Washtower LG |Direct Drive con inteligencia artificial, Bomba de calor Dual Inverter, 12kg lavado, 10kg secado, 1400rpm, clasificación A-10/A+++, Beige y Verde

WT1210EGF.OUTLET
La primera torre de lavado y secado
La primera torre de lavado y secado "Todo en 1"*
Diseño compacto con un único panel de control central
Elige la WashTower™ que mejor encaja en tu hogar
Tecnología inteligente
Cuida tus prendas
Lava y seca en menos de 1 hora
Lava en 39 min y ahorra 28% de energía(1)
Reduce los ácaros de polvo en tu ropa
Una forma de secar que ahorra energía
Características principales

    *En relación con las torres de lavado y secado que integran lavadora y secadora en un único producto, la Torre de Lavado y Secado "Todo en 1" (modelo WT1210BBF) ha sido, según la información disponible a 1 de marzo de 2025, la primera y única de su tipo comercializada en España. Este tiempo se obtiene de combinar el programa de lavado rápido de la lavadora (16 min) y el de secado rápido de 43 min de la secadora, todo ello con un 1kg de ropa.

    **Las imágenes de los productos que aparecen en la imagen o el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

    La primera torre de lavado y secado "Todo en 1"* 

    Ahorra espacio

    Perfecta para espacios pequeños

    Un solo panel de control

    Fácil e intuitivo

    Cuidado de la ropa

    Con tecnologías que protegen los tejidos

    Ahorra tiempo

    Lava y seca en 1 hora

    La primera torre de lavado y secado "Todo en 1"* 

    WashTower™ es ideal para espacios reducidos y cuenta con un diseño elegante y funcional

    *Este tiempo se obtiene de combinar el programa de lavado rápido de la lavadora (16 min) y el de secado rápido de 43 min de la secadora, todo ello con un 1kg de ropa.

    Diseño compacto con un único panel de control central

    En comparación con una lavadora y secadora apiladas, es 45 mm más baja y el panel de control central está situado 85 mm más alto.

    *Ahorro de espacio en comparación con la lavadora y secadora apiladas de 24 pulgadas de LG.

    Elige la WashTower™ que mejor encaja en tu hogar

    Nuestro modelo más grande está diseñado para lavadoras de mayor capacidad, mientras que el modelo más pequeño es perfecto para espacios más reducidos.

    Tecnología inteligente

    Tecnología inteligente

    Tecnología inteligente

    Mano poniendo la lavadora

    Smart Pairing

    Lavadora y secadora se comunican entre sí

    La secadora elige el mejor programa en base al programa elegido previamente en la lavadora

    *Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

    AIDD

    Cuida tus prendas

    Detecta las características de los tejidos y reduce un 10% el desgaste en tu ropa

    (1) Testado por Intertek en Enero 2023. Ciclo AI Wash con 3kg de carga en comparación con el ciclo Algodón (modelo F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa, el entorno y las condiciones de uso.

    Ahorra tiempo

    Ahorra tiempo

    Lava y seca en menos de 1 hora

    La secadora seca rápidamente porque se prepara (precalienta) mientras termina el ciclo de lavado.

    "*Testado por Intertek. Testado con 3 condiciones de carga distintas: ropa deportiva de mujer (poliéster 89%, elastano 11%), 3 camisas (poliéster 65%, algodón 35%) y dos pijamas (algodón 73%, poliéster 27%). Probado con el ciclo Speed Wash (Lavado rápido) en la lavadora, el ciclo Small Load (Secado rápido) en la secadora y la opción ""Preparar para secar"".
    *Los resultados pueden variar según las prendas y el entorno."

    TurboWash360

    Lava en 39 min y ahorra 28% de energía

    Tu colada lista en solo 39 minutos, sin dejar de lado el ahorro de energía y el cuidado de las prendas

    (1) Testado por Intertek, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo de algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W frente a FC1450S2W). Los resultados pueden variar en función del uso y del entorno.

