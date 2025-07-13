Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM Steam, Blanco, A, Con lavado a vapor y tercera bandeja

Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM Steam, Blanco, A, Con lavado a vapor y tercera bandeja

Outlet Lavavajillas LG QuadWashTM Steam, Blanco, A, Con lavado a vapor y tercera bandeja

DF375HWS.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWash<sup>TM</sup> Steam, Blanco, A, Con lavado a vapor y tercera bandeja, DF375HWS.OUTLET
LG Outlet Lavavajillas LG QuadWash<sup>TM</sup> Steam, Blanco, A, Con lavado a vapor y tercera bandeja, DF375HWS.OUTLET
Características principales

    *Garantía de por vida del motor del lavavajillas es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial) cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (11 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

    Imágenes de los lavavajillas integrables LG instalados en varios interiores de cocina con paneles de puerta a juego.

    Lavavajillas LG QuadWash

    Expertos en eficiencia en el hogar. Ahorra hasta un 54% de energía⁽¹⁾

    (1) Basado en la diferencia de consumo de energía en kWh por ciclo, comparando el consumo del lavavajillas LG DF597HVS (IEE: 55.5) con el lavavajillas LG DF030FL (IEE: 25.5) usando el programa «eco». Los resultados pueden variar según las condiciones de uso.  

    ¿Quieres que tu cocina sea más funcional?

    Lavavajillas con eficiencia energética A

    Ahorra hasta un 54% de energía ⁽¹⁾

    TrueSteam™

    Desincrusta hasta la suciedad más reseca gracias al vapor y reduce hasta un 30% las marcas de agua

    Tecnología LG QuadWash™

    Consigue mayor cobertura en el lavado gracias a sus 4 brazos y desincrusta la suciedad fácilmente.​

    EasyRack™Plus

    Hasta 112 combinaciones distintas. Adáptalo al tamaño de tu vajilla en cada lavado: especial ollas, sartenes, copas…​

    Lavavajillas con eficiencia energética A

    Ahorra hasta un 54% de energía ⁽¹⁾

    Lavavajillas empotrado LG, puerta ligeramente abierta con vajilla limpia. La etiqueta indica eficiencia energética estándar de grado A.

    (1) Basado en la diferencia de consumo de energía en kWh por ciclo, comparando el consumo del lavavajillas LG DF597HVS (IEE: 55.5) con el lavavajillas LG DF030FL (IEE: 25.5) usando el programa «eco». Los resultados pueden variar según las condiciones de uso.  

    Tecnología LG TrueSteam™

    Desincrusta hasta la suciedad más reseca gracias al vapor y reduce hasta un 30% las marcas de agua ⁽¹⁾

    (1) En comparación con el modelo LG sin vapor. Basado en el recuento de manchas de agua entre los modelos LG DFB325 (vapor) y DFB415 (sin vapor), utilizando los métodos de prueba internos de LG.

    Ahorra tiempo y reduce las marcas de agua con lavado a vapor

    TrueSteam™ ayuda a lavar mejor los platos y a eliminar las manchas secas más difíciles.

    El vapor llega a todos los rincones

    Siéntase seguro de que ningún plato queda sin limpiar gracias a la tecnología TrueSteam™.

    Platos relucientes tras cada lavado

    TrueSteam™ deja los platos relucientes mientras reduce las manchas de agua hasta en un 30% (1).

    Ahorra tiempo y reduce las marcas de agua con lavado a vapor

    TrueSteam™ ayuda a lavar mejor los platos y a eliminar las manchas secas más difíciles.

    Vista interior del lavavajillas LG lleno de vapor. Flechas rojas indican la cobertura completa para una limpieza profunda y uniforme de todos los platos.

    El vapor llega a todos los rincones

    Siéntase seguro de que ningún plato queda sin limpiar gracias a la tecnología TrueSteam™.

    Una copa de vino con manchas de agua en un lado y cristalina en el otro, mostrando la diferencia después del lavado a vapor.

    Platos relucientes tras cada lavado

    TrueSteam™ deja los platos relucientes mientras reduce las manchas de agua hasta en un 30% (1).

    Tecnología QuadWash™

    Consigue mayor cobertura en el lavado gracias a sus 4 brazos y desincrusta la suciedad fácilmente.​

    EasyRack™Plus

    Hasta 112 combinaciones distintas (1)

    Adáptalo al tamaño de tu vajilla en cada lavado: especial ollas, sartenes, copas…​

    (1) Las combinaciones posibles de los lavavajillas LG varían según la serie, desde las 112 combinaciones en la serie 500 hasta 2 combinaciones en la serie 100. Para conocer más detalles sobre modelos y combinaciones disponibles, visite www.lg.com/es 

    Cuba interior de acero

    Más duradera e higiénica que las de plástico

    Además, el tercer estante ofrece más espacio para colocar desde cubertería larga hasta utensilios de cocina de gran tamaño, incluidos espátulas, cucharas, pinzas y más.

