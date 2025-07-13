We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet LG UltraGear OLED Smart Monitor gaming - 39", UWQHD, 240Hz, we
Outlet LG UltraGear OLED Smart Monitor gaming - 39", UWQHD, 240Hz, we
Características principales
- Juega con una impresionante tasa de refresco de 240Hz(1) y 0,03ms (GtG) de respuesta, con un panel curvo 800R 21:9, ofreciendo imágenes increíblemente fluidas, nítidas y sin ghosting.
- Con Smart TV webOS 24(2), navega fácilmente y accede a plataformas de streaming como música, juegos, películas y series, sin necesidad de PC o consola. Controla todo cómodamente con el mando a distancia y disfruta de entretenimiento ilimitado(3).
- Déjate sorprender con el único negro puro y la profundidad de los colores gracias a DisplayHDR True Black 400.
- Eleva tu experiencia con un 37,5 % más de brillo(4) gracias a la tecnología Micro Lens Array+, alcanzando un impresionante pico de hasta 1300 nits.
- Disfruta de una experiencia audiovisual más completa con la tecnología LG AI. Mejora automáticamente la calidad de la imagen, ofreciendo mayor claridad y colores vibrantes. Además, personaliza la imagen a tu gusto y optimiza el sonido para una mayor inmersión.(5)
- Con la tecnología AMD FreeSync™ compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos.
Free 27" UltraGear Monitor
¹No incluye sintonizador.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
ENTRETENIMIENTO EN STREAMING
webOS
AI Picture
Dynamic Tone Mapping
Asistente de Imagen Personalizada con IA
AI Sound
SUPERA TUS LÍMITES
Pantalla OLED WQHD Curva de 34 pulgadas
DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%
0.03ms (GtG) & 240Hz²
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
DISEÑADO PARA GAMERS
USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
App LG Switch para maximizar tu experiencia
Diseño elegante con soporte tipo L que ahorra espacio
Monitor gaming con Smart TV webOS AI
Te presentamos el monitor gaming con Smart TV de LG, que cuenta con el sistema operativo webOS y tecnología LG AI. Diseñado para ofrecerte una calidad de imagen y un sonido envolvente espectacular, haciendo de tu monitor personal el aliado perfecto para el entretenimiento y el trabajo. Disfruta de streaming en 4K sin complicaciones, con acceso a LG Channels gratuitos y múltiples opciones de contenido. Además, juega en la nube con alto rendimiento sin necesidad de un PC o consola, controlándolo todo de forma fácil y cómoda con el mando a distancia.³,⁴
²El aprovechamiento de frecuencias de actualización de hasta 240Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo
³Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
⁴Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Mando a distancia de la imagen incluido en el paquete.
³Se requiere conexión a internet y suscripciones para utilizar los servicios de streaming deseados. Los servicios de streaming pueden requerir pagos por suscripción, no proporcionados (compra por separado).
⁴Los servicios incluidos pueden diferir por país.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El teclado, ratón, cascos y mando no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).
AI Picture
Gráficos nítidos y realistas
Con AI Picture, disfruta de gráficos de juego increíblemente realistas que resaltan rostros y cuerpos, eliminan el ruido y añaden profundidad a cada escena. Cada detalle, desde expresiones sutiles hasta los movimientos de los enemigos, se aprecia con claridad, ofreciéndote una experiencia totalmente inmersiva tanto en tus partidas como en el streaming.5
Comparison images with AI Picture function on and off.
⁵No disponible en conexión a PC ni en modo Game Optimizer.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Dynamic Tone Mapping
Siente el auténtico realismo en cada detalle
Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping, que ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.⁶
⁶Disponible únicamente cuando se recibe una señal de vídeo HDR.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Asistente de Imagen Personalizada con IA
Tu imagen, tu estilo
Selecciona una imagen que refleje tus preferencias y el asistente de imagen personalizada con IA ajustará automáticamente la configuración del monitor para ofrecerte una experiencia visual adaptada a tu estilo. Con 85 millones de combinaciones posibles, tus ajustes personalizados se guardarán en tu perfil para que siempre disfrutes de una experiencia única y a tu gusto, tanto en juegos como en vídeos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
AI Sound
Sonido táctico para dominar tu partida
AI Sound analiza tu espacio y crea un audio inmersivo con una configuración simulada de 9.1 canales. Identifica con precisión cada fuente de sonido, desde pasos enemigos hasta disparos, para darte una ventaja táctica sin necesidad de altavoces ni auriculares adicionales. Además, resalta tu voz y elimina ruidos de fondo para que la comunicación en el juego sea clara y sin distracciones.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Experiencia de visualización UltraWide con el OLED más brillante
El monitor OLED curvo de 39 pulgadas ofrece en 21:9 un 34% más de área de visualización que las pantallas estándar 16:9, con visuales más claros y precisos. Su tecnología OLED representa las sombras más oscuras, todo el brillo y los colores brillantes del gameplay en cualquier entorno.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
⁷Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
21:9: el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión
El monitor OLED curvo de 39" en 21:9 ofrece un 12% más de área de visualización⁸ y una relación de aspecto optimizada para una inmersión total. Su equilibrio perfecto entre tamaño y curvatura te sumerge por completo en la acción.
