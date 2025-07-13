We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet LG Smart Monitor 32'', panel IPS, 4K, 60 Hz, Blanco
32U850SA-W.OUTLET
Características principales
- Disfruta de contenidos en streaming 4K como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos... además de contenidos verticales como YouTube Shorts, TikTok y Reels. Smart TV webOS24, fácil, intuitivo y seguro.⁽¹⁾
- Accede a tu PC en la nube por WiFi yy trabaja con los múltiples servicios de Home Office como Microsoft 365, Google Calendar o videollamadas, gracias a su compatibilidad con Home Office y su cámara externa POGO incluida⁽²⁾.
- Controla todos tus contenidos a través de tus periféricos y/o el mando a distancia incluido. Magic Remote opcional⁽³⁾.
- Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay 2, Screen Share o Bluetooth.
- Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ y Alexa. Compatible con Apple Home Kit, Airplay y Google⁽⁴⁾.
- Conexión USB Tipo-C™ para transferencia de imagen, de datos y carga rápida de alto rendimiento de hasta 90W con un solo cable, ideal para entornos de trabajo multitarea.
Excelencia galardonada
*Los premios de Innovación CES están basados en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no ha verificado la precisión de ninguna de las propuestas o de ninguna de las afirmaciones realizadas y no han probado el producto al que se le ha otorgado el premio.
Entretenimiento y Teletrabajo en 1 único monitor
Gracias a webOS24, disfruta de tus series favoritas fácilmente desde múltiples plataformas de streaming y configura tu espacio de trabajo de manera rápida y sencilla, con o sin PC, todo con calidad 4K.(1)
Pantalla UHD 4K IPS de 32 pulgadas
Colores brillantes y precisos
La pantalla UHD 4K (3840x2160) IPS con HDR10 y DCI-P3 95% proporciona una visualización de colores precisa y un alto ratio de contraste para una experiencia visual inmersiva, tanto para tu entretenimiento como para trabajar.(2)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(2)Brillo: 400nits (Típ.), Gama de Color: DCI-P3 95% (Típ.)
webOS
Tu portal de contenidos personalizados
Disfruta de contenidos en streaming 4K como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos… además de contenidos verticales como YouTube shorts, TikTok y Reels. Obtén recomendaciones personalizadas, utiliza apps como Deportes, Gaming y LG Fitness, y controla el monitor con el mando a distancia. Su elegante diseño prácticamente sin bordes en tres lados y sus altavoces estéreo favorecen una experiencia de visualización inmersiva.(3)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(3)Los servicios de streaming y aplicaciones incluidas pueden diferir por país.
*Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.
*Se ofrece una serie de aplicaciones y servicios personalizados, los cuales incluyen música, deportes, home office y cloud gaming para cada cuenta registrada.
webOS
Completa tu Home Office
WebOS te permite acceder de manera remota a tu PC y Cloud PC a través de escritorio remoto. Esta característica te permite usar varias funcionalidades de Home Office, incluidas video conferencia y aplicaciones cloud, todo sin un PC.(3,4)
Gaming
Entra de lleno en el juego
Sin necesidad de consola, juega con tu LG Smart Monitor. Accede directamente a juegos a través de cloud y conéctate sin complicaciones a aplicaciones de streaming para contenido gaming.(5)
Deportes
Apoya a tus deportes favoritos
Sigue las noticias de tus equipos o deportes favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).
(3)Los servicios incluidos pueden diferir por país.
Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.
(5)La disponibilidad del Gaming Portal puede variar por región. En regiones sin soporte, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.
Control de brillo
Colores nítidos bajo cualquier luz
El control de brillo detecta fuentes de luz en tu entorno y automáticamente ajusta el brillo de la pantalla para conseguir imágenes nítidas, independientemente de si es de día o de noche.
La imagen de la izquierda muestra la estancia de día con la característica de ajuste de brillo en la pantalla, y a la derecha es de noche con la misma característica mostrada.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Dynamic Tone Mapping
Siente realismo auténtico en cada detalle
Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping, el cual ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.(6)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(6)Disponible solo con señal de vídeo HDR.