    Programa Anti alérgico

    Reduce los ácaros de polvo en tu ropa

    Deja tu ropa libre de ácaros gracias al programa Antialérgico

    (1) El programa Antialérgico está aprobado por la BAF (Fundación Británica de Alergología) reduce los alérgenos y ácaros del polvo doméstico.
    (2) El programa de higiene puede descargarse a través de la aplicación ThinQ o seleccionarse directamente desde Cloud Cycle en la aplicación.
    (3) Probado por Intertek, el programa de higiene de la lavadora reduce las bacterias (S. aureus, P. aeruginosa y K. pneumoniae) con una carga de prueba de 3,6 kg de algodón.
    (4) Las imágenes del producto que aparecen en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real."

    Bomba de Calor Dual Inverter Heat Pump

    Una forma de secar que ahorra energía

    Gracias a su doble cilindro, consigue un secado más rápido y eficiente

    ahorro electricidad

    (1)* Pruebas realizadas por Intertek en enero de 2021. Ciclo Algodón(Normal) con carga de 3,83 kg comparado con secadora de calor convencional LG. (RC90V9AV2W vs. RC9066A3F)
    (2)** Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de la ropa y el entorno."

    Limpieza automática del condensador

    Mantiene la eficiencia y el rendimiento de la secadora

    El condensador se limpia automáticamente mediante inyección de agua a presión que no deja restos de partículas, para que no tengas que hacerlo tú

    (1)* Las imágenes del producto en la imagen o vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
    (2) **La limpieza del condensador puede variar en función del entorno de funcionamiento.
    (3)*** La frecuencia de funcionamiento del ""condensador de limpieza automática"" puede variar en función del tamaño y la cantidad de humedad inicial de la colada.

    Consulta el estado de tu lavadora

    Controla el consumo de tu lavadora, recibe notificaciones y descarga programas adicionales a través de la app LG ThinQ™

    Controla tu Washtower con tu móvil

    La aplicación LG ThinQ™ te permite conectar fácilmente con tu lavadora. Ponla en marcha con solo pulsar un botón o programa tu colada para tenerla lista a la hora que quieras

    Controla tu Washtower por voz

    Pregunta a tu lavadora lo que necesites saber. Por ejemplo, "¿En qué ciclo está la lavadora?" y el altavoz de IA escuchará y comprobará el ciclo para responderte.

    *La compatibilidad con dispositivos inteligentes Alexa y Google Assistant puede variar según el país y la configuración de su hogar"

    Guía de instalación de WashTower™

    WashTower es un producto "Todo en 1": cómodo y ergonómico

    Guía de medidas

    Before installation, please check the below guide and watch video by click “+” button below.

    Imagen con las medidas de la torre

    1. Mide con la toma de agua junto al producto
    2. Mide la toma de agua detrás del producto
    Vídeo instalación

    Mira cómo queda instalada

    Reseñas de otros usuarios de WashTower™
    Imágenes de la torre

    Partes y accesorios

    Descubre qué incluye

    Preguntas frecuentes

    Q.

    ¿Cuántos enchufes tiene la WashTower?

    A.

    La LG WashTower tiene dos enchufes: uno para la lavadora y otro para la secadora. Así, la lavadora y la secadora pueden utilizarse al mismo tiempo o por separado.

    Q.

    Si la secadora tiene algún problema, ¿se puede seguir usando la lavadora?

    A.

    La LG WashToweres un único producto pero tiene dos unidades separadas: una lavadora y una secadora, y cada una tiene su propio enchufe. Así, si la lavadora tiene cualquier error de funcionamiento, la secadora sigue funcionando, y viceversa.

    Q.

    ¿Cuántos años de garantía ofrece la WashTower?

    A.

    Cuenta con garantía de por vida en el motor de la lavadora y 10 años en el motor y bomba de calor de la secadora.

    Q.

    ¿Qué es Smart Pairing?

    A.

    La función Smart Pairing envía información de la lavadora a la secadora, es decir, en función del programa de lavado que se haya elegido, la secadora recomienda el programa óptimo para esa colada.

    Q.

    ¿Se pueden cambiar las puertas para que giren a la derecha en lugar de a la izquierda?

    A.

    No, en este modelo no es posible cambiar la dirección de giro de la puerta.

    Q.

    ¿Necesita ventilación por la parte trasera?

    A.

    No, no es necesario dejar hueco en la parte trasera para ventilación, puedes colocarlo junto a la pared.

    Imprimir

    Todas las especificaciones

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
    La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

    Qué opina la gente

