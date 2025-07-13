Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Outlet LG Smart Monitor  32'', panel IPS, 4K, 60 Hz, Blanco

Outlet LG Smart Monitor  32'', panel IPS, 4K, 60 Hz, Blanco

Outlet LG Smart Monitor  32'', panel IPS, 4K, 60 Hz, Blanco

32U850SA-W.OUTLET
front view with webcam
Front view with closed webcam
Front view
-15 degree side view
-15 degree side view with webcam
+15 degree side view
+15 degree side view with webcam
perspective view
side view
rear view with webcam
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
vertical front view with webcam
vertical side view at -15 degrees
front view with webcam
Front view with closed webcam
Front view
-15 degree side view
-15 degree side view with webcam
+15 degree side view
+15 degree side view with webcam
perspective view
side view
rear view with webcam
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
vertical front view with webcam
vertical side view at -15 degrees

Características principales

  • Disfruta de contenidos en streaming 4K como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos... además de contenidos verticales como YouTube Shorts, TikTok y Reels. Smart TV webOS24, fácil, intuitivo y seguro.⁽¹⁾
  • Accede a tu PC en la nube por WiFi yy trabaja con los múltiples servicios de Home Office como Microsoft 365, Google Calendar o videollamadas, gracias a su compatibilidad con Home Office y su cámara externa POGO incluida⁽²⁾.
  • Controla todos tus contenidos a través de tus periféricos y/o el mando a distancia incluido. Magic Remote opcional⁽³⁾.
  • Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay 2, Screen Share o Bluetooth.
  • Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ y Alexa. Compatible con Apple Home Kit, Airplay y Google⁽⁴⁾.
  • Conexión USB Tipo-C™ para transferencia de imagen, de datos y carga rápida de alto rendimiento de hasta 90W con un solo cable, ideal para entornos de trabajo multitarea.
Más

Excelencia galardonada

Imagen del logo de galardonado CES 2025

CES Innovation Awards - Galardonado

webOS Re:New Program

en Ciberseguridad

Imagen del logo de AV Forums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

"webOS24 proporciona una experiencia impecable, veloz y fácil de usar que se siente fresca y despejada."

Imagen del if Design Award

iF Design Award - Ganador

Interfaz webOS 24

*Los premios de Innovación CES están basados en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no ha verificado la precisión de ninguna de las propuestas o de ninguna de las afirmaciones realizadas y no han probado el producto al que se le ha otorgado el premio.

Logo LG Smart Monitor.

Entretenimiento y Teletrabajo en 1 único monitor

Gracias a webOS24, disfruta de tus series favoritas fácilmente desde múltiples plataformas de streaming y configura tu espacio de trabajo de manera rápida y sencilla, con o sin PC, todo con calidad 4K.(1)

Muestra una colorida imagen abstracta con colores vívidos en 4K UHD.

Pantalla UHD 4K IPS de 32 pulgadas

Una foto que muestra la característica de compartir pantalla del Smart Monitor.

Comparte contenido desde tus dispositivos

Una foto que muestra al Smart Monitor conectado a un portátil a través de USB-C, demostrando la capacidad de carga y de transferencia de datos.

Fácil control y conectividad

Una foto que muestra los LG Smart Monitors en una oficina y en casa.

webOS Productividad y Gaming

Pantalla UHD 4K IPS de 32 pulgadas

Colores brillantes y precisos

La pantalla UHD 4K (3840x2160) IPS con HDR10 y DCI-P3 95% proporciona una visualización de colores precisa y un alto ratio de contraste para una experiencia visual inmersiva, tanto para tu entretenimiento como para trabajar.(2)

Muestra una colorida imagen abstracta con colores vívidos en 4K UHD.

