodoméstico, reduciendo el ruido generado (además de alargar su vida útil debido a un menor desgaste). Cuando instale su lavadora, asegúrese de que se encuentra sobre una superficie nivelada y revísela regularmente. Una unidad desequilibrada puede desplazarse o dar tumbos, aumentando la emisión de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de la lavadora también puede ayudar a reducir el ruido. *Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, centrifugado y ruido son según la UE 2019/2014. 3)El resultado puede depender del entorno de uso.

Q.

Cómo beneficia la IA de aprendizaje profundo DD™ a mi lavandería?

A.

Las máquinas Deep-learning AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado por parte de la lavadora mejora la protección de los tejidos y mantiene tus prendas más preciadas con el mejor aspecto durante más tiempo. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un aparato más duradero y eficiente energéticamente.

Q.

¿Qué es la función LG Quick Wash?

A.

La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona una limpieza a fondo de la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un equilibrio óptimo entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo que te ahorra un tiempo precioso sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que proporciona una limpieza perfecta en un tiempo récord

Q.

¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?

A.

Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, para que tu ropa conserve su mejor aspecto durante más tiempo. También se puede acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada esté completa, realiza un diagnóstico inteligente y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™. *Probado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno. *La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.

Q.

¿Qué es la función de vapor en la lavadora LG?

A.

LG's patented Steam™ technology (on select models) effectively combats allergens. The Allergy Care feature steams clothes at the start of the wash cycle to loosen fibers and dissolve allergens, including pollen and dust.

Q.

¿Qué colores de lavadoras existen?

A.

LG cuenta con modelos en color blanco e Inox,, para que elijas la que mejor encaja en tu hogar.

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Recomendado para ti

