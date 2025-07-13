Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM Steam, Blanco, A, Con lavado a vapor y tercera bandeja

*Utilice únicamente vajilla apta para lavavajillas.

*Las imágenes y los vídeos del producto son solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Eficiencia energética

En comparación con un modelo LG. Basado en el consumo de energía del programa Eco entre el modelo LG DBC335 (Clase A) y DBC425 (Clase E), según pruebas internas de LG.

TrueSteam™

Fecha de prueba: 14.01.2020

Agencia de prueba: TÜV Rheinland

Modelos de prueba: DFB22M, DFB22M1

Condiciones de prueba: Voltaje: 220±1% V, Frecuencia: 60±1% Hz, Temperatura: 20±2 °C, Humedad: 65±5%, Temperatura del suministro de agua: 15±2 °C, Presión del suministro de agua: 240±20 kPam, Tipo de detergente: B 24 g, sin abrillantador, modo estándar.

Método de prueba: Para niveles de dureza del agua de 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm y 68 ppm, se contó el número de manchas de agua según el uso o no de un dispositivo descalcificador. Para 102 ppm, se midió el número de manchas de agua en las siguientes condiciones: (1) Solo con descalcificador, (2) Sin descalcificador, (3) Con descalcificador y aclarado, (4) Con descalcificador, vapor y aclarado, (5) Con descalcificador y vapor, (6) Solo vapor sin descalcificador.

Resultados de prueba: Cuando no se usó ni descalcificador ni vapor, se formaron 123 manchas de agua. Usando vapor sin descalcificador, se formaron 19 manchas de agua (reducción del 84%).

Los modelos probados y el modelo DFC287HVS utilizan el mismo descalcificador y la misma tecnología de generación de vapor.

Los resultados reales pueden variar según el entorno.

Higienización

[Reducción de Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes]

Fecha de prueba: 01.09.2021

Agencia de prueba: KTR (Korea Testing & Research Institute)

Nº de informe de prueba: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

Modelo de prueba: Lavavajillas LG 14 Place XD

Condiciones de prueba: El lavavajillas funcionó en modo Eco + Alta temperatura + Vapor. Se aplicó un inóculo contaminado en 2 cuencos de arroz y 2 cuencos de sopa con una concentración inicial aproximada de (1,0*10^8) CFU/mL.

Método de prueba: Las cepas de ensayo se preincubaron en agar de soja tríptico a (35±1) °C durante 1824 horas y se ajustaron a (1,09,9*10^8) CFU/mL utilizando solución salina estéril. Se inocularon los platos esterilizados (2 cuencos de arroz y 2 cuencos de sopa) con 0,2 mL de la solución de prueba, se secaron durante 1 hora y se colocaron en el lavavajillas.

Resultados de prueba: Bajo las condiciones de prueba, Escherichia coli, Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes se redujeron en más del 99,999%.

Los modelos probados y el modelo DFC287HVS utilizan la misma tecnología de generación de vapor.

Los resultados reales pueden variar según el entorno.

LG ThinQ™

Las funciones de ThinQ™ pueden variar según el producto y el país. Consulte con su distribuidor local o con LG para verificar la disponibilidad del servicio.

Además, al conectar el lavavajillas por primera vez, debe hacerse en el mismo entorno Wi-Fi; posteriormente, el lavavajillas deberá funcionar siempre dentro del entorno Wi-Fi registrado.

Bajo nivel de ruido

Nivel de ruido: 41 dB o menos, según resultados de pruebas internas de LG.

Basado en resultados de pruebas internas (nivel de potencia sonora, medición PWL) en el modo ECO + Ahorro de energía + opción AOD (enero de 2019).

Los niveles de ruido se miden como promedio durante todo el ciclo del lavavajillas, incluyendo prelavado, lavado principal, aclarado y secado.

Los niveles de ruido pueden variar según el ciclo de funcionamiento y las condiciones de uso.