Elegante y minimalista
Optimiza tu espacio sin comprometer tu estilo
Su diseño ultra fino y prácticamente sin bordes, combinado con su delgada peana, se integra en tu oficina u hogar, ocupando un espacio mínimo. Disfruta de una experiencia de visualización ideal gracias a sus ajustes en inclinación y altura.
Diseño elegante que ahorra espacio.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).
(3)Los servicios incluidos pueden diferir por país.
*Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.
(4)Escritorio remoto de PC solo está disponible en equipos con Windows 10 Pro o sistemas operativos posteriores.
*La característica de escritorio remoto de PC solo está disponible en Windows 10 Pro o versiones posteriores, y es compatible con portátiles de terceros que admitan la conexión remota de ordenadores, incluido gram.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
USB-C
Fácil control y conectividad
El puerto USB-C permite la conexión a la pantalla y la transferencia de datos a dispositivos conectados y carga hasta 90W, todo a través de un único cable.(7)
Un portátil está conectado al LG Smart Monitor a través de USB-C. Se está cargando a través del USB-C a la vez que transmite contenido a la misma pantalla.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(7)Solo el puerto USB-C superior admite suministro de energía y DisplayPort Alternate Mode.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(8)Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de videollamada relacionados. Los servicios independientes pueden requerir el pago de una suscripción, no incluidos (compra por separado).
Tapa de privacidad
Privacidad en un instante
Con la tapa de privacidad, cubrirás instantáneamente el objetivo de la cámara con un solo toque, ayudándote a proteger tu intimidad cuando quieras.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(9)Para usar las características de "ThinQ", es necesario instalar la aplicación "LG ThinQ" de la Google Play Store o de la tienda de aplicaciones Apple en tu smartphone a través de conexión Wi-Fi. En la sección de ayuda de la aplicación encontrarás instrucciones de uso detalladas.
*Se requiere conexión inalámbrica a internet para registrar productos en la aplicación LG ThinQ.
*Las funcionalidades reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar dependiendo del producto y el modelo.
*Este producto está registrado como una TV en la aplicación ThinQ. Es posible cambiar el nombre registrado del dispositivo en la aplicación ThinQ.
*En la aplicación LG ThinQ, es posible modificar el volumen, usar puntero y modificar funciones de energía.
Control por voz con Magic Remote
Con la aplicación ThinQ(10), puedes controlar el monitor de manera remota usando comandos de voz con Alexa(11), por lo que el monitor es más que solo una pantalla. Se convierte en tu hub de entretenimiento y productividad.
Estas funciones requieren del Magic Remote.(12)
Una mujer está subiendo el volumen al LG Smart Monitor utilizando el Magic Remote.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes mostradas en la pantalla pueden diferir de las de la aplicación real.
(10)Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Los servicios pueden variar dependiendo de la región, país o versiones de la aplicación.
*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe / vietnamita / hindi / sueco / chino (Taiwán) / indonesio / holandés / neerlandés / noruego / griego / hebreo.
*El mando a distancia está incluido en el paquete.
(11)La funcionalidad de Alexa está disponible. Por favor, revise las especificaciones del producto para más detalles.
(12)El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país. Solo compatible con el modelo del mando MR23.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Comparte contenido desde tus dispositivos
Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo smart al monitor con AirPlay2 (para dispositivos Apple) o Screen Share (dispositivos Android). Conéctate de manera instantánea y disfruta de una experiencia de visualización y sonido sin interrupciones en la pantalla grande.(13)
*Apple y marcas y logos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones disponibles pueden variar en función de países y regiones.
(13)Este monitor es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10,14,5 o posterior.
*ScreenShare: disponible en Android o Windows 8.1 o posterior.
*Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.
*Google Cast estará disponible en una actualización futura.
Múltiples puertos
Potencia, conexión y simplicidad para maximizar tu experiencia
El LG Smart Monitor ofrece 2 puertos HDMI, 2 puertos USB y puertos USB-C compatibles con múltiples dispositivos para una visualización fluida. Su configuración permite maximizar el espacio disponible en el escritorio.(7)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(7)Solo el puerto USB superior dmite suministro de energía y DisplayPort Alternate Mode.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
