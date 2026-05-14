Portátil 16" LG gram Pro 16Z90U, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra 7, 32 GB RAM, 512 GB SSD, Pantalla IPS (2560*1600), ligero, 1.239 g, 29.5 h, AI, Negro carbón

*Las imágenes son únicamente para fines ilustrativos, con secuencias abreviadas, y pueden diferir de la experiencia real de uso.

¹⁶Ten en cuenta que gram chat On‑Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, úsalo únicamente para solicitudes puntuales y directas.

¹⁷La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en el PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet.

*Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario. gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. Se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones para utilizar la notificación de detección de uso de batería.

**Los resultados de búsqueda de la IA pueden variar dependiendo de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario. Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano.

***Los documentos de más de 200.000 caracteres no se almacenan. Se pueden guardar hasta 1.000 documentos que estén por debajo de este límite.

gram AI utiliza los datos almacenados en tu portátil para ofrecer resultados de búsqueda y respuestas. Los resultados pueden variar y no se garantiza su exactitud. Se recomienda discreción por parte del usuario.

¹⁸La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo. Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat. Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo.

****Esta función puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. Las búsquedas dependen de la coincidencia exacta del texto, incluido el espaciado. El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.

*****Esta función ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pegar.

¹⁹Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Extensión de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.