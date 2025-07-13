Outlet LG Smart Monitor  32'', panel IPS, 4K, 60 Hz, Blanco

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

(3)Los servicios de streaming y aplicaciones incluidas pueden diferir por país.

*Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.

*Se ofrece una serie de aplicaciones y servicios personalizados, los cuales incluyen música, deportes, home office y cloud gaming para cada cuenta registrada.