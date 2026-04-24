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Portátil 14 " LG gram 14Z95U, Windows 11 Home, Ryzen AI 5 435, 16 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon™ Graphics, Pantalla IPS (1920*1200), ligero, 1,120 g, 32 horas, AI, Negro carbón
60 – 65 W USB PD
60 – 65 W USB PD
Portátil 14 " LG gram 14Z95U, Windows 11 Home, Ryzen AI 5 435, 16 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon™ Graphics, Pantalla IPS (1920*1200), ligero, 1,120 g, 32 horas, AI, Negro carbón
14Z95U-G.AS55BN
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Características principales
- Diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida, LG gram combina ligereza con solo 1.120 g de peso, autonomía de batería de hasta 32 h y resistencia gracias a su chasis ultrafino de magnesio y nanocarbono con certificación MIL-STD-810H
- Con Windows 11 Home y hasta 50 TOPS del procesador AMD Ryzen AI 5 435, LG gram potencia la AI con tres soluciones integradas (Chat On-Device sin conexión a internet, Chat Cloud basado en GPT-4o y Copilot+ PC) optimizando rendimiento y eficiencia en un diseño portátil y ultraligero
- Equípate de un almacenamiento masivo con el SSD de 512 GB NVMe y 16 GB de RAM LPDDR5x para un rendimiento 1.25 veces superior en tareas exigentes como contenido 4K UHD
- Disfruta de cada detalle con la pantalla IPS WUXGA (1920x1200) de 14" en formato 16:10, con tratamiento antirreflejos y cobertura DCI-P3 99% para ofrecer colores vibrantes y precisos
- Privacidad y seguridad bajo tu control gracias al reconocimiento facial y la app ThinQ, que te permite bloquear o borrar datos a distancia ante cualquier imprevisto desde tu móvil.
- Conectividad sin límites: 6 puertos de alta velocidad (2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt™ 4 para cargas ultrarrápidas, HDMI 2.1 y entrada para auriculares) y LG gram Link para conectar dispositivos iOS, Android o webOS para compartir contenido de forma fluida
Elige el portátil más portátil¹ de LG gram AI
LG redefine la portabilidad: ultraligero y ultrafino para una movilidad sin esfuerzo, sin renunciar al rendimiento impulsado por AI. Equipado con la exclusiva gram AI, que integra las experiencias chat On‑device² (sin necesidad de internet) y gram chat Cloud³ para ofrecer productividad allí donde estés. Este portátil de nueva generación te permite ser un profesional en cualquier lugar.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
¹Basado en el peso del modelo 14Z90U de 1120 g, en la autonomía de la batería del modelo 14Z90U de 36,5 h y el modelo 14Z90U con una resistencia verificada por pruebas de resistencia militar. Resistencia evaluada según pruebas de durabilidad estándar y autonomía medida conforme a pruebas de eficiencia energética reconocidas. Comparado con otros modelos de portátiles LG disponibles en el mercado en la fecha de febrero 2026. Los valores pueden variar según el uso real y la configuración del dispositivo.
²Tenga en cuenta que gram chat On-Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, utilícelo solo para solicitudes directas y puntuales.
³Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
Liderando la grandeza, excelencia galardonada
⁴PCMag es una marca registrada de Ziff Davis, LLC. Usada bajo licencia.
Reproducido con permiso. © 2025 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.
*Basado en la la elección de ordenador portátil de los lectores de PCMag. Másinformación en el artículo oficial:https://www.pcmag.com/articles/readers-choice-2025-laptops?test_uuid=04IpBmWGZleS0I0J3epvMrC&test_variant=A
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).
*Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente. Las características de la IA con Copilot en Windows 11 pueden variar en rendimiento dependiendo de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y pueden no proporcionar el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.
*Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el producto sea adecuado para uso militar.
*Cálculo realizado para el modelo 14Z95U reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos.
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
La verdadera portabilidad va más allá del peso: es ser ligero, contar con una batería que te acompaña todo el día y ofrecer la resistencia que exige tu ritmo. LG gram reúne estos pilares en un diseño que cabe en cualquier parte, con gran autonomía y una solidez preparada para el día a día, para trabajar donde quieras y cuando lo necesites.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Algunas imágenes de esta página se han creado con AI generativa con fines ilustrativos. La apariencia real del producto, sus especificaciones y funciones pueden variar.