    LG ThinQ™

    Conectividad Wi-Fi con la app LG ThinQ™

    Descarga programas adicionales y avisa al finalizar el ciclo de lavado​

    El smartphone muestra la aplicación LG ThinQ™ en una cocina, destacando las funciones Descargar ciclos, Notificaciones y Diagnóstico inteligente.

    Más opciones de lavado a tu alcance

    Descarga programas adicionales a través de la app ThinQTM: especial ollas y sartenes, cristalería…

    Lava tu vajilla a tu manera

    Personaliza las opciones de tu lavavajillas a través de la app ThinQTM .

    Silencioso, eficiente y fiable

    El motor Inverter Direct Drive™ controla la circulación del agua y la intensidad del spray consiguiendo un rendimiento duradero, versátil y silencioso.

    Un hombre sostiene a un bebé dormido en una cocina en penumbra. El lavavajillas LG funciona silenciosamente en segundo plano para un funcionamiento tranquilo.

    Diseño innovador

    Cocina moderna con lavavajillas, horno, campana extractora y placa de inducción empotrados de LG, que combinan a la perfección con el salpicadero de mármol.

    Elegancia y armonía

    Primer plano del interior de acero inoxidable de un lavavajillas LG, diseñado para ofrecer durabilidad, higiene y un lavado eficiente.

    Cuba interior de acero

    La puerta del lavavajillas LG se abre automáticamente después del ciclo de lavado, liberando vapor y dejando que los platos se sequen de forma natural.

    Auto open dry

    *Utilice únicamente vajilla apta para lavavajillas.

    *Las imágenes y los vídeos del producto son solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

    Eficiencia energética

    En comparación con un modelo LG. Basado en el consumo de energía del programa Eco entre el modelo LG DBC335 (Clase A) y DBC425 (Clase E), según pruebas internas de LG.

    TrueSteam™

    Fecha de prueba: 14.01.2020

    Agencia de prueba: TÜV Rheinland

    Modelos de prueba: DFB22M, DFB22M1

    Condiciones de prueba: Voltaje: 220±1% V, Frecuencia: 60±1% Hz, Temperatura: 20±2 °C, Humedad: 65±5%, Temperatura del suministro de agua: 15±2 °C, Presión del suministro de agua: 240±20 kPam, Tipo de detergente: B 24 g, sin abrillantador, modo estándar.

    Método de prueba: Para niveles de dureza del agua de 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm y 68 ppm, se contó el número de manchas de agua según el uso o no de un dispositivo descalcificador. Para 102 ppm, se midió el número de manchas de agua en las siguientes condiciones: (1) Solo con descalcificador, (2) Sin descalcificador, (3) Con descalcificador y aclarado, (4) Con descalcificador, vapor y aclarado, (5) Con descalcificador y vapor, (6) Solo vapor sin descalcificador.

    Resultados de prueba: Cuando no se usó ni descalcificador ni vapor, se formaron 123 manchas de agua. Usando vapor sin descalcificador, se formaron 19 manchas de agua (reducción del 84%).

    Los modelos probados y el modelo DFC287HVS utilizan el mismo descalcificador y la misma tecnología de generación de vapor.

    Los resultados reales pueden variar según el entorno.

    Higienización

    [Reducción de Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes]

    Fecha de prueba: 01.09.2021

    Agencia de prueba: KTR (Korea Testing & Research Institute)

    Nº de informe de prueba: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

    Modelo de prueba: Lavavajillas LG 14 Place XD

    Condiciones de prueba: El lavavajillas funcionó en modo Eco + Alta temperatura + Vapor. Se aplicó un inóculo contaminado en 2 cuencos de arroz y 2 cuencos de sopa con una concentración inicial aproximada de (1,0*10^8) CFU/mL.

    Método de prueba: Las cepas de ensayo se preincubaron en agar de soja tríptico a (35±1) °C durante 1824 horas y se ajustaron a (1,09,9*10^8) CFU/mL utilizando solución salina estéril. Se inocularon los platos esterilizados (2 cuencos de arroz y 2 cuencos de sopa) con 0,2 mL de la solución de prueba, se secaron durante 1 hora y se colocaron en el lavavajillas.

    Resultados de prueba: Bajo las condiciones de prueba, Escherichia coli, Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes se redujeron en más del 99,999%.

    Los modelos probados y el modelo DFC287HVS utilizan la misma tecnología de generación de vapor.

    Los resultados reales pueden variar según el entorno.

    LG ThinQ™

    Las funciones de ThinQ™ pueden variar según el producto y el país. Consulte con su distribuidor local o con LG para verificar la disponibilidad del servicio.