The 21:9 curved OLED monitor provides an immersive and captivating experience with a balanced and optimised aspect ratio.
⁸En comparación con un monitor 32:9 de 49 pulgadas. Las cifras han sido determinadas a partir de las dimensiones reales de anchura y altura de un monitor 21:9 de 39 pulgadas (4.580㎠) y un monitor 32:9 de 49 pulgadas (4.059㎠).
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
800R, la curvatura ideal
Disfruta de la curvatura 800R diseñada para sumergirte en gráficos ultrarealistas y sin distorsiones mientras exploras el universo de tus juegos.⁹
⁹La experiencia de visualización puede variar dependiendo de la distancia desde la pantalla y de la postura del usuario.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Negro más profundo, color realista
Disfruta de una profundidad sin precedentes y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR True Black 400, que ofrece una expresión detallada del negro incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1,5 M:1¹⁰,una gama de colores DCI-P3 del 98,5% (típica) y una precisión cromática Delta E ≦2, garantiza que los colores se muestren con detalles realistas, tal y como se concibieron originalmente.
¹⁰1,5M:1 es la relación de contraste al 25% de valor APL (Average Picture Level) que se da en porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Baja emisión de luz azul y antirreflejos, juega sin límite de tiempo
La avanzada tecnología antirreflejos de LG OLED minimiza los reflejos y las distracciones, ofreciendo un rendimiento de juego nítido al mantener una claridad constante con cualquier iluminación. Además, gracias a la triple certificación UL¹¹ que reduce la luz azul nociva y conserva la viveza de los colores y las imágenes realistas, proporciona confort visual y una experiencia de juego más fluida, tanto si juegas en entornos luminosos como en salas iluminadas con LED.¹²
Curved gaming monitor showing a robot character in a futuristic setting, with UL certifications below.
¹¹Los paneles OLED de LG han sido certificados por UL como libres de parpadeos, de reflejos molestos y de luz azul baja. Número de certificado: Pantalla sin parpadeos (Flicker-Free Display (OLED)) - A196009, Sin reflejos molestos (Discomfort Glare Free) - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Solución de hardware de baja luz azul Platinum (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051.
¹²La característica anterior puede variar en función del entorno o las condiciones informáticas del usuario.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
²El aprovechamiento de frecuencias de actualización de hasta 240Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Movimiento fluido. Juega sin interrupciones
Minimiza los cortes y retrasos con la tecnología AMD FreeSync™ Premium y la compatibilidad G-SYNC® validada por NVIDIA así como la certificación VESA AdaptiveSync™. Este monitor gaming 4K reduce notablemente el screen tearing y el stuttering, garantizando imágenes nítidas y movimientos fluidos en cada partida.¹³,¹⁴
Image of a green car racing on a track.
¹³El funcionamiento de esta característica se compara con modelos en los que no se aplica la tecnología.
¹⁴Los retrasos o errores pueden depender de la conexión de red.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
¹³El funcionamiento de esta característica se compara con modelos en los que no se aplica la tecnología.
¹⁴Los retrasos o errores pueden depender de la conexión de red.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Funciones de juego avanzadas
•La baja latencia reduce el retardo de entrada para una respuesta en tiempo real.
•Black Stabilizer ilumina las escenas más oscuras, ayudando a los jugadores a detectar enemigos en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.
•Con Crosshair¹⁵ el punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.
•El contador de FPS¹⁶ muestra tu tasa de fotogramas en tiempo real.
¹⁵La función Crosshair no está disponible mientras FPS Counter está activado.
¹⁶El contador de FPS puede mostrar un valor que supere la frecuencia de actualización máxima del monitor. Contador FPS (fotogramas por segundo): Medición de fotogramas por segundo.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
¹⁷Garantía limitada. Términos y condiciones pueden variar dependiendo del país.
Potencia, conexión y simplicidad para maximizar tu juego
Conecta tu portátil al monitor mediante un cable USB-C con capacidad de entrega de energía de hasta 65W, eliminando la necesidad de un adaptador adicional. Disfruta de resolución WQHD y una tasa de refresco de 240Hz a través de USB-C, DP 1.4 o HDMI 2.1, manteniendo tu escritorio organizado.¹⁸,¹⁹,²⁰
A 45-inch gaming monitor is positioned in the center of the desk, with various IT devices placed around it.
¹⁸Para un funcionamiento adecuado, se requiere un cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.
¹⁹Es compatible con resolución QUHD a 240Hz. Para un funcionamiento correcto, se necesita una tarjeta gráfica que admita DP 1.4 o un cable HDMI 2.1. La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.
²⁰Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
²¹Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
App LG Switch Tutorial
Ajusta la configuración de tu monitor fácilmente con la aplicación LG Switch.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Diseño compacto y elegante
Rediseña tu setup gaming con el estilo moderno de este monitor. Su base compacta en forma de L ahorra espacio en el escritorio, combinando funcionalidad y diseño para mejorar tu espacio de juego. Completa tu experiencia gaming gracias a su retroiliminación y su diseño sin bordes, junto con su peana ajustable en giro, inclinación y altura.
Curved gaming monitor displaying an action-adventure game in a vibrant gaming setup with purple lighting and a PC tower nearby.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.