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
Ultraligero. Ultrafino
Este LG gram combina un peso increíblemente ligero de solo 1.120 g con un fino perfil de 15,7 mm5.
5El grosor se ha medido en el punto más delgado y puede variar. Consulta las especificaciones para obtener las dimensiones detalladas del producto.
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
Ultra-resistente
Tu LG gram ha pasado 7 pruebas diferentes del estándar militar6 MIL‑STD‑810H, garantizando una durabilidad pensada para afrontar tanto los desplazamientos como el día a día. Ofrece la resistencia de un portátil robusto sin renunciar a su diseño ultraligero.
6Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el producto sea adecuado para uso militar.
Ultra-duradero
Impulsado por una batería de alta capacidad, tu LG gram ofrece hasta 32 horas de uso7. Con una autonomía para todo el día y un Asistente Inteligente que ayuda a gestionar la eficiencia energética según tus patrones de uso8, podrás aumentar tu productividad y disfrutar de un funcionamiento ininterrumpido desde la mañana hasta la noche.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
7Cálculo realizado para el modelo 14Z95U reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos.
8Para utilizar la función de notificación de detección del uso de la batería del Asistente Inteligente, es necesario que el usuario la active y que se acumulen al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.
*La versión en color blanco no se encuentra a la venta
Tecnología Pro que se une a la innovación de la AI
Disfruta de un rendimiento excepcional con el procesador optimizado Ryzen AI 5 de AMD. Con gráficos AMD Radeon™ y una NPU⁹ que acelera las tareas de AI, ofrece una respuesta rápida y un rendimiento estable incluso en entornos de multitarea. Combinado con una gestión energética eficiente, con 16 GB de memoria LPDDR5x, 512 GB de almacenamiento NVMe SSD y una ranura adicional de expansión NVMe¹⁰, mejora la velocidad del sistema y la flexibilidad para edición de vídeo, trabajo en 3D y tareas impulsadas por AI.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
9El rendimiento de la NPU y la GPU varía según el procesador.
10Las opciones de memoria y SSD mencionadas requieren una compra por separado y no vienen incluidas, los precios pueden variar según el país y el modelo.
11El rendimiento de hasta 50 TOPS de AI se estima bajo condiciones máximas de funcionamiento. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones y el entorno.
Experiencias de AI mejoradas
con gram AI y Copilot + PC12
La solución AI exclusiva de LG ofrece una experiencia de AI fluida tanto en entornos online como offline. Las funciones de AI de Copilot+ PC12 aportan aún más flexibilidad a tu flujo de trabajo. Utiliza el asistente de AI mejorado de gram para disfrutar de una forma de trabajar más fluida e intuitiva.
12El rendimiento de las funciones de la AI con Copilot en Windows 11 puede variar en función de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y es posible que no ofrezcan el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.
13Ten en cuenta que gram chat On‑Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, úsalo únicamente para solicitudes puntuales y directas.
14Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.
*Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).
**Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Disfruta de chat On-Device15, incluso sin necesidad de conexión a internet
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
15Ten en cuenta que gram chat On‑Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, úsalo únicamente para solicitudes puntuales y directas.
16La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en el PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet. La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro.
*Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario. gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. Para utilizar la función de notificación de detección del uso de la batería del Asistente Inteligente, es necesario que el usuario la active y que se acumulen al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.
*Los resultados de búsqueda de la IA pueden variar dependiendo de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario. Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano.
17La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo. Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat. Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo.
*Esta función puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. Las búsquedas dependen de la coincidencia exacta del texto, incluido el espaciado. El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.
*Esta función ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pegar.
18Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Extensión de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.
Copilot+ PC19
Tu asistente de AI integrado en Windows
¿Proyectos exigentes? Trabaja sin interrupciones
Copilot+ PC19 gestiona tus proyectos más exigentes con facilidad, para que puedas mantener el enfoque en avanzar sin perder fluidez.