    Además, al conectar el lavavajillas por primera vez, debe hacerse en el mismo entorno Wi-Fi; posteriormente, el lavavajillas deberá funcionar siempre dentro del entorno Wi-Fi registrado.

    Bajo nivel de ruido

    Nivel de ruido: 41 dB o menos, según resultados de pruebas internas de LG.

    Basado en resultados de pruebas internas (nivel de potencia sonora, medición PWL) en el modo ECO + Ahorro de energía + opción AOD (enero de 2019).

    Los niveles de ruido se miden como promedio durante todo el ciclo del lavavajillas, incluyendo prelavado, lavado principal, aclarado y secado.

    Los niveles de ruido pueden variar según el ciclo de funcionamiento y las condiciones de uso.

    FAQ

    Q.

    ¿Qué tipo de detergente debo usar en mi lavavajillas?

    A.

    Para los lavavajillas, debe usar detergentes específicos para lavavajillas, no detergentes generales. Existen tres tipos de detergentes: en polvo, líquido y en pastilla. Cada tipo puede tener diferentes velocidades de disolución y capacidades de limpieza según el tipo de detergente y el fabricante, por lo que es importante revisar la información del producto y usar la cantidad recomendada por el fabricante en función de la carga y el nivel de suciedad.

    Q.

    ¿Debo enjuagar los platos antes de usar el lavavajillas?

    A.

    Los lavavajillas LG utilizan el potente flujo de agua de sus aspas QuadWash™ tipo tornado, junto con TrueSteam™, para limpiar a fondo los platos sin necesidad de prelavado.  

    Sin embargo, un prelavado ligero solo con agua para eliminar los restos de comida grandes puede ayudar a limpiar los platos de manera más eficiente.  

    Aproveche al máximo las capacidades de limpieza de su lavavajillas prelavando según sea necesario. Solo retire los restos de comida grandes y cargue el lavavajillas de inmediato.

    Q.

    ¿Cómo puedo eliminar las manchas de agua de los platos?

    A.

    La función TrueSteam™ y el ablandador de agua de los lavavajillas LG pueden eliminar eficazmente las manchas de agua de los platos. Además, el uso de un abrillantador reduce la tensión superficial de las gotas de agua, lo que es excelente para secar los platos y prevenir manchas. El abrillantador se añade automáticamente al secar si levanta la solapa del dosificador de detergente y lo llena hasta el nivel máximo.

    Q.

    ¿Cuál es la manera inteligente de cargar mi lavavajillas?

    A.

    Cesta inferior: Ollas y sartenes colocadas boca abajo, platos llanos, platos hondos y platos de postre.  

    Cesta intermedia: Vasos, tazas, platillos y copas de vino.  

    Cesta superior: Cubiertos como cucharillas, cucharas de postre, cucharas de sopa y tenedores.  

    Al colocar los platos en las cestas, es importante inclinarlos ligeramente para que el agua pueda fluir correctamente.  

    CONSEJO: Si una olla grande en la cesta inferior bloquea la bandeja, puede solucionarlo fácilmente con la función de ajuste de altura de la bandeja.

    Q.

    ¿Puedo lavar los recipientes de plástico en el lavavajillas?

    A.

    Sí, pero solo si están fabricados con plásticos resistentes al calor; los plásticos normales pueden deformarse con los lavados a altas temperaturas.    

    Q.

    ¿Qué puedo hacer con los olores de la comida después de usarla?

    A.

    «Recomendamos limpiar el filtro una vez cada 1-2 semanas para eliminar los olores. CONSEJO: Para esterilizar el interior del lavavajillas, vierta entre 200 y 300 ml de vinagre blanco en un recipiente poco profundo, colóquelo en la cesta superior y ponga en marcha el ciclo automático».

    Q.

    ¿Se puede instalar este lavavajillas fuera de la vivienda?

    A.

    «Este producto es un aparato de uso doméstico para interiores y no puede utilizarse con fines comerciales (cafeterías, etc.), industriales o de laboratorio.

    (No puede instalarse ni siquiera con fines de investigación en laboratorios científicos escolares, etc., ya que su finalidad es limpiar productos químicos).

    Sin embargo, es posible instalar este producto para su simple exposición y no para su funcionamiento real».    

    Q.

    ¿Cabrá el lavavajillas en mi cocina?

    A.

    La mayoría de las cocinas modernas están diseñadas según el estándar industrial de un electrodoméstico de 60 cm de ancho, que es exactamente lo que ofrecen los lavavajillas de 60 cm de LG. Este tamaño estándar garantiza que nuestros lavavajillas independientes se integren perfectamente en la distribución actual de su cocina sin ningún tipo de inconveniente.

    Todas las especificaciones

    INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

    MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
    La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

    Qué opina la gente

