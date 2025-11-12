About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Outlet Microondas 20L con grill, revestimiento Easy Clean™

Outlet Microondas 20L con grill, revestimiento Easy Clean™

MH6032GAS.OUTLET
Front view
side view
Righr side view
Inside view
LG Outlet Microondas 20L con grill, revestimiento Easy Clean™, MH6032GAS.OUTLET
dimension view
Feature image1
Featureimage2
Featureimage3
Featureimage4
Featureimage5
Featureimage6
Featureimage7
Featureimage8
Featureimage9
Front view
side view
Righr side view
Inside view
LG Outlet Microondas 20L con grill, revestimiento Easy Clean™, MH6032GAS.OUTLET
dimension view
Feature image1
Featureimage2
Featureimage3
Featureimage4
Featureimage5
Featureimage6
Featureimage7
Featureimage8
Featureimage9

Características principales

  • LG NeoChef™, Sencillo y Versatil
  • El único que sí descongela, sí calienta y sí cocina de manera uniforme
  • Olvídate de los alimentos congelados o sobrecalentados
  • Disfruta de un cocinado más rápido
  • Prepara fácilmente un yogurt casero
  • Prepara fácilmente unas saludables verduras al vapor
Más

LG NeoChef™, Sencillo y Versatil

LG NeoChef™, Sencillo y Versatil

LG Smart Inverter

El único que sí descongela, sí calienta y sí cocina de manera uniforme

La exclusiva tecnología Smart Inverter permite descongelar, calentar y cocinar de forma más rápida, potente y uniforme, manteniendo el sabor y los nutrientes de todos tus platos. Podrás regular la potencia de cocción de forma precisa para cocinar una gran variedad de platos que no se pueden cocinar en otros convencionales

Calentado

Calentado

Descongelado

Descongelado

Fermentación

Fermentación

Cocina al vapor

Cocina al vapor

Calentado y descongelado uniforme

Olvídate de los alimentos congelados o sobrecalentados

La tecnología Smart Iverter controla la temperatura de manera precisa para calentar y descongelar los alimentos uniformemente
Cocinado rápido

Disfruta de un cocinado más rápido

Cocina 1,5 veces más rápido al utilizar corriente continua con un flujo ininterrumpido de potencia.
Fermentación

Prepara fácilmente un yogurt casero

Con un cocinado preciso a baja temperatura podrás preparar un delicioso y saludable yogurt casero
Cocina al vapor

Prepara fácilmente unas saludables verduras al vapor

Puedes cocinar diferentes platos al vapor de manera sencilla al usar los accesorios de vapor

*Los accesorios del vapor pueden variar según el país y el modelo del producto.
*Todos los vídeos e imágenes mostrados son sólo ilustrativos.
*El producto real puede variar debido a mejoras.
*La disponibilidad del producto puede variar según el país.

Gran versatilidad

LG Neochef™ incorpora una variedad de funciones y características para hacer que el cocinado sea sencillo y cómodo

Su revestimiento interior Antibacterias EasyClean™ es 2 veces más fácil de limpiar.

EasyClean™

Su revestimiento---

Iluminación LED 3 veces más brillante

Iluminación LED 3---

Tamaño reducido con mayor capacidad

Tamaño reducido---

Máxima comodidad de uso con plato giratorio con mayor estabilidad

Máxima comodidad---

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO