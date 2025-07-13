Outlet Lavavajillas LG QuadWashᵀᴹ, Inox Antihuellas, A, con tercera bandeja

«*Utilice únicamente vajilla apta para lavavajillas en su lavavajillas.

*Las imágenes y vídeos del producto son meramente ilustrativos y pueden diferir del producto real.

1) Eficiencia energética

* En comparación con el modelo LG. Basado en el consumo energético del ciclo Eco entre el modelo LG DBC335 (clase A) y el DBC425 (clase E), según pruebas internas de LG

2) LG ThinQ™

-Las funciones de ThinQ™ pueden variar en función del producto y el país. Consulte con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

-Además, cuando se conecte por primera vez al lavavajillas, este debe estar en el mismo entorno Wi-Fi y, a partir de entonces, el lavavajillas debe funcionar siempre dentro del entorno Wi-Fi registrado.

3) Bajo nivel de ruido

-Nivel de ruido: 41 dB o menos, según los resultados de pruebas internas de LG.

-Según los resultados de pruebas internas (nivel de potencia acústica, medición PWL) en modo ECO + ahorro de energía + opciones AOD (enero de 2019).

-Los niveles de ruido se miden como promedio a lo largo de todo el ciclo del lavavajillas, incluidas las fases de prelavado, lavado principal, aclarado y secado.

-Los niveles de ruido pueden variar en función del ciclo de funcionamiento y las condiciones de uso.

-2 años de piezas y mano de obra + 8 años para el motor (solo piezas).»