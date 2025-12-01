We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor Gaming LG UltraGear, 24", IPS, FHD (1920x1080), 144Hz, 1 ms
Características principales
- Panel IPS con frecuencia de actualización de 144 Hz(1) y 1 ms de velocidad de respuesta.
- Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99%.
- Con la tecnología AMD FreeSync™ compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos fluidos.
- Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con HDR10.
- Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.
- Diseño sin bordes prácticamente en los 3 lados y soporte en forma de L para optimizar el espacio.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Vive la batalla con colores vivos
Con HDR10 y 99% sRGB en panel IPS, disfruta de un espectro amplio y colores fieles tal y como los crearon los desarrolladores.
Escena de combate espacial con colores vivos gracias a HDR, sRGB 99% y panel IPS en el monitor LG UltraGear™
*Este producto soporta una tasa de refresco de 120Hz y hasta 144Hz en modo overclock cuando está conectado vía DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 soporta hasta 144Hz.)
*La tasa de refresco y el tiempo de respuesta pueden variar dependiendo del entorno, como el contenido o el rendimiento del PC (CPU/GPU). Se requiere un cable compatible con DP 1.4 y una tarjeta gráfica compatible (la tarjeta gráfica se vende por separado).
*La función 1ms Motion Blur Reduction reduce la luminancia y desactiva las siguientes funciones: AMD FreeSync™ Premium y DAS (Dynamic Action Sync).
*Durante el uso de 1ms MBR puede producirse parpadeo.
Experiencia de juego fluida
Disfruta de los gráficos con una reducción significativa de la fragmentación de la imagen o el efecto fantasma* gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync
Vista en pantalla dividida de un piloto en un juego rápido, mostrando gráficos más claros y fluidos.
*El rendimiento de la función se compara con modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real y responder rápidamente
Black Stabilizer
La tecnología Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rinconces más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones
Crosshair
El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro*
LG Switch App
Cambia rápidamente
La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el gaming como para el día a día. Personaliza facilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras y aplica tus ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. Divide la pantalla en hasta 6 secciones, cambia el diseño, realiza videollamadas con accesos directos y aprovecha todas las opciones de multitarea.
*Este video es solo para fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 24G411A.
*LG Switch app requiere la descarga de software y manual desde LG.com para su uso adecuado.
Diseño elegante y minimalista
Soporte delgado con efecto flotante
Disfruta de una mayor área de pantalla y menos distracciones gracias a su pantalla sin bordes y soporte minimalista. La base con efecto flotante aporta una estética limpia y ligera, mientras que la pantalla sin bordes proporciona una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas.
*Inclinación (-5~20°), compatible con montaje en pared (100x100).
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Qué opina la gente