Un click, infinitas posibilidades
Accede al instante a las funciones que necesitas para entender, crear y seguir avanzando sin perder tiempo. Además, también puede reconocer imágenes, permitiéndote ahorrar tiempo y mantener el enfoque con un solo clic.20
Recuerdos, rastrea todos tus pasos
Recupera lo que has visto antes simplemente describiéndolo. Natural Search te ayuda a encontrar lo que está en tu PC usando lenguaje natural, sin necesidad de palabras clave.21
19Copilot en Windows requiere Windows 11. Algunas funciones requieren una NPU. El calendario de disponibilidad de funciones puede variar según el mercado y el dispositivo. Consulta http://aka.ms/WindowsAIFeatures.
20Las acciones de imágenes ya están disponibles en varios dispositivos; otras acciones pueden variar según la región del dispositivo, el idioma y el conjunto de caracteres. Algunas acciones requieren suscripción. Consulta aka.ms/copilotpluspcs
21Funciona solo con formatos específicos de texto, imagen y documentos; optimizado para idiomas seleccionados (inglés, chino simplificado, francés, alemán, japonés y español). Consulta aka.ms/copilotpluspcs
22Reconocimiento facial Windows Hello está disponible solo en algunos Copilot+ PC con cámara infrarroja y requiere Windows 10 o superior compatible.
Mayor espacio vertical23 para no perderte ningún detalle
La pantalla IPS WUXGA de 14 pulgadas (1920×1200) ofrece imágenes nítidas y precisas, con 350 nits de brillo para una visualización cómoda en diferentes entornos. Su formato 16:10 proporciona un área de visión vertical más amplia, permitiendo mostrar más contenido en pantalla. Los amplios ángulos de visión y la reproducción de color uniforme mantienen imágenes y textos claros y definidos, ofreciendo una experiencia fiable y cómoda tanto para trabajar como para disfrutar de contenido multimedia.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*DCI-P3 típico del 99%. (DCI-P3: el estándar de color definido por Digital Cinema Initiatives (DCI)).
23La resolución de 1920×1200 (WUXGA) o formato 16:10 ofrece más píxeles en vertical que la resolución Full HD estándar de 1920×1080 o formato 16:9.
Sonido espacial inmersivo a tu alrededor
Los paisajes sonoros cobran vida. La tecnología Dolby Atmos24 te envuelve en una experiencia auditiva exuberante, expansiva y de 360 grados25.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
24Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
25Las afirmaciones sobre el rendimiento de Dolby Atmos se basan en la información proporcionada en el sitio web oficial de Dolby Atmos. Para más información consulte: https://www.dolby.com/es.
Funciones clave de LG gram Link26
*Pantallas simuladas. La disponibilidad de las funciones y la app puede variar según región.
*Para utilizar las funciones ThinQ, es necesario instalar la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones compatibles con Android 9.0 o superior e iOS 16.0 o superior. Se requiere una conexión de datos Wi-Fi en el teléfono y en el hogar, así como el registro del producto en LG ThinQ
26Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).
*La función de integración con webOS es compatible solo con modelos que ejecuten webOS26.
*La función de envío de archivos puede utilizarse sin conexión de red a través de Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que el portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.
*La compatibilidad con Smart Monitor estará disponible más adelante. Algunos Smart TVs y monitores pueden no ser compatibles.
*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc. y Google LLC, respectivamente, y el de LG Electronics Inc.
*Pantallas simuladas. La disponibilidad de funciones y aplicaciones puede variar según la región.