Muestra una colorida imagen abstracta con colores vívidos en 4K UHD.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

(2)Brillo: 400nits (Típ.), Gama de Color: DCI-P3 95% (Típ.)

webOS

Tu portal de contenidos personalizados

Disfruta de contenidos en streaming 4K como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos… además de contenidos verticales como YouTube shorts, TikTok y Reels. Obtén recomendaciones personalizadas, utiliza apps como Deportes, Gaming y LG Fitness, y controla el monitor con el mando a distancia. Su elegante diseño prácticamente sin bordes en tres lados y sus altavoces estéreo favorecen una experiencia de visualización inmersiva.(3)

Una foto que muestra contenido variado en WebOS

Una foto que muestra contenido variado en WebOS

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

(3)Los servicios de streaming y aplicaciones incluidas pueden diferir por país.

*Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.

*Se ofrece una serie de aplicaciones y servicios personalizados, los cuales incluyen música, deportes, home office y cloud gaming para cada cuenta registrada.

webOS

Completa tu Home Office

WebOS te permite acceder de manera remota a tu PC y Cloud PC a través de escritorio remoto. Esta característica te permite usar varias funcionalidades de Home Office, incluidas video conferencia y aplicaciones cloud, todo sin un PC.(3,4)

Gaming

Entra de lleno en el juego

Sin necesidad de consola, juega con tu LG Smart Monitor. Accede directamente a juegos a través de cloud y conéctate sin complicaciones a aplicaciones de streaming para contenido gaming.(5)

Música

Adaptado a tus gustos

Disfruta de tu música preferida con los altavoces estéreo de 5W. Busca canciones, accede a tu historial y encuentra recomendaciones basadas en tus gustos de manera fácil.

Deportes

Apoya a tus deportes favoritos

Sigue las noticias de tus equipos o deportes favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.

LG Fitness

Fitness en casa personalizado

Transforma tu salón en tu gimnasio personal con LG Fitness. Disfruta de una amplia variedad de entrenamientos, sigue tu progreso y consigue tus metas, todo desde la comodidad de tu casa.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).

(3)Los servicios incluidos pueden diferir por país.

Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.

(5)La disponibilidad del Gaming Portal puede variar por región. En regiones sin soporte, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.

Control de brillo

Colores nítidos bajo cualquier luz

El control de brillo detecta fuentes de luz en tu entorno y automáticamente ajusta el brillo de la pantalla para conseguir imágenes nítidas, independientemente de si es de día o de noche.

La imagen de la izquierda muestra la estancia de día con la característica de ajuste de brillo en la pantalla, y a la derecha es de noche con la misma característica mostrada.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Dynamic Tone Mapping

Siente realismo auténtico en cada detalle

Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping, el cual ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.(6)

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

(6)Disponible solo con señal de vídeo HDR.

Elegante y minimalista

Optimiza tu espacio sin comprometer tu estilo

Su diseño ultra fino y prácticamente sin bordes, combinado con su delgada peana, se integra en tu oficina u hogar, ocupando un espacio mínimo. Disfruta de una experiencia de visualización ideal gracias a sus ajustes en inclinación y altura.

Diseño elegante que ahorra espacio.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).

(3)Los servicios incluidos pueden diferir por país.

*Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.

(4)Escritorio remoto de PC solo está disponible en equipos con Windows 10 Pro o sistemas operativos posteriores.

*La característica de escritorio remoto de PC solo está disponible en Windows 10 Pro o versiones posteriores, y es compatible con portátiles de terceros que admitan la conexión remota de ordenadores, incluido gram.

Icono de ajuste de inclinación

Inclinación

'-5 ~ 15˚

Icono de ajuste de altura

Altura

110mm

Icono de ajuste pivotante

Pivotante

90˚

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

USB-C

Fácil control y conectividad

El puerto USB-C permite la conexión a la pantalla y la transferencia de datos a dispositivos conectados y carga hasta 90W, todo a través de un único cable.(7)

Un portátil está conectado al LG Smart Monitor a través de USB-C. Se está cargando a través del USB-C a la vez que transmite contenido a la misma pantalla.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

(7)Solo el puerto USB-C superior admite suministro de energía y DisplayPort Alternate Mode.

