Outlet Microondas 20L con grill, revestimiento Easy Clean™
Outlet Microondas 20L con grill, revestimiento Easy Clean™
Características principales
- LG NeoChef™, Sencillo y Versatil
- El único que sí descongela, sí calienta y sí cocina de manera uniforme
- Olvídate de los alimentos congelados o sobrecalentados
- Disfruta de un cocinado más rápido
- Prepara fácilmente un yogurt casero
- Prepara fácilmente unas saludables verduras al vapor
*Los accesorios del vapor pueden variar según el país y el modelo del producto.
*Todos los vídeos e imágenes mostrados son sólo ilustrativos.
*El producto real puede variar debido a mejoras.
*La disponibilidad del producto puede variar según el país.
Gran versatilidad
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
Qué opina la gente
Búsquedas Relacionadas