27Para utilizar las funciones ThinQ, es necesario instalar la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones compatibles con Android 9.0 o superior e iOS 16.0 o superior. Se requiere una conexión de datos Wi-Fi en el teléfono y en el hogar, así como el registro del producto en LG ThinQ.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*USB Type‑C™ y USB‑C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
*Se incluye un cable de carga USB tipo C. El adaptador de corriente no está incluido en la caja y se vende por separado. Se requiere un adaptador de corriente USB tipo C de 65W. LG recomienda usar el adaptador de corriente USB tipo C de 65W de LG para una carga óptima. https://www.lg.com/es/accesorios/portatiles/
Todas las especificaciones
PANTALLA
Brillo
350 nits
Gamut
DCI-P3 99%
Contraste
1.200:1
Tipo de panel
IPS
Táctil
No
Retroiluminación
-
Relación de aspecto
16:10
Tasa de refresco
-
Resolución
WUXGA (1920*1200)
Tiempo de respuesta
-
Tamaño (Ench)
14"
Tamaño (cm)
35.5
DIMENSIÓN / PESO
Dimensión(mm)
312 x 214.3 x 15.7
peso(kg)
1,120 g
Dimensión (inch)
-
Dimensión de envío(mm)
552 x 308 x 69
Peso de envío(kg)
1.95 kg
Peso(lb)
-
Peso de envío(lb)
-
Dimensión de envío(inch)
-
BATERÍA
Batería
Hasta 32 horas* 4 celdas y 72 Wh de Polímero-Litio * Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estándar
DISEÑO
Materiales de chasis
Chasis de nano carbono y magnesio (nanocomposite de base metálica), resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)
Color
Negro carbón
SISTEMA
Gráfico
AMD Radeon™ Graphics
Memoria
16 GB LPDDR5X (Dual Channel, 7500MHz)
Sistema operativo
Windows 11 Home
Procesador
Ryzen AI 5 435 (6 Cores / 12 Threads, 2.00 up to 4.50 GHz), 14MB Cache, 50 TOPS)
INFORMACIÓN
Categoría de productos
LG gram
Año
-
Nombre de Producto
14Z95U-G.AS55BN
SEGURIDAD
Huella dactilar
-
fTPM/HW TPM
-
Cerradura Slim Kensington
-
Seguridad
- Seguridad SSD - Encriptación fTPM - Kensington lock
Modo seguro
-
Seguridad HDD
-
ALMACENAMIENTO
eMMC
-
HDD
-
Ficha de MMC
-
SSD
512 GB M.2 (NVMe Gen.4)
SONIDO
Audio
Audio HD con salida de auriculares con ecualización Dolby Atmos
Altavoces
Altavoces Estéreo incorporados 1.5W x 2
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Bluetooth 5.4
Interfaz
-
TV Tuner
-
Webcam / Cámara
Cámara FHD (2MP, 30 FPS) IR con doble micrófono (Reconocimiento facial)
Inalámbrico
Wi-Fi 6E (802.ax) - AW-XM514NF
LAN
10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)
POTENCIA
Adaptador de corriente
Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C / 3A (No Incluido)
Tipo de adaptador de corriente
-
ACCESORIOS
Accesorios extra
- Cable USB-C a USB-C - Adaptador de corriente 65W (No incluido) - Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)
CERTIFICADO
Certificación
-
SOFTWARE PREINSTALADO
Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*
-
Dolby Atmos
Sí
DTS X:Ultra
-
Intel® Connectivity Performance Suite
Sí
Intel® Unision
Sí
LG Control Center
-
LG Display Extension
Sí
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
Sí
LG Glance by Mirametrix®
Sí
LG On Screen Display 3
Sí
LG PC Manuals
Sí
LG Pen Settings
-
LG Power Manager
Sí
LG Reader Mode
-
LG Security Guard
Sí
LG UltraGear Studio
Sí
LG Update & Recovery
Sí
LG Update Center
-
McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)
Sí
Microsoft 365 (30 días de prueba)
Sí
Nebo para LG
-
PCmover Profesional
Sí
Sincronización en móvil
-
Wacom notes
-
LG Smart Assistant
-
LG Quick Guide
Sí
LG Lively Theme
Sí
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
-
Dispositivo de señalización
-
LED
LED
-Indicador de conexión del adaptador de corriente -Indicador de webcam -Indicador de mayúsculas -Indicador de encendido -Indicador de micrófono activado
TÉRMICO
Sistema de refrigeración
Sistema de refrigeración Mega
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Botón de encendido
PUERTOS
HP-Out
1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm
USB Tipo A
2 x USB 3.2 Gen1
USB Tipo C
2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado
HDMI
1x HDMI 2.1
DC-in
-
RJ45
-
Otros
-
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
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