Webcam integrada Full HD.

Webcam Full HD integrada

Videollamadas de calidad

Eleva tu productividad en tus reuniones desde casa con la webcam Full HD externa y magnética. Su elegante diseño se adapta a todos los espacios y, para mayor privacidad, puedes cubrirla rápidamente.(8)

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

(8)Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de videollamada relacionados. Los servicios independientes pueden requerir el pago de una suscripción, no incluidos (compra por separado).

Tapa de privacidad

Privacidad en un instante

Con la tapa de privacidad, cubrirás instantáneamente el objetivo de la cámara con un solo toque, ayudándote a proteger tu intimidad cuando quieras.

Micrófono dual integrado

Hazte oír

El micrófono dual integrado capta con nitidez tu voz durante las videollamadas, sin necesidad de dispositivos adicionales.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

La pantalla del LG Smart Monitor está mostrando la interfaz de ThinQ Home Dashboard.

Panel de control de ThinQ

Controla fácilmente tus dispositivos

El panel de control de ThinQ te hace la vida más fácil.(9) Verifica y controla el estado de tus electrodomésticos

en una sola pantalla con el mando a distancia.

(9)Para usar las características de "ThinQ", es necesario instalar la aplicación "LG ThinQ" de la Google Play Store o de la tienda de aplicaciones Apple en tu smartphone a través de conexión Wi-Fi. En la sección de ayuda de la aplicación encontrarás instrucciones de uso detalladas.

*Se requiere conexión inalámbrica a internet para registrar productos en la aplicación LG ThinQ.

*Las funcionalidades reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar dependiendo del producto y el modelo.

*Este producto está registrado como una TV en la aplicación ThinQ. Es posible cambiar el nombre registrado del dispositivo en la aplicación ThinQ.

*En la aplicación LG ThinQ, es posible modificar el volumen, usar puntero y modificar funciones de energía.

Control por voz con Magic Remote

Con la aplicación ThinQ(10), puedes controlar el monitor de manera remota usando comandos de voz con Alexa(11), por lo que el monitor es más que solo una pantalla. Se convierte en tu hub de entretenimiento y productividad.

Estas funciones requieren del Magic Remote.(12)

Una mujer está subiendo el volumen al LG Smart Monitor utilizando el Magic Remote.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Las imágenes mostradas en la pantalla pueden diferir de las de la aplicación real.

(10)Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ. 

*Los servicios pueden variar dependiendo de la región, país o versiones de la aplicación.

*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe / vietnamita / hindi / sueco / chino (Taiwán) / indonesio / holandés / neerlandés / noruego / griego / hebreo.

*El mando a distancia está incluido en el paquete.

(11)La funcionalidad de Alexa está disponible. Por favor, revise las especificaciones del producto para más detalles.

(12)El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país. Solo compatible con el modelo del mando MR23.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Comparte contenido desde tus dispositivos

Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo smart al monitor con AirPlay2 (para dispositivos Apple) o Screen Share (dispositivos Android). Conéctate de manera instantánea y disfruta de una experiencia de visualización y sonido sin interrupciones en la pantalla grande.(13)

*Apple y marcas y logos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones disponibles pueden variar en función de países y regiones.

(13)Este monitor es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10,14,5 o posterior.

*ScreenShare: disponible en Android o Windows 8.1 o posterior.

*Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.

*Google Cast estará disponible en una actualización futura.

Múltiples puertos

Potencia, conexión y simplicidad para maximizar tu experiencia

El LG Smart Monitor ofrece 2 puertos HDMI, 2 puertos USB y puertos USB-C compatibles con múltiples dispositivos para una visualización fluida. Su configuración permite maximizar el espacio disponible en el escritorio.(7)

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

(7)Solo el puerto USB superior dmite suministro de energía y DisplayPort Alternate Mode